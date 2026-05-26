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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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WM 2026 Seattle: Der ultimative Ticketguide für das Lumen Field

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Wenn Sie das Lumen Field zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird die größte sein, die die Welt je gesehen hat: 48 Mannschaften werden einen Monat lang in einem spannenden Wettkampf gegeneinander antreten. Die USA, Kanada und Mexiko haben die Ehre, dieses Fußballfest gemeinsam in einigen der legendärsten Stadien Nordamerikas auszurichten.

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Einige legendäre Spielstätten nehmen nächstes Jahr am Turnier teil, darunter die Heimat der Seattle Seahawks und des Seattle Sounders FC – das Lumen Field.

Die Arena hat bereits mehrere unvergessliche Events ausgerichtet und empfängt nun die größten Fußballnationen der Welt.

Egal, ob Sie als Fan um die halbe Welt reisen, um Ihr Team spielen zu sehen, oder einfach nur in der Stadt sind und eine der schönsten Sehenswürdigkeiten erkunden möchten – GOAL liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, bevor Sie einen Ausflug zum Lumen Field planen.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Lumen Field statt?

    Im Lumen Field finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt. Darunter sind vier Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der letzten 32 und ein Spiel der Runde der letzten 16. 

    DatumSpielpaarungAustragungsortTickets
    Mo, 15. JuniBelgien gegen Ägypten (12 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets
    Fr, 19. JuniUSA gegen Australien (12 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets
    Mi, 24. JuniBosnien-Herzegowina gegen Katar (12 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets
    Fr, 26. JuniÄgypten gegen Iran (20 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets
    Mi, 1. JuliRunde der letzten 32 (13 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets
    Mo, 6. JuliAchtelfinale (17 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Tickets

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Seattle im Lumen Field?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl der verfügbaren Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor ist das keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Das ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Seattle buchenTickets buchen

  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Lumen Field im Überblick

    Kapazität68.740
    Eröffnungsjahr2002
    VermieterSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adresse800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, USA
    TicketsTickets
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Die Geschichte von Lumen Field

    Bauarbeiter fertigsten das Lumen Field 2002. Man eröffnete es als Seahawks Stadium, in dem die Seattle Seahawks ihre Heimspiele austragen. 2004 nannte man es in Qwest Field um, 2011 in CenturyLink Field. Seit 2020 trägt es den Namen Lumen Field.

    Das Stadion ist für seine laute Atmosphäre bekannt. Das spezielle Dach verstärkt den Lärm der Heimfans und macht es für Gastmannschaften oft zu einer schwierigen Umgebung.

    Im Laufe der Jahre war Lumen Field Austragungsort mehrerer Großveranstaltungen, darunter Fußballturniere wie der MLS Cup, der CONCACAF Gold Cup und die Copa América Centenario 2016. Die FIFA wählte es außerdem als einen von zwölf Spielorten für die Klub-Weltmeisterschaft 2025 aus.

    Neben NFL- und MLS-Spielen traten hier Musikstars wie Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd und Beyoncé auf.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Lumen Field?

    Das Lumen Field ist seit seiner Errichtung im Jahr 2002 die Heimstätte der Seattle Seahawks und wurde 2009 zum Heimstadion des MLS-Vereins Seattle Sounders FC.
    MannschaftLiga
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Lumen Field

    Anfahrt zum Lumen Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das Lumen Field ist mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Stadtbahn vom Flughafen hält am Bahnhof International District und am Bahnhof Stadium, jeweils nur fünf Gehminuten vom Stadion entfernt.

    Mehrere Metro-Buslinien bedienen das Gebiet. Die Linien 21, 101, 106, 150, 550 und 554 halten entweder an der Haltestelle "4th Ave S & S Jackson St" oder an der "SODO Busway", die beide nur fünf Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt sind.

    Mitfahrgelegenheiten und Taxis sind weitere Alternativen, allerdings steigen die Fahrpreise an Veranstaltungstagen tendenziell stark an. 

    Anfahrt zum Lumen Field mit dem Auto 

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt auf der I-5 Ausfahrt 164A Richtung Royal Brougham Way, folgt den Schildern Lumen Field/SODO District und biegt links in die Occidental Ave S ab, um das Stadiongelände zu erreichen.

  • Exklusive Führungen durch das Lumen Field

    Öffentliche Führungen

    Lumen Field bietet öffentliche Führungen für Fans an. Erwachsene zahlen 35 $, Jugendliche und Militärangehörige 28 $. Die Tour gibt Fans einen besonderen Einblick: Sie sehen das Spielfeld, die Umkleideräume, die Pressebereiche, die Übertragungskabine, das 12 Flag Deck sowie den Puget Sound und die Skyline. 

    Private Führungen

    Lumen Field bietet private Führungen für Gruppen, die ein individuelles Erlebnis wünschen. Alle Details und Preise stehen nach Ausfüllen des Antragsformulars für private Führungen auf der offiziellen Website des Stadions bereit.

  • Restaurants und Cafés in der Nähe des Lumen Field

    Das Lumen Field bietet den Fans viele Gastronomie-Optionen direkt im Stadion. Lokale wie Bar Dojo, Big Walt's Kitchen, Tutta Bella, Lune und PNW Kitchen sind bei Besuchern beliebt und servieren viele Gerichte. Egal, ob Sie Pizza, Ramen, Pfannkuchen, Donuts, Sandwiches oder Brötchen möchten – hier findet jeder etwas.

    Wer vor oder nach dem Spiel essen möchte, findet in den nahegelegenen Restaurants Jimmy’s on First, Dough Zone und Matsu weitere Optionen, die sich auch für Gruppen eignen.