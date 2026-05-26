Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird die größte sein, die die Welt je gesehen hat: 48 Mannschaften werden einen Monat lang in einem spannenden Wettkampf gegeneinander antreten. Die USA, Kanada und Mexiko haben die Ehre, dieses Fußballfest gemeinsam in einigen der legendärsten Stadien Nordamerikas auszurichten.

Einige legendäre Spielstätten nehmen nächstes Jahr am Turnier teil, darunter die Heimat der Seattle Seahawks und des Seattle Sounders FC – das Lumen Field.

Die Arena hat bereits mehrere unvergessliche Events ausgerichtet und empfängt nun die größten Fußballnationen der Welt.

Egal, ob Sie als Fan um die halbe Welt reisen, um Ihr Team spielen zu sehen, oder einfach nur in der Stadt sind und eine der schönsten Sehenswürdigkeiten erkunden möchten – GOAL liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, bevor Sie einen Ausflug zum Lumen Field planen.

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