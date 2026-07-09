Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liefert in ganz Nordamerika packende K.o.-Spiele. Das Seattle Stadium (Lumen Field) hat seine Aufgabe als Spielort zwar erfüllt, doch sein Erbe wird bei diesem historischen Turnier noch lange sichtbar sein.

Die Arena lieferte die Kulisse für den 2:0-Sieg der USMNT gegen Australien in der Gruppenphase, bevor dort im Achtelfinale Belgien den Traum der Gastgeber mit 4:1 beendete.

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