Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

Übersetzt von

WM 2026 Seattle: Der Ticket-Guide für das Lumen Field – Spielplan und alle Infos zum Spielort

Weltmeisterschaft
SHOPPING
Tickets

Wenn Sie das Lumen Field zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen möchten, sind Sie bei uns richtig.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liefert in ganz Nordamerika packende K.o.-Spiele. Das Seattle Stadium (Lumen Field) hat seine Aufgabe als Spielort zwar erfüllt, doch sein Erbe wird bei diesem historischen Turnier noch lange sichtbar sein. 

Die Arena lieferte die Kulisse für den 2:0-Sieg der USMNT gegen Australien in der Gruppenphase, bevor dort im Achtelfinale Belgien den Traum der Gastgeber mit 4:1 beendete.

WM-Tickets buchenTicketsbuchen

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Lumen Field statt?

    Das Lumen Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele aus. Darunter sind vier Gruppenspiele, ein K.o.-Spiel der Runde der 32 und ein Spiel der Runde der 16. 

    DatumSpielpaarungEndstand
    So, 14. JuniBelgien gegen Ägypten1:1
    Fr., 19. JuniUSA gegen Australien (12 Uhr PT)2:0
    Mi., 24. JuniBosnien-Herzegowina gegen Katar (12 Uhr PT)3:1
    Fr., 26. JuniÄgypten gegen Iran (20:00 Uhr PT)1:1
    Mi., 1. JuliRunde der letzten 32: Belgien gegen Senegal (13:00 Uhr PT)3:2
    Mo., 6. JuliAchtelfinale: USA gegen Belgien (17:00 Uhr PT)1:4

    WM-Tickets buchenTicketsbuchen

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Seattle im Lumen Field?

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

    WM-Tickets buchenTicketsbuchen

  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Lumen Field im Überblick

    Kapazität68.740
    Eröffnungsjahr2002
    Heimteam(s)Seattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adresse800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, USA
    EintrittskartenEintrittskarten

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Die Geschichte von Lumen Field

    Bauarbeiter fertigstellten das Lumen Field 2002. Man eröffnete es als "Seahawks Stadium", wo die Seattle Seahawks ihre Heimspiele austragen. 2004 benannte man es in "Qwest Field" um, 2011 in "CenturyLink Field", und 2020 erhielt es den Namen "Lumen Field".

    Das Stadion ist für seine lautstarke Atmosphäre bekannt. Die Dachkonstruktion verstärkt den Lärm der heimischen Fans und macht es für Gastmannschaften oft zu einer schwierigen Spielumgebung.

    Im Laufe der Jahre richtete Lumen Field mehrere Großveranstaltungen aus, darunter Fußballturniere wie den MLS Cup, den CONCACAF Gold Cup und die Copa América Centenario 2016. Die FIFA wählte es außerdem als einen von zwölf Spielorten für die Klub-Weltmeisterschaft 2025 aus.

    Neben NFL- und MLS-Spielen traten hier in den vergangenen Jahren auch Stars wie Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd und Beyoncé auf.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Lumen Field?

    Das Lumen Field ist seit seiner Errichtung im Jahr 2002 die Heimspielstätte der Seattle Seahawks und wurde 2009 zum Heimstadion des MLS-Vereins Seattle Sounders FC.
    MannschaftLiga
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Lumen Field

    Anfahrt zum Lumen Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Mehrere Verkehrsmittel bringen Besucher zum Lumen Field. Die Stadtbahn fährt vom Flughafenbahnhof ab und hält an den Stationen "International District" und "Stadium", jeweils fünf Gehminuten vom Stadion.

    Mehrere Metro-Buslinien bedienen das Gebiet. Die Linien 21, 101, 106, 150, 550 und 554 halten an der Haltestelle "4th Ave S & S Jackson St" oder am "SODO Busway", von dort sind es fünf Gehminuten zum Stadion.

    Ridesharing-Dienste und Taxis bieten weitere Optionen, doch an Veranstaltungstagen steigen die Fahrpreise deutlich. 

    Anfahrt zum Lumen Field mit dem Auto 

    Fahrgäste nehmen auf der I-5 Ausfahrt 164A Richtung Royal Brougham Way, folgen den Schildern Lumen Field/SODO District und biegen links in die Occidental Ave S ab, um zum Stadiongelände zu gelangen.

  • Führungen durch das Lumen Field

    Exklusive Lumen-Field-Führungen für Fans

    Lumen Field bietet öffentliche Führungen für Fans an. Die Teilnahme kostet 35 Dollar für Erwachsene und 28 Dollar für Jugendliche und Angehörige der Streitkräfte. Die Führung ist ein besonderes Erlebnis und umfasst einen Rundgang über das Spielfeld, die Besichtigung der Umkleideräume, der Pressebereiche, der Kommentatorenkabine sowie des "12 Flag Deck" mit Blick auf den Puget Sound und die Skyline. 

    Private Führungen

    Das Lumen Field bietet private Führungen für Gruppen an, die ein individuelles Erlebnis suchen. Für alle Einzelheiten, einschließlich der Preise, müssen Sie jedoch ein Antragsformular für private Führungen ausfüllen, das auf der offiziellen Website des Stadions verfügbar ist.

  • Restaurants und Bars nahe Lumen Field

    Das Lumen Field bietet Fans viele Essensstände direkt im Stadion. Lokale wie Bar Dojo, Big Walt’s Kitchen, Tutta Bella, Lune und PNW Kitchen sind beliebt und servieren viele Gerichte. Egal, ob Sie Pizza, Ramen, Pfannkuchen, Donuts, Sandwiches oder Brötchen wollen – hier findet jeder etwas.

    Wenn Sie vor oder nach dem Spiel etwas essen möchten, bieten die nahegelegenen Restaurants "Jimmy’s on First", "Dough Zone" und "Matsu" ebenfalls eine gute Wahl, vor allem für Gruppen, die gemeinsam in Ruhe essen möchten.