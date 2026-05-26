Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada werden gemeinsam Gastgeber dieses prestigeträchtigen Turniers sein. Weltmeister Argentinien wird seinen Titel gegen 47 andere Mannschaften verteidigen – es verspricht die größte Weltmeisterschaft der Geschichte zu werden.

Einer der Spielorte mit sechs Partien ist das Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara.

Nach einigen Partien der Copa América 2024 rüstet sich die Arena nun für die noch größere Bühne. Zuvor hatte das Levi's Stadium schon Spiele der Copa América Centenario 2016 und das Gold-Cup-Finale 2017 ausgerichtet.

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