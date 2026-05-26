Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
GOAL

Übersetzt von

WM 2026 San Francisco: Ticket-Guide für das Levi’s Stadium – Spielplan, Spielpaarungen und alle Infos zum Austragungsort

Weltmeisterschaft
SHOPPING
Tickets

Wenn Sie das Levi's Stadium während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen möchten, sind Sie bei uns richtig!

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada werden gemeinsam Gastgeber dieses prestigeträchtigen Turniers sein. Weltmeister Argentinien wird seinen Titel gegen 47 andere Mannschaften verteidigen – es verspricht die größte Weltmeisterschaft der Geschichte zu werden.

Tickets für die Weltmeisterschaft in San Francisco buchenTicketsbuchen

Einer der Spielorte mit sechs Partien ist das Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara.

Nach einigen Partien der Copa América 2024 rüstet sich die Arena nun für die noch größere Bühne. Zuvor hatte das Levi's Stadium schon Spiele der Copa América Centenario 2016 und das Gold-Cup-Finale 2017 ausgerichtet. 

Egal, ob Sie ein Spiel während der Weltmeisterschaft besuchen oder das Stadion nur besichtigen möchten – GOAL liefert Ihnen alle Infos: von Übernachtungsmöglichkeiten und Anreise bis zu lokalen Sehenswürdigkeiten.

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Levi’s Stadium statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Sa, 13. JuniKatar gegen die Schweiz (12 Uhr PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Tickets
    Di, 16. JuniÖsterreich gegen Jordanien (21 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Fr, 19. JuniTürkei gegen Paraguay (21 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Mo, 22. JuniJordanien gegen Algerien (20 Uhr PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Tickets
    Do, 25. JuniParaguay gegen Australien (19 Uhr PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Tickets
    Mi, 1. JuliAchtelfinale (17 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets

    Im Levi's Stadium finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt: fünf Gruppenspiele und ein Achtelfinale.

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in San Francisco im Levi’s Stadium?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem begrenzt.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in San Francisco buchenTicketsbuchen

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Levi’s Stadium im Überblick

    Kapazität68.500
    Eröffnungsjahr2014
    MieterSan Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, USA
    TicketsTickets
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Die Geschichte des Levi's Stadium

    Das Levi's Stadium zählt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit zu den beliebtesten Stadien. Es bietet Platz für 68.500 Zuschauer und kostete laut Schätzung 1,3 Milliarden Dollar.

    Das erste offizielle Spiel im Levi’s Stadium war ein MLS-Spiel zwischen den San Jose Earthquakes und den Seattle Sounders am 2. August 2014.

    Die Open-Air-Anlage hat seit der Eröffnung 2014 viele große Events gesehen, darunter Konzerte von Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran und Beyoncé. 2015 fand hier WrestleMania 31 statt, außerdem trägt dort das NFL-Team der San Francisco 49ers seine Heimspiele aus.

    Das Stadion richtet außerdem Fußballspiele aus. Es übernahm 2016 und 2024 zwei Auflagen der Copa América, das Gold-Cup-Finale 2017 sowie mehrere internationale Freundschaftsspiele und Vereinsbegegnungen.

    Das Levi’s Stadium zählt nicht zu den zwölf Gastgeberorten der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, doch richtet es während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sechs Spiele aus: fünf Gruppenspiele und eine Partie der K.o.-Runde.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Levi’s Stadium: Welche Teams spielen hier? Welche Mannschaften spielen im Levi’s Stadium?

    Das Levi’s Stadium ist derzeit die Heimstätte des NFL-Teams San Francisco 49ers. 

    Die USMNT ist kein ständiger Gast im Levi's Stadium und hat dort bisher nur zwei Spiele bestritten. Das letzte davon war das Gold-Cup-Finale 2017, in dem sie Jamaika mit 2:1 besiegten und den Titel holten. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Levi's Stadium

    Anfahrt zum Levi’s Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Fans erreichen das Levi's Stadium mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die VTA-Stadtbahn ist die zuverlässigste Option. Orange Line und Green Line halten an der Station Great America/Levi's Station, nur 0,2 Meilen vom Stadion entfernt.

    Einheimische empfehlen oft, mit dem Caltrain bis Mountain View zu fahren und dort in die Orange Line der VTA-Stadtbahn zur Great America Station umzusteigen. An Spieltagen und bei Großveranstaltungen setzt ACE (Altamont Corridor Express) Sonderzüge ein, die die nahegelegenen Bahnhöfe bedienen.

    VerkehrsmittelRoute
    ZugVTA-Stadtbahn (orangefarbene und grüne Linie), ACE-Züge, Caltrain 

    Anfahrt zum Levi's Stadium mit dem Auto

    Wer lieber mit dem Auto anreist, kann zwischen mehreren Routen wählen. Das Levi's Stadium liegt an der Interstate 880, der US 101, der CA-87 und der I-680; der Tasman Drive führt direkt zum Eingang.

    Das Stadion bietet ausreichend Parkplätze vor Ort. Erwerben Sie Ihr Parkticket jedoch unbedingt vorab, um Ihre Platzreservierung zu sichern und den Ablauf am Veranstaltungstag zu erleichtern.

  • Erleben Sie das Levi's Stadium auf geführten Touren

    Im Levi's Stadium gibt es zwei Arten von Führungen: 

    Öffentliche Führungen

    Öffentliche Führungen finden täglich statt, außer bei Großveranstaltungen, Konzerten oder Spielen der San Francisco 49ers. Die Touren starten am Intel Plaza in der nordwestlichen Ecke des Stadions und laufen von 10:00 bis 16:30 Uhr; alle 30 Minuten beginnt eine neue Führung. 

    Private Führungen

    Private Führungen im Levi's Stadium müssen im Voraus reserviert werden. Private Führungen beinhalten oft Überraschungs-Extras und bieten besonderen Zugang. Für weitere Informationen und Voranmeldungen besuchen Sie bitte tours@49ers.com 

  • Restaurants und Cafés nahe dem Levi's Stadium

    Wie die meisten modernen Stadien weltweit bietet auch das Levi’s Stadium den Fans vor oder nach dem Spiel eine große Auswahl an Speisen. An den Imbissständen gibt es lokale Pizza, mexikanische Küche und beliebte Streetfood-Gerichte. Wer lieber im Sitzen speisen möchte, kann das im Stadion gelegene "Bourbon Steak & Pub" besuchen, das täglich zum Mittag- und Abendessen geöffnet ist.

    Curry Up Now zählt ebenfalls zu den Favoriten der Fans und liefert indisches Street Food. Butter & Zeus serviert herzhafte Waffel-Sandwiches.

    Wer mehr Zeit hat, findet in Santa Clara weitere Restaurants, die einen Besuch wert sind. Reservieren Sie am besten vorab, besonders an Spieltagen, weil es in der Gegend dann sehr voll werden kann.