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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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WM 2026 San Francisco: Ihr Ticket-Guide für das Levi’s Stadium – Spielplan, Spieltermine und alle Infos zum Austragungsort

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Wenn Sie das Levi's Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada richten das Turnier gemeinsam aus. Weltmeister Argentinien verteidigt seinen Titel gegen 47 Teams – es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte.

Das Levi’s Stadium hat bereits Spiele der Copa América 2024 ausgerichtet und richtet sich nun auf eine noch größere Bühne aus. Zuvor hatte das Levi’s Stadium Partien der Copa América Centenario 2016 und das Gold-Cup-Finale 2017 ausgerichtet. 

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Levi’s Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Di, 16. JuniÖsterreich vs. Jordanien (21:00 Uhr PT)230–950 $Tickets
    Fr., 19. JuniTürkei gegen Paraguay (21:00 Uhr PT)380–1.300 $Tickets
    Mo., 22. JuniJordanien gegen Algerien (20:00 Uhr PT)240 $ – 980 $Tickets
    Do, 25. JuniParaguay gegen Australien (19 Uhr PT)220–900 $Tickets
    Mi., 1. JuliRunde der letzten 32 (17 Uhr PT)740 $ – 2.200 $Tickets

    Im Levi’s Stadium finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sechs Spiele statt: fünf Gruppenspiele und ein K.o.-Spiel der Runde der letzten 32.

  • Wie kaufe ich WM-Tickets für San Francisco im Levi’s Stadium?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Levi’s Stadium im Überblick

    Kapazität68.500
    Eröffnungsjahr2014
    MieterSan Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, USA
    TicketsEintrittskarten
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Die Geschichte des Levi's Stadium

    Das Levi's Stadium zählt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit zu den beliebtesten Stadien. Es bietet Platz für 68.500 Zuschauer. Bauarbeiter errichteten es zwischen 2012 und 2014 zu geschätzten Kosten von 1,3 Milliarden Dollar.

    Das erste offizielle Spiel war ein MLS-Duell zwischen den San Jose Earthquakes und den Seattle Sounders am 2. August 2014.

    Die Open-Air-Arena hat seit ihrer Eröffnung 2014 viele große Events gesehen. Dazu gehören Konzerte von Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran und Beyoncé. 2015 fand hier WrestleMania 31 statt, außerdem trägt dort die NFL-Mannschaft der San Francisco 49ers ihre Heimspiele aus.

    Neben American Football und Konzerten fanden im Stadion auch zahlreiche Fußballspiele statt. Dazu zählen zwei Auflagen der Copa América in den Jahren 2016 und 2024, das Gold-Cup-Finale 2017 sowie mehrere internationale Freundschaftsspiele und Vereinsbegegnungen.

    Das Levi’s Stadium zählt nicht zu den zwölf Gastgebern der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, doch richtet es bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sechs Partien aus: fünf Gruppenspiele und eine K.o.-Runden-Partie.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Levi's Stadium?

    Das Levi's Stadium ist derzeit die Heimstätte des NFL-Teams San Francisco 49ers. 

    Die USMNT gastiert nicht regelmäßig im Levi’s Stadium und hat dort bisher erst zwei Spiele absolviert. Das jüngste war das Gold-Cup-Finale 2017, das sie 2:1 gegen Jamaika gewannen. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Levi's Stadium

    So erreichen Fans das Levi’s Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das Levi's Stadium erreichen Fans bequem mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die zuverlässigste und meistgenutzte Option ist die VTA-Stadtbahn. Sowohl die Orange Line als auch die Green Line halten an der Station Great America/Levi's Station, nur 0,2 Meilen vom Stadion entfernt.

    Einheimische empfehlen oft, mit dem Caltrain bis Mountain View zu fahren und dort in die Orange Line der VTA-Stadtbahn umzusteigen, um die Haltestelle Great America Station zu erreichen. An Spieltagen und bei Großveranstaltungen setzt ACE (Altamont Corridor Express) Sonderzüge ein, die die nahegelegenen Bahnhöfe bedienen.

    VerkehrsmittelRoute
    ZugVTA-Stadtbahn (orange und grün), ACE-Züge, Caltrain 

    Anfahrt zum Levi’s Stadium mit dem Auto

    Wer lieber mit dem Auto anreist, kann zwischen mehreren Routen wählen. Das Levi's Stadium liegt an der Interstate 880, der US 101, der CA-87 und der I-680; der Tasman Drive führt direkt zum Stadion.

    Das Stadion bietet ausreichend Parkplätze vor Ort. Der Erwerb von Parkausweisen sollte jedoch im Voraus erfolgen, um Verfügbarkeit und einen reibungslosen Ablauf an Veranstaltungstagen zu sichern.

  • Führungen durch das Levi's Stadium

    Im Levi's Stadium gibt es zwei Arten von Führungen: 

    Öffentliche Führungen

    Das Levi's Stadium bietet täglich öffentliche Führungen an, außer an Tagen mit Großveranstaltungen, Konzerten oder Spielen der San Francisco 49ers. Die Rundgänge starten am Intel Plaza in der nordwestlichen Ecke des Stadions und laufen von 10:00 bis 16:30 Uhr; alle 30 Minuten beginnt eine neue Gruppe. 

    Private Führungen

    Private Führungen im Levi's Stadium müssen im Voraus reserviert werden. Private Führungen beinhalten oft Überraschungs-Extras und bieten besonderen Zugang. Für weitere Informationen und Vorabbuchungen besuchen Sie bitte tours@49ers.com 

  • Restaurants und Cafés nahe dem Levi's Stadium

    Wie die meisten hochmodernen Stadien weltweit bietet auch das Levi’s Stadium den Fans vor oder nach dem Spiel viele gastronomische Angebote. An den Imbissständen gibt es lokale Pizza, mexikanische Küche und beliebte Streetfood-Gerichte. Wer lieber in Ruhe essen möchte, kann das im Stadion gelegene "Bourbon Steak & Pub" besuchen, das täglich zum Mittag- und Abendessen geöffnet ist.

    Curry Up Now zählt zu den Fan-Favoriten nahe dem Stadion und serviert indisches Street Food. Butter & Zeus reicht herzhafte Waffel-Sandwiches, die sich ebenfalls lohnen.

    Wer mehr Zeit hat, findet in Santa Clara weitere Restaurants, die einen Besuch wert sind. Reservieren Sie am besten vorab, besonders an Spieltagen, weil es in der Gegend dann sehr voll wird.