WM 2026 San Francisco: Ihr Ticket-Guide für das Levi’s Stadium – Spielplan, Spieltermine und alle Infos zum Austragungsort

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada richten das Turnier gemeinsam aus. Weltmeister Argentinien verteidigt seinen Titel gegen 47 Teams – es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte.

Das Levi’s Stadium hat bereits Spiele der Copa América 2024 ausgerichtet und richtet sich nun auf eine noch größere Bühne aus. Zuvor hatte das Levi’s Stadium Partien der Copa América Centenario 2016 und das Gold-Cup-Finale 2017 ausgerichtet.

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich