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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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WM 2026 San Francisco: Der Ticket-Guide für Levi’s Stadium – Spielplan, Spieltermine und alle Infos zum Austragungsort

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Wenn Sie das Levi’s Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen möchten, sind Sie bei uns richtig.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 begeistert ganz Nordamerika, und obwohl das Levi’s Stadium in der San Francisco Bay Area seine Spiele als Austragungsort abgeschlossen hat, bleibt sein Einfluss auf das historische 48-Teams-Turnier bestehen. 

Das Stadion in Santa Clara bereicherte sein Fußballerbe, indem es die Kulisse für den 2:0-Sieg der USA gegen Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale lieferte.

Nach dem Schlusspfiff in Nordkalifornien richten lokale Fans, die das Turnier weiter verfolgen wollen, ihren Blick auf die übrigen Spielorte.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Levi’s Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisEndstand
    Di, 16. JuniÖsterreich gegen Jordanien (21:00 Uhr PT)230–950 $3:1
    Fr., 19. JuniTürkei gegen Paraguay (21:00 Uhr PT)380 $ – 1.300 $0:1
    Mo., 22. JuniJordanien gegen Algerien (20:00 Uhr PT)240 $ – 980 $1–2
    Do., 25. JuniParaguay gegen Australien (19:00 Uhr PT)220 $ – 900 $0:0 
    Mi., 1. JuliRunde der letzten 32: USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)740 $ – 2.200 $2:0

    Im Levi’s Stadium finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt: fünf Gruppenspiele und ein K.-o.-Spiel der Runde der letzten 32.

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  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in San Francisco im Levi’s Stadium?

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

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  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Überblick über das Levi's Stadium

    Kapazität68.500
    Eröffnungsjahr2014
    MieterSan Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, USA
    EintrittskartenEintrittskarten

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  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Die Geschichte des Levi's Stadiums

    Das Levi's Stadium zählt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit zu den beliebtesten Stadien. Es bietet Platz für 68.500 Zuschauer und entstand zwischen 2012 und 2014 zu geschätzten Kosten von 1,3 Milliarden Dollar.

    Das erste offizielle Spiel im Levi’s Stadium war ein MLS-Duell zwischen den San Jose Earthquakes und den Seattle Sounders am 2. August 2014.

    Die Open-Air-Arena hat seit ihrer Einweihung 2014 viele große Events gesehen. Dazu zählen Konzerte von Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran und Beyoncé. 2015 fand hier WrestleMania 31 statt, außerdem ist das Stadion das Heimspielort der NFL-Franchise San Francisco 49ers.

    Neben American Football und Konzerten fanden im Stadion auch zahlreiche Fußballspiele statt. Dazu zählen zwei Auflagen der Copa América in den Jahren 2016 und 2024, das Gold-Cup-Finale 2017 sowie mehrere internationale Freundschaftsspiele und Vereinsbegegnungen.

    Das Levi’s Stadium zählt zwar nicht zu den zwölf Hosts der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, wird aber bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sechs Partien austragen: fünf in der Gruppenphase und eine in der K.o.-Runde.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Levi's Stadium?

    Das Levi’s Stadium ist derzeit die Heimspielstätte des NFL-Teams San Francisco 49ers. 

    Die USMNT nutzt das Levi's Stadium nicht dauerhaft und hat dort bisher nur zwei Spiele absolviert. Das jüngste war das Gold-Cup-Finale 2017, das sie 2:1 gegen Jamaika gewannen und damit den Titel holten. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Levi's Stadium

    Anfahrt zum Levi’s Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Fans erreichen das Levi's Stadium über verschiedene öffentliche Verkehrsmittel. Die zuverlässigste und meistgenutzte Option ist die VTA-Stadtbahn. Sowohl die Orange Line als auch die Green Line halten an der Station "Great America/Levi's", nur 0,2 Meilen vom Stadion entfernt.

    Eine weitere beliebte Möglichkeit ist der Caltrain bis Mountain View, dort umsteigen in die Orange-Linie der VTA-Stadtbahn bis zur Haltestelle "Great America". ACE (Altamont Corridor Express) setzt an Spieltagen und bei Großveranstaltungen Sonderzüge zu nahegelegenen Bahnhöfen ein.

    VerkehrsmittelStrecke
    ZugVTA-Stadtbahn (orangefarbene und grüne Linie), ACE-Züge, Caltrain 

    Anfahrt zum Levi’s Stadium mit dem Auto

    Fans, die lieber mit dem Auto anreisen, können zwischen mehreren Routen wählen. Das Levi's Stadium liegt an der Interstate 880, der US 101, der CA-87 und der I-680; der Tasman Drive führt direkt zum Eingang.

    Das Stadion bietet ausreichend Parkplätze. Kaufen Sie Ihr Parkticket vorab, um Verfügbarkeit und einen reibungslosen Ablauf an Veranstaltungstagen sicherzustellen.

  • Führungen durch das Levi's Stadium

    Im Levi’s Stadium gibt es zwei Führungen: 

    Öffentliche Führungen

    Öffentliche Führungen finden täglich statt, außer bei Großveranstaltungen, Konzerten oder Spielen der San Francisco 49ers. Sie starten an der Intel Plaza in der nordwestlichen Ecke des Stadions und laufen von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr; alle 30 Minuten beginnt eine neue Gruppe. 

    Private Führungen

    Private Führungen im Levi's Stadium müssen im Voraus reserviert werden. Private Führungen beinhalten oft Überraschungs-Extras und bieten besonderen Zugang. Für weitere Informationen und Vorabbuchungen besuchen Sie bitte tours@49ers.com 

  • Restaurants und Bars nahe dem Levi’s Stadium

    Wie die meisten modernen Stadien weltweit bietet auch das Levi’s Stadium den Fans vor oder nach dem Spiel viele gastronomische Angebote. An den Imbissständen gibt es lokale Pizza, mexikanische Küche und beliebte Streetfood-Gerichte. Wer lieber in Ruhe essen möchte, kann das im Stadion gelegene "Bourbon Steak & Pub" besuchen, das täglich zum Mittag- und Abendessen geöffnet ist.

    "Curry Up Now" gilt als weiterer Fan-Favorit in Stadionnähe, vor allem für Liebhaber indischen Streetfoods. "Butter & Zeus" serviert herzhafte Waffel-Sandwiches, die sich ebenfalls lohnen.

    Wer mehr Zeit hat, findet in ganz Santa Clara weitere Restaurants, die einen Besuch wert sind. Reservieren Sie am besten vorab, besonders an Spieltagen, weil es dann in der Gegend sehr voll werden kann.