WM 2026 San Francisco: Der Ticket-Guide für Levi’s Stadium – Spielplan, Spieltermine und alle Infos zum Austragungsort

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 begeistert ganz Nordamerika, und obwohl das Levi’s Stadium in der San Francisco Bay Area seine Spiele als Austragungsort abgeschlossen hat, bleibt sein Einfluss auf das historische 48-Teams-Turnier bestehen.

Das Stadion in Santa Clara bereicherte sein Fußballerbe, indem es die Kulisse für den 2:0-Sieg der USA gegen Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale lieferte.

Nach dem Schlusspfiff in Nordkalifornien richten lokale Fans, die das Turnier weiter verfolgen wollen, ihren Blick auf die übrigen Spielorte.

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