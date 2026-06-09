WM 2026 – Rangliste: Spanien bleibt trotz der Verletzung von Lamal Yamal an der Spitze, Carlo Ancelotti führt Brasilien zurück in die Top 10, USMNT klettert vor dem Anpfiff

Die Weichen stehen: Das Finale verspricht Spannung. Lionel Messis Argentinien will den Titel verteidigen, den es vor vier Jahren in Katar gewann. Der amtierende Weltmeister bekommt jedoch starke Konkurrenz.

Frankreich besitzt Offensivkraft, um zum dritten Mal in Folge das Finale zu erreichen. Spanien reist mit dem Selbstvertrauen des EM-Titels 2024 an. Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo könnte den einzigen großen Titel holen, der ihm noch fehlt. An anderer Stelle hat der Weltmeister von 2014, Deutschland, unter Julian Nagelsmann an Fahrt gewonnen – doch könnte der Pokal an einen anderen Deutschen gehen, an Thomas Tuchel, der die Aufgabe hat, Englands 60-jährige Durststrecke auf der internationalen Bühne zu beenden?

Auch die Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind Optionen, ebenso wie Japan, Senegal und Marokko, die für Überraschungen sorgen können. Wie stehen also alle 48 Teams wenige Tage vor dem Anpfiff da? GOAL bewertet im Folgenden die Chancen jedes Landes, das an der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten teilnimmt – und vielleicht auch der offensten.

Letztes Update: 1. April 2026.