Die Weichen stehen: Das Finale verspricht Spannung. Lionel Messis Argentinien will den Titel verteidigen, den es vor vier Jahren in Katar gewann. Der amtierende Weltmeister hat jedoch starke Konkurrenten.

Frankreich besitzt Offensivkraft und will zum dritten Mal in Folge ins Finale. Spanien reist mit dem EM-Titel 2024 im Rücken an. Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo könnte den einzigen großen Titel holen, der ihm noch fehlt. An anderer Stelle hat der Weltmeister von 2014, Deutschland, unter Julian Nagelsmann an Fahrt gewonnen – doch könnte der Pokal an einen anderen Deutschen gehen, an Thomas Tuchel, der die Aufgabe hat, Englands 60-jährige Durststrecke auf der internationalen Bühne zu beenden?

Auch die Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind im Rennen, und Teams wie Japan, Senegal oder Marokko könnten für eine Überraschung sorgen. Wie stehen also alle 48 Teams wenige Tage vor dem Anpfiff da? GOAL bewertet im Folgenden die Chancen jedes Landes, das an der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten teilnimmt – und vielleicht auch der offensten.

Letztes Update: 1. April 2026.