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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle und Krishan Davis

Übersetzt von

WM 2026 – Rangliste: Spanien bleibt trotz der Verletzung von Lamal Yamal an der Spitze, Carlo Ancelotti führt Brasilien zurück in die Top 10, die USMNT klettert vor dem Auftakt weiter nach oben

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Norwegen
Schottland
Belgien
Kanada
Australien
Usbekistan
Ecuador
Südkorea
Japan
Jordanien
Neuseeland
Iran
Tunesien
Kolumbien
Paraguay
Uruguay
Marokko
Senegal
Ägypten
Algerien
Ghana
Elfenbeinküste
Südafrika
Saudi Arabien
Katar
Kroatien
Kap Verde
Schweiz
Österreich
Panama
Curaçao
Haiti
Schweden
Türkei
Tschechien
Bosnien und Herzegowina
DR Kongo
Irak
FEATURES

Die Weltmeisterschaft ist einzigartig. Schon die Qualifikation entfachte landesweite Begeisterung, mit der der Vereinsfußball nicht mithalten kann. Weltweit jubelten Fans, als sich ein Land nach dem anderen einen Platz beim diesjährigen Fußballfest in Nordamerika sicherte. Im März standen die letzten sechs Teilnehmer fest: Schweden, die Türkei, Tschechien und Bosnien und Herzegowina holten die vier verbleibenden europäischen Plätze, während sich der Irak und die Demokratische Republik Kongo in den interkontinentalen Play-offs durchsetzten.

Die Weichen stehen: Das Finale verspricht Spannung. Lionel Messis Argentinien will den Titel verteidigen, den es vor vier Jahren in Katar gewann. Der amtierende Weltmeister hat es jedoch nicht leicht, denn viele starke Gegner warten.

Frankreich besitzt Offensivkraft, um zum dritten Mal in Folge das Finale zu erreichen. Spanien reist mit dem Selbstvertrauen des EM-Titels 2024 an. Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo könnte kaum noch eine bessere Chance erhalten, den einzigen großen Titel zu holen, der ihm fehlt. An anderer Stelle hat der Weltmeister von 2014, Deutschland, unter Julian Nagelsmann an Fahrt gewonnen – doch könnte der Pokal an einen anderen Deutschen gehen, an Thomas Tuchel, der die Aufgabe hat, Englands 60-jährige Durststrecke auf der internationalen Bühne zu beenden? 

Auch die Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten bleiben im Rennen, und Teams wie Japan, Senegal oder Marokko könnten für eine Überraschung sorgen. Wie stehen also alle 48 Teams wenige Tage vor dem Anpfiff da? GOAL bewertet im Folgenden die Chancen jedes Landes, das an der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten teilnimmt – und vielleicht auch der offensten.

Letztes Update: 1. April 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curaçao ↔️

    Curaçao ist flächen- und bevölkerungsmäßig die kleinste Nation, die je eine Weltmeisterschaft erreicht hat. Innerhalb von zehn Jahren kletterte das Team in der Weltrangliste vom 150. auf den 82. Platz. Die Qualifikation für die Endrunde bleibt dennoch überraschend. Während des entscheidenden Gruppenspiels gegen die favorisierte jamaikanische Mannschaft schien das Weiterkommen lange unwahrscheinlich, denn Jamaika traf im November in Kingston dreimal den Pfosten und verlor in der Nachspielzeit einen Elfmeter, den der Video-Assistent (VAR) aberkannte.

    Auch auf der Trainerbank gab es Drama: Der erfahrene niederländische Trainer Dick Advocaat trat im Februar wegen der Gesundheit seiner Tochter zurück, kehrte jedoch im Mai dramatisch auf den Posten zurück, nachdem sein Nachfolger Fred Rutten nur einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft zurückgetreten war – Berichten zufolge aufgrund des Drucks der Spieler, seinen Vorgänger wieder einzusetzen. Damit wird Advocaat mit 78 Jahren der älteste Trainer in der Geschichte des Turniers.

    Die 1:4-Niederlage im Testspiel gegen Schottland vor einem Monat zeigte, dass "Die Blaue Welle" mit einer weitgehend unbekannten Mannschaft in Nordamerika kaum für Aufsehen sorgen dürfte; Tahith Chong, ein Produkt der Manchester-United-Akademie, dürfte Premier-League-Fans als bekanntestes Gesicht bekannt sein. Curaçao hat bereits Geschichte geschrieben, und die Belohnung – wenn man es so nennen kann – ist ein Auftaktspiel gegen die Fußballgroßmacht Deutschland, danach folgen die Begegnungen mit Ecuador und der Elfenbeinküste.

    • Werbung
  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️

    Panamas Fans kehren nach ihrer Herzenseroberung bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland nun willkommen zurück in die Endrunde, nachdem sich die Mannschaft am letzten Spieltag der CONCACAF-Qualifikation einen direkten Startplatz sicherte. Die "Rote Flut" besiegte das bereits ausgeschiedene El Salvador in Panama-Stadt 3:0. Dieses Ergebnis und Surinames 1:3-Niederlage in Guatemala sicherten Thomas Christiansens Team den ersten Platz in Gruppe A.

    Angesichts der Stärke ihres Kaders scheint das Erreichen der K.o.-Runde für Los Canaleros bereits außer Reichweite, auch wenn sie gezeigt haben, dass sie kein leichter Gegner sind: Im letzten Testspiel hielten sie Bosnien und Herzegowina in Schach und glichen damit die 2:6-Niederlage gegen Brasilien im Mai aus. Nach der Auslosung gegen England, Kroatien und Ghana könnte Panama jedoch alle drei Gruppenspiele verlieren – genau wie bei der WM 2018 in Russland.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Neuseeland ⬇️

    Die FIFA entschied, Ozeanien einen garantierten Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2026 zu geben. Damit war Neuseelands Qualifikation für die Endrunde – die erste seit 2010 – reine Formalität, weil in der OFC kein ernstzunehmender Konkurrent spielt. Verteidiger Michael Boxall sagte nach dem 3:0-Erfolg der All Whites gegen Neukaledonien: "Wir haben in früheren Qualifikationen viel Enttäuschung erlebt, aber seit die Weltmeisterschaft erweitert wurde, erwarten wir das von uns selbst."

    Die Frage ist nun, ob sie nächstes Jahr in Nordamerika für Furore sorgen können. Der 4:1-Sieg gegen Chile im März beendete zwar eine Serie von acht Spielen ohne Sieg, doch Nottingham-Forest-Stürmer Chris Wood bleibt der einzige Spieler von echtem Format im neuseeländischen Kader.

    Ein Sieg im Auftaktspiel gegen den Iran gilt daher als Pflicht, will Neuseeland aus einer Gruppe mit Ägypten und Belgien weiterkommen. Doch nach dem 0:4 im Test gegen den Außenseiter Haiti sowie der Niederlage gegen England erscheint ein solcher Erfolg unwahrscheinlich.

  • jordanGetty Images

    45Jordanien ⬇️

    Jordanien schrieb im Juni 2025 Geschichte, als es sich erstmals für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Das ganze Land feierte. Ein 3:0-Erfolg gegen Oman, bei dem Ali Olwan einen Hattrick erzielte, brachte Al Nashama nahe an die Endrunden-Qualifikation. Südkoreas 2:0 gegen den drittplatzierten Irak sicherte später am Tag endgültig Rang zwei in Gruppe B der AFC.

    Die Niederlagen in den Testspielen gegen die Schweiz und Kolumbien lassen jedoch kaum auf einen Erfolg bei der Endrunde schließen. Die meisten Spieler von Trainer Jamal Sellami kicken in der heimischen Liga; nur Flügelstürmer Musa Al-Taamari ist in Europa aktiv und wechselte erst 2023 von Montpellier nach Rennes.

    Jordanien steht auf Platz 63 der Weltrangliste und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Asienmeisterschaft 2023 in Katar besiegte das Team sogar Südkorea. Der Weg zur WM wird dennoch hart. Um die K.o.-Runde zu erreichen, muss Jordanien entweder Österreich oder Algerien schlagen, bevor es im letzten Gruppenspiel auf Titelverteidiger Argentinien trifft.

  • qatarGetty Images

    44Katar ⬇️

    Katar enttäuschte bei seiner WM-Premiere 2022 als Gastgeber. Nun will das Land vier Jahre später einen besseren Eindruck hinterlassen. Die Qualifikation verlief kontrovers: Der zweimalige Asienmeister durfte beide Spiele der vierten Qualifikationsrunde zu Hause austragen. Nach einem 0:0 gegen Oman besiegte die Mannschaft die Vereinigten Arabischen Emirate im selben Stadion 2:1 und belegte Platz eins in der Dreiergruppe.

    Der frühere Real-Madrid- und Spanien-Trainer Julen Lopetegui führte Katar durch die Abschlussphase der Qualifikation und stabilisierte eine Abwehr, die in der dritten Runde in zehn Spielen 24 Gegentore zugelassen hatte. Zudem steht ihm mit Almoez Ali der mit zwölf Treffern erfolgreichste Torschütze der AFC-Gruppe zur Verfügung.

    Bei der Gruppenauslosung umging Katar alle Topteams und traf auf Kanada, die Schweiz und Bosnien und Herzegowina. Der Einzug in die K.o.-Runde wirkt dennoch fern, da die Mannschaft seit dem 2:1 gegen die VAE sechs Spiele in Serie nicht gewann.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️

    Als 48. und letzte Mannschaft hat sich der Irak nach 40 Jahren wieder für das Turnier qualifiziert. Nach einer langen Qualifikation, die 2023 begann und fünf Runden umfasste, holte die Mannschaft den einzigen interkontinentalen Play-off-Platz Asiens. Im November 2025 gewann sie zweimal knapp gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und spielte danach gegen Bolivien oder Suriname um das Turnier-Ticket.

    Im März trafen sie auf Bolivien und gewannen in Mexiko 2:1, obwohl Krieg im Nahen Osten ihre Vorbereitung und Anreise erschwerte. Neun lange Minuten Nachspielzeit sicherten den Triumph.

    Dieser historische Sieg beschert ihnen einen Platz in der sogenannten "Todesgruppe" dieser Weltmeisterschaft, gemeinsam mit dem Weltmeister von 2018, Frankreich, der afrikanischen Größe Senegal und dem Außenseiter Norwegen. Der Irak geht damit als klarer Außenseiter ins Turnier, doch nach vier Jahrzehnten Pause auf der größten Bühne ist ihnen das egal. Ein Testspiel gegen Spanien in der Vorbereitung zeigt, dass sie sich das Recht erarbeitet haben, sich mit den Besten der Welt zu messen.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haiti ⬆️

    Haiti hat sich 52 Jahre nach seiner ersten Endrundenteilnahme zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert – das wirkt wie ein kleines Wunder. Dass die drei Topteams der CONCACAF – die WM-Gastgeber USA, Mexiko und Kanada – fehlten, erleichterte die Aufgabe. Trotzdem rechnete niemand damit, dass Les Grenadiers eine Gruppe mit Costa Rica und Honduras anführen würden. Wegen des anhaltenden Konflikts, der Haiti seit der Zerstörung durch das Erdbeben von 2010 belastet, trug die Mannschaft von Sébastien Migne alle ihre Heimspiele auf Curaçao aus. 

    Migne hat die Karibikinsel noch nicht besucht und stützt sich bei Informationen über lokale Spieler auf den haitianischen Verband. Sein Kader gilt nicht als stark. Trotzdem gewann er mit dem in Frankreich geborenen Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde vom FC Wolverhampton Wanderers einen ersten wichtigen Spieler für Haiti. Nun folgte ihm der Stürmer Wilson Isidor von Sunderland, was die Hoffnungen der Mannschaft in der schweren Gruppe mit Brasilien, Marokko und Schottland hebt.

    Zum Abschluss der Vorbereitung besiegten die Haitianer Neuseeland 4:0 und verloren knapp gegen Peru, wobei Isidor sein zweites Tor für sein Land erzielte.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Iran ⬇️

    Der Iran hat sich seinen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Im März 2025 holte die Mannschaft in Teheran gegen den Tabellenzweiten Usbekistan zweimal einen Rückstand auf und spielte 2:2 – dieses Ergebnis brachte ihr einen der ersten beiden Plätze in der AFC-Gruppe A. Mehdi Taremi erwies sich erneut als entscheidend: Der Stürmer von Olympiakos erzielte beide Tore seiner Nationalmannschaft, Sardar Azmoun unterstützte ihn dabei.

    Der Kader ist nicht sehr breit, was die Niederlage gegen Usbekistan beim CAFA Nations Cup 2025 zeigt. An Erfahrung mangelt es dem Team jedoch nicht. Platz 21 der Weltrangliste warnt vor einem leichten Gegner. Es ist ihre vierte Endrunden-Teilnahme in Serie. Nach der relativ günstigen Auslosung mit Belgien, Ägypten und Neuseeland könnten sie im siebten Anlauf erstmals die Gruppenphase überstehen.

    Der Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran wirbelte die Vorbereitung von Team Melli und sogar die Teilnahme am Turnier durcheinander. US-Präsident Donald Trump sagte öffentlich, es sei nicht "angemessen", dass Taremi & Co. spielen, weil er ihre Sicherheit nicht garantieren könne. Obwohl alle ihre Gruppenspiele in den USA stattfinden, verlegten sie ihr Lager nach Mexiko, nachdem sie ihr ursprüngliches Quartier in Tucson, Arizona, aufgegeben hatten. Sie müssen nun für jedes Spiel hin- und zurückfliegen, während ein Streit um Visa und Stadionzugang tobt.

    Auch Azmoun musste den Kader verlassen, weil er mit einem Social-Media-Post die iranische Regierung verärgert hatte.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Saudi-Arabien ⬆️

    Saudi-Arabien nimmt nach dem Debüt 1994 in den USA zum achten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Der Weg führte über die Qualifikationsrunde, die Teilnahme stand erst im Oktober fest.

    Roberto Mancini trat nach etwas mehr als einem Jahr im Amt als Trainer zurück, nachdem die Mannschaft bei der Asienmeisterschaft schlecht abgeschnitten hatte und im Oktober 2024 einen enttäuschenden Start in die WM-Qualifikation hingelegt hatte, was zur Wiedereinsetzung seines Vorgängers Hervé Renard führte. Obwohl die Leistungen unter dem französischen Coach schwankten, setzten sich die Saudis in der vierten Qualifikationsrunde dank der besseren Tordifferenz gegen den Irak durch und sicherten sich ihren Platz im Lostopf – dabei half ihnen, dass sie beide Spiele in Dschidda austragen durften.

    Nach Freundschaftsniederlagen gegen Ägypten und Serbien entließ der Verband Renard im April und verpflichtete weniger als zwei Monate vor dem Turnier den früheren griechischen Nationalspieler Georgios Donis. Der Zuzug vieler ausländischer Stars in die Saudi Pro League könnte die Nationalmannschaft schwächen, weil einige Spieler in ihren Vereinen aus der Startelf rutschen, und ein neuer Überraschungssieg wie 2022 gegen Argentinien wirkt derzeit unwahrscheinlich.

  • cape verde Getty Images

    39Kap Verde ⬆️

    Kap Verde zieht nach seinem souveränen Einzug ins diesjährige WM-Finalturnier als drittkleinster Teilnehmer gemessen an der Bevölkerungszahl in die Endrunde ein. Die "Blue Sharks" sicherten sich ihr Turnierdebüt dank eines 3:0-Sieges gegen Eswatini im Oktober, der ihnen den ersten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe einbrachte – dabei lagen sie am Ende vier Punkte vor der afrikanischen Fußballgroßmacht Kamerun.

    Sie verfügen weder über Stars noch über einen finanzstarken Verband. Die Shamrock Rovers verpflichteten Pico Lopes über LinkedIn, und weitere spielberechtigte Akteure erklärten sich nach dem AFCON-Viertelfinale 2023 bereit, für das Team aufzulaufen.

    In ihrer WM-Gruppe mit Spanien und Uruguay geht Kap Verde als klarer Außenseiter ins Rennen, sieht das Duell mit Saudi-Arabien jedoch als machbar. Die 3:0-Erfolge gegen Serbien und Bermuda in den letzten Testspielen geben zusätzlich Auftrieb.

  • tunisia Getty Images

    38Tunesien ⬇️

    Es gab kaum Zweifel, dass Tunesien zum dritten Mal in Folge die WM-Endrunde erreicht. Nach einem enttäuschenden Auftritt beim Afrikanischen Nationen-Pokal entließ der Verband Trainer Sami Trabelsi und ersetzte ihn durch Sabri Lamouchi. Die Zukunft der Mannschaft ist deshalb ungewiss.

    Der frühere Innenverteidiger Trabelsi war erst im Februar des vergangenen Jahres zurückgekehrt und hatte den "Adlern von Karthago" geholfen, sich ohne Gegentor für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Für Trabelsi verlief der Afrika-Cup jedoch katastrophal: Tunesien verlor im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Mali, obwohl das Team in Casablanca mehr als 90 Minuten lang gegen zehn Spieler antrat.

    Lamouchi steht vor einer schweren Aufgabe: Er muss Tunesien aus einer Gruppe mit den Niederlanden und Japan führen, obwohl dem Kader Weltklasse-Klasse fehlt. Die 0:5-Niederlage gegen Belgien im letzten Test wirkte wenig verheißungsvoll, ebenso wie das 0:1 gegen Österreich, das lange in Unterzahl spielte.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Usbekistan ⬇️

    Nach vielen verpassten Chancen und Enttäuschungen nimmt Usbekistan diesen Sommer zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Die Qualifikation war hart: Srecko Katanec trat im Januar krankheitsbedingt als Trainer zurück, und der frühere Mittelfeldspieler Timur Kapadze vollendete die Arbeit des Slowenen, indem er im Juni 2025 ein 0:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate holte, das den zweiten Platz in der AFC-Gruppe A sicherte. 

    Die erste WM-Teilnahme der asiatischen Nation führt nun die italienische Legende Fabio Cannavaro als Trainer an, während Kapadze als sein Assistent wirkt. Die Amtszeit des Weltmeisters begann vielversprechend: Die "Weißen Wölfe" gewannen im November den Al Ain International Cup, ein Freundschaftsturnier. Im Halbfinale besiegten sie Ägypten und im Finale den Iran im Elfmeterschießen, bevor sie in der FIFA-Serie 2026 Gabun und Venezuela schlugen. 

    Klar ist, dass Usbekistans geringe Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Runde von einer starken Abwehr abhängen, die Manchester Citys Innenverteidiger Abdukodir Khusanov anführt. In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kolumbien und Portugal muss sie Luis Díaz und Cristiano Ronaldo stoppen, bevor das entscheidende Duell gegen die Demokratische Republik Kongo folgt.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Ghana ⬇️

    Ghanas WM-Vorbereitungen verliefen alles andere als ideal: Die Verantwortlichen entließen Trainer Otto Addo Ende März nach vier Niederlagen in Freundschaftsspielen, darunter ein 1:5 gegen Österreich. Anschließend übernahm der frühere Manchester-United-Assistent Carlos Queiroz, der Oman nicht zur WM geführt hatte. In seinen ersten beiden Spielen verlor er gegen Mexiko und spielte gegen Wales remis.

    Obwohl Manchester-City-Stürmer Antoine Semenyo den Angriff anführen soll, schwächt der Ausfall von Mohammed Kudus die Black Stars. Kudus hat sich von seiner Oberschenkelverletzung nicht erholt und fehlt daher nach seinem vorzeitigen Saisonende bei Tottenham. Mit wenig Selbstvertrauen geht das Team in eine Gruppe mit England, Kroatien und Panama.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35DR Kongo ⬆️

    Ein früherer englischer U21-Nationalspieler war der Held der Demokratischen Republik Kongo, als sie ihr 52 Jahre langes Warten auf die WM-Qualifikation beendete. Der frühere Manchester-United- und aktuelle Burnley-Verteidiger Axel Tuanzebe traf im März in Mexiko im interkontinentalen Play-off gegen Jamaika in der 100. Minute zum Sieg für das Land, das früher Zaire hieß. Die "Les Leopards" hatten sich bereits gegen die afrikanischen Fußballgroßmächte Kamerun und Nigeria durchgesetzt, um in die Play-offs zu gelangen, nachdem sie in ihrer Qualifikationsgruppe hinter Senegal Platz zwei belegt hatten.

    In Gruppe K treffen sie auf Portugal, Kolumbien und Usbekistan. Im Kader stehen Spieler wie Aaron Wan-Bissaka von West Ham, Noah Sadiki von Sunderland und der Newcastle-Stürmer Yoane Wissa. Nach einem 1:1 gegen Dänemark im Testspiel freuen sich Fans und Team einfach auf die erste WM-Teilnahme seit 1974.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Südafrika ⬆️

    Zum ersten Mal seit der WM 2010 und erst zum dritten Mal aus eigener Kraft hat sich Südafrika für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Endrunden-Teilnahme war trotz einer soliden Leistung in der CAF-Gruppe C fast gescheitert. Der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gegen Lesotho im September kostete sie drei Punkte, also brauchten sie im letzten Spiel einen Sieg gegen Ruanda – und Hilfe von Nigeria –, um sich ihren Platz zu sichern.

    Der Halbfinaleinzug beim Afrika-Cup 2023 ließ vermuten, dass die Bafana Bafana nach fast zehn Jahren in der Versenkung zurück sind, doch das Achtelfinal-Aus in diesem Jahr zeigte, dass auf und neben dem Platz noch viel Arbeit wartet. Der belgische Trainer Hugo Broos kann die viel diskutierten strukturellen Probleme nicht lösen und konzentriert sich deshalb weiter auf das Sportliche: "Wir bereiten uns auf die nächsten Ziele vor, die Weltmeisterschaft haben wir dabei fest im Blick."

    Das Losglück war auf ihrer Seite, denn der Kader stützt sich stark auf den heimischen Topklub Mamelodi Sundowns. Wie vor 16 Jahren eröffnet Südafrika das Turnier gegen Mexiko, danach folgt das Duell mit Tschechien, und die Gruppenphase endet gegen Südkorea. Der Spielplan ist nicht schlecht, doch die Niederlagen bei der Afrikameisterschaft gegen Ägypten und Kamerun sowie das jüngste Remis im Test gegen Nicaragua lassen Zweifel aufkommen, ob die Bafana Bafana diese Hürde nehmen können.

  • australiaGetty Images

    33Australien ⬆️

    Australien sicherte sich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 durch einen Auswärtssieg gegen Saudi-Arabien im Juni 2025 (ein Sieg war nötig, eine Niederlage mit fünf Toren Unterschied hätte gereicht) – doch erst der 1:0-Erfolg gegen Japan fünf Tage zuvor hatte die Qualifikation besiegelt.

    Die Socceroos nehmen zum sechsten Mal in Folge an der Endrunde teil, doch der derzeit sternenlose Kader scheint nicht an die Achtelfinalteilnahmen von 2006 und 2022 anknüpfen zu können. Seit Tony Popovic im September 2024 Graham Arnold als Trainer ablöste, stieg die Leistung. Talente wie Mohamed Toure, Nestory Irankunda und Alessandro Circati geben Hoffnung für die Zukunft des Fußballs in Down Under.

    Da sie in der Gruppenphase den Topfavoriten aus dem Weg gingen, haben sie die Chance, zumindest die Runde der letzten 32 zu erreichen. Das jüngste Unentschieden gegen die Schweiz und die knappe Niederlage gegen Mexiko zeigen, dass Australien gegen die Türkei, die USA und Paraguay genug Punkte holen kann, um in die K.o.-Runde einzuziehen.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnien und Herzegowina ⬆️

    Bosnien und Herzegowina verhinderte, dass Italien zum dritten Mal in Folge an der WM teilnimmt. Nach dem verpassten direkten Einzug aus Gruppe H – Österreich glich im letzten Qualifikationsspiel spät aus – glaubte kaum jemand daran, dass die Bosnier noch ins Hauptturnier kommen würden. Dann zog das Team im Play-off auf derselben Seite wie der viermalige Weltmeister Italien. Trotzdem setzte sich Bosnien durch und sorgte für eine Sensation.

    Im Halbfinale setzten sie sich im Elfmeterschießen gegen Wales durch, nachdem Edin Dzeko in der 86. Minute ausgeglichen hatte. Vier Tage später gewannen sie erneut im Elfmeterschießen gegen Italien. Eine Rote Karte gegen Alessandro Bastoni hatte ihnen in der ersten Halbzeit den Weg zurück ins Spiel geebnet, als sie 0:1 zurücklagen.

    Auch wenn sie unter den gegebenen Umständen einfach nur froh sein werden, dabei zu sein, wird Bosnien seine Chancen gut einschätzen, aus einer WM-Gruppe mit den Mitgastgebern Kanada, der Schweiz und Katar weiterzukommen – in einem Turnier, das ein freudiger Abgesang für den 40-jährigen Dzeko sein wird, der hofft, an der Seite des 18-jährigen Nachwuchstalents Kerim Alajbegovic zu glänzen. Allerdings könnten die Unentschieden in den Vorbereitungsspielen gegen Nordmazedonien und Panama die Stimmung trüben.

  • czechia Getty Images

    31Tschechien ⬆️

    Tschechien hat sein 20-jähriges Warten auf die Rückkehr zur Weltmeisterschaft beendet und genießt die zusätzliche Euphorie, sich im März über die Play-offs qualifiziert zu haben, nachdem die Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe weit hinter Kroatien auf Platz zwei gelandet war.

    Auch im Halbfinale und im Finale war es knapp: In Prag lag das Team nach 23 Minuten 0:2 gegen Irland zurück, doch Ladislav Krejci glich in der 86. Minute aus und erzwang die Verlängerung. Im anschließenden Elfmeterschießen verwandelte der Spieler von Wolverhampton Wanderers den entscheidenden Schuss. Auch im anschließenden Duell mit Dänemark gab es viel Drama: Beide Teams trafen in der Verlängerung, sodass es unentschieden stand. Die Dänen verschossen drei von vier Elfmetern und bescherten Tschechien damit den Sieg, obwohl sie über 120 Minuten die Statistik dominierten.

    In Gruppe A treffen sie auf die Mitgastgeber Mexiko, Südafrika und Südkorea. Obwohl Pavel Sulc und Patrik Schick für Torgefahr sorgen und die Abwehr stabil wirkt, wäre ein langer Turnierweg eine Überraschung. Die Testspielsiege gegen Kosovo und Guatemala gelten nicht als Maßstab.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Kanada ↔️

    Kanada hat sich unter Jesse Marsch klar verbessert – das zeigt auch der Sprung auf Platz 30 der Weltrangliste. Seit der Amerikaner das Team übernommen hat, lief jedoch nicht alles glatt. Die Pleite im Viertelfinale des CONCACAF Gold Cups im Juni gegen Guatemala war eine große Blamage, und auch die Niederlage im Testspiel gegen Australien machte wenig Mut. Die jüngsten Remis gegen die ebenfalls für die WM qualifizierten Teams Kolumbien, Ecuador und Tunesien zeigten jedoch, dass die Kanadier auf höchstem Niveau mithalten können.

    Man sollte auch nicht vergessen, dass Marsch Kanada kurz nach seinem Amtsantritt im Mai letzten Jahres zum vierten Platz bei der Copa América 2024 führte – was als größte Leistung in der Fußballgeschichte des Landes gilt. Die Herausforderung besteht nun darin, bei der Weltmeisterschaft noch mehr Eindruck zu hinterlassen. Bisher nahm Kanada nur 1986 und 2022 an der Endrunde teil und verlor jeweils alle drei Gruppenspiele. Die Hoffnung auf das Erreichen der K.o.-Runde lebt, weil die Mannschaft zum Auftakt auf Bosnien und Herzegowina trifft und nicht auf Italien, bevor sie gegen Katar und die Schweiz spielt.

    Entscheidend wird die Fitness von Kapitän Alphonso Davies sein, den im vergangenen Jahr Verletzungen bremsten. Noch wichtiger ist jedoch, dass Stürmer Jonathan David nach seinem Wechsel zu Juventus im vergangenen Sommer seinen Torriecher wiederfindet. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Südkorea ⬇️

    Die Teilnahme Südkoreas an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer überrascht niemanden, denn die "Taeguk Warriors" spielten bereits bei den letzten zehn Turnieren. Diesmal blieben sie in der Qualifikation ungeschlagen und beendeten die Gruppe mit einem 4:0 gegen Kuwait.

    Drei Remis in Serie bremsten den Lauf kurz, doch dann besiegten sie den Irak und lösten das WM-Ticket. Einige Schlüsselspieler wie Kapitän Son Heung-min werden älter. Trainer Hong Myung-bo führte die Mannschaft nach der überraschenden Halbfinal-Niederlage gegen Jordanien beim Asien-Pokal 2023, die zum Rauswurf von Jürgen Klinsmann führte, zurück auf Kurs und verjüngt den Kader nun für die WM.

    Nach den hohen Niederlagen gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in den vergangenen Monaten traut jedoch kaum jemand der Auswahl zu, auch nur annähernd an Platz vier von 2002 heranzureichen – selbst wenn die Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Tschechien vergleichsweise ausgeglichen erscheint.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Schottland ⬇️

    Schottland qualifiziert sich auf dramatischste Weise für seine erste Weltmeisterschaft seit 28 Jahren: Die Mannschaft von Steve Clarke erzielte in der Nachspielzeit zwei Tore im entscheidenden Spiel gegen Dänemark im Hampden Park. Tatsächlich spielten die Dänen über weite Strecken besser – selbst in Unterzahl –, doch die Schotten zeigten großen Kampfgeist und hohe Qualität. Die Treffer von Scott McTominay, Kieran Tierney und Kenny McLean beim nun schon legendären 4:2-Erfolg waren herausragend.

    Ob Schottland jedoch wirklich über genügend Qualität verfügt, um bei einer Weltmeisterschaft zum ersten Mal die Gruppenphase zu überstehen, ist umstritten – vor allem nach den beiden Niederlagen in den Freundschaftsspielen im März gegen Japan und die Elfenbeinküste. Man darf nicht vergessen, dass diese Mannschaft in der Qualifikation zur EM 2024 beeindruckte, in Deutschland jedoch eine katastrophale Leistung zeigte, und ihre Aufgabe in Nordamerika wurde durch eine schwierige Auslosung, die Clarkes Mannschaft in dieselbe Gruppe wie Brasilien und Marokko gesteckt hat, nicht gerade einfacher.

    Haiti sollten sie jedoch schlagen, und mit der Unterstützung der Tartan Army könnte ein weiterer Punkt zum dritten Platz reichen.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Algerien ⬆️

    Nach zwölf Jahren Pause kehrt Algerien 2026 zur Weltmeisterschaft zurück. Die Mannschaft sicherte sich schon ein Spiel vor Schluss den Startplatz in der CAF-Qualifikation. In den Jahren dazwischen lief es für die "Wüstenfüchse" wechselhaft: Sie gewannen den Afrikanischen Nationen-Pokal 2019, schieden aber bei drei weiteren Turnieren bereits in der Gruppenphase aus, ohne ein Spiel zu gewinnen. Bei der diesjährigen Ausgabe besiegten sie zwar die DR Kongo im Achtelfinale, verloren danach aber 0:2 gegen Nigeria. Laut algerischem Fußballverband (FAF) beeinflussten umstrittene Schiedsrichterentscheidungen das Spiel und lösten "Fragen und breite Empörung" aus.

    Viele sahen die Kritik als Ablenkung von der eigenen Leistung. Die FAF griff die Referees an, forderte die Fans aber zugleich auf, Trainer Vladimir Petkovic und sein Team im Blick auf die WM weiter zu unterstützen. Die Nationalmannschaft steckt nach wie vor in einer Umbruchphase und bleibt stark abhängig von dem 35-jährigen Riyad Mahrez, auch wenn Mohamed Amoura in der Qualifikation zehn Tore erzielte.

    Auch wenn Algerien in einer WM-Gruppe mit Titelverteidiger Argentinien wohl keinen ersten Platz erreicht, glaubt das Team nach dem Testspielsieg gegen die Niederlande letzte Woche, Jordanien und Österreich hinter sich lassen zu können.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Mexiko ↔️

    Jaime Lozano führte Mexiko 2023 zum Gold-Cup-Titel, doch nach dem enttäuschenden Auftritt bei der Copa América 2023 entließ der Verband ihn. In der als leicht eingestuften Gruppe mit Jamaika, Venezuela und Ecuador schied "El Tri" aus. Daraufhin übernahm Javier Aguirre erneut das Kommando; diesmal unterstützt ihn der legendäre Rafael Márquez, der nach der Weltmeisterschaft das Amt des Cheftrainers übernehmen soll.

    Aguirres dritte Amtszeit verlief bisher ereignisreich: Mexiko drehte nach einer überraschenden Hinspiel-Niederlage gegen Honduras – bei der ein heimischer Fan den Trainer mit einer Bierdose traf – im März des Vorjahres die Nations League für sich und holte im Juni mit einem 2:1-Finalsieg über die USA im Gold Cup in Houston den nächsten Titel. 

    2025 gewann das unberechenbare Team kein Spiel mehr, startete 2026 jedoch mit drei Siegen und spielte danach gegen Portugal und Belgien remis. Diese Ergebnisse schürten die Hoffnung, dass El Tri erstmals seit dem Heimturnier 1986 wieder das WM-Viertelfinale erreicht.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa führt Uruguay zur Weltmeisterschaft. Das freut alle Fans von Offensivfußball und starken Persönlichkeiten. "El Loco" zählt zu den legendärsten Trainern der Fußballgeschichte, und niemand weiß, was er als Nächstes plant.

    Auf dem Weg ins Halbfinale der Copa América 2024 besiegte Uruguay Brasilien und holte in der WM-Qualifikation vier Punkte gegen die Seleção. Auch in Buenos Aires überraschte das Team und besiegte Argentinien. Der zweifache Weltmeister hatte 2025 jedoch mit Konstanz- und Spielflussproblemen zu kämpfen, und eine 1:5-Niederlage gegen die USA ließ die Alarmglocken läuten. Bielsa nutzte eine Pressekonferenz nur wenige Tage später, um offen über seinen Charakter und seine Methoden nachzudenken.

    Danach beruhigte sich die Lage etwas. In der März-Pause spielte Uruguay zweimal remis, gegen England und Algerien. Diese Ergebnisse zeigen genug Stabilität, um die Gruppe mit Kap Verde und Saudi-Arabien zu überstehen – auch wenn der erste Platz hinter Spanien wohl außer Reichweite bleibt. Wer weiß das schon? Uruguay verzichtete auf Testspiele unmittelbar vor der WM und unterstreicht damit seinen Ruf als unberechenbarste Mannschaft des Turniers.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    Paraguay hat im letzten Jahr einen langen Weg zurückgelegt – Trainer Gustavo Alfaro ist der Hauptgrund dafür. Bei der Copa América 2024 schied La Albirroja schon in der Gruppenphase aus und verlor alle drei Spiele. Daraufhin entließ der Verband Trainer Daniel Garnero. Alfaro übernahm und führte das Team sofort auf ein neues Niveau: Paraguay qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft, weil es unter seiner Leitung Brasilien, Argentinien und Uruguay in einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen besiegte.

    Eine 0:1-Niederlage in São Paulo im Juni des Vorjahres gegen Brasilien stoppte den Lauf, doch Paraguay sicherte sich dank eines torlosen Remis gegen Ecuador im September erstmals seit 2010 wieder einen WM-Platz. Alfaro verfügt zwar über keinen Weltklasse-Stürmer – Miguel Almirón ist der gefährlichste Torschütze –, doch seine Abwehr um den Palmeiras-Innenverteidiger Gustavo Gómez steht sicher. In einer ausgeglichenen, aber spielerisch limitierten Gruppe mit den USA, der Türkei und Paraguay haben sie deshalb Chancen auf das Achtelfinale, auch wenn der Ausfall von Stürmer Julio Enciso kurz vor Turnierbeginn ihre Hoffnungen bremst.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Schweden ⬇️

    Das ist ein Einzug durch die Hintertür. Schweden gewann in der Qualifikation kein Spiel und landete am Ende der Gruppe – hinter der Schweiz, dem Kosovo und Slowenien. Wie also schafften sie es zur Weltmeisterschaft? Die Antwort liegt im Jahr 2024, als sich die Schweden durch den Sieg in einer Gruppe der Nations League C mit Aserbaidschan, Estland und der Slowakei einen Platz in der Play-off-Runde sicherten – obwohl sie zuvor aus Liga B abgestiegen waren.

    Die Entlassung von Jon Dahl Tomasson und die Verpflichtung des früheren West-Ham-, Chelsea- und Brighton-Trainers Graham Potter zahlte sich aus: Der Engländer führte die Mannschaft zu Siegen gegen die Ukraine und Polen, die das Turnier-Ticket sicherten.

    Die Rückkehr von Alexander Isak nach seiner Verletzung gibt zusätzliche Kraft, und Viktor Gyökeres steuerte seinen Teil zum Premier-League-Titel von Arsenal bei. Trotzdem bleiben Zweifel an der Stärke dieser schwedischen Mannschaft, denn sie verloren ein Freundschaftsspiel gegen Norwegen und spielten unentschieden gegen Griechenland. Zudem zog die Mannschaft in eine der schwierigeren Gruppen mit Niederlanden, Japan und Tunesien.

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    22Ecuador ⬇️

    Ecuador war in der südamerikanischen Qualifikation ein Albtraum für jeden Gegner. Paris-Saint-Germain-Innenverteidiger Willian Pacho führte die Abwehr an, Chelsea-Mittelfeldspieler Moises Caicedo sicherte das Zentrum. Kein CONMEBOL-Team kassierte weniger Gegentore (fünf in 18 Spielen), 13 Mal blieb Ecuador ohne Gegentreffer. Die einzigen beiden Niederlagen gab es auswärts gegen Brasilien und Argentinien; Ecuador besiegte Argentinien jedoch im letzten Qualifikationsspiel zu Hause und sicherte sich damit Rang zwei.

    Trainer Sebastian Beccacece verfügt im Sturm jedoch nur über wenige Optionen; der 35-jährige Enner Valencia bleibt die wichtigste Torschussquelle. Deshalb spielte Ecuador zu oft unentschieden. Während der Länderspielpause im März trennten sich die Ecuadorianer sowohl von Marokko als auch von den mit zehn Mann spielenden Niederlanden remis.

    Dennoch sind sie gut gerüstet, um ihren WM-Gruppen-E-Gegnern Deutschland und der Elfenbeinküste das Leben schwer zu machen. Ein Punkt aus einem dieser beiden Spiele könnte bereits genügen, um das Ausscheiden in der Gruppenphase 2022 wettzumachen, da ein Sieg gegen Curaçao als wahrscheinlich gilt.

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    21Ägypten ⬆️

    Für eine im afrikanischen Fußball so erfolgreiche Mannschaft wie Ägypten ist die Bilanz bei der Qualifikation für Weltmeisterschaften ziemlich miserabel. Die Pharaonen haben an fünf der letzten elf AFCON-Endrunden teilgenommen und drei davon gewonnen, doch 2026 werden sie erst zum zweiten Mal seit 1990 auf der Weltbühne antreten. Auch ihre letzte Teilnahme enttäuschte, denn 2018 verloren sie alle drei Spiele in einer Gruppe, die nicht stark wirkte. Daher wollen die ägyptischen Routiniers bei der WM einen starken Eindruck hinterlassen – vor allem Mohamed Salah. 

    Sein Engagement bei Liverpool endet zwar enttäuschend, doch Salah bleibt der Talisman seines Landes und erzielte auf dem Weg nach Nordamerika neun Tore. An seiner Seite spielt Manchester Citys Angreifer Omar Marmoush. Trainer Hossam Hassan setzt auf eine Abwehr, die in zehn Qualifikationsspielen nur zwei Gegentore zuließ. 

    Der diesjährige Einzug ins Halbfinale des AFCON zeigte, dass die Mannschaft, in der nur drei Spieler in Europa aktiv sind, stark von Salah abhängt. Der klare Sieg gegen Saudi-Arabien und das Unentschieden gegen Spanien im letzten Monat belegen jedoch, dass der Kader insgesamt nicht zu unterschätzen ist. Salah gilt als Schlüsselspieler; ist er fit, kann er sein Team aus der Gruppe mit Belgien, Iran und Neuseeland führen.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Vereinigte Staaten ⬆️

    Die lange erwartete Ernennung von Mauricio Pochettino zum neuen Trainer der USMNT gab der Verband im September 2024 bekannt. Seitdem war es eine Achterbahnfahrt.

    Nach schmerzhaften Niederlagen gegen Panama und Kanada in der Nations League sowie gegen Mexiko im Finale des letzten Gold Cups gewannen die USA bis Ende 2025 fünf Spiele in Serie, darunter ein 5:1 gegen Uruguay.

    Im März jedoch bremste Belgien die Amerikaner jäh: Die Roten Teufel feierten in Atlanta einen 5:2-Kantersieg, bevor Portugal Pochettinos Team die zweite Pleite in Folge beibrachte. Der packende Sieg gegen Senegal in der vergangenen Woche hob die Stimmung – vor allem weil Christian Pulisic dabei sein erstes Tor im Jahr 2026 erzielte –, doch kurz darauf folgte eine Heimniederlage gegen Deutschland. 

    Die USA sollten aus einer Gruppe mit Paraguay, Australien und der Türkei aufsteigen, doch diese Form reicht vermutlich nicht, um das Achtelfinale von 1994 zu übertreffen.

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    19Türkei ⬆️

    Die Türkei beendete ihr 24-jähriges Warten auf die Rückkehr auf die größte Fußballbühne und qualifizierte sich über die EM-Playoffs für die Weltmeisterschaft. Die Türken werden ihre Qualifikation wohl als verdient ansehen, denn in Gruppe E gaben sie nur vier Punkte ab (alle gegen Spanien) und lagen am Ende nur drei Zähler hinter dem Europameister. Gleichzeitig machten sie es sich nicht leicht: Obwohl sie Favorit waren, besiegten die Männer von Vincenzo Montella Rumänien und den Kosovo in der wohl schwächsten Gruppe der UEFA-Playoffs nur knapp.

    Dennoch gilt die Türkei für viele als Geheimfavorit der Weltmeisterschaft – und das aus gutem Grund. Das Team erreichte das Viertelfinale der Euro 2024 und vereint Erfahrung und Jugend: Hakan Calhanoglu von Inter leitet das Mittelfeld, vorne wirken die Talente Arda Güler und Kenan Yildiz.

    Am wichtigsten ist, dass die Türkei in einer Gruppe mit den USA, Australien und Paraguay spielt, die sie mit ihrem Talent anführen kann.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Österreich ⬇️

    Wer die EM 2024 verfolgt hat, freut sich nun darüber, dass Österreich die Weltmeisterschaft erreicht hat. Die Mannschaft von Ralf Rangnick zählte in Deutschland zu den spannendsten Teams und führte eine der stärksten Gruppen an. Danach folgten enttäuschende Ergebnisse, vor allem die 0:1-Niederlage im Oktober in Rumänien, die die bisher perfekte Bilanz in der UEFA-Gruppe H beendete. Am letzten Spieltag holten sie gegen Bosnien und Herzegowina einen Rückstand auf und sicherten sich mit dem Unentschieden den ersten Platz.

    Das Team verfügt über einige Stars, doch Sorgen bereitet, dass der 36-jährige Marko Arnautovic nach wie vor als einziger Stürmer trifft. Auch Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch sind bereits über 30 – im Sommer in Nordamerika könnte das Pressing deshalb schwerfallen. Christoph Baumgartner fällt nach seiner Verletzung vor dem ersten Testspiel aus, was nach seiner starken Saison bei RB Leipzig ein Rückschlag ist.

    Beim 5:1 gegen Ghana im März zeigten sie ihr Potenzial. Aus dem Gruppenspiel gegen Argentinien werden sie vermutlich keine Punkte holen, doch sie trauen sich zu, Algerien und Jordanien zu schlagen und damit sicher ins Achtelfinale einzuziehen.

  • modric Getty Images

    17Kroatien ⬇️

    Nach dem frühen Aus in der EM-Gruppenphase glaubten viele, Luka Modric hätte sich bereits von der internationalen Bühne verabschiedet. Doch der Ballon-d’Or-Gewinner führt Kroatien mit 40 Jahren als Kapitän in die Weltmeisterschaft.

    Zlatko Dalic führte sein Team fast mühelos durch die Qualifikation. Ein 3:1-Erfolg gegen die Färöer Inseln in Rijeka sicherte dem Team schon vor der letzten Runde das WM-Ticket. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Kroatien bei einem großen Turnier für Furore sorgen kann, weil es weiter auf viele alternde Stars setzt.

    Modric ist jedoch nicht der einzige Veteran, der dem Zahn der Zeit trotzt: Auch Ivan Perisic (36) und Andrej Kramaric (34) steuerten wichtige Beiträge zur Qualifikation bei, und Mateo Kovacic ist bereits 32. Positiv: Die 22-jährigen Petar Sučić und Franjo Ivanović zeigten sich als Talente, und der genesene Josko Gvardiol (23) kehrt zurück. Diese Faktoren könnten wichtig sein, wenn Kroatien in Gruppe L vermutlich um Platz zwei hinter England gegen Ghana kämpft.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Kolumbien ⬇️

    Nestor Lorenzo hat seit seiner Amtsübernahme als Trainer Kolumbiens im Juni 2022 starke Arbeit geleistet und "Los Cafeteros" ins Finale der Copa América 2024 geführt, bevor er sich bereits ein Spiel vor Saisonende einen Platz bei der Weltmeisterschaft sicherte. James Rodríguez war der Schlüssel zur Qualifikation: Der Star der Weltmeisterschaft 2014 erzielte den Führungstreffer beim 3:0 gegen Bolivien, der seinem Land einen Platz unter den ersten Sechs der CONMEBOL sicherte. Auch Luis Díaz überzeugte; der Flügelspieler des FC Bayern München reist als Anwärter auf den Ballon d’Or nach Nordamerika.

    Kolumbien dürfte daher keine Probleme haben, Chancen zu kreieren – und sie zu nutzen, wenn Luis Suárez seine Torform von Sporting CP im Sturm fortsetzt.

    Experten zögern jedoch, denn die Mannschaft blieb sechs Spiele ohne Sieg, bevor sie Bolivien besiegte. Im März verlor sie gegen Kroatien und Frankreich, was Zweifel an der Abwehrqualität weckt.

    Dennoch dürfte Kolumbien die Gruppenphase überstehen. Gegen Usbekistan und die Demokratische Republik Kongo peilt das Team sechs Punkte an, bevor es gegen Portugal um Platz eins spielt.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Elfenbeinküste ⬆️

    Die Elfenbeinküste hat die letzten beiden Turniere verpasst und ist nun wieder bei der Weltmeisterschaft dabei. Die Mannschaft qualifizierte sich auf beeindruckende Weise. In der CAF-Gruppe F kassierten sie kein Gegentor, gewannen acht ihrer zehn Spiele und spielten zweimal unentschieden gegen Gabun und Kenia. Seit dem Titelgewinn bei der Afrikameisterschaft 2023 führt Emerse Faé das Team an. Der Kader umfasst erfahrene Spieler wie Franck Kessie, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller und Ibrahim Sangaré.

    Junge Talente ergänzen das Team. Die jungen Stürmer Bazoumana Touré und Yan Diomande überzeugten beim Viertelfinaleinzug beim Afrikanischen Nationen-Pokal, und der 23-jährige Amad Diallo scheint sein Potenzial auszuschöpfen: In Marokko traf er in fünf Spielen drei Mal und erzielte in der vergangenen Woche den Siegtreffer im wichtigen Test gegen Frankreich.

    Auch wenn die Elefanten nicht mehr so viele bekannte Namen wie zur Zeit zwischen 2006 und 2014 haben, als sie sich dreimal in Folge für die WM qualifizierten, vereinen sie Unberechenbarkeit im Angriff und Ordnung in der Abwehr. Diese Mischung gibt ihnen die Chance, Deutschland vom ersten Platz in Gruppe E zu verdrängen.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Marokko ↔️

    Abgesehen davon, dass Lionel Messi Argentinien zum Weltmeistertitel führte, war Marokko die große Überraschung der WM 2022 in Katar: Die "Atlas-Löwen" schafften es als erste afrikanische Nation in der Geschichte des Turniers bis ins Halbfinale. Der Kader, angeführt vom vielleicht besten Verteidiger der Welt, Achraf Hakimi, hat das Zeug, diesen Sommer in Nordamerika erneut für Aufsehen zu sorgen – zumal ihre Gruppe (Brasilien, Schottland und Haiti) nicht stark wirkt.

    Nach der Niederlage im Afrika-Cup-Finale zu Hause gegen Senegal ist jedoch unklar, wie die Mannschaft reagieren wird. Der Kontinentalverband hob das Ergebnis später wegen des gegnerischen Abzugs auf, wodurch Marokko mit dem Gefühl ins Turnier geht, man habe ihm den großen Tag vor den eigenen Fans genommen.

    Der körperlich und mental erschöpfte Walid Regragui trat im März zurück. Der Verband setzte ihn sofort durch Mohamed Ouahbi ab, der im Nachwuchsbereich viel erreicht hat, aber noch keine Erfahrung als Trainer einer A-Nationalmannschaft besitzt. Das 1:1 gegen Norwegen hob die Stimmung vor dem spannenden WM-Auftakt gegen Brasilien, der den Verlauf des gesamten Turniers beeinflussen könnte.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norwegen ⬇️

    Norwegens Teilnahme an einer WM-Endrunde – der ersten seit 1998 – war nach dem 4:1-Sieg gegen Estland so gut wie sicher. Selbst eine 0:8-Niederlage gegen Italien im letzten Qualifikationsspiel hätte den Gruppenplatz nicht mehr gefährdet. Norwegen ließ dennoch nicht locker, reiste nach Mailand und gewann 3:0 gegen die Italiener. Damit krönte die Mannschaft die perfekte Qualifikationsphase.

    Es überrascht nicht, dass Erling Haaland traf und im San Siro zwei Tore in der zweiten Halbzeit erzielte, doch Stale Solbakkens Mannschaft hat mehr zu bieten als ihre Nummer 9, wie die Tatsache zeigt, dass Oscar Bobb und Jorgen Strand Larsen als Einwechselspieler gegen die Azzurri großen Eindruck hinterließen.

    Die „Belohnung“ ist eine schwere WM-Gruppe mit Frankreich, Senegal und dem Irak. Da Martin Ødegaard zum Saisonende wieder fit wurde und hinter Haaland spielt, kann Norwegen in Nordamerika für Überraschungen sorgen.

  • japan england(C)Getty Images

    12Japan ⬆️

    Japan qualifizierte sich am 20. März letzten Jahres mit einem Sieg gegen Bahrain als erste Mannschaft für die Weltmeisterschaft, und das erklärte Ziel lautet, zum ersten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Ob dies gelingt, diskutieren Experten im eigenen Land intensiv. Die "Blue Samurai" stehen in der Gruppenphase vor einer harten Aufgabe, denn sie treffen auf die Niederlande, Tunesien und Schweden, doch Japan gilt als Geheimfavorit des Turniers.

    Vier Jahre, nachdem er sein Land dank überraschender Siege über Spanien und Deutschland ins Achtelfinale führte, hat Hajime Moriyasu erneut eine dynamische und ausgewogene Mannschaft zusammengestellt, die in der Qualifikation 30 Tore erzielte und nur drei Gegentreffer zuließ. Japan hat aktuell sechs Siege in Serie, besiegte zum ersten Mal Brasilien und gewann auf fremdem Boden gegen Schottland sowie England.

    Trotz des Ausfalls von Flügelspieler Kaoru Mitoma wegen einer Verletzung geht die Mannschaft mit Selbstvertrauen ins Auftaktspiel gegen die Niederlande in Texas und kann dort ein Zeichen setzen.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    Senegal hat eine ungünstige WM-Auslosung erwischt: Die Mannschaft von Pape Thiaw spielt in einer Gruppe mit Frankreich, Norwegen und dem Irak, der Spanien letzte Woche ein 1:1 abtrotzte. Doch nach dem zu urteilen, was wir im vergangenen Jahr von den "Löwen von Teranga" gesehen haben, könnten sie dieses Pech in einen Vorteil verwandeln.

    Im Juni 2023 besiegte Senegal England im Freundschaftsspiel im City Ground. Danach holte die Mannschaft ihren zweiten Afrikacup, weil sie Marokko im Finale auf heimischem Boden schlug. Thiaw und sein Team erhielten viel Kritik für den Spielabbruch in Rabat, woraufhin man ihnen den Titel aberkannte. Das stört sie offenbar nicht.

    Sadio Mané zeigt mit 33 Jahren weiterhin den Weg. Er erzielte zwei Tore beim 2:3 im Test gegen die USA. Der Stürmer von Al-Nassr erhält Unterstützung von Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson und dem talentierten Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain.

    Senegal will die Chance nutzen, seinen sensationellen 2:1-Erfolg gegen Frankreich aus der Auftaktrunde 2002 zu wiederholen. Übersteht die Mannschaft Gruppe I, trifft sie später unter Bedingungen, die ihr liegen, und ist dann schwer zu schlagen.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Schweiz ⬇️

    Die Schweiz ist ein stiller Meister der Qualifikation. Seit 2002 hat sie keine Weltmeisterschaft verpasst, und man kann fast immer darauf vertrauen, dass sie das Achtelfinale erreicht. Dieses Mal musste sie bis zum letzten Spieltag warten. Ein 1:1-Unentschieden im Kosovo sicherte ihr schließlich das Ticket für die WM 2026. Dennoch sicherten sich die Schweizer den ersten Platz in UEFA-Gruppe B schon zuvor mit einem 4:1 gegen Schweden in Genf und zeigten damit, warum die Mannschaft von Trainer Murat Yakin ein unangenehmer Gegner ist.

    Der Kader zählt keine Superstars, doch Breel Embolo trifft auf diesem Niveau regelmäßig und durfte in die USA einreisen. Dan Ndoye zeigt an guten Tagen große Gefahr, Johan Manzambi gilt als Talent, und vor allem Granit Xhaka spielt im Mittelfeld derzeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

    Kurz gesagt: Die Schweizer sind nicht zu unterschätzen und gehen mit Zuversicht in eine Gruppe mit Kanada, Katar und Bosnien und Herzegowina.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Niederlande ⬇️

    Die Niederlande gehören zu den eigenwilligen Teams im internationalen Fußball. Bei der EM 2024 überzeugten sie kaum, erreichten nach Platz drei in ihrer Gruppe jedoch das Halbfinale und verloren dort knapp gegen England.

    Es bleibt schwierig einzuschätzen, was man von Ronald Koemans Team halten soll. Die Zahlen aus der WM-Qualifikation lesen sich stark: sechs Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage, 27 erzielte Tore, vier Gegentore. Gegen den Tabellenzweiten Polen gewannen sie jedoch weder zu Hause noch auswärts, und in einigen jüngsten Freundschaftsspielen wirkten sie unkoordiniert, darunter eine Niederlage gegen Algerien. Eines steht fest: An einem guten Tag sind sie gefährlich.

    Virgil van Dijk führt die Abwehr an, in der auch der zu Real Madrid wechselnde Denzel Dumfries spielt. Im Mittelfeld setzt Koeman auf Spieler wie Frenkie de Jong und Ryan Gravenberch, und man mag über Memphis Depay sagen, was man will, doch er erzielt auf internationaler Ebene Tore. Die Ausfälle von Xavi Simons, Jurrien Timber und Matthijs de Ligt wegen Verletzungen sind ein schwerer Schlag. Niederlagen gegen Algerien und ein Last-Minute-Sieg gegen Usbekistan in den Testspielen gaben dem Team kaum Selbstvertrauen.

    Sollten sie sich dennoch aus der schwierigen Gruppe mit Japan, Tunesien und Schweden für die K.o.-Runde qualifizieren, wird Oranje für jeden Gegner ein Problem.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belgien ⬆️

    Kevin De Bruyne sagte schon 2022, dass Belgiens beste Chance, mit seiner "Goldenen Generation" einen großen internationalen Titel zu holen, vorbei sei – und seither passierte nichts, das diese Sicht ändert. Die EM 2024 war für die "Roten Teufel" eine Katastrophe; es kam zu Streit zwischen De Bruyne und den mitgereisten Fans, noch bevor sie im Achtelfinale ausschieden.

    Sie qualifizierten sich zwar ohne Niederlage für die Weltmeisterschaft, doch die Gruppe war schwach. Manchester-City-Flügelspieler Jeremy Doku sagte nach dem 1:1 gegen Kasachstan im November, Belgien habe "zu viele Punkte liegen gelassen" und sei "in vielen Spielen nicht gut genug" gewesen.

    Die Mannschaft von Rudi Garcia ist seit 13 Spielen ungeschlagen und wird die WM-Gruppe mit Ägypten, Iran und Neuseeland wahrscheinlich anführen, doch überzeugende Argumente für einen Turniersieg fehlen.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brasilien ⬆️

    Der brasilianische Fußballverband (CBF) verpflichtete im vergangenen Mai Carlo Ancelotti als Trainer der Nationalmannschaft, doch Zweifel bleiben, ob "der größte Trainer der Geschichte" die Seleção in etwas mehr als einem Jahr zum Titel führen kann.

    Brasilien hat zwar namhafte Spieler wie Raphinha und Vinicius Jr., doch die Auswahl belegte in der CONMEBOL nur Rang fünf, weil sie ein Drittel ihrer Partien verlor. Seit Längerem fehlt den Südamerikanern spürbar Zusammenhalt; bei den WM 2018 in Russland und 2022 in Katar schieden sie jeweils im Viertelfinale aus.

    Dass der 34-jährige Neymar auf vielfachen Wunsch einen Platz im Kader erhielt, zeigt den Mangel an Vertrauen in den Angriff, aus dem Rodrygo und Estevao wegen Verletzungen fehlen. Ancelotti braucht daher bei der Endrunde einen Mittelstürmer in Topform, womöglich den vielversprechenden Endrick.

    Das Team sollte stark genug sein, um die Gruppe mit Marokko, Schottland und Haiti zu überstehen. Gelingt es Ancelotti jedoch nicht, Vinicius zur Form von Real Madrid zu verhelfen, bleibt das Weiterkommen nach dem Viertelfinale unwahrscheinlich.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Deutschland ↔️

    Es herrschte Einigkeit, dass Deutschland im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien viel Pech hatte. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann in Stuttgart steuerte viel zur epischen Begegnung bei, die ein würdiges Finale gewesen wäre. Doch nach zwei Heimniederlagen bei der Nations-League-Endrunde 2025 und dem 0:2 gegen die Slowakei im ersten WM-Qualifikationsspiel fragten viele, ob der Coach das Potenzial seines Kaders wirklich ausschöpft.

    Seitdem hat Nagelsmann das Ruder herumgerissen. Im November besiegte Deutschland die Slowaken 6:0 und holte Platz eins in Gruppe A der UEFA Nations League. Am Wochenende gewann die DFB-Elf 2:1 gegen Co-Gastgeber USA und baute die Serie auf neun Siege aus. Der viermalige Weltmeister wirkt plötzlich wie eine Mannschaft, vor der man sich in Nordamerika fürchten muss – zumal Kai Havertz wieder fit und in Topform ist, während Liverpools Florian Wirtz in der Nationalmannschaft wie ein anderer Spieler wirkt als der, der in seiner ersten Saison in Anfield vielversprechend begann, dann aber enttäuschte.

    In der Vorrunde treffen sie auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Ein mögliches Viertelfinale gegen Frankreich schürt jedoch Sorgen vor neuem Herzschmerz in dieser Runde.

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5England ↔️

    Statistisch war Sir Gareth Southgate der erfolgreichste Trainer Englands seit Sir Alf Ramsey, doch er beendete die lange titellose Phase im internationalen Fußball nicht, weil die "Three Lions" bei der EM 2024 im Finale gegen Spanien scheiterten. Der englische Fußballverband (FA) holte deshalb Thomas Tuchel, damit er das Team bei der Weltmeisterschaft 2026 trainiert. Wie gut stehen seine Chancen, England endlich zum Titel zu führen? Das lässt sich noch nicht sagen.

    England tat sich phasenweise gegen tief stehende Gegner in einer schwachen Qualifikationsgruppe schwer – die Partien gegen Andorra waren schwer anzusehen –, doch Tuchels Team setzte dennoch ein Zeichen, indem es als erste europäische Mannschaft alle Spiele gewann und kein Gegentor zuließ.

    In den Testspielen fehlte jedoch der Glanz, und ohne Harry Kane wirkt das Team harmlos.

    Tuchel verfügt über viele Stars, muss aber noch herausfinden, wie er das Beste aus Jude Bellingham herausholt, und gleichzeitig hoffen, dass Kane gesund bleibt.

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Nur wenige Fans schreiben der Nations League große Bedeutung zu, doch für Cristiano Ronaldo und Roberto Martinez war sie ein Lebensretter. Nach dem peinlichen EM-2024-Auftritt Portugals standen beide unter enormem Druck. Der Sieg in der Nations League 2025 stärkte ihre Positionen als Kapitän und Trainer. Deshalb wird Ronaldo die "Seleccao" von Martinez mit 41 Jahren bei der Weltmeisterschaft anführen.

    Nachdem er in der Qualifikation gegen Irland beim 0:2 überraschend direkt Rot sah, vermied er aus unerfindlichen, aber offenbar unvermeidlichen Gründen eine dreispielige Sperre. So kann der fünffache Ballon-d’Or-Gewinner in Nordamerika gegen die Demokratische Republik Kongo und Usbekistan einen Blitzstart hinlegen.

    Es bleibt riskant, erneut auf einen Spieler zu setzen, der bei den letzten beiden Turnieren ohne Erfolg blieb. Doch Portugal besitzt genug Klasse, um Ronaldo zu tragen, nicht zuletzt dank des Mittelfelds mit Vitinha, João Neves und Bruno Fernandes. Bei einem Turnier, in dem Ballbesitz entscheidend ist, hat Portugal gegen fast jeden Gegner einen Vorteil. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3Frankreich ↔️

    Man kann über Didier Deschamps sagen, was man will, aber der Mann ist hart im Nehmen. Der bis ins Mark pragmatische französische Nationaltrainer schien nach einem unglaublich langweiligen Weg ins Halbfinale der EM 2024 ein leichtes Ziel zu sein – doch Deschamps ist zurück und will einen zweiten Weltmeistertitel holen, bevor er den Vorhang über seine 14-jährige Amtszeit fallen lässt. Auch "Les Bleus" haben alle Chancen, ihren Triumph von Russland 2018 zu wiederholen.

    Der Ausfall von Hugo Ekitike wegen Verletzung ist ein Rückschlag, doch im Angriff hat Deschamps genug Talent: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki und Bradley Barcola kämpfen um einen Platz in der Startelf neben Kylian Mbappé, der auf der größten Bühne des Fußballs glänzt. Die Abwehr wirkt stark, im Mittelfeld fehlt Tiefe, weshalb N’Golo Kanté mit 35 Jahren weiterhin spielt.

    Die größte Sorge bleibt die Stärke der Gruppe, denn Les Bleus treffen auf den AFCON-Sieger Senegal, auf Erling Haalands Norwegen und auf den Irak. Der Weg zum ersten Platz wird daher hart. Die Niederlage gegen die Elfenbeinküste in der vergangenen Woche legte Schwächen offen, weil William Saliba mit Rückenproblemen fehlt. Kommt Frankreich unbeschadet durch die Gruppenphase, geht das Team mit Schwung und Selbstvertrauen in die K.o.-Runde.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentinien ↔️

    Nach anhaltenden Spekulationen entschied sich Lionel Messi, Argentiniens Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft anzuführen. Niemand war überrascht. Die Nummer 10 hätte sich vor vier Jahren nach dem Ende seiner Karriere zurückziehen können, doch er spielt weiter für sein Land und war bei Inter Miami in Topform, bis ihn ein kleiner Muskelriss stoppte.

    Die Verletzung nährte Zweifel, ob Messi Argentinien erneut zum Titel führen kann. Die gute Nachricht: Lionel Scalonis Team ist weniger von seinem Kapitän abhängig als noch in Katar. Julian Álvarez entwickelte sich in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich weiter, und Lautaro Martínez geht mental und körperlich stärker ins Turnier als 2022.

    Messi bleibt wichtig, auch wenn er nicht mehr so explosiv ist wie früher. Seine Anwesenheit auf dem Platz stärkt Argentiniens "Bruderschaft". Kein anderes Team wirkt so eingespielt, weshalb die Albiceleste gefährlich bleiben. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Spanien ↔️

    Spanien spielte bei der EM 2024 stark und könnte bei der WM 2026 noch stärker sein, weil der junge Kader nun zwei Jahre älter ist – doch es scheint, als hänge alles von Lamine Yamals Fitness ab. Der junge Star des FC Barcelona verpasste das Saisonende wegen einer Muskelverletzung, die seinen Einsatz in der Gruppenphase wohl einschränkt.

    La Roja sollte Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay auch dann bezwingen, wenn Trainer Luis de la Fuente Yamals Einsatzzeit dosiert. Das jüngste 0:0 im Test gegen den Irak zeigte jedoch, dass die Mannschaft ohne ihren Flügel nicht dieselbe Gefahr ausstrahlt – vor allem, weil im Sturm weiterhin ein sicherer Torschütze fehlt.

    Sollte Yamal in der K.o.-Runde auf Touren kommen, wird Spanien dank seines starken Mittelfelds, das den Ball auch bei Hitze lange hält, und einer sicheren Abwehr kaum zu stoppen sein. Wer hinter dieser Abwehr im Tor steht, ist offen: David Raya könnte spielen, doch Unai Simon bleibt laut Luis de la Fuente die Nummer eins.