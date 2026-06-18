Nach den Eröffnungsspielen steht fest: Dieser Sommer wird ein Highlight. Mexiko und die USA fuhren klare Siege ein, Brasilien spielte gegen Marokko nur Remis, Deutschland besiegte Außenseiter Curaçao deutlich, die Niederlande und Japan lieferten sich einen Klassiker, Kap Verde und die DR Kongo erzwangen gegen Spanien und Portugal jeweils Unentschieden.

Individuell trafen die Superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane jeweils zweimal, doch Lionel Messi stand mit einem Hattrick für Titelverteidiger Argentinien im Mittelpunkt. Cristiano Ronaldo dagegen lieferte ein Eröffnungsspiel ab, das er gern vergessen würde.

Also bitte mehr davon. Nach einer absolvierten Runde und vielen weiteren, die noch bevorstehen, bewertet GOAL die Chancen aller 48 Mannschaften in Nordamerika...

Letzte Aktualisierung: 9. Juni 2026.