Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle und Krishan Davis

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Lionel Messi führt Argentinien an die Spitze, Spanien und Portugal rutschen nach schwachen Unentschieden zum Auftakt ab

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Norwegen
Schottland
Belgien
Kanada
Australien
Usbekistan
Ecuador
Südkorea
Japan
Jordanien
Neuseeland
Iran
Tunesien
Kolumbien
Paraguay
Uruguay
Marokko
Senegal
Ägypten
Algerien
Ghana
Elfenbeinküste
Südafrika
Saudi-Arabien
Katar
Kroatien
Kap Verde
Schweiz
Österreich
Panama
Curaçao
Haiti
Schweden
Türkei
Tschechien
Bosnien und Herzegowina
DR Kongo
Irak
FEATURES

Die erste Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist abgeschlossen, und das Turnier startete stark. Obwohl das neue, erweiterte Format auf dem Papier wenige Top-Spiele bot, gab es viel Spannung und Überraschungen, und alle großen Namen traten für ihre Länder auf der größten Bühne des Fußballs auf. Nun ja, fast alle.

Nach den Eröffnungsspielen steht fest: Dieser Sommer wird ein Highlight. Mexiko und die USA fuhren klare Siege ein, Brasilien spielte gegen Marokko nur Remis, Deutschland besiegte Außenseiter Curaçao deutlich, die Niederlande und Japan lieferten sich einen Klassiker, Kap Verde und die DR Kongo erzwangen gegen Spanien und Portugal jeweils Unentschieden.

Individuell trafen die Superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane jeweils zweimal, doch Lionel Messi stand mit einem Hattrick für Titelverteidiger Argentinien im Mittelpunkt. Cristiano Ronaldo dagegen lieferte ein Eröffnungsspiel ab, das er gern vergessen würde.

Also bitte mehr davon. Nach einer absolvierten Runde und vielen weiteren, die noch bevorstehen, bewertet GOAL die Chancen aller 48 Mannschaften in Nordamerika...

Letzte Aktualisierung: 9. Juni 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️

    Als kleinste Nation – sowohl flächen- als auch bevölkerungsmäßig –, die jemals eine Weltmeisterschaft erreicht hat, stand Curaçao von Beginn an vor einer schweren Aufgabe, nachdem es im Eröffnungsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland ausgelost worden war. Und genau so kam es auch: Die Mannschaft von Dick Advocaat kassierte in Houston sieben Gegentore.

    Der Ausgleich von Livano Comenencia bleibt der kleinen Karibikinsel als bleibende Erinnerung an dieses Turnier, egal wie die Partien gegen Ecuador und die Elfenbeinküste enden.

    • Werbung
  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama wird sich ärgern, denn das Team hat seine beste Chance auf die Punkte verspielt, die es für die Runde der letzten 32 brauchte. Trotz guter Möglichkeiten verlor die Mannschaft ihr Auftaktspiel durch ein spätes Gegentor gegen Ghana.

    In Gruppe L warten nun die stärkeren Teams Kroatien und England, weshalb das Turnier für die "Rote Flut" wohl schon beendet ist. Ihre Körpersprache nach dem Schlusspfiff zeigte, dass die Spieler diese Realität kannten.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️

    Als 48. und letzte Mannschaft hat sich der Irak nach 40 Jahren wieder für das Turnier qualifiziert. Die Mannschaft träumte, nachdem Aymen Hussein – der gerade ein siebenstündiges Verhör durch den US-Zoll hinter sich hatte – in Boston den Ausgleich gegen Norwegen erzielt hatte. Dieser Traum währte nur vier Minuten, denn Erling Haaland nutzte einen Fehler des Torhüters und brachte die Skandinavier wieder in Führung.

    Am Ende verlor die Mannschaft von Graham Arnold unglücklich 1:4. Nächstes Spiel: Frankreich. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunesien ⬇️

    Tunesien steht nach der Eröffnungsrunde ganz oben auf der Liste der chaotischsten Teams. Auf dem Platz legten die Nordafrikaner den schlechtesten Start hin und kassierten in Monterrey eine 1:5-Niederlage gegen Schweden. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 ließen sie den Gegner davonziehen und zahlten den Preis für mehrere grobe Fehler.

    Die Reaktion folgte schnell und hart: Die Verantwortlichen entließen Cheftrainer Sabri Lamouchi bereits am nächsten Tag, nachdem seine Führungsqualitäten infrage standen. Lamouchi ist der erste Trainer, den ein Turnier so früh entlässt. Auf der Bank ersetzt ihn der erfahrene Franzose Hervé Renard.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    Haiti hat sich 52 Jahre nach seiner ersten Endrundenteilnahme zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team verlor zum Auftakt der Gruppe C knapp gegen Schottland, schlug sich aber wacker.

    Leider war das vermutlich die leichteste Aufgabe der Haitianer: Als Nächstes treffen sie auf Brasilien, bevor sie die Gruppenphase gegen Marokko abschließen.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Jordanien ⬆️

    Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft zeigte Jordanien gegen Österreich eine gute Leistung, glich durch Ali Olwan verdient aus, kassierte in den letzten 15 Minuten jedoch zwei Gegentore und verlor sein Debüt. Die Mannschaft von Jamal Sellami zeigte viele Stärken und kann zuversichtlich auf das zweite Spiel gegen Algerien blicken.

    Ein Erfolg gegen die Nordafrikaner könnte dennoch nicht reichen, um die Gruppenphase zu überstehen, da Jordanien zum Abschluss der Gruppe J auf Argentinien trifft.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Südafrika ⬇️

    Südafrika verlor das Eröffnungsspiel gegen den Mitgastgeber Mexiko deutlich und hat noch keinen Punkt. Das mühsam erkämpfte Unentschieden gegen Tschechien am zweiten Spieltag macht wenig Hoffnung, dass die Mannschaft das nötige Sieg gegen Südkorea holt, um in die K.o.-Runde einzuziehen.

    Die "Bafana Bafana" hatten zudem Glück: Sie bekamen sieben Minuten vor Schluss die Chance zum Ausgleich per Elfmeter, weil Pavel Sulc wegen Handspiels im Strafraum die Gelbe Karte sah – obwohl der Ball aus kurzer Entfernung auf ihn geprallt war. Nach dem glücklichen Remis braucht Südafrika im letzten Gruppenspiel ein kleines Wunder.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Usbekistan ⬇️

    Die von Fabio Cannavaro trainierte usbekische Nationalmannschaft zeigte bei ihrem lang ersehnten Turnierdebüt eine gute Leistung, doch letztendlich reichte dies gegen eine von Luis Díaz angeführte kolumbianische Mannschaft nicht aus.

    Abbosbek Fayzullaev machte Geschichte als erster WM-Torschütze seines Landes, doch nach dem 1:3 müssen die "Weißen Wölfe" im letzten Gruppenspiel wahrscheinlich klar gegen die DR Kongo gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Danach wartet Portugal.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Paraguay nimmt zum ersten Mal seit 2010 wieder an einer Weltmeisterschaft teil – doch nach der 1:4-Niederlage gegen den Mitgastgeber USA im Auftaktspiel der Gruppe D könnte das Turnier für die Paraguayer schon vorbei sein, bevor es richtig begonnen hat. Schon nach sieben Minuten lief es schief, als Damian Bobadilla ein Eigentor erzielte, und von da an ging es nur noch bergab.

    Als Nächstes treffen die Südamerikaner auf die Türkei und Australien. Sollte sich ihre Leistung nicht deutlich verbessern, sind die Chancen auf das Weiterkommen gering.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Neuseeland ⬆️

    Neuseelands Trainer Darren Bazeley gab zu, dass er und sein Team enttäuscht waren, ihr Auftaktspiel gegen den Iran nicht gewonnen zu haben. In Los Angeles führten sie beim 2:2 zweimal. "Wir waren wahrscheinlich so nah dran wie nie zuvor, ein Spiel bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen", sagte er, "und das hat heute leider nicht geklappt."

    Bazeley zeigte sich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Das Team agierte als Einheit, und der zweifache Torschütze Elijah Just fand über das gesamte Spiel hinweg immer wieder die Lücke. Die Hoffnung der All Whites auf das Erreichen der Runde der letzten 32 bleibt jedoch fragil, denn Ägypten überzeugte bei seinem eigenen Remis gegen den Gruppenfavoriten Belgien.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Katar ⬆️

    Auf den Höhenflug nach dem Punktgewinn gegen die Schweiz im WM-Auftaktspiel folgte der Tiefpunkt nach der klaren Niederlage gegen Kanada. Katar verlor in Vancouver 0:6, zeigte dabei eine schwache Leistung und reagierte noch schlimmer auf den Beinbruch, den Assim Madibo Ismael Kone zugefügt hatte: Mehrere Spieler, die gar nicht zum Einsatz kamen, verteidigten das nicht Entschuldbare. Nach dem Schlusspfiff kam es zwischen Trainer Julen Lopetegui und seinem kanadischen Kollegen Jess Marsch zum Streit.

    Trotz der Niederlage hat Katar noch eine Chance auf die Runde der letzten 32. Ein Sieg gegen Bosnien und Herzegowina erscheint jedoch schwer erreichbar, da dem Team nun die gesperrten Stammkräfte Madibo und Homam Ahmed fehlen.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Algerien ⬇️

    Nach zwölf Jahren Pause kehrte Algerien mit Zuversicht zur Weltmeisterschaft zurück und hatte in einem Testspiel die Niederlande besiegt. Am Dienstag traf die Mannschaft jedoch auf Lionel Messi: Der argentinische Star erzielte einen Hattrick und bescherte den Titelverteidigern den Sieg.

    Vladimir Petkovic und sein Team müssen ihre Wunden lecken und sich schnell erholen, denn gegen Jordanien, das Debütantenteam, ist ein Sieg Pflicht. Alles andere – und dann folgt noch das Spiel gegen Österreich – würde bedeuten, dass die "Fennecs" vorzeitig nach Hause fahren.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Kap Verde ⬆️

    Was für ein Ergebnis! In ihrem ersten WM-Spiel erzwangen die Kapverdier ein 0:0 gegen Spanien – verdient. Ferran Torres traf die Latte, als ein Tor näher lag, und der 40-jährige Torhüter Vozinha parierte stark. Die Mannschaft arbeitete hart und ließ Spanien oft durchschnittlich und vorhersehbar wirken.

    Nach dem größten Härtetest in Gruppe H steht Kap Verde vor der überraschenden Chance: Ein Sieg gegen Uruguay oder Saudi-Arabien würde das Team wohl in die Runde der letzten 32 bringen. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Saudi-Arabien ⬆️

    Lange Zeit sah es in Miami so aus, als würde Saudi-Arabien in seinem WM-Auftaktspiel einen weiteren Überraschungssieg holen. Ein Erfolg über Uruguay hätte zwar nicht so viele Schlagzeilen gebracht wie der 4:2-Erfolg gegen Argentinien vor vier Jahren in Katar, doch er wäre für eine Mannschaft, die seit der Qualifikation in schwacher Form war, dennoch beachtlich gewesen. Die Führung durch Abdulelah Al-Amri in der 41. Minute hatten sie sich verdient, doch Saudi-Arabien konnte sich nicht beschweren, dass Uruguay ein 1:1-Unentschieden holte, da die "Celeste" die zweite Halbzeit dominierte. 

    Einen Punkt gegen Spanien zu holen bleibt für die "Grünen Falken" eine schwierige Aufgabe, doch sie können aus ihrer Defensivleistung gegen Uruguay und aus dem schwachen Abschluss von "La Roja" beim 1:1 gegen Kap Verde Mut schöpfen. Ein Sieg gegen Kap Verde im letzten Gruppenspiel würde Saudi-Arabien aller Voraussicht nach in die Runde der letzten 32 bringen – ein Szenario, dem das Team vor Turnierbeginn sicher zugestimmt hätte.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️

    Aus sportlicher Sicht ist das 2:2 gegen Neuseeland ein enttäuschendes Ergebnis für den Iran, der in der Weltrangliste 59 Plätze vor den "All Whites" steht. Doch der Umgang mit dem Iran bei diesem Turnier war alles andere als sportlich, weil die Mitausrichter aus den Vereinigten Staaten Einfluss auf eine Mannschaft ausübten, die aus einem Land stammt, das sie vor kurzem nicht mehr bombardiert haben.

    Unter diesen Umständen ist der Punktgewinn des Iran – nach zweimaligem Rückstand – die bisher stärkste Leistung der ersten Runde. Der Einzug in die Runde der letzten 32 erscheint nach den noch ausstehenden Partien gegen Belgien und Ägypten nun fern, doch "Team Melli" wird in jedem Fall eine gute Figur machen, egal wie es weitergeht.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Tschechien ⬇️

    Für Tschechien entwickelt sich diese Weltmeisterschaft zu einer großen Enttäuschung – das Team verspielt seine Chance, obwohl es nach 20 Jahren erstmals wieder auf der größten Bühne steht. Beim Unentschieden gegen Südafrika schaffte es die Mannschaft zum zweiten Mal in zwei Spielen nicht, eine Führung zu halten, was ihr zum Verhängnis werden dürfte.

    Nach der 2:1-Niederlage gegen Südkorea im letzten Spiel war die Lage schon schwierig. Nun mussten sie gewinnen, doch sie besiegten die "Bafana Bafana" nicht. Darum steht die Mannschaft vor der unangenehmen Aufgabe, das starke Mexiko auf dessen eigenem Platz schlagen zu müssen, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32DR Kongo ⬆️

    Als die DR Kongo in der sechsten Minute ihres Auftaktspiels in Gruppe K gegen Portugal in Rückstand geriet, befürchteten viele das Schlimmste für die afrikanische Nation, die zum ersten Mal seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei war. Doch obwohl die Mannschaft von Sébastien Desabre kaum Ballbesitz hatte, nutzte sie ihre Chancen optimal und holte dank eines Kopfballtreffers von Yoane Wissa einen Punkt.

    Gelingt gegen Kolumbien eine weitere starke Leistung, gehen sie mit Selbstvertrauen ins wahrscheinlich entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Usbekistan.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnien und Herzegowina ⬆️

    Bosnien und Herzegowina, das am niedrigsten platzierte Team der Gruppe, lag 20 Minuten vor dem Ende gegen die Schweiz auf Kurs Unentschieden, verlor nach einer späten Torflut jedoch 1:4. Tarik Muharemovic sah in der 80. Minute Rot, als sein Team bereits zurücklag.

    Dank des Punktes aus dem Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Kanada haben sie dennoch Chancen auf die Runde der letzten 32. Dafür müssen sie ihr nächstes Spiel gegen Katar gewinnen – es ist ein direktes Duell um die Qualifikation.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Kanada ⬆️

    Kanadas 6:0-Erfolg gegen Katar überschattete eine schwere Verletzung von Ismael Kone, den Assim Madibo mit einem rücksichtslosen Foul erwischte und dabei brach sich der Sassuolo-Mittelfeldspieler das Bein. Kone war nach dem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina am ersten Spieltag zum Spieler des Spiels gewählt worden und fehlt dem Team nun.

    Trainer Jesse Marsch zeigte sich stolz auf seine Mannschaft, weil sie ruhig auf diese schwere Situation reagierte. Der Ausfall eines Mitspielers unter solchen Umständen kann die Mannschaft und das ganze Land noch enger zusammenschweißen.

    Sollten die Gastgeber im letzten Spiel gegen die Schweiz mindestens einen Punkt holen, führen sie die Gruppe an – eine starke Leistung für ein Team, das zuvor noch nie ein WM-Spiel gewonnen hat.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Ghana musste Panama schlagen, das in der FIFA-Rangliste 25 Plätze besser steht, um sich eine Chance auf den Einzug als einer der besten Drittplatzierten zu wahren. In einer Gruppe mit England und Kroatien blieb es bis zur letzten Sekunde eng, doch die Black Stars lösten die Aufgabe.

    Der junge Mittelfeldspieler Caleb Yirenkyi drückte den Ball in der 95. Minute über die Linie und sicherte den "Black Stars" damit drei möglicherweise entscheidende Punkte, bevor sie als Nächstes vor einer gewaltigen Aufgabe gegen die "Three Lions" stehen. Realistisch gesehen werden sie hoffen, aus ihrem letzten Gruppenspiel gegen Kroatien noch etwas mitnehmen zu können, um sich in die K.o.-Runde zu schleichen.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Schottland ↔️

    Schottland hatte 28 Jahre auf ein WM-Spiel warten müssen, und auch wenn der 1:0-Sieg gegen Haiti am Samstag kein Klassiker war, feierte die "Tartan Army" in Boston den ersten Erfolg bei einem WM-Turnier seit 1990.

    Dank John McGinns abgefälschtem Schuss hat die Mannschaft von Steve Clarke in Gruppe C nun eine erste Chance, auch wenn sie vermutlich noch einen weiteren Punkt gegen Marokko oder Brasilien braucht, um den Einzug in die K.o.-Runde zu schaffen.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Senegal vergab in der ersten Halbzeit seiner Niederlage gegen Frankreich mehrere gute Chancen. Die Mannschaft von Pape Thiaw hielt 45 Minuten lang mit einem der Turnierfavoriten mit, doch nach der Pause erhöhten "Les Bleus" das Tempo, und Senegal fand keine Antwort. Am Ende verlor das Team in New Jersey 1:3.

    Ibrahim Mbaye erzielte einen beeindruckenden Treffer, der zeigt, warum der Teenager von Paris Saint-Germain für so viel Begeisterung sorgt. Seine mutige Haltung könnte von Beginn an gefragt sein, wenn die "Löwen von Teranga" eine Niederlage gegen Norwegen vermeiden und ihre Hoffnungen vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Irak am Leben erhalten wollen.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Türkei ⬇️

    Bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit Platz drei im Jahr 2002 nannten viele Experten die türkische Nationalmannschaft im Vorfeld erneut "Geheimfavorit". Die Mannschaft von Vincenzo Montella enttäuschte in Vancouver, weil sie ihre Torchancen nicht nutzte und Australien die Abwehrschwächen ausnutzte.

    Nach der Auftaktniederlage müssen die Türken im nächsten Spiel gegen Paraguay unbedingt gewinnen, um ein frühes Aus zu vermeiden.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ecuador ⬇️

    Ecuador wird sich nach der vermutlich teuren Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste ärgern. "La Tri" vergab mehrere Chancen, gegen ein Team in Führung zu gehen, das in der FIFA-Weltrangliste direkt hinter ihnen steht – dreimal traf der Ball den Pfosten, doch der Ball wollte nicht ins Netz. In der 90. Minute kassierten sie das einzige Tor des Spiels und wurden dafür bestraft.

    Der Einzug ins Achtelfinale als einer der acht bestplatzierten Drittplatzierten ist noch möglich, doch Ecuador muss im nächsten Spiel den Außenseiter Curaçao mit klarem Vorsprung besiegen, um die Tordifferenz zu verbessern – andernfalls ist das Turnier schon vorbei, denn im dritten und letzten Gruppenspiel wartet Deutschland.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australien ⬆️

    Australien kam 2022 überraschend ins Achtelfinale. Nach dem unerwarteten 2:0-Erfolg gegen die Türkei am Samstag steuert das Team der Socceroos auch diesmal auf die K.o.-Runde zu. Die Auswahl von Tony Popovic stand in Vancouver unter Druck, setzte sich aber dank zweier präziser Abschlüsse durch und holte einen wichtigen Sieg in Gruppe D.

    Eine ähnliche Leistung brauchen sie auch im zweiten Gruppenspiel gegen die USA, um zu punkten. Ob sie am dritten Spieltag gegen Paraguay die nötigen Zähler holen, ist noch offen.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    23Südkorea ⬆️

    Südkorea hätte – und sollte – aus dem zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko mindestens einen Punkt holen. In einem schwachen Spiel in Guadalajara war die Mannschaft leicht überlegen, stand am Ende aber ohne Zählbares da, weil Kim Seung-Gyu den Ball fallen ließ und Luis Romo dadurch frei einschoss.

    In der Schlussphase köpfte Cho Gue-Sung aus fünf Metern direkt auf Raúl Rangel und verpasste den Ausgleich. Weil Südkorea sein letztes Gruppenspiel gegen Südafrika gewinnen könnte, bleibt das Achtelfinale für die Mannschaft von Hong Myung-bo in Reichweite.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Beim frustrierenden 1:1 gegen Saudi-Arabien am Montag zeigten sich zwei Gesichter der uruguayischen Mannschaft von Marcelo Bielsa. Die "Celeste" wirkten in der ersten Halbzeit ihres WM-Auftakts lustlos und lagen zur Halbzeit verdient zurück. Bielsa traf in der Pause mutige Entscheidungen – vor allem die Auswechslung von Darwin Núñez stach hervor –, und Uruguay zeigte sich nach der Pause deutlich verbessert. Der Ausgleich war verdient, und eigentlich hätten sie das Spiel noch gewinnen müssen. 

    Was das Team von "El Loco" als Nächstes plant, bleibt unvorhersehbar. Spielt Uruguay jedoch mit derselben Intensität wie in der zweiten Halbzeit unter der Hitze von Miami, kann es Spanien nachmachen und Kap Verde schlagen. Dennoch bleibt die Tatsache, dass kein Spieler im Kader mehr Länderspieltore als Núñez erzielt hat, ein Risiko – auch weil er gegen Saudi-Arabien enttäuschte.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ägypten ↔️

    Kurz nach dem 1:1 gegen Belgien überwog bei den Ägyptern Frust. Sie hatten erkannt, dass die "Roten Teufel" vor allem in den ersten 45 Minuten schlagbar waren. Ohne das Eigentor hätten sie ihren ersten WM-Sieg gefeiert.

    Dieses quälende Warten dürfte jedoch bald enden, denn das starke Zusammenspiel von Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko und Emam Ashour sollte dafür sorgen, dass Ägypten sowohl Neuseeland als auch den Iran besiegt.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kroatien ⬇️

    Nach dem Finale 2018 und dem Halbfinale vier Jahre später reiste Kroatien mit realistischen Hoffnungen nach Nordamerika. Nach der 2:4-Niederlage gegen England in Dallas, als die Mannschaft in Halbzeit zwei klar unterlag, muss das Team seine Taktik anpassen.

    Luka Modrić verließ das Spiel noch vor der 60. Minute, und die Mannschaft von Zlatko Dalić verdankt vor allem die Paraden von Dominik Livaković, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel. Die beiden Treffer vom Mittwoch geben dennoch Mut, und am zweiten Spieltag will Kroatien mit einem Sieg gegen Panama zurück auf die Erfolgsspur.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Österreich ⬇️

    Österreich wusste, dass es Jordanien im Auftaktspiel schlagen musste, um die Gruppe J zu überstehen. Die Mannschaft von Ralf Rangnick sicherte sich erst spät den 3:1-Erfolg, doch dieser Sieg am Dienstag verschafft ihr eine gute Ausgangsposition für das Spiel gegen Argentinien am zweiten Spieltag.

    Nach der schweren Verletzung von Stürmer Christoph Baumgartner am Vorabend des Turniers sucht Österreich im Angriff noch nach der besten Lösung, kann aber zuversichtlich auf den Einzug in die K.o.-Runde blicken.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Schweden ⬆️

    Schweden hat sich über die Hintertür für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team führte eine Nations-League-Gruppe mit Aserbaidschan, Estland und der Slowakei an und erreichte so die Relegation. Jetzt will Schweden die Chance nutzen.

    In ihrer Gruppe mit den Niederlanden und Japan starteten sie stark: Trainer Graham Potter führte das Team im Auftaktspiel zu einem 5:1 gegen Tunesien. Für Hoffnung sorgen die Premier-League-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres – beide trafen. Brighton-Mittelfeldmann Yasin Ayari könnte dem jedoch etwas hinzufügen, nachdem er in Monterrey selbst zwei Treffer erzielt hat.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    17Schweiz ⬇️

    Die Schweiz zeigte die nötige Reaktion auf das enttäuschende 0:0 zum Auftakt gegen Katar und besiegte Bosnien und Herzegowina in Los Angeles 4:1. Damit steht die Mannschaft so gut wie in der K.o.-Runde.

    Der 4:1-Sieg – alle Tore fielen nach der 74. Minute – wird als das Spiel in Erinnerung bleiben, in dem sich Johan Manzambi auf der größten Bühne einen Namen machte: Der 19-jährige Nachwuchsspieler erzielte nach seiner Einwechslung zwei Treffer. Er dürfte in der Startelf stehen, wenn die Mannschaft, der bisher die letzte Durchschlagskraft fehlte, im nächsten Spiel gegen Mitgastgeber Kanada um den ersten Platz in Gruppe B spielt.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Elfenbeinküste ↔️

    Die Elfenbeinküste nimmt nach zwei verpassten Turnieren wieder an der Weltmeisterschaft teil und startete mit einem wichtigen Last-Minute-Sieg gegen Ecuador – der Gegner hatte zuvor viele Chancen ausgelassen. In der 90. Minute verwandelte Amad Diallo von Manchester United eine Flanke zum 1:0 und löste damit großen Jubel aus.

    Die drei Punkte verschaffen der afrikanischen Nation eine gute Ausgangsposition für das Weiterkommen und quasi eine Freikarte für das nächste Spiel gegen Deutschland, bevor sie im letzten Gruppenspiel den Außenseiter Curaçao schlagen dürfte. Die "Elefanten" visieren nun Platz zwei oder sogar Platz eins in der Gruppe an, um sich einen leichteren Weg in die K.o.-Runde zu sichern.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Kolumbien ⬇️

    Kolumbien wusste: Zwei Siege zum Auftakt gegen Usbekistan und die DR Kongo würden eine gute Ausgangsposition schaffen, bevor das Team gegen den Favoriten Portugal antreten müsste – und genau diesen perfekten Start setzte die Mannschaft um.

    Gegen die tapferen Usbeken machte Luis Díaz als neuer Star auf sich aufmerksam: Er lieferte die Vorlage für Daniel Muñoz und erzielte nach der Pause den Siegtreffer, womit die Südamerikaner vom Unentschieden zwischen Cristiano Ronaldo und Co. gegen die DR Kongo profitierten.

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mexiko ⬆️

    Mexiko zog dank eines 1:0-Sieges gegen Südkorea in Guadalajara als erste Mannschaft in die K.o.-Runde ein, obwohl die Leistung von "El Tri" nicht überzeugte. Torhüter Kim Seung-gyu schenkte den Mexikanern das einzige Tor, während die Gäste mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und einen höheren xG-Wert verzeichneten.

    Mexikos Trainer Javier Aguirre erreicht sein Hauptziel: Nach nur zwei Spielen steht die Mannschaft als Tabellenerster fest und hätte im Sechzehntel- sowie möglichen Achtelfinale Heimrecht. 

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Vereinigte Staaten ⬆️

    Was für ein Start für die Vereinigten Staaten! Die Mitausrichter hätten sich für ihr Eröffnungsspiel kaum ein besseres Ergebnis wünschen können, als sie Paraguay in Los Angeles klar besiegten. Stürmer Folarin Balogun tankte mit einem souverän erzielten Doppelpack beim 4:1-Erfolg wichtiges Selbstvertrauen. Besonders beeindruckend war sein zweiter Treffer, den er mit einem Linksschuss in den Winkel versenkte.

    Zwar warten noch schwerere Prüfungen, doch der Erfolg gibt der Mannschaft von Mauricio Pochettino eine gute Grundlage. Drei Punkte reichen voraussichtlich, um die Runde der letzten 32 zu erreichen, und der hohe Sieg verbessert die Tordifferenz. Gegen Australien und die Türkei wollen die USA weitere Punkte holen, um Platz eins oder zwei in Gruppe D zu sichern.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgien ⬇️

    Jeremy Doku, Flügelspieler von Manchester City, räumte schon im November ein, dass Belgien in der Qualifikation "in vielen Spielen nicht gut genug war". Deshalb überraschte die wechselhafte Leistung im WM-Auftaktspiel gegen Ägypten kaum. In der ersten Halbzeit in Seattle brachte die Mannschaft keinen Torschuss zustande und konnte sich glücklich schätzen, zur Pause nur 0:1 zurückzuliegen. 

    Erst die Einwechslung des noch nicht ganz fitten Romelu Lukaku führte zum Eigentor, das ihnen das Remis sicherte. Auch wenn Belgien die Gruppe mit Iran und Neuseeland noch anführen könnte, halten wir an unserer Einschätzung fest: Die Mannschaft von Rudi Garcia ist weit davon entfernt, das Turnier zu gewinnen. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japan ⬆️

    Trotz mehrerer Ausfälle von Schlüsselspielern galt Japan vor Turnierbeginn als Favorit. Das Team zeigte warum: In Dallas holte es zweimal einen Rückstand auf und sicherte sich gegen die Niederlande einen Punkt. Trainer Hajime Moriyasu wechselte in der zweiten Halbzeit gezielt ein, und Daichi Kamadas Ausgleich in der 89. Minute brachte den "Samurai Blue" ein 2:2.

    In den folgenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden weiß Japan, dass es gute Chancen hat, die Siege einzufahren, die es für den Einzug in die K.o.-Runde benötigt.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Niederlande ⬇️

    Die Niederlande überzeugen unter Ronald Koeman nicht immer, und am Sonntag bestätigte sich das: Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit führten sie gegen Japan zweimal, mussten jedoch jeweils den Ausgleich hinnehmen und ließen so zwei Punkte im Auftaktspiel der Gruppe F liegen.

    Die Einwechslung von Crysencio Summerville zahlte sich aus, doch die schwache Offensive der Oranje stimmt vor den nun Pflicht-Siegen gegen Schweden und Tunesien Sorgen.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norwegen ⬆️

    Norwegen erwartet schwerere Aufgaben als am ersten Spieltag gegen den Irak, doch der 4:1-Sieg hat den Skandinaviern bereits den Weg geebnet: Sie wollen ihrem Ruf als "Geheimfavoriten" gerecht werden und ihre erste WM-Teilnahme seit 1998 mit einem Vorstoß in die K.o.-Runde krönen.

    Dank Erling Haalands zwei Treffern in Halbzeit eins trägt er gegen Senegal und Frankreich keinen Druck mehr, und die Mannschaft von Stale Solbakken kann Gruppe I anführen, wenn ihr Torjäger in den nächsten beiden Spielen weiter trifft.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marokko ⬆️

    Abgesehen davon, dass Lionel Messi Argentinien zum WM-Titel führte, war Marokko die große Überraschung der WM 2022 in Katar: Die "Atlas-Löwen" schafften es als erste afrikanische Nation in der Geschichte des Turniers bis ins Halbfinale. Nach ihrer Leistung gegen Brasilien sind die (vorläufigen!) Gewinner des Afrika-Cups auch diesmal auf dem besten Weg, weit zu kommen.

    Ismael Saibaris Heber über Alisson hinweg zählte zu den schönsten Treffern der ersten Runde. Trotz des 1:1 gegen Brasilien in New Jersey kann die Auswahl zuversichtlich sein, die Gruppe C zu überstehen. Siegt Marokko gegen Schottland und Haiti, erreicht das Team die K.o.-Runde.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasilien ↔️

    Der brasilianische Fußballverband (CBF) verpflichtete im vergangenen Mai Carlo Ancelotti als Trainer der Nationalmannschaft. Falls der Italiener vor dem Spiel gegen Marokko am Samstag noch nicht wusste, dass er die Seleção zum sechsten Weltmeistertitel führen soll, weiß er es jetzt.

    Dank Vinicius Jr. holte Brasilien nach einer chaotischen ersten Halbzeit noch einen Punkt. Gegen Haiti und Schottland kann Ancelotti die größten Fehler korrigieren, doch bis zum Start der K.o.-Runde muss das Team besser werden.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portugal ⬇️

    Es geht schon wieder los … Nach dem enttäuschenden Unentschieden Portugals gegen die DR Kongo zum Auftakt der Gruppe K stellt sich erneut die Frage: Wäre die "Selecção" ohne Cristiano Ronaldo besser dran? Roberto Martinez weicht dieser Frage weiter aus, weil er den fünffachen Ballon-d’Or-Gewinner immer noch lobt. Doch Portugal blieb im Angriff wirkungslos, während sein 41-jähriger Kapitän im Sturm herumschlenderte.

    Ronaldo will die WM-Bühne nach einem Turnier, das seinem Kultstatus gerecht wird, ein letztes Mal verlassen. Nach dem Spiel am Mittwoch besteht die reale Gefahr, dass er sein Vermächtnis weiter beschädigt, weil er sich als negativer Einfluss auf einen der stärksten Kader des Turniers erweist.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deutschland ⬆️

    Es bleibt abzuwarten, wie viel wir aus dem 7:1-Sieg Deutschlands gegen Curaçao ableiten können, wenn man das Niveau des Gegners berücksichtigt. Trotzdem lief die Offensive von Julian Nagelsmann am Sonntag beim Auftakt der Gruppe E auf Hochtouren.

    Jamal Musiala und Florian Wirtz glänzten, Kai Havertz traf bereits – damit geht das Team mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spanien ⬇️

    Spanien galt vor dem Turnier als unser Favorit, doch wir hatten zwei Bedenken: die Abhängigkeit von Lamine Yamal bei der Chancenvorbereitung und das Fehlen eines echten "Nr. 9". Beide Probleme wurden beim demütigenden 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde in Atlanta deutlich.

    Yamal kam immerhin für 20 Minuten als Einwechselspieler zum Einsatz, und seine bevorstehende Rückkehr in die Startelf wird die Offensivkraft Spaniens deutlich steigern. Doch es ist nun klar, dass das Fehlen eines zuverlässigen Torjägers "La Roja" in den späteren Phasen des Turniers teuer zu stehen kommen könnte.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3England ⬆️

    England war bei seinem Auftaktsieg gegen Kroatien nicht perfekt – im Gegenteil. Doch wie die "Three Lions" nach der Halbzeitpause zurückkamen und ihre Gegner in Dallas überrollten, zeigte, wozu der Star-Kader unter Thomas Tuchel fähig ist.

    Harry Kane und Jude Bellingham treffen schon sicher. Zwar bleibt offen, ob die Abwehr gut genug für den Titel ist, doch der Angriff zählt zu den stärksten des Turniers.

  • Mbappe Torgetty

    2Frankreich ⬆️

    Frankreich, für viele Fans der Favorit, brauchte gegen Senegal etwa eine Stunde, um in Schwung zu kommen; Kylian Mbappé wirkte zunächst nicht ganz auf der Höhe. Doch als der Stürmer von Real Madrid einen Rückpass von Michael Olise annahm und den Ball an Edouard Mendy vorbei ins Tor schob, klickte es bei den "Les Bleus", und sie setzten sich 3:1 durch.

    Sein Fernschuss zum Endstand zeigte sein aktuelles Selbstvertrauen. Mbappé bewahrt seine besten Leistungen oft für die Weltmeisterschaft auf, weshalb ihm ein besonderer Sommer bevorstehen könnte.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentinien ⬆️

    Na los, gib es zu: Gehörst du auch zu denen, die den 38-jährigen Lionel Messi bei seiner sechsten Weltmeisterschaft bereits abgeschrieben hatten? Die Zeit des achtfachen Ballon-d’Or-Gewinners in der MLS scheint im europäischen Fußball für eine Art Amnesie gesorgt zu haben, doch Messi hat keine Zeit verloren und erinnerte die Fans mit einem Hattrick gegen Algerien an sein Können.

    In Kansas City zeigte er sich in Bestform – ein Warnsignal für die Konkurrenz. Trainer Lionel Scaloni hat als argentinischer Nationaltrainer noch kein Turnier verloren, und die "Abiceleste" wollen diese Bilanz in den kommenden Wochen wahren.