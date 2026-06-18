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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle und Krishan Davis

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Lionel Messi führt Argentinien an die Spitze, Spanien und Portugal rutschen nach schwachen Remis zum Auftakt ab

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Norwegen
Schottland
Belgien
Kanada
Australien
Usbekistan
Ecuador
Südkorea
Japan
Jordanien
Neuseeland
Iran
Tunesien
Kolumbien
Paraguay
Uruguay
Marokko
Senegal
Ägypten
Algerien
Ghana
Elfenbeinküste
Südafrika
Saudi-Arabien
Katar
Kroatien
Kap Verde
Schweiz
Österreich
Panama
Curaçao
Haiti
Schweden
Türkei
Tschechien
Bosnien und Herzegowina
DR Kongo
Irak
FEATURES

Die erste Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist abgeschlossen, und das Turnier startete stark. Obwohl das neue, erweiterte Format auf dem Papier wenige Top-Spiele bot, gab es viel Spannung und Überraschungen, und alle großen Namen traten für ihre Länder auf der größten Fußballbühne auf. Nun ja, fast alle.

Nach den Eröffnungsspielen steht fest: Dieser Sommer wird ein Highlight. Mexiko und die USA fuhren als Mitausrichter souveräne Siege ein, Brasilien kam gegen Marokko nur zu einem Unentschieden, Deutschland besiegte Außenseiter Curaçao deutlich, die Niederlande und Japan lieferten sich einen Klassiker, und Kap Verde sowie die DR Kongo holten jeweils überraschende Unentschieden gegen Spanien und Portugal.

Individuell trafen die Superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane jeweils zweimal, doch Lionel Messi stand mit einem Hattrick für Titelverteidiger Argentinien im Mittelpunkt. Cristiano Ronaldo hingegen lieferte ein Eröffnungsspiel ab, das er gern vergessen würde.

Also bitte mehr davon. Nach einer absolvierten Runde und vielen weiteren, die noch bevorstehen, bewertet GOAL die Chancen aller 48 Mannschaften in Nordamerika...

Letzte Aktualisierung: 9. Juni 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️

    Als kleinste Nation – sowohl flächen- als auch bevölkerungsmäßig –, die jemals eine Weltmeisterschaft erreicht hat, stand Curaçao von Beginn an vor einer schweren Aufgabe, nachdem es im Eröffnungsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland ausgelost worden war. Und genau so kam es auch: Die Mannschaft von Dick Advocaat kassierte in Houston sieben Gegentore.

    Der Ausgleich von Livano Comenencia bleibt der kleinen Karibikinsel als bleibende Erinnerung an dieses Turnier, egal wie die Partien gegen Ecuador und die Elfenbeinküste enden.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama wird sich ärgern, denn es verspielte seine beste Chance auf die Punkte, die es für die Runde der letzten 32 brauchte, und verlor sein Auftaktspiel gegen Ghana in der Schlussphase trotz guter Möglichkeiten.

    In Gruppe L warten nun die stärkeren Teams Kroatien und England, weshalb das Turnier für die "Rote Flut" bereits beendet sein könnte. Die Körpersprache der Spieler nach dem Schlusspfiff zeigte, dass sie diese Realität erkannt hatten.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️

    Als 48. und letzte Mannschaft hat sich der Irak nach 40 Jahren wieder für das Turnier qualifiziert. Die Spieler träumten kurz von einer Sensation, nachdem Aymen Hussein – den US-Zollbeamten erst nach sieben Stunden Verhör freigelassen – in Boston den Ausgleich gegen Norwegen erzielt hatte. Doch nur vier Minuten später nutzte Erling Haaland einen Fehler des Torhüters und brachte die Skandinavier wieder in Führung.

    Am Ende verlor die Mannschaft von Graham Arnold unglücklich 1:4, und die Aufgabe wird nicht leichter, denn als Nächstes wartet Frankreich. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunesien ⬇️

    Tunesien steht nach der Eröffnungsrunde ganz oben auf der Liste der chaotischsten Teams. Auf dem Platz legten die Nordafrikaner den schlechtesten Start hin und verloren in Monterrey 1:5 gegen Schweden. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 ließen sie den Gegner davonziehen und zahlten den Preis für mehrere grobe Fehler.

    Die Reaktion folgte schnell und hart: Die Verantwortlichen entließen Cheftrainer Sabri Lamouchi bereits am nächsten Tag, nachdem seine Führungsqualitäten infrage standen. Lamouchi ist der erste Trainer, den ein Turnier so früh ausschließt, und er machte Platz für den erfahrenen Franzosen Hervé Renard auf der Bank.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    Haiti hat sich 52 Jahre nach seiner ersten Endrundenteilnahme zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team verlor zum Auftakt der Gruppe C knapp gegen Schottland, schlug sich aber wacker.

    Das war jedoch vermutlich die leichteste Aufgabe, denn danach trifft Haiti auf Brasilien und anschließend auf Marokko.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Jordanien ⬆️

    Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft zeigte Jordanien gegen Österreich eine gute Leistung und glich durch Ali Olwan verdient aus, kassierte jedoch in den letzten 15 Minuten zwei Gegentore und verlor sein Debüt. Die Mannschaft von Jamal Sellami bot viel Positives und kann zuversichtlich in das zweite Spiel gegen Algerien gehen.

    Ein Erfolg gegen die Nordafrikaner könnte dennoch nicht reichen, um die Gruppenphase zu überstehen, da Jordanien zum Abschluss der Gruppe J gegen Argentinien antritt.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Südafrika ⬇️

    Für Südafrika hätte das Eröffnungsspiel kaum schlechter laufen können. Die "Bafana Bafana" liefen in einer neuen 5-3-2-Formation auf, mit der sie Mexiko überraschen wollten, doch sie waren den Gastgebern klar unterlegen und spielerisch überfordert – und hatten Glück, nur 2:0 zu verlieren.

    Die Mannschaft von Hugo Broos war zeitweise selbst schuld an der Niederlage, weil sie riskante Pässe aus der Abwehr spielte. Zwei rote Karten in Halbzeit zwei schwächen den ohnehin schon wenig talentierten Kader zusätzlich. Südafrika muss sich deutlich verbessern, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Usbekistan ⬇️

    Die von Fabio Cannavaro trainierte usbekische Nationalmannschaft zeigte bei ihrem lang ersehnten Turnierdebüt eine gute Leistung, doch letztendlich reichte das gegen eine von Luis Díaz angeführte kolumbianische Mannschaft nicht aus.

    Abbosbek Fayzullaev machte sich als erster WM-Torschütze seines Landes unsterblich, doch nach dem 1:3 müssen die "Weißen Wölfe" im letzten Gruppenspiel gegen die DR Kongo wahrscheinlich deutlich gewinnen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben – danach wartet Portugal.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Paraguay nimmt zum ersten Mal seit 2010 wieder an einer Weltmeisterschaft teil. Nach einer 1:4-Niederlage gegen den Mitgastgeber USA im Auftaktspiel der Gruppe D könnte das Team schon vor dem eigentlichen Turnierbeginn ausgeschieden sein. Nach sieben Minuten erzielte Damian Bobadilla ein Eigentor, danach ging es nur noch bergab.

    Als Nächstes treffen die Südamerikaner auf die Türkei und Australien. Sollte sich ihre Leistung gegen die USA wiederholen, sind Paraguays Chancen auf das Weiterkommen minimal.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Neuseeland ⬆️

    Neuseelands Trainer Darren Bazeley gab zu, dass er und sein Team enttäuscht waren, ihr Auftaktspiel gegen den Iran nicht gewonnen zu haben. In Los Angeles führten sie beim 2:2 zweimal. "Wir waren wahrscheinlich so nah dran wie nie zuvor, ein Spiel bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen", sagte er, "und das hat heute leider nicht geklappt."

    Bazeley zeigte sich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Das Team agierte als Einheit, und der zweifache Torschütze Elijah Just fand über das gesamte Spiel hinweg immer wieder die Lücke. Die Hoffnung der All Whites auf das Erreichen der Runde der letzten 32 bleibt jedoch fragil, denn Ägypten überzeugte beim Auftaktunentschieden gegen den Gruppenfavoriten Belgien.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Katar ⬆️

    Katar enttäuschte bei seinem WM-Debüt 2022 als Gastgeber. Vier Jahre später wollte das Team klar besser sein. Gegen die Schweiz brauchte es phasenweise Glück, doch der 1:1-Treffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit war verdient: Boualem Khoukhi zwang Miro Muheim zum Eigentor.

    Die Mannschaft von Julen Lopetegui wirkte organisierter als beim letzten Turnier zu Hause und hat sich damit eine echte Chance auf einen Platz in der K.o.-Runde eröffnet, bevor sie nun gegen Kanada und Bosnien und Herzegowina antritt.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Algerien ⬇️

    Nach zwölf Jahren Pause kehrte Algerien mit Zuversicht zur Weltmeisterschaft zurück und hatte in einem Testspiel die Niederlande besiegt. Am Dienstag traf die Mannschaft jedoch auf Lionel Messi: Der argentinische Star erzielte einen Hattrick und bescherte den Titelverteidigern den Sieg.

    Vladimir Petkovic und sein Team müssen ihre Wunden lecken und sich schnell erholen, denn gegen Jordanien, das Debütant beim Turnier ist, brauchen sie unbedingt einen Sieg. Sollten sie auch das anschließende Spiel gegen Österreich nicht gewinnen, fahren die "Fennecs" vorzeitig nach Hause.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Kap Verde ⬆️

    Was für ein Ergebnis! Die Kapverden erkämpften sich in ihrem ersten WM-Spiel ein 0:0 gegen Spanien – verdient. Ferran Torres traf die Latte, als ein Tor näher lag, und der 40-jährige Torhüter Vozinha parierte stark. Die Mannschaft arbeitete hart und ließ Spanien oft durchschnittlich und vorhersehbar wirken.

    Nach dem größten Härtetest in Gruppe H steht Kap Verde vor einer klaren Chance: Ein Sieg gegen Uruguay oder Saudi-Arabien würde das Team so gut wie sicher in die Runde der letzten 32 bringen. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Saudi-Arabien ⬆️

    Lange Zeit sah es in Miami so aus, als würde Saudi-Arabien in seinem WM-Auftaktspiel einen weiteren Überraschungssieg holen. Ein Erfolg gegen Uruguay hätte zwar nicht so viele Schlagzeilen gebracht wie der 4:2-Erfolg gegen Argentinien vor vier Jahren in Katar, doch er wäre für eine Mannschaft, die seit der Qualifikation in schwacher Form war, dennoch beachtlich gewesen. Die Führung durch Abdulelah Al-Amri in der 41. Minute hatten sie sich verdient, doch Saudi-Arabien konnte sich nicht beschweren, dass Uruguay ein 1:1-Unentschieden holte, da die "Celeste" die zweite Halbzeit dominierte. 

    Einen Punkt gegen Spanien zu holen bleibt für die "Grünen Falken" eine schwierige Aufgabe, doch sie können aus ihrer Defensivleistung gegen Uruguay und aus dem schwachen Abschluss von "La Roja" beim 1:1 gegen Kap Verde Mut schöpfen. Ein Sieg gegen Kap Verde im letzten Gruppenspiel würde Saudi-Arabien voraussichtlich das Ticket für die Runde der letzten 32 sichern – ein Szenario, dem das Team vor Turnierbeginn zugestimmt hätte.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️

    Betrachtet man das Spiel rein sportlich, ist das 2:2 gegen Neuseeland ein enttäuschendes Ergebnis für den Iran, der in der Weltrangliste 59 Plätze vor den "All Whites" steht. Doch der Umgang mit dem Iran bei dieser Weltmeisterschaft war alles andere als sportlich, weil der Mitausrichter USA massiv auf eine Mannschaft aus einem Land Einfluss nahm, das er vor Kurzem noch bombardiert hatte.

    Unter diesen Umständen ist der Punktgewinn des Iran – trotz zweimaliger Rückstände – die bisher stärkste Leistung der ersten Runde. Der Einzug in die Runde der letzten 32 erscheint nach den noch ausstehenden Spielen gegen Belgien und Ägypten nun fern, doch "Team Melli" wird weiter mutig auftreten, egal wie es weitergeht.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Tschechien ⬇️

    Nach 20 Jahren Wartezeit auf die Rückkehr zur Weltmeisterschaft wirkte die tschechische Mannschaft im Auftaktspiel gegen Südkorea verunsichert. Von Beginn an stand sie unter Druck, und der erfahrene Gegner erspielte sich mehrere Chancen.

    Kapitän Ladislav Krejci traf per Kopf die Latte, doch Tschechien geriet anschließend in Rückstand und verlor 1:2. Im Kampf um Platz zwei wartet nun eine hohe Hürde, weil Südkorea auch gegen das schwache Südafrika favorisiert ist. Selbst wenn Tschechien die Runde der letzten 32 erreicht, scheint der Weg dort zu enden.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32DR Kongo ⬆️

    Als die DR Kongo in der sechsten Minute ihres Auftaktspiels in Gruppe K gegen Portugal in Rückstand geriet, befürchteten viele das Schlimmste für die afrikanische Nation, die zum ersten Mal seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei war. Doch obwohl die Mannschaft von Sébastien Desabre kaum Ballbesitz hatte, nutzte sie ihre Chancen optimal und holte dank eines Kopfballtreffers von Yoane Wissa einen Punkt.

    Gelingt gegen Kolumbien eine weitere starke Leistung, geht das Team mit Selbstvertrauen ins wahrscheinlich entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Usbekistan.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnien und Herzegowina ⬆️

    Als das in ihrer Gruppe am niedrigsten platzierte Team hofft Bosnien und Herzegowina auf eine Überraschung – vor allem, nachdem es im Auftaktspiel in Toronto einen Punkt gegen den Mitgastgeber Kanada geholt hat. Bosnien hätte sogar einen entscheidenden Sieg holen können, doch Stürmer Ermedin Demirovic vergab beim Stand von 1:0 eine große Eins-gegen-eins-Chance. Gleichzeitig zeigte Sead Kolasinac auf der anderen Seite eine starke Abwehraktion.

    Gruppe B ist ausgeglichen, und obwohl die Bosnier als Außenseiter gelten, können sie aus den Partien gegen die Schweiz und Katar noch Punkte holen. Das Duell mit Katar haben sie sich als Pflichtspiel vorgemerkt; drei Zähler würden ihnen mindestens einen Platz unter den letzten 32 sichern.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Kanada ⬆️

    Für den Mitausrichter Kanada ist nach dem ersten Spieltag noch alles offen, auch wenn es vielleicht ärgerlich ist, dass der Sieg gegen Bosnien und Herzegowina verpasst blieb – die Partie endete 1:1, nachdem Cyle Larin den Ausgleich erzielt hatte. In der ausgeglichenen Gruppe hätte Kanada damit einen möglichen Vorteil gegenüber der Schweiz und Katar gehabt.

    Die Mannschaft von Jesse Marsch bleibt zuversichtlich und will auf heimischem Boden die nötigen Punkte holen. Am Ende könnte jedoch die Tordifferenz entscheiden, falls das Klassement so knapp bleibt wie aktuell.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Ghana musste Panama schlagen, das in der FIFA-Rangliste 25 Plätze besser steht, um eine Chance auf den Einzug als einer der besten Drittplatzierten zu wahren. In einer Gruppe mit England und Kroatien blieb es bis zum Schluss spannend, doch die Black Stars erfüllten die Aufgabe.

    Der junge Mittelfeldspieler Caleb Yirenkyi drückte den Ball in der 95. Minute über die Linie und sicherte den "Black Stars" damit drei möglicherweise entscheidende Punkte, bevor sie als Nächstes vor einer gewaltigen Aufgabe gegen die "Three Lions" stehen. Realistisch gesehen werden sie hoffen, aus ihrem letzten Gruppenspiel gegen Kroatien noch etwas mitzunehmen, um sich in die K.o.-Runde zu schleichen.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Schottland ↔️

    Schottland hatte 28 Jahre auf ein WM-Spiel warten müssen, und auch wenn der 1:0-Sieg gegen Haiti am Samstag kein Klassiker war, feierte die "Tartan Army" in Boston den ersten Erfolg bei einem WM-Turnier seit 1990.

    Dank John McGinns abgefälschtem Schuss hat die Mannschaft von Steve Clarke in Gruppe C nun eine erste Chance, auch wenn sie vermutlich noch einen weiteren Punkt gegen Marokko oder Brasilien braucht, um den Einzug in die K.o.-Runde zu schaffen.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Senegal verlor in New Jersey 1:3 gegen Frankreich und wird einige Chancen aus der ersten Halbzeit bereuen. Die Mannschaft von Pape Thiaw hielt 45 Minuten lang mit dem Turnierfavoriten mit, doch nach der Pause erhöhten "Les Bleus" das Tempo und Senegal fand keine Antwort.

    Ibrahim Mbaye erzielte einen beeindruckenden Treffer, der zeigt, warum der Teenager von Paris Saint-Germain für so viel Begeisterung sorgt. Seine mutige Einstellung könnte von Beginn an gefragt sein, wenn die "Löwen von Teranga" eine Niederlage gegen Norwegen vermeiden und ihre Hoffnungen vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Irak am Leben erhalten wollen.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Türkei ⬇️

    Bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit Platz drei im Jahr 2002 nannten viele Experten die türkische Nationalmannschaft im Vorfeld erneut "Geheimfavorit". Die Mannschaft von Vincenzo Montella enttäuschte in Vancouver, weil sie ihre Torchancen nicht nutzte und Australien die Abwehrschwächen ausnutzte.

    Nach der Auftaktniederlage steht die Türkei unter Druck, ein frühes Aus zu vermeiden. Ein Sieg gegen Paraguay im nächsten Spiel ist Pflicht.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ecuador ⬇️

    Ecuador wird sich nach der vermutlich kostspieligen Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste ärgern. "La Tri" vergab mehrere Chancen, gegen ein Team in Führung zu gehen, das in der FIFA-Weltrangliste direkt hinter ihnen steht – dreimal traf der Ball den Pfosten, doch der Ball wollte nicht ins Netz. In der 90. Minute kassierten sie das einzige Tor des Spiels und wurden dafür bestraft.

    Der Einzug ins Achtelfinale als einer der acht bestplatzierten Drittplatzierten ist noch möglich, doch Ecuador muss im nächsten Spiel den Außenseiter Curaçao mit klarem Vorsprung besiegen, um die Tordifferenz zu verbessern. Andernfalls ist der Wettbewerb beendet, da im dritten und letzten Gruppenspiel Deutschland wartet.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australien ⬆️

    Australien kam 2022 überraschend ins Achtelfinale. Nach dem unerwarteten 2:0-Erfolg gegen die Türkei am Samstag ist der Weg der Socceroos in die K.o.-Runde erneut frei. Die Mannschaft von Tony Popovic wehrte in Vancouver viel Druck ab und sicherte sich dank präziser Abschlüsse den wichtigen Sieg in Gruppe D.

    Eine ähnliche Leistung brauchen sie im zweiten Gruppenspiel gegen die USA, um zu punkten. Sie bleiben zuversichtlich, auch wenn sie im dritten Spiel gegen Paraguay noch nach Punkten greifen müssen.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Südkorea ⬆️

    Ein Sieg im Auftaktspiel gegen Tschechien war für Südkorea in der ausgeglichenen Gruppe A mit den Mitausrichtern Mexiko und Südafrika entscheidend – und das Team holte ihn sich.

    Ihre Chancenverwertung gibt Anlass zur Sorge, da die "Taegeuk Warriors" viele Möglichkeiten ungenutzt ließen, bevor sie gegen den Spielverlauf überraschend den Führungstreffer kassierten; doch sie schafften in Guadalajara ein beeindruckendes Comeback, und Oh Hyeon-gyu erzielte zehn Minuten vor Spielende den Siegtreffer. Am zweiten Spieltag erwartet Südkorea in Mexiko eine schwierige Aufgabe, doch im letzten Gruppenspiel gegen Südafrika traut sich das Team den Sieg zu. Damit wäre der Weg frei für den Einzug ins Achtelfinale als Erster oder Zweiter der Gruppe.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Beim frustrierenden 1:1 gegen Saudi-Arabien am Montag zeigten sich zwei Gesichter der uruguayischen Mannschaft von Marcelo Bielsa. Die "Celeste" wirkten in der ersten Halbzeit ihres WM-Auftakts lustlos und lagen zur Halbzeit verdient zurück. Bielsa traf in der Pause mutige Entscheidungen – vor allem die Auswechslung von Darwin Núñez stach hervor – und Uruguay zeigte sich nach der Pause deutlich verbessert. Der Ausgleichstreffer war verdient, und eigentlich hätten sie das Spiel noch gewinnen müssen. 

    Was die Mannschaft von "El Loco" als Nächstes plant, lässt sich kaum vorhersagen. Spielt Uruguay jedoch mit derselben Intensität, die sie unter den heißen Bedingungen in Miami in der zweiten Halbzeit zeigte, kann sie dort weitermachen, wo Spanien scheiterte, und Kap Verde schlagen. Dennoch bleibt die Tatsache, dass kein Spieler im Kader mehr Länderspieltreffer hat als Núñez, der gegen Saudi-Arabien schwach auftrat, ein Grund zur Sorge.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ägypten ↔️

    Kurz nach dem 1:1 gegen Belgien überwog bei den Ägyptern Frust. Sie wussten, dass sie die "Roten Teufel" vor allem in den ersten 45 Minuten schlagen konnten. Ohne das Eigentor hätten sie ihren ersten WM-Sieg gefeiert.

    Dieses quälende Warten dürfte jedoch bald enden, denn das starke Zusammenspiel von Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko und Emam Ashour sollte dafür sorgen, dass Ägypten sowohl Neuseeland als auch den Iran besiegt.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kroatien ⬇️

    Nach dem Finale 2018 und dem Halbfinale vier Jahre später reiste Kroatien mit realistischen Hoffnungen nach Nordamerika. Nach der 2:4-Niederlage gegen England in Dallas, als die Mannschaft in Halbzeit zwei klar unterlag, muss das Team seine Taktik überdenken.

    Luka Modrić verließ das Spiel noch vor der 60. Minute. Dank der Paraden von Dominik Livaković fiel die Niederlage nicht noch höher aus. Aus ihren zwei Treffern können die Kroaten Mut schöpfen und bleiben zuversichtlich, am zweiten Spieltag gegen Panama wieder zu gewinnen.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Österreich ⬇️

    Österreich wusste, dass es Jordanien im Eröffnungsspiel schlagen musste, um die Gruppe J zu überstehen. Die Mannschaft von Ralf Rangnick sicherte sich erst spät den 3:1-Erfolg, doch dieser Sieg am Dienstag verschafft ihr eine gute Ausgangsposition für das Spiel gegen Argentinien am zweiten Spieltag.

    Nach der Verletzung von Stürmer Christoph Baumgartner am Vorabend des Turniers sucht Österreich im Angriff noch nach Lösungen, kann aber dennoch zuversichtlich auf den Einzug in die K.o.-Runde blicken.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Schweden ⬆️

    Schweden hat sich über die Hintertür für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team führte eine Nations-League-Gruppe mit Aserbaidschan, Estland und der Slowakei an und erreichte so die Relegation. Jetzt will Schweden die Chance nutzen.

    In ihrer Gruppe mit den Niederlanden und Japan starteten sie optimal: Trainer Graham Potter führte das Team im Auftaktspiel zu einem 5:1 gegen Tunesien. Solange Alexander Isak und Viktor Gyökeres auf dem Platz stehen, keimt Hoffnung – beide Stürmer aus der Premier League trafen. Brighton-Mittelfeldspieler Yasin Ayari könnte dem jedoch etwas hinzufügen, nachdem er in Monterrey selbst zwei Tore erzielt hat.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Schweiz ⬇️

    Nach der günstigen Auslosung in der Gruppenphase galten die Schweizer als Team, das bei dieser Weltmeisterschaft weit kommen könnte. Nach dem Unentschieden gegen Katar am Samstag in San Francisco sind diese Erwartungen nun gedämpft.

    Breel Embolo traf zwar wie schon bei früheren Turnieren einmal, doch der Mannschaft von Trainer Murat Yakin fehlte die Durchschlagskraft im Abschluss. Für diese Nachlässigkeit zahlte sie den Preis, als Katar in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit ausglich. Als Nächstes trifft die Schweiz in Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina, bevor sie zum Abschluss gegen den Mitgastgeber Kanada antritt.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Elfenbeinküste ↔️

    Die Elfenbeinküste nimmt nach zwei verpassten Turnieren wieder an der Weltmeisterschaft teil und startete mit einem wichtigen Last-Minute-Sieg gegen Ecuador – der Gegner hatte zuvor viele Chancen ausgelassen. In der 90. Minute verwandelte Amad Diallo von Manchester United eine Flanke zum 1:0 und löste damit großen Jubel aus.

    Die drei Punkte verschaffen der afrikanischen Nation eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen und quasi eine Freikarte für das nächste Spiel gegen Deutschland, bevor sie im letzten Gruppenspiel den Außenseiter Curaçao schlagen dürfte. Die "Elefanten" visieren damit Platz zwei oder sogar Platz eins in der Gruppe an, um sich einen möglichst einfachen Weg in die K.o.-Runde zu sichern.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Kolumbien ⬇️

    Kolumbien wusste: Zwei Siege zum Auftakt gegen Usbekistan und die DR Kongo würden eine gute Ausgangsposition schaffen, bevor das Team gegen Favorit Portugal antreten müsste – und genau diesen perfekten Start setzte die Mannschaft um.

    Gegen die tapferen Usbeken rückte Luis Díaz in den Fokus: Er lieferte die Vorlage für Daniel Muñoz und erzielte nach der Pause den Siegtreffer, womit die Südamerikaner vom Unentschieden zwischen Portugal und der DR Kongo profitierten.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mexiko ⬆️

    Am Donnerstag füllten sich die Ränge des Estadio Azteca mit Tausenden Fans, die sich vom Auftakt Mexikos beim Turnier begeistern ließen. "El Tri" erfüllte die Erwartungen und besiegte Südafrika sicher. Julian Quinones scheint seine Form aus der vergangenen Saison in Saudi-Arabien, in der er den Goldenen Schuh gewann, in den Sommer mitgenommen zu haben, während Raúl Jiménez, der nun den Fluch, noch nie bei einer Weltmeisterschaft getroffen zu haben, abgeschüttelt hat, im Alter von 35 Jahren bereit sein könnte, einen unvergesslichen Monat zu erleben.

    Die späte Rote Karte für Kapitän César Montes enttäuscht zwar, doch die Gastgeber haben dennoch genug Qualität, um Gruppe A zu überstehen und den Heimvorteil in den ersten K.o.-Runden zu nutzen.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Vereinigte Staaten ⬆️

    Was für ein Start für die Vereinigten Staaten! Die Mitausrichter hätten sich für ihr Eröffnungsspiel kaum ein besseres Ergebnis wünschen können, als sie Paraguay in Los Angeles klar besiegten. Stürmer Folarin Balogun tankte mit einem souverän erzielten Doppelpack beim 4:1-Erfolg wichtiges Selbstvertrauen. Besonders beeindruckend war sein zweiter Treffer, den er mit einem Linksschuss in den oberen Winkel versenkte.

    Zwar warten noch schwerere Prüfungen, doch der Erfolg gibt der Mannschaft von Mauricio Pochettino eine gute Grundlage. Drei Punkte reichen voraussichtlich, um die Runde der letzten 32 zu erreichen, und der hohe Sieg verbessert die Tordifferenz. Gegen Australien und die Türkei wollen die USA weitere Punkte holen, um Platz eins oder zwei in Gruppe D zu sichern.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgien ⬇️

    Jeremy Doku, Flügelspieler von Manchester City, räumte schon im November ein, dass Belgien in der Qualifikation "in vielen Spielen nicht gut genug war". Deshalb überraschte die uneinheitliche Leistung im WM-Auftaktspiel gegen Ägypten kaum. In der ersten Halbzeit in Seattle kamen die "Roten Teufel" zu keinem Torschuss und konnten sich glücklich schätzen, zur Pause nur 0:1 zurückzuliegen. 

    Erst die Einwechslung des noch nicht ganz fitten Romelu Lukaku führte zum Eigentor, das ihnen das Remis sicherte. Auch wenn Belgien die Gruppe mit Iran und Neuseeland noch anführen könnte, halten wir an unserer Einschätzung fest: Die Mannschaft von Rudi Garcia ist weit davon entfernt, das Turnier zu gewinnen. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japan ⬆️

    Trotz mehrerer Ausfälle von Schlüsselspielern galt Japan vor Turnierbeginn als Favorit. Das Team zeigte warum: In Dallas holte es zweimal einen Rückstand auf und sicherte sich gegen die Niederlande einen Punkt. Trainer Hajime Moriyasu wechselte in der zweiten Halbzeit erfolgreich ein, und Daichi Kamadas Ausgleich in der 89. Minute brachte den "Samurai Blue" ein 2:2.

    In den folgenden Spielen der Gruppe F gegen Tunesien und Schweden weiß Japan, dass es gute Chancen hat, die Siege einzufahren, die es für den Einzug in die K.o.-Runde benötigt.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Niederlande ⬇️

    Die Niederlande überzeugen unter Ronald Koeman nicht immer, und am Sonntag ging es ähnlich weiter: Nach einer langweiligen ersten Halbzeit führten sie gegen Japan zweimal, mussten jedoch jedes Mal den Ausgleich hinnehmen und ließen so in ihrem Auftaktspiel der Gruppe F zwei Punkte liegen.

    Der Einsatz von Crysencio Summerville zahlte sich aus, doch die geringe Offensivkraft der Oranje stimmt vor den nun Pflicht-Siegen gegen Schweden und Tunesien nachdenklich.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norwegen ⬆️

    Norwegen erwartet schwerere Aufgaben als am ersten Spieltag gegen den Irak, doch der 4:1-Sieg hat den Skandinaviern bereits den Weg geebnet: Sie wollen ihrem Ruf als "Außenseiter" gerecht werden und ihre erste WM-Teilnahme seit 1998 mit einem Vorstoß in die K.o.-Runde krönen.

    Dank Erling Haalands zwei Toren in Halbzeit eins kann er gegen Senegal und Frankreich befreit aufspielen. Sollte der Stürmer in den nächsten beiden Partien nachlegen, führt das Team von Stale Solbakken die Gruppe I möglicherweise an.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marokko ⬆️

    Abgesehen davon, dass Lionel Messi Argentinien zum WM-Titel führte, war Marokko die große Überraschung der WM 2022 in Katar: Die "Atlas-Löwen" erreichten als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale. Ihre Leistung gegen Brasilien zeigt, dass die (vorläufigen!) Afrika-Cup-Gewinner auch diesmal weit kommen könnten.

    Ismael Saibari hob den Ball über Alisson, eines der schönsten Tore der ersten Runde. Trotz des 1:1 gegen Brasilien in New Jersey kann die Auswahl zuversichtlich sein, die Gruppe C zu überstehen. Sie will gegen Schottland und Haiti gewinnen.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasilien ↔️

    Der brasilianische Fußballverband (CBF) verpflichtete im Mai Carlo Ancelotti als Trainer der Nationalmannschaft. Falls der Italiener vor dem Spiel gegen Marokko am Samstag noch nicht wusste, dass er die „Seleção“ zum sechsten WM-Titel führen soll, weiß er es jetzt.

    Dank Vinicius Jr. holte Brasilien nach einer chaotischen ersten Halbzeit noch einen Punkt. Gegen Haiti und Schottland kann Ancelotti die größten Fehler korrigieren, doch bis zum Start der K.o.-Runde muss das Team besser werden.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portugal ⬇️

    Es geht schon wieder los … Nach dem enttäuschenden Unentschieden Portugals gegen die DR Kongo zum Auftakt der Gruppe K stellt sich erneut die Frage: Wäre die "Selecção" ohne Cristiano Ronaldo besser dran? Roberto Martinez weicht dieser Frage weiter aus, weil er den fünffachen "Ballon d'Or"-Gewinner nach wie vor lobt, doch Portugal blieb im Angriff wirkungslos, während sein 41-jähriger Kapitän im Sturm herumschlenderte.

    Ronaldo will die WM-Bühne nach einem Turnier, das seinem Kultstatus gerecht wird, ein für alle Mal verlassen. Nach dem Spiel am Mittwoch besteht die reale Gefahr, dass er sein Erbe weiter beschädigt, indem er sich als negativer Einfluss auf einen der stärksten Kader des Turniers erweist.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deutschland ⬆️

    Es bleibt abzuwarten, wie viel wir aus dem deutlichen 7:1-Sieg Deutschlands gegen Curaçao ableiten können, wenn man das Niveau des Gegners berücksichtigt. Trotzdem lief die Offensive von Julian Nagelsmann am Sonntag beim Auftakt der Gruppe E auf Hochtouren.

    Jamal Musiala und Florian Wirtz glänzten, und Kai Havertz traf bereits – damit geht das Team mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spanien ⬇️

    Spanien galt vor dem Turnier als unser Favorit, doch wir hatten zwei Bedenken: die Abhängigkeit von Lamine Yamal bei der Chancenverwertung und das Fehlen eines echten "Nr. 9"-Stürmers. Beide Probleme zeigten sich beim demütigenden 0:0 gegen Kap Verde in Atlanta deutlich.

    Yamal kam immerhin für 20 Minuten als Einwechselspieler zum Einsatz, und seine bevorstehende Rückkehr in die Startelf wird die Offensivkraft Spaniens deutlich steigern. Doch es ist nun klar, dass das Fehlen eines zuverlässigen Torjägers La Roja in den späteren Phasen des Turniers teuer zu stehen kommen könnte.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3England ⬆️

    England war bei seinem Auftaktsieg gegen Kroatien nicht perfekt – im Gegenteil. Doch wie die "Three Lions" nach der Halbzeitpause zurückkamen und ihre Gegner in Dallas überrollten, zeigte, wozu der Star-Kader unter Thomas Tuchel fähig ist.

    Harry Kane und Jude Bellingham treffen schon sicher. Die Abwehr stellt jedoch weiterhin Fragen. Trotzdem zählt Englands Angriff zu den stärksten des Turniers.

  • Mbappe Torgetty

    2Frankreich ⬆️

    Frankreich, für viele Fans der Favorit, brauchte gegen Senegal etwa eine Stunde, um in Schwung zu kommen; Kylian Mbappé wirkte zunächst nicht ganz auf der Höhe. Doch als der Stürmer von Real Madrid einen Rückpass von Michael Olise annahm und den Ball an Edouard Mendy vorbei ins Tor schob, klickte es bei den "Les Bleus", und sie setzten sich 3:1 durch.

    Sein Fernschuss zum Endstand zeigte sein aktuelles Selbstvertrauen. Mbappé bewahrt seine besten Leistungen oft für die Weltmeisterschaft auf – daher könnte ihn ein besonderer Sommer erwarten.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentinien ⬆️

    Na los, gib es zu: Gehörst du auch zu denen, die den 38-jährigen Lionel Messi bei seiner sechsten Weltmeisterschaft bereits abgeschrieben hatten? Die Zeit des achtfachen Ballon-d’Or-Gewinners in der MLS scheint im europäischen Fußball für eine Art Amnesie gesorgt zu haben, doch Messi hat keine Zeit verloren und erinnerte die Fans mit einem Hattrick gegen Algerien an seine Klasse.

    In Kansas City zeigte er sich in Bestform – ein Warnsignal für die Konkurrenz. Trainer Lionel Scaloni hat als argentinischer Nationaltrainer noch kein Turnier verloren, und die Albiceleste wollen diese Serie in den kommenden Wochen wahren.