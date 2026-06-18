Nach den Eröffnungsspielen steht fest: Dieser Sommer wird ein Highlight. Mexiko und die USA fuhren als Mitausrichter souveräne Siege ein, Brasilien kam gegen Marokko nur zu einem Unentschieden, Deutschland besiegte Außenseiter Curaçao deutlich, die Niederlande und Japan lieferten sich einen Klassiker, und Kap Verde sowie die DR Kongo holten jeweils überraschende Unentschieden gegen Spanien und Portugal.

Individuell trafen die Superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane jeweils zweimal, doch Lionel Messi stand mit einem Hattrick für Titelverteidiger Argentinien im Mittelpunkt. Cristiano Ronaldo hingegen lieferte ein Eröffnungsspiel ab, das er gern vergessen würde.

Also bitte mehr davon. Nach einer absolvierten Runde und vielen weiteren, die noch bevorstehen, bewertet GOAL die Chancen aller 48 Mannschaften in Nordamerika...

Letzte Aktualisierung: 9. Juni 2026.