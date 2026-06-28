Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland traten für ihre Nationalmannschaften in Erscheinung, daher stehen uns K.o.-Spiele mit vielen Stars bevor, in denen einige der besten Spieler der Welt aufeinandertreffen.

Doch welches Team hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den berühmtesten Fußballpokal zu gewinnen? GOAL bewertet die Chancen der 32 Teams, deren Hoffnungen in Nordamerika noch leben.

Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2026. Am 3. Spieltag ausgeschiedene Mannschaften: Tschechien, Katar, Curaçao, Irak, Uruguay, Saudi-Arabien, Neuseeland, Schottland, Usbekistan, Südkorea und Iran.