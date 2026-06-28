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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis und Tom Maston

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Frankreichs Stürmer bleiben in Topform, Deutschlands Schwächen zeigen sich – aber kann jemand Argentinien stoppen, wenn für Lionel Messi & Co. die K.o.-Runde startet?

Power rankings
Weltmeisterschaft
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Bosnien und Herzegowina
DR Kongo
FEATURES

Nach zwei spannenden Wochen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ist die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 beendet. Das neue, erweiterte Format versprach auf dem Papier wenige Top-Spiele, doch auf dem Platz gab es viel Drama, und alle Stars traten für ihre Länder auf der größten Bühne des Fußballs an.

Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland traten für ihre Nationalmannschaften in Erscheinung, daher stehen uns K.o.-Spiele mit vielen Stars bevor, in denen einige der besten Spieler der Welt aufeinandertreffen.

Doch welches Team hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den berühmtesten Fußballpokal zu gewinnen? GOAL bewertet die Chancen der 32 Teams, deren Hoffnungen in Nordamerika noch leben.

Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2026. Am 3. Spieltag ausgeschiedene Mannschaften: Tschechien, Katar, Curaçao, Irak, Uruguay, Saudi-Arabien, Neuseeland, Schottland, Usbekistan, Südkorea und Iran.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Kap Verde ⬆️

    Kap Verde ist bisher die Überraschungsmannschaft des Turniers: Als Außenseiter in Gruppe H gestartet, holte das Team Punkte gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien und belegte am Ende nicht Rang drei, sondern Rang zwei – damit schaffte es die Auswahl unter die letzten 32. Ihr Offensivspiel begeisterte Fans weltweit.

    Im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien waren die "Blue Sharks" die bessere Mannschaft und erspielten sich 15 Torschüsse. Mit mehreren starken Auftritten sicherten sie sich gegen alle Erwartungen den Platz im Achtelfinale. Dort wartet am Freitag Lionel Messis Titelverteidiger Argentinien.

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  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31DR Kongo ⬆️

    Die DR Kongo wusste, dass nach dem respektablen Unentschieden gegen Portugal und der knappen Niederlage gegen Kolumbien ein Sieg über Usbekistan den Einzug in die K.o.-Runde sichern würde. Als sie jedoch am Samstag zur Halbzeit 0:1 zurücklagen, drohte der Traum der afrikanischen Nation zu platzen.

    Als die Turnierhoffnungen auf dem Spiel standen, zeigte sich Yoane Wissa erneut von seiner besten Seite und erzielte zwei Tore, um einen 3:1-Sieg nach Rückstand zu sichern, der ein Duell im Sechzehntelfinale gegen England in Atlanta bedeutet. Die DR Kongo wird gegen die "Three Lions" als klarer Außenseiter antreten, doch sie wird daran glauben, dass sie, nachdem sie Portugal das Leben schwer gemacht hat, auch mit einem weiteren Turnierfavoriten auf Augenhöhe mithalten kann.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Schweden ⬇️

    Was sollen wir uns von Schweden denken? Die Mannschaft hatte sich über die Hintertür für die Weltmeisterschaft qualifiziert, startete mit einem 5:1-Sieg über Tunesien ins Turnier und verlor dann am zweiten Spieltag mit dem gleichen Ergebnis gegen die Niederlande.

    Auch das dritte Spiel lieferte keine weiteren Anhaltspunkte, doch Trainer Graham Potter dürfte mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Die Skandinavier drehten einen Rückstand und holten gegen Japan ein 1:1-Unentschieden, nachdem Anthony Elangas Flanke, die gleichzeitig ein Schuss war, kurz nach der Stunde ins Netz flog. Durch diesen Punkt haben sich die Schweden als eines der besten Drittplatzierten qualifiziert und treffen nun auf Frankreich.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Bosnien und Herzegowina ⬆️

    Vor dem 3:1-Sieg gegen Katar am Mittwoch hatte Bosnien und Herzegowina seit letztem November kein Spiel mehr innerhalb der regulären 90 Minuten gewonnen. Doch der kleine Balkanstaat, der in den WM-Playoffs sowohl Wales als auch Italien im Elfmeterschießen besiegte, steht nun zum ersten Mal überhaupt als einer der besten Drittplatzierten in der K.o.-Runde.

    In der Runde der letzten 32 wartet der selbstbewusste Mitgastgeber USA, doch die Mannschaft von Sergej Barbarez kann auch stärkere Gegner ärgern. Mit dem 18-jährigen Flügelspieler Kerim Alajbegovic hält sie einen echten Joker in der Hand, wie sein sehenswertes Solitor gegen Katar zeigt.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Paraguay ⬇️

    Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft seit 2010 sah es für Paraguay so aus, als wäre das Turnier schon vorbei, bevor es richtig begonnen hatte – nach der klaren Niederlage gegen den Mitgastgeber USA. Doch die Mannschaft meldete sich eindrucksvoll zurück, erzielte früh ein Tor gegen die Türkei und hielt dann an ihrem knappen Vorsprung fest, obwohl Schiedsrichter Miguel Almirón kurz vor der Halbzeitpause unter bizarren Umständen vom Platz stellten.

    Im letzten Gruppenspiel der Südamerikaner gegen Australien ging es um Platz zwei, doch nach einem 0:0 reichte es nur zu Rang drei. In der Runde der letzten 32 wartet nun der viermalige Weltmeister Deutschland. Zudem sorgt die Verletzung des Innenverteidigers Omar Alderete für große Sorge.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Südafrika ⬆️

    Nach dem ersten Spieltag schien Südafrika bereits aus dem Turnier ausgeschieden zu sein. Die Mannschaft von Hugo Broos verlor nicht nur 0:2 gegen Mexiko, sondern kassierte im Azteca-Stadion auch zwei Platzverweise: Yaya Sithole und Themba Zwane erhielten jeweils die Rote Karte. Doch die "Bafana Bafana" zeigten Kampfgeist und holten im nächsten Spiel dank eines Elfmeters von Teboho Mokoena in der 83. Minute einen Punkt gegen Tschechien, bevor sie in Monterrey Südkorea mit einem Treffer von Thapelo Maseko in der zweiten Halbzeit überraschten.

    Damit steht Südafrika zum ersten Mal in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft und kann mit einem Erfolg über Kanada in Los Angeles sogar das Achtelfinale erreichen.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Österreich ⬇️

    Das war eine Zitterpartie bis zum Schluss! Wer erwartet hatte, dass Österreich und Algerien in der letzten Runde der Gruppe J ein für beide Seiten vorteilhaftes Unentschieden spielen würden, sah sich getäuscht, denn beide Teams lieferten stattdessen das bisher beste Spiel des Turniers, das für Ralf Rangnicks Mannschaft beinahe in einer Katastrophe geendet hätte. Österreich ging in Kansas City zweimal in Führung, geriet dann aber in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit mit 3:2 in Rückstand und benötigte einen Ausgleichstreffer von Sasa Kalajdzic in letzter Sekunde, um weiterzukommen.

    Nach dieser Achterbahnfahrt wartet in der Runde der letzten 32 Spanien auf Rangnick und sein Team. Stabilisiert sich die Abwehr nicht schnell, wird ein Weiterkommen im Sommer schwierig.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Ecuador ⬆️

    Ecuador ging dank einer starken Abwehr als Außenseiter in das Turnier, obwohl Zweifel an der Offensive bestanden, weil das Team fünf der letzten sechs Qualifikationsspiele 0:0 beendet hatte. Diese Zweifel bestätigten sich: Nach einer Niederlage in der Nachspielzeit gegen die Elfenbeinküste scheiterte "La Tri" an der Abwehr von Curaçao.

    Im letzten Gruppenspiel gegen den europäischen Favoriten Deutschland drehte Ecuador jedoch auf und holte einen überraschenden Sieg, der das Team auf vier Punkte brachte – genug für die Runde der letzten 32. Gonzalo Plata von Flamengo traf 13 Minuten vor Schluss zum 1:0 und ebnete so das Duell mit dem Mitgastgeber Mexiko.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Ghana ⬇️

    Carlos Queiroz übernahm das Amt des ghanaischen Nationaltrainers erst im April, doch der frühere Coach von Portugal und Iran hat mit den "Black Stars" bereits Erstaunliches geleistet: Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Panama folgte ein respektables 0:0 gegen England, wodurch sich die Mannschaft ein Spiel vor Schluss den Einzug in die K.o.-Runde sicherte.

    Die Niederlage gegen Kroatien im letzten Gruppenspiel bedeutete jedoch Rang drei in Gruppe L, sodass Ghana am Freitag gegen Kolumbien eine starke Leistung braucht, um weiterzukommen.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Australien ⬆️

    Australien steht trotz der schwachen Vorstellung beim 0:1 gegen die USA am zweiten Spieltag erneut in der K.o.-Runde. Die Socceroos fanden gegen den Co-Gastgeber kaum Mittel und landeten nach dem Überraschungssieg gegen die Türkei wieder auf dem Boden.

    Ein Remis gegen Paraguay im letzten Gruppenspiel hätte beiden Teams wahrscheinlich gereicht, weil es um Platz zwei ging. Das 0:0 in San Francisco bedeutet, dass Australien nun einen leichteren Weg hat, der im Achtelfinale gegen Ägypten beginnt.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Algerien ↔️

    Algerien zeigte nach der Niederlage gegen Lionel Messi in der ersten Runde starke Moral. Die Mannschaft drehte zunächst einen Rückstand gegen Jordanien und spielte zum Abschluss der Gruppenphase 3:3 gegen Österreich.

    Riyad Mahrez glaubte, er hätte das Spiel in Kansas City für die "Wüstenfüchse" entschieden, als er sie in der dritten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit in Führung brachte, doch letztendlich Am Ende konnte die Mannschaft von Vladimir Petkovic froh sein, dass Sasa Kalajdzic in letzter Sekunde ausglich; statt im Achtelfinale auf Spanien zu treffen, wie es nach einem Sieg am Samstag der Fall gewesen wäre, spielt Algerien nun gegen die Schweiz, und im Achtelfinale könnte Kolumbien oder Ghana folgen.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kanada ⬇️

    Zunächst die schlechte Nachricht: Nach der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz in Vancouver spielt Kanada bei der WM 2026 kein weiteres Mal auf heimischem Boden. Ein Unentschieden hätte dem Team den ersten Platz in Gruppe B gesichert, doch es griff zu spät an und scheiterte an einer soliden, aber unspektakulären Schweizer Mannschaft.

    Doch hier ist die gute Nachricht: Obwohl Kanada nun für die Runde der letzten 32 in die USA reisen muss, trifft es in Los Angeles auf Südafrika, den Zweitplatzierten der Gruppe A – eine Mannschaft, die die Auswahl von Jesse Marsch schlagen kann, vor allem wenn Alphonso Davies fit für das Turnier ist.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ägypten ⬇️

    Ägypten hat lange auf seinen ersten WM-Sieg gewartet, daher war die Freude über den Erfolg gegen Neuseeland in Vancouver groß. Mohamed Salah stand im Mittelpunkt: Der Star seines Landes erzielte ein Tor und lieferte eine Vorlage beim Comeback der Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

    Das anschließende Unentschieden der "Pharaonen" gegen den Iran bremste den Schwung, doch Ägypten belegte Platz zwei in Gruppe G und erreichte erstmals die K.o.-Runde. Im Achtelfinale trifft das Team auf Australien und traut sich dort einiges zu.

  • FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP

    19Senegal ⬆️

    Senegal wusste, dass es eine schwere Gruppe erwischt hatte, als das Team zusammen mit Frankreich und Norwegen in Gruppe I gelost wurde – und genau so kam es für die Mannschaft von Pape Thiaw nach zwei Niederlagen in Folge in New Jersey. Bei beiden Gelegenheiten verspielten die "Löwen von Teranga" Chancen, den Spielverlauf zu wenden, und unterlagen letztlich Kylian Mbappé und Erling Haaland.

    Im letzten Gruppenspiel besiegte Senegal den Irak 5:0 und sicherte sich so das Weiterkommen. Die Rote Karte gegen den Irak in der 13. Minute half dabei; dank des Kantersieges trifft Senegal nun in der nächsten Runde auf Belgien.

  • belgium(C)Getty Images

    18Belgien ⬆️

    Jeremy Doku, Flügelspieler von Manchester City, räumte schon im November ein, dass Belgien in der Qualifikation "in vielen Spielen nicht gut genug war". Deshalb überraschen die bisher wechselhaften Auftritte bei der Weltmeisterschaft kaum. Die "Roten Teufel" spielten in der ersten Halbzeit gegen Ägypten schwach, kämpften sich zurück und sicherten sich ein Unentschieden. Auch beim 0:0 gegen den Iran überzeugten sie nicht.

    Die Mannschaft von Rudi Garcia kam erst im entscheidenden Spiel gegen Neuseeland auf Touren, obwohl die "All Whites" das niedrigstplatzierte Team des Turniers sind. Dank des 5:1-Erfolgs lag Belgien in Gruppe G nach Tordifferenz vor Ägypten und belegte Platz eins. Garcia konnte sich freuen, dass Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne und Leandro Trossard trafen, während er sein Team auf das Spiel gegen Senegal vorbereitet.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kroatien ⬆️

    Nach der Auftaktniederlage gegen England schlug Kroatien Panama knapp und besiegte danach Ghana mit seiner bisher besten Turnierleistung. Damit zog das Team als Zweiter der Gruppe L in die K.o.-Runde ein.

    Das Team von Zlatko Dalic muss sich jedoch steigern, will es zum dritten Mal in Folge mindestens das WM-Halbfinale erreichen. Am Donnerstag trifft Kroatien im Achtelfinale auf Portugal, ein starker Gegner.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elfenbeinküste ↔️

    Die Elfenbeinküste erlebte nach ihren ersten beiden WM-Spielen ein Wechselbad der Gefühle. Die "Elefanten" gewannen ihr Auftaktspiel gegen Ecuador in der 90. Minute, kassierten aber in Houston kurz darauf durch Deniz Undav in der Nachspielzeit gegen Deutschland eine bittere Niederlage.

    Dennoch wussten sie, dass sie im dritten Spiel gegen den Außenseiter Curaçao eine gute Ausgangsposition hatten, um die nötigen Punkte zu holen – und dank eines gut herausgespielten Doppelpacks des ehemaligen Arsenal-Flops Nicolas Pépé gelang ihnen genau das. Damit belegten sie Rang zwei und treffen in der ersten K.o.-Runde auf Norwegen.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Japan ⬇️

    Trotz mehrerer Verletzungen wichtiger Spieler galt Japan vor dem Turnier als Favorit. Das Team zeigte warum: Es kämpfte zweimal zurück und holte einen Punkt gegen die Niederlande, bevor es am zweiten Spieltag Tunesien klar besiegte und sich damit fast sicher für die Runde der letzten 32 qualifizierte.

    Die "Blue Samurai" verpassten jedoch die Chance, den Niederlanden den ersten Platz abzunehmen, weil sie im letzten Gruppenspiel gegen Schweden nur remis spielten. So wartet am Montag in der Runde der letzten 32 Brasilien. Die Japaner glauben an die Überraschung.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Schweiz ⬆️

    Nach dem peinlichen 1:1 gegen Katar, als die Schweiz ihre Chancen nicht nutzte, fielen die Tore im Schlussspurt des 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina am zweiten Spieltag dank der Einwechselspieler Johan Manzambi und Ruben Vargas.

    Es überrascht daher nicht, dass beide Spieler im entscheidenden Duell gegen Kanada am Mittwoch in der Startelf standen. Sie trafen erneut, als die Schweizer die Mitgastgeber besiegten, sich damit den ersten Platz in Gruppe B sicherten und sich so ein Duell mit Algerien in Vancouver erarbeiteten, das sie eigentlich gewinnen sollten.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    13Norwegen ⬇️

    Norwegen kam bei diesem Turnier so weit, wie Erling Haaland es trug. Nach den ersten beiden Partien schien der Weg weit in die K.o.-Runde zu führen. Haaland erzielte in seinen ersten beiden Spielen vier Tore. Nach seinem Doppelpack gegen den Irak legte er einen weiteren gegen Senegal nach, wodurch das Team den Einzug aus Gruppe I sicherte.

    Trainer Stale Solbakken rotierte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich trotz des Kampfes um Platz eins stark, doch dieser Plan ging nicht auf: "Les Bleus" feierten einen klaren Sieg, während Haaland und Martin Odegaard auf der Bank blieben. Nun wartet im Sechzehntelfinale die Elfenbeinküste.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Kolumbien ⬆️

    Kolumbiens Ziel vor Turnierbeginn war klar: die ersten beiden Spiele zu gewinnen, um sich bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem Favoriten der Gruppe K, Portugal, den Einzug in die K.o.-Runde zu sichern. Die Mannschaft von Nestor Lorenzo erreichte dieses Ziel durch Siege gegen Usbekistan und die DR Kongo, und obwohl sie gegen die "Seleção" unglücklicherweise nicht den dritten Sieg in drei Spielen einfahren konnte, sicherte ihr das 0:0-Unentschieden zumindest den ersten Platz in der Gruppe.

    Das bedeutet auch, dass Kolumbien in der K.o.-Runde eine einfachere Auslosung erwartet: Im Sechzehntelfinale trifft das Team auf Ghana, bevor es im Achtelfinale möglicherweise auf die Schweiz oder Algerien trifft. Daher sollten "Los Cafeteros" nun mindestens das Viertelfinale als Ziel anvisieren.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Mexiko ⬆️

    Mexikos Turnier läuft optimal. Nach den Siegen gegen Südafrika und Südkorea sicherte sich die Mannschaft den ersten Platz in Gruppe A und Trainer Javier Aguirre rotierte für das letzte Spiel von "El Tri" gegen Tschechien.

    Trotz der Umstellungen hielt Mexiko seine 100 Prozent Bilanz und blieb zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. Im mitreißenden Azteca-Stadion erzielte Mateo Chávez sein erstes Länderspieltor, der Teenager Gilberto Mora überzeugte im Mittelfeld und der erfahrene Torhüter Guillermo Ochoa bestritt bei seiner sechsten WM-Endrunde einen historischen Einsatz.

    Fazit: Mexiko nimmt mit Schwung die K.o.-Runde in Angriff und kann das Viertelfinale erreichen – das Achtelfinale würde erneut im Azteca-Stadion stattfinden, sofern Ecuador in der Runde der letzten 32 besiegt wird.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Vereinigte Staaten ⬆️

    Für die Vereinigten Staaten begann das Turnier stark. Die Mitausrichter besiegten Paraguay zum Auftakt in Los Angeles klar und setzten sich danach in Seattle knapp gegen Australien durch. Damit sicherten sie sich vor dem letzten Gruppenspiel den ersten Platz in Gruppe D.

    Die hohen Erwartungen erhielten jedoch einen Dämpfer, als die von Mauricio Pochettino rotierte Mannschaft am Donnerstag in Los Angeles ihr bedeutungsloses drittes Gruppenspiel verlor. Die bereits ausgeschiedene Türkei erzielte spät den entscheidenden Treffer, wodurch Zweifel an der Kadertiefe der USMNT aufkamen. In der Runde der letzten 32 trifft das Team nun auf Bosnien und Herzegowina; die USA gelten dort als Favorit für den Einzug in die nächste Runde.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Marokko ⬇️

    Wie Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss einräumte, hätte Marokko bei seinem 4:2-Sieg gegen Haiti am Mittwoch beinahe den Preis für einen Mangel an "Demut" bezahlt. Die Atlas-Löwen gerieten in der ersten Halbzeit eines Spiels, das sie eigentlich leicht gewinnen sollten, zweimal in Rückstand und hatten damit die Chance, Brasilien aufgrund der besseren Tordifferenz vom ersten Platz in Gruppe C zu verdrängen. Am Ende war Marokko jedoch einfach nur erleichtert, Atlanta mit einem Sieg verlassen zu können.

    Als Gruppenzweiter treffen die Halbfinalisten von vor vier Jahren in der Runde der letzten 32 auf XXX – eine hohe Hürde. Allerdings deutet die Leistung beim 1:1 gegen Brasilien am ersten Spieltag darauf hin, dass die Mannschaft in wichtigen Spielen stärker wird. Weil Achraf Hakimi und Ismael Saibari in Topform sind, blicken die Nordafrikaner zuversichtlich auf die Partie in Monterrey.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Niederlande ⬆️

    Die Niederlande kamen erst spät bei der Weltmeisterschaft in Fahrt. Nach dem 2:2 gegen Japan kritisierte man Trainer Ronald Koeman wegen seiner defensiven Taktik. Gegen Schweden in Houston spielten die Niederländer offensiv und siegten 5:1. 

    Die Entscheidung des Trainers, Brian Brobbey in die Startelf zu holen, zahlte sich deutlich aus, und der Stürmer erzielte gegen Tunesien bereits sein drittes Tor in zwei Spielen. Aufgrund des Turnierformats treffen sie in der ersten K.o.-Runde auf den Zweitplatzierten der Gruppe C, Marokko, was eine harte Prüfung werden dürfte.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Portugal ⬇️

    Portugal galt vielen als Titelanwärter in Nordamerika, doch nach nur einem Sieg in drei Gruppenspielen wirkt die Mannschaft nicht wie ein Favorit. Das 0:0 der "Selecao" gegen die DR Kongo zum Auftakt kostete den ersten Gruppenplatz. Trotz seines Doppelpacks gegen Usbekistan stellen sich weiter Fragen zur Leistungsfähigkeit des 41-jährigen Cristiano Ronaldo.

    Roberto Martinezes Team hat nun ein schweres Los: Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss es Kroatien und wahrscheinlich auch Spanien schlagen.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    6Deutschland ⬇️

    Nach dem 7:1 gegen Curaçao, das wenig über die Stärke Deutschlands aussagte, stellte eine von Yann Diomande angeführte Elfenbeinküste Julian Nagelsmanns Team auf den Prüfstand. Die Mannschaft bestand, doch erst in der Nachspielzeit: "Super-Joker" Deniz Undav drehte das Spiel mit seinem Doppelpack.

    Allerdings wirkte Nagelsmanns Mannschaft in der Defensive nicht überzeugend, und im letzten Gruppenspiel rächte sich dies, als "Die Mannschaft" durch einen Fehler von Manuel Neuer in der Schlussphase eine besorgniserregende Niederlage gegen Ecuador hinnehmen musste – auch wenn der Gruppensieg in Gruppe E bereits unter Dach und Fach war. Nun wartet Paraguay im Sechzehntelfinale auf sie, während Frankreich im Achtelfinale ein gefürchteter potenzieller Gegner wäre.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasilien ⬆️

    Nach dem wenig überzeugenden 0:0 gegen Marokko in der Auftaktrunde steht die Mannschaft von Carlo Ancelotti noch auf dem Prüfstand. Zwei 3:0-Erfolge gegen Haiti und Schottland verleihen der "Seleção" jedoch Schwung.

    Das Niveau der Gegner war zwar gering, doch Ancelotti zog aus beiden Partien viele positive Aspekte. Vinicius Jr. trifft weiter, Matheus Cunha könnte die Lösung im Sturm sein, und der genesene Neymar gab gegen die Schotten ein kurzes, aber vielversprechendes Comeback.

    XXX könnte in der Runde der letzten 32 ein kniffliger Gegner werden, doch nach dem frühen Pessimismus um Brasilien sieht es für den fünfmaligen Weltmeister nun wieder besser aus.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    4England ⬆️

    Englands 3:0-Erfolg gegen Kroatien wirkt schon lange zurück, weil danach zwei schwache Auftritte gegen Ghana und Panama folgten. Die "Three Lions" gewannen am Samstag zwar das letzte Gruppenspiel gegen Panama und holten sich damit Platz eins in Gruppe L, doch der Sieg beruhte vor allem auf Jude Bellingham. Will das Team im Turnier weit kommen, müssen auch andere Spieler neben dem Mittelfeldmann von Real Madrid einen Schritt nach vorne machen.

    Die Mannschaft von Thomas Tuchel will in der Runde der letzten 32 die DR Kongo schlagen, danach wird es jedoch schwerer – vor allem, wenn im Achtelfinale im Estadio Azteca in Mexiko der Gastgeber wartet.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Spanien ↔️

    Nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde, das für "La Roja" fast peinlich war, fand Spanien beim klaren Sieg gegen Saudi-Arabien zurück zu seiner Form. Lamine Yamal kehrte nach seiner Verletzung in die Startelf zurück und traf sofort.

    Im letzten Gruppenspiel besiegten sie Uruguay nach einer intensiven Partie und holten Platz eins, überzeugten jedoch erneut nicht: Sie kamen auf nur einen Torschuss, profitierten aber von einem Fehler von Fernando Muslera, den Alex Baena zur Führung nutzte. Als Nächstes trifft die Mannschaft von Luis de la Fuente am Donnerstag auf Österreich.

  • France Dembele HIC 2-1Getty/ GOAL

    2Frankreich ↔️

    Frankreich reiste mit dem gefürchtetsten Angriff der Welt zum Turnier und erfüllte diese Erwartungen bisher voll und ganz. Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé haben jeweils vier Tore erzielt und liegen damit im Rennen um den Goldenen Schuh vorn, während Michael Olise seine Kreativität aus der vergangenen Saison beim FC Bayern München bestätigt.

    Kein Team wird gern gegen die Elf von Didier Deschamps spielen, und im Sechzehntelfinale gegen Schweden rechnen Beobachter mit keinen Problemen. Les Bleus hätten sich danach eine leichtere Auslosung gewünscht – mit Deutschland als möglichem Achtelfinalgegner –, doch nach der makellosen Gruppenphase fürchtet die Mannschaft niemanden.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentinien ↔️

    Für Argentinien läuft bisher alles nach Plan – von Lionel Messis starker Form bis zur Auslosung, die den Weg in die K.o.-Runde ebnet. So beendet der Titelverteidiger die Gruppenphase als das Team, das es zu schlagen gilt.

    Messi erhöhte mit seinem Freistoß gegen Jordanien sein Turnierkonto auf sechs Treffer. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde und eventuell im Achtelfinale gegen Australien oder Ägypten kann er seine Bilanz weiter ausbauen. Selbst im Viertelfinale würde das Team wohl allen Topfavoriten aus dem Weg gehen; Kolumbien oder die Schweiz gelten als wahrscheinlichste Gegner.