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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis und Tom Maston

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: England und Spanien driften auseinander, Lionel Messi hält Argentiniens Titelverteidigung auf Kurs

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
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Niederlande
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Elfenbeinküste
Südafrika
Saudi-Arabien
Katar
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Curaçao
Schweden
Tschechien
Bosnien und Herzegowina
DR Kongo
Irak
FEATURES

Die ersten beiden Spieltage der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 sind vorbei, und das Turnier liefert weiter viele spannende Momente. Obwohl das neue, erweiterte Format auf dem Papier wenige Top-Spiele bietet, gab es viel Drama, und alle Stars traten für ihre Länder auf der größten Bühne des Fußballs auf.

Vier Teams – Mexiko, die USA, Deutschland und Argentinien – führen ihre Gruppen an. Weitere 14 Mannschaften holten jeweils mindestens vier Punkte, wodurch mehr als die Hälfte der Plätze in der K.o.-Runde fest ist. In der dritten Runde geht es trotzdem noch um viel: Einige Teams kämpfen um die letzten Plätze im Achtelfinale, und Spieler wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland jagen weiter den Goldenen Schuh.

Doch wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey die wichtigste Fußballtrophäe zu gewinnen? GOAL bewertet die Chancen aller 43 Teams, deren Hoffnungen in Nordamerika noch leben.

Letztes Update: 18. Juni 2026. Am 2. Spieltag ausgeschiedene Mannschaften: Haiti, Türkei, Tunesien, Jordanien und Panama.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Irak ⬆️

    Der Irak stand beim Duell mit Frankreich am Montagabend von Beginn an vor einer schweren Aufgabe, doch für Graham Arnold und sein Team lief es kaum schlechter. Das 0:3 war nicht beschämend, aber frustrierend, denn der Irak war lange auf Augenhöhe, bis ein Abwehrfehler beim Abstoß Kylian Mbappé die Führung Frankreichs ermöglichte.

    Schlimmer noch: Der Irak muss im entscheidenden Spiel gegen Senegal voraussichtlich auf Kapitän Aymen Hussein verzichten, weil der Stürmer in der ersten Halbzeit in Philadelphia verletzt vom Platz ging. Ein Comeback für Arnolds Team erscheint deshalb kaum noch möglich.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Usbekistan ⬇️

    Die von Fabio Cannavaro trainierte usbekische Mannschaft verlor ihr lang ersehntes Turnierdebüt gegen Kolumbien 1:3, zeigte aber eine ansprechende Leistung. Am Dienstag gegen Portugal konnte sie daran nicht anknüpfen und verlor in Houston 0:5.

    Rechnerisch sind sie zwar noch nicht ausgeschieden, doch ihre Tordifferenz zwingt die "Weißen Wölfe", der DR Kongo klar zu schlagen, um noch Chancen auf den Platz als einer der besten Drittplatzierten zu haben.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Katar ⬇️

    Auf den Höhenflug nach dem Punktgewinn gegen die Schweiz im WM-Auftaktspiel folgte der Tiefpunkt einer deutlichen Niederlage gegen Kanada im Vorbereitungsspiel für Katar. Die Gastgeber der WM 2022 verloren in Vancouver 0:6, doch ihre Reaktion auf den Beinbruch, den Assim Madibo Ismael Kone zugefügt hatte, war noch schlimmer: Mehrere Spieler, die gar nicht auf dem Platz standen, versuchten, das Unentschuldbare zu rechtfertigen. Nach dem Schlusspfiff stritt Trainer Julen Lopetegui mit seinem kanadischen Kollegen Jess Marsch.

    Trotz der Niederlage hat Katar noch eine Chance auf die Runde der letzten 32. Ein Sieg gegen Bosnien und Herzegowina erscheint jedoch schwer erreichbar, da die Mannschaft nun ohne die beiden Stammspieler Madibo und Homam Ahmed auskommen muss, der ebenfalls wegen eines Fouls die Rote Karte sah.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curaçao ⬆️

    Als kleinste Nation – gemessen an Fläche und Bevölkerung –, die je eine Weltmeisterschaft erreichte, stand Curaçao von Beginn an vor einer schweren Aufgabe. Im Eröffnungsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland verlor die Mannschaft von Dick Advocaat in Houston mit sieben Gegentoren.

    Trotzdem zeigte der kleine karibische Staat große Entschlossenheit, rappelte sich auf und holte gegen Ecuador einen Punkt; die Leistung von Torhüter Eloy Room zählt zu den heldenhaftesten der jüngeren Turniergeschichte. Ein Weiterkommen durch einen Sieg über die Elfenbeinküste ist zwar sehr unwahrscheinlich, doch Curaçao kann bereits jetzt stolz auf seine Leistungen sein.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Südafrika ⬆️

    Südafrika verlor das Eröffnungsspiel gegen den Mitgastgeber Mexiko deutlich und hat noch keinen Punkt. Das mühsam erkämpfte Remis gegen Tschechien am zweiten Spieltag macht wenig Hoffnung, dass die Mannschaft das nötige Sieg gegen Südkorea holt, um in die K.o.-Runde einzuziehen.

    Die "Bafana Bafana" hatten zudem Glück: Sie bekamen sieben Minuten vor Schluss einen Strafstoß zum Ausgleich, weil Pavel Sulc nach einem aus kurzer Distanz abgewehrten Ball wegen Handspiels im Strafraum bestraft wurde. Nach dem glücklichen Punktgewinn braucht Südafrika im letzten Gruppenspiel ein kleines Wunder.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Neuseeland ⬆️

    Neuseeland, laut FIFA das Team mit dem niedrigsten Ranking in diesem Turnier, hat sich bisher wacker geschlagen und kann frustriert sein, aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt geholt zu haben. Im Auftaktspiel gaben die All Whites zweimal die Führung ab und spielten gegen den Iran 1:1. Gegen Ägypten führten sie ebenfalls, brachen nach der Pause ein und verloren 1:3.

    Die "All Whites" stehen daher vor einer schwierigen Aufgabe, was das Erreichen der K.o.-Runde angeht, doch die Mannschaft von Darren Bazeley glaubt daran, dass sie im letzten Spiel ein formschwaches Belgien schlagen und den Einzug unter die letzten 32 schaffen kann.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Saudi-Arabien ⬇️

    Lange Zeit sah es gegen Uruguay so aus, als würde Saudi-Arabien in seinem WM-Auftaktspiel einen weiteren Überraschungssieg holen, doch zehn Minuten vor Schluss fiel der Ausgleich. Die Mannschaft von Georgios Donis sollte mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen Spanien gehen, doch Spanien fegte sie vom Platz und erzielte innerhalb von 24 Minuten drei Tore, was zu einer 0:4-Niederlage gegen "La Roja" führte.

    Trotzdem bleibt Platz eins in der Gruppe möglich: Ein Sieg gegen Kap Verde am dritten Spieltag dürfte reichen, um unter die letzten 32 zu kommen. Donis hofft, dass sein Team eine Leistung wie gegen Uruguay zeigt und nicht wie im Spiel gegen Spanien.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Ecuador ⬇️

    Ecuador ging dank seiner starken Abwehr als Außenseiter in das Turnier, obwohl viele zweifelten, ob das Team Tore erzielen kann, weil fünf der letzten sechs Qualifikationsspiele 0:0 endeten. Diese Sorgen bestätigten sich: Nach einer Niederlage in der Nachspielzeit gegen die Elfenbeinküste schaffte es "La Tri" nicht, die Abwehr von Curaçao zu knacken, und hat nach zwei Spielen nur einen Punkt.

    Ein Sieg gegen Deutschland würde Ecuador dennoch den Sprung in die K.o.-Runde sichern. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat nichts mehr zu verlieren, da sie Platz eins in Gruppe E bereits sicher hat. Deshalb könnte der Trainer seine Stammspieler schonen und Ecuadors Außenseiterchance erhöhen.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay ⬇️

    Wie oft in seiner Trainerlaufbahn könnte die Ära von Marcelo Bielsa als uruguayischer Nationaltrainer bald katastrophal enden, weil sein Team in den ersten beiden Spielen weder Saudi-Arabien noch Kap Verde besiegte. In beiden Partien hatte "La Celeste" Chancen, Unentschieden in Siege zu verwandeln, doch mangelnde Ruhe und einzelne Fehler kosteten wertvolle Punkte.

    Noch ist nicht alles verloren: Ein Remis gegen Spanien im letzten Gruppenspiel könnte Uruguay dennoch in die Runde der letzten 32 bringen. Angesichts der bisherigen Gegner stellt sich jedoch die Frage, warum Bielsa und sein Team die Aufgabe nicht schon vor dem Duell mit dem Europameister erledigt haben.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Tschechien ⬇️

    Für Tschechien entwickelt sich diese Weltmeisterschaft zu einer großen Enttäuschung – das Team verspielt seine Chance, obwohl es nach 20 Jahren erstmals wieder auf der größten Bühne steht. Beim Unentschieden gegen Südafrika schaffte es die Mannschaft zum zweiten Mal in zwei Spielen nicht, eine Führung zu halten, was ihr zum Verhängnis werden dürfte.

    Nach der 1:2-Niederlage gegen Südkorea geriet die Mannschaft bereits unter Druck. Weil sie das Pflichtspiel gegen die "Bafana Bafana" nicht gewann, steht sie nun vor der unangenehmen Aufgabe, das formstarke Mexiko auf dessen eigenem Platz schlagen zu müssen, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Kap Verde ⬆️

    Kap Verde ist bisher die Überraschungsmannschaft des Turniers: Das Team reiste als Außenseiter in Gruppe H an, holte nach zwei starken Leistungen des kleinen afrikanischen Landes aber Punkte gegen Spanien und Uruguay. Die Mannschaft begeisterte am Sonntag in Miami mit schnellem Fußball und gewann die Herzen der Fans weltweit.

    Jetzt reicht ihnen schon ein Remis gegen Saudi-Arabien, um in die K.o.-Runde einzuziehen; ein Sieg würde das Ticket sicher buchen, sogar ohne den Umweg über den Platz als bester Dritter. In dieser Form traut ihnen kaum jemand eine Niederlage zu.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32DR Kongo ↔️

    Die DR Kongo verlor in Guadalajara 1:0 gegen Kolumbien und war danach niedergeschlagen. Wie schon beim überraschenden Unentschieden gegen Portugal zum Auftakt setzten die "Leoparden" alles daran, den Gegner zu frustrieren, und waren nur knapp 15 Minuten davon entfernt, einen weiteren Punkt zu holen, als Lionel Mpasi durch einen abgefälschten Schuss von Daniel Muñoz kapitulieren musste.

    Trotzdem ändert die Pleite kaum etwas an ihrem Turnierplan: Das Erreichen der Runde der letzten 32 war ihr Hauptziel, und dafür müssen sie Usbekistan im letzten Gruppenspiel schlagen. Nichts ist sicher, denn Fabio Cannavaros Team kann noch Dritter werden, doch die Kongolesen hätten dieses Szenario vor dem Turnier gern unterschrieben.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnien und Herzegowina ↔️

    Bosnien und Herzegowina, das am niedrigsten platzierte Team der Gruppe, lag 20 Minuten vor dem Ende gegen die Schweiz auf Kurs Unentschieden, verlor nach einer späten Torflut jedoch 1:4. Tarik Muharemovic sah in der 80. Minute Rot, als die Bosnier bereits zurücklagen.

    Dank des Punktes aus dem Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Kanada haben sie dennoch Chancen auf die Runde der letzten 32. Ein Sieg im nächsten Spiel gegen Katar würde ihnen das Ticket sichern – es ist ein direktes Duell um die Qualifikation.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    Senegal wusste, dass es eine schwere Gruppe erwischt hatte, als die Auslosung Frankreich und Norwegen in Gruppe I bestimmte. Nach zwei Niederlagen in New Jersey hat sich das für die Mannschaft von Pape Thiaw bestätigt. In beiden Spielen vergaben die "Löwen von Teranga" Chancen, den Spielverlauf zu wenden, und unterlagen letztlich Kylian Mbappé sowie Erling Haaland.

    Trotzdem bleibt Senegal im Rennen: Ein klarer Sieg gegen den Irak könnte das Team noch in die K.o.-Runde bringen, allerdings droht auch das Aus schon vor dem Anpfiff in Toronto, falls die Ergebnisse in den anderen Gruppen nicht passen.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Iran ⬆️

    Die Behandlung des Iran bei diesem Turnier war skandalös, weil der Mitausrichter USA großen Einfluss auf die Mannschaft ausübte, obwohl er das Land erst vor Kurzem nicht mehr bombardiert hatte. Unter diesen Umständen sind die Unentschieden gegen Neuseeland und vor allem gegen Belgien eine der größten Leistungen des Turniers.

    Ein wenig Enttäuschung bleibt, weil sie die Phase nicht nutzten, als Belgien das letzte Viertel des torlosen Spiels in Unterzahl bestritt. Dennoch liegt der Iran in Gruppe G weiter im Rennen und weiß: Ein Sieg gegen Ägypten würde den Sprung in die K.o.-Runde bedeuten. Das wäre ein Märchen.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Schottland ↔️

    Wie sehr wird Schottland es bereuen, Haiti nur mit einem Tor Vorsprung besiegt zu haben? Die "Tartan Army" feierte ihren ersten WM-Sieg seit 36 Jahren, doch nach der Niederlage gegen Marokko am zweiten Spieltag droht wegen des knappen Ergebnisses das Ausscheiden.

    Auch bei einer Niederlage gegen Brasilien könnte die Mannschaft von Steve Clarke erstmals die Gruppenphase überstehen, dafür dürfte sie jedoch nur knapp gegen die Seleção verlieren. Den benötigten Punkt könnte sie holen, der Qualitätsunterschied macht dieses Szenario jedoch unwahrscheinlich.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Schweden ⬇️

    Was sollen wir jetzt von Schweden halten? Die Mannschaft qualifizierte sich über die Hintertür für die Weltmeisterschaft, startete mit einem 5:1 gegen Tunesien und verlor am Samstag ebenso deutlich gegen die Niederlande.

    Trainer Graham Potter fand das Ergebnis in Houston nicht passend zum Spielverlauf, und die Skandinavier hatten Pech, zur Halbzeit 0:2 zurückzuliegen, obwohl sie im zweiten "Viertel" stärker waren. Alexander Isak wirkte erneut lebhaft und harmonierte gut mit Viktor Gyökeres, doch Schwedens wacklige Abwehr könnte gegen das starke Japan erneut Probleme bekommen, weshalb der Einzug in die nächste Runde weiter offen ist.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Australien ⬇️

    Australien kam 2022 überraschend ins Achtelfinale. Trotz der Niederlage gegen die USA in Seattle am Freitag haben die Socceroos weiterhin gute Chancen, erneut die K.o.-Runde zu erreichen. Gegen die Gastgeber fanden sie kaum Mittel und gerieten nach dem Überraschungssieg gegen die Türkei wieder auf den Boden der Tatsachen.

    Dank dieser drei Punkte könnte ein Remis gegen Paraguay für den Einzug von Tony Popovics Team reichen, und weil Paraguay in derselben Lage ist, dürfte das Duell am Donnerstag in San Francisco kein Spektakel werden.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️

    Nach der klaren Niederlage gegen den Mitgastgeber USA sah es für Paraguay bei der ersten WM seit 2010 kurz so aus, als wäre das Turnier schon vorbei, bevor es richtig begonnen hatte. Die Mannschaft antwortete jedoch sofort, ging früh gegen die Türkei in Führung und verteidigte den knappen Vorsprung, auch nachdem Schiedsrichter Miguel Almiron kurz vor der Halbzeitpause unter seltsamen Umständen vom Platz gestellt hatten.

    Almirón fehlt im letzten Gruppenspiel gegen Australien. Beide Teams wissen, dass ein Remis wahrscheinlich zum Weiterkommen reicht. Deshalb muss die südamerikanische Mannschaft vielleicht nicht in Bestform sein, um die Aufgabe zu meistern – wenn Sie verstehen, was wir meinen...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Südkorea ⬇️

    Südkorea hätte aus der Begegnung mit Mexiko am zweiten Spieltag mindestens einen Punkt mitnehmen können – und eigentlich auch müssen. In einem schwachen Spiel in Guadalajara waren sie die etwas bessere Mannschaft, gingen jedoch wegen eines schweren Fehlers von Kim Seung-Gyu leer aus, dessen Patzer Luis Romo eine freie Torchance bescherte.

    In der Schlussphase köpfte Cho Gue-Sung aus fünf Metern direkt auf Raúl Rangel und verpasste den Ausgleich. Das Team von Hong Myung-bo kann dennoch die K.o.-Runde erreichen, wenn es sein letztes Gruppenspiel gegen Südafrika gewinnt.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Belgien ⬇️

    Jeremy Doku, Flügelspieler von Manchester City, gab schon im November zu, dass Belgien in der Qualifikation "in vielen Spielen nicht gut genug war". Darum überraschen die bisherigen schwankenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft kaum. Die "Roten Teufel" spielten in der ersten Halbzeit gegen Ägypten schlecht, kämpften sich dann zurück und holten ein Unentschieden. Auch beim torlosen Remis gegen den Iran am Sonntag waren sie nicht viel besser.

    Romelu Lukaku fehlt noch Spielfitness, deshalb liefert er nur in kurzen Phasen starke Aktionen. Um Kevin De Bruyne herum fehlt Qualität, also versucht der frühere Manchester-City-Profi, alles allein zu lösen. Die Mannschaft von Rudi Garcia wird dennoch wahrscheinlich die K.o.-Runde erreichen, wenn sie das Pflichtspiel gegen Neuseeland gewinnt. Ein weiterer Erfolg erscheint jedoch aktuell unwahrscheinlich.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Algerien ⬆️

    Nach zwölf Jahren Pause kehrte Algerien mit Zuversicht zur Weltmeisterschaft zurück, weil es im Testspiel vor dem Turnier die Niederlande besiegt hatte – doch im Eröffnungsspiel gegen Argentinien war die Realität schnell zurück. Die Mannschaft von Vladimir Petkovic rappelte sich jedoch wieder auf: Sie glich gegen Jordanien einen Rückstand aus und gewann 2:1, wodurch der Traum vom Einzug in die K.o.-Runde lebt.

    Im letzten Gruppenspiel gegen Österreich geht es um alles oder nichts, obwohl ein Unentschieden beiden Teams vermutlich reicht, um in die Runde der letzten 32 einzuziehen. Da ihre Gruppe erst zuletzt endet, wissen die "Wüstenfüchse" beim Anpfiff am Samstag in Kansas City genau, was sie brauchen.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ghana ⬆️

    Carlos Queiroz übernahm das Amt des ghanaischen Nationaltrainers erst im April, doch der frühere Coach von Portugal und dem Iran hat mit den "Black Stars" bereits Erstaunliches erreicht: Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Panama folgte ein respektables 0:0 gegen England. Queiroz' Mannschaft hat noch kein Gegentor kassiert, ist schwer zu bezwingen und hat sich den Einzug in die K.o.-Runde so gut wie gesichert.

    Ein Sieg am dritten Spieltag gegen Kroatien könnte Ghana sogar die Gruppenführung bringen, und nach der gezeigten Widerstandskraft ist eine weitere Überraschung möglich.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Österreich ⬇️

    Österreich verlor am Montag gegen Argentinien, doch Ralf Rangnick sah in Dallas viele positive Aspekte. Seine Mannschaft spielte offensiv und drängte bis in die letzten Sekunden der Nachspielzeit auf den Ausgleich.

    Daher sind wir zuversichtlich, dass die Österreicher in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Algerien das nötige Ergebnis erzielen, um als Zweiter der Gruppe J in die Runde der letzten 32 einzuziehen – auch wenn weiterhin Bedenken zur mangelnden Durchschlagskraft im Angriff bestehen.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Kroatien ⬆️

    Kroatien musste Panama besiegen, um nach der Auftaktniederlage gegen England in die Weltmeisterschaft zurückzukehren. Das Team gewann dank des Treffers des eingewechselten Ante Budimir in der zweiten Halbzeit. Der 1:0-Sieg in Toronto zerstreute jedoch nicht die Sorge, dass das Turnier für Luka Modric und seine erfahrenen Teamkollegen zu groß ist.

    Der Mittelfeldstar feierte sein 200. Länderspiel, doch Kroatien blieb schwach und brauchte mehrere Paraden von Dominik Livakovic, um den Außenseiter zu bezwingen. Gegen Ghana braucht das Team deshalb eine klare Steigerung, will es nach Platz drei von Katar 2022 diesmal ein frühes Aus in der Gruppenphase vermeiden.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Ägypten ⬆️

    Ägypten hat lange auf seinen ersten WM-Sieg gewartet, daher war die Freude über den Erfolg gegen Neuseeland in Vancouver groß. Mohamed Salah stand im Mittelpunkt: Er erzielte ein Tor und lieferte eine Vorlage beim Comeback seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

    Die "Pharaonen" träumen nun ebenfalls von einem weitreichenden Turnierverlauf. Ein Sieg gegen den Iran am dritten Spieltag würde ihnen den Gruppensieg in Gruppe G sichern, wobei bereits ein Unentschieden ausreichen könnte, um sich einen einfacheren Weg durch die K.o.-Runde zu bahnen.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kanada ⬆️

    Kanadas 6:0-Erfolg gegen Katar überschattete eine schwere Verletzung von Ismael Kone, den Assim Madibo mit einem brutalen Foul erwischte und dabei brach sich der Sassuolo-Mittelfeldspieler das Bein. Kone war nach dem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina am ersten Spieltag zum Spieler des Spiels gewählt worden und fehlt den „Canucks“ nun.

    Trainer Jesse Marsch zeigte sich stolz auf seine Mannschaft, weil sie ruhig auf diese schwere Situation reagierte. Der Ausfall eines Mitspielers unter solchen Umständen kann die Mannschaft und das ganze Land noch enger zusammenbringen.

    Sollten die Gastgeber im letzten Spiel gegen die Schweiz mindestens einen Punkt holen, führen sie die Gruppe an – ein historischer Erfolg für ein Team, das zuvor noch nie ein WM-Spiel gewonnen hat.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elfenbeinküste ↔️

    Die Elfenbeinküste erlebte nach ihren ersten beiden WM-Spielen gemischte Gefühle. Die "Elefanten" gewannen ihr Auftaktspiel gegen Ecuador in der 90. Minute, verloren jedoch in Houston gegen Deutschland durch ein Tor von Deniz Undav in der Nachspielzeit.

    Für die Ivorer war das schwer zu verkraften, denn sie hatten mehrere gute Chancen auf den Sieg und standen am Ende mit leeren Händen da. Ein Sieg über Curaçao reicht der Mannschaft von Emerse Fae dennoch, um als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 32 einzuziehen.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    15Schweiz ⬆️

    Die Schweiz zeigte die nötige Reaktion auf das enttäuschende 0:0 gegen Katar zum Auftakt und besiegte Bosnien und Herzegowina in Los Angeles 4:1. Damit steht die Mannschaft so gut wie in der K.o.-Runde.

    Der 4:1-Sieg – alle Tore fielen nach der 74. Minute – wird als das Spiel in Erinnerung bleiben, in dem sich Johan Manzambi auf der größten Bühne einen Namen machte: Der 19-jährige Nachwuchsspieler erzielte nach seiner Einwechslung zwei Treffer. Er dürfte in der Startelf stehen, wenn die Schweiz im nächsten Spiel gegen den Mitgastgeber Kanada um den ersten Platz in Gruppe B spielt – einer Partie, in der der Mannschaft bisher deutlich die Durchschlagskraft fehlte.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kolumbien ⬆️

    Kolumbiens Ziel vor Turnierbeginn war klar: Die ersten beiden Spiele zu gewinnen, um sich bereits vor dem Duell mit dem Favoriten der Gruppe K, Portugal, den Einzug in die nächste Runde zu sichern. Die Mannschaft von Nestor Lorenzo erreichte dieses Ziel, indem sie nach dem 3:1-Erfolg gegen Usbekistan nun auch die DR Kongo dank eines Treffers von Außenverteidiger Daniel Muñoz mit 1:0 besiegte – Muñoz ist bislang überraschend der beste Offensivspieler des Teams bei diesem Turnier.

    Damit steht Kolumbien nun besser da als erwartet und braucht nur noch ein Unentschieden gegen Portugal, um als Gruppensieger weiterzukommen. Das bleibt schwierig gegen Cristiano Ronaldo & Co., die sich mit einem 5:0 gegen Usbekistan in Form gebracht haben. Doch der Druck auf Luis Díaz & Co. ist spürbar gesunken, und ihr großes Talent reicht, um die Konterchancen zu nutzen, die eine verzweifelte "Seleção" in Miami wohl bieten wird. 

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Mexiko ⬆️

    Mexiko zog dank eines 1:0-Sieges gegen Südkorea in Guadalajara als erste Mannschaft in die K.o.-Runde ein, obwohl die Leistung von "El Tri" nicht überzeugte. Torhüter Kim Seung-gyu schenkte den Mexikanern das einzige Tor, während die Gäste mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und einen höheren xG-Wert verzeichneten.

    Mexikos Trainer Javier Aguirre erreicht sein Hauptziel: Platz eins nach nur zwei Spielen. Damit spielt die Mannschaft sowohl im Sechzehntelfinale als auch im Achtelfinale zu Hause, sofern sie diese Runden erreicht. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Vereinigte Staaten ⬆️

    Was für ein Start für die Vereinigten Staaten! Die Mitausrichter hätten sich für ihr Eröffnungsspiel kaum ein besseres Ergebnis wünschen können, als sie Paraguay in Los Angeles klar besiegten; danach folgte ein souveräner, wenn auch weniger deutlicher Sieg über Australien in Seattle.

    Christian Pulisics Fitness bleibt ein Thema, bis er wieder auf dem Platz steht. Doch Mauricio Pochettino kann das Spiel am Donnerstag gegen die bereits ausgeschiedene Türkei fast wie ein Freundschaftsspiel nutzen, nachdem sich die USA bereits einen Spieltag vor Schluss den ersten Platz in Gruppe D gesichert haben. Daher dürfte er rotieren, damit einige Stars vor den K.o.-Runden pausieren können.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japan ↔️

    Trotz mehrerer Verletzungen von Schlüsselspielern galt Japan vor Turnierbeginn als Favorit. Das Team zeigte warum: Es kämpfte sich zweimal zurück und holte einen Punkt gegen die Niederlande, bevor es am zweiten Spieltag Tunesien klar besiegte und sich damit so gut wie für die Runde der letzten 32 qualifizierte.

    Ein klarer Erfolg gegen Schweden dürfte nötig sein, um Gruppe F als Erster abzuschließen, doch in ihrer aktuellen Verfassung könnten die "Blue Samurai" dieses Ziel erreichen.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Niederlande ↔️

    Die Niederlande kamen erst spät bei der Weltmeisterschaft an. Nach dem 2:2 gegen Japan kritisierte man Ronald Koeman wegen seiner vorsichtigen Taktik. Gegen Schweden in Houston setzte das Team jedoch alle Mittel ein. 

    Die Entscheidung des Trainers, Brian Brobbey in die Startelf zu berufen, zahlte sich schnell aus: Der Stürmer von Sunderland erzielte in den ersten 17 Minuten zwei Tore. Denzel Dumfries zeigte auf der rechten Außenbahn eine starke Leistung und bewies, warum Real Madrid ihn verpflichtet hat. Cody Gakpo antwortete auf die Kritik an ihm mit zwei Toren und einer Vorlage. Plötzlich wirkt Oranje wie eine Mannschaft, die mit einem Sieg gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel Platz eins sichern und in der K.o.-Runde für Aufsehen sorgen kann. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norwegen ↔️

    Es war von Anfang an klar, dass Norwegen bei diesem Turnier so weit kommt, wie Erling Haaland das Team trägt – und nach den ersten beiden Spielen könnte das bis weit in die K.o.-Runde reichen. Haaland erzielte in seinen ersten beiden Turnierspielen vier Tore: Nach seinem Doppelpack gegen den Irak legte er gegen den Senegal zwei weitere Treffer nach und sicherte so den Einzug aus Gruppe I.

    Die Skandinavier müssen noch eine Schippe drauflegen, wenn sie Frankreich schlagen und als Gruppensieger weiterkommen wollen. Nach dem aktuellen Turnierplan träfe Norwegen im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe E – wahrscheinlich die Elfenbeinküste. Das wäre kein unüberwindbares Hindernis, sollten sie hinter den "Les Bleus" nur Rang zwei belegen.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Marokko ↔️

    Lionel Messi führte Argentinien zum WM-Titel, doch Marokko überraschte ebenfalls. Die "Atlas-Löwen" erreichten als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale der WM 2022 in Katar. Ihre bisherigen Auftritte im Jahr 2026 zeigen, dass die (vorläufigen!) Afrika-Cup-Gewinner erneut weit kommen könnten.

    Ismael Saibaris Tore gegen Brasilien und Schottland bescherten Marokko bisher vier Punkte. Da noch das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht der Gruppe C, Haiti, folgt, kann die Auswahl weitere Treffer erzielen und mit einem klaren Sieg den ersten Platz sichern.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Brasilien ↔️

    Der brasilianische Fußballverband (CBF) verpflichtete im Mai Carlo Ancelotti als Trainer der Nationalmannschaft. Der Italiener steht vor einer großen Aufgabe: Die "Seleção" will trotz der gegen Haiti gezeigten Verbesserungen nach dem Auftaktunentschieden gegen Marokko ihren sechsten Titel holen.

    Matheus Cunha und Vinicius Jr. wirken torhungrig. Raphinha fällt verletzt aus, doch die Rückkehr von Neymar dürfte die Mannschaft zusätzlich motivieren. Trotz vier Punkten muss Brasilien Schottland schlagen, um die Bestätigung als Gruppenerster in Gruppe C zu sichern.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portugal ↔️

    Nach dem enttäuschenden Unentschieden Portugals gegen die DR Kongo zum Auftakt der Gruppe K stellte sich erneut die Frage: Wäre die "Seleção" ohne Cristiano Ronaldo besser dran? Gegen Usbekistan freuten sich die Portugiesen, den 41-Jährigen in der Sturmspitze zu haben, denn Ronaldo erzielte beim 5:0-Sieg am Dienstag gegen die Turnierdebütanten zwei Tore.

    Schon am Samstag wartet Kolumbien, und weitere schwere Spiele folgen. Doch weil Ronaldo in Topform ist, hofft Portugal auf einen Schwung, der bis in die K.o.-Runde trägt.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5England ⬇️

    Zum vierten Mal in Folge folgte auf den Auftaktsieg Englands ein enttäuschendes Unentschieden, nachdem die "Three Lions" am Dienstag gegen Ghana nicht über ein Remis hinauskamen – eine Leistung, die zeigt, dass Thomas Tuchels Mannschaft in diesem Sommer Probleme haben könnte, tief stehende Abwehrreihen zu knacken. Die Freude über den Sieg gegen Kroatien ist schnell verflogen, und die "Three Lions" müssen sich im letzten Drittel noch verbessern.

    Ein Erfolg gegen Panama am Samstag würde England zwar an der Spitze von Gruppe L halten, doch kaum ein Gegner wird vor einem späteren Duell mit den Three Lions zittern.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deutschland ⬆️

    Nach dem 7:1 gegen Curaçao, das wenig über die echte Stärke Deutschlands aussagte, stellte die von Yann Diomande angeführte Elfenbeinküste die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Samstag auf eine harte WM-Probe. Sie bestand diese Prüfung – aber nur knapp.

    Der viermalige Weltmeister lag zur Halbzeit in Houston mit einem Tor zurück, doch Nagelsmanns Einwechslungen drehten das Spiel: Juwel Deniz Undav erzielte zwei Treffer, darunter den Siegtreffer in der Nachspielzeit, durch den Deutschland die volle Kontrolle über Gruppe E übernahm.

    Die erneute Gegentorflut dürfte Nagelsmann beunruhigen, denn in der K.o.-Runde warten noch härtere Prüfungen. Spannend bleibt, ob er Undav gegen Ecuador in die Startelf beordert; der Stürmer erzielte in Nordamerika bereits drei Treffer in 56 Minuten.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Spanien ⬆️

    Nach der Enttäuschung – das 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt war für "La Roja" fast peinlich – fand Spanien beim klaren Sieg gegen Saudi-Arabien zurück zu seiner Form. Lamine Yamal kehrte nach seiner Verletzung in die Startelf zurück und erzielte ein Tor. Auch Mikel Oyarzabal widerlegte seine Kritiker und brachte den Europameister auf Kurs Richtung K.o.-Runde.

    Der Gegner im Achtelfinale hängt vom Ergebnis des letzten Gruppenspiels gegen Uruguay ab: Ein Sieg würde Spanien im ersten K.o.-Runden-Duell wahrscheinlich ein Duell mit Argentinien ersparen.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Frankreich ↔️

    Kylian Mbappé zeigt bei der Weltmeisterschaft 2026 großen Ehrgeiz. Der Star von Real Madrid erzielte beim 3:0-Sieg gegen den Irak am Montag seinen zweiten Doppelpack in Folge und bleibt im Rennen um den Goldenen Schuh dicht hinter Lionel Messi. Ousmane Dembélé erzielte endlich sein erstes Tor bei einem großen internationalen Turnier, auch dank Michael Olise, der in Nordamerika bereits drei Vorlagen hat.

    Frankreichs Sturm überzeugt zwar, doch die Equipe von Didier Deschamps zeigte sich in Philadelphia – schon vor der zweistündigen Unwetterpause – nicht in Bestform. Das entscheidende Gruppenspiel am Freitag gegen Norwegen wird dennoch zeigen, was wir über "Les Bleus" wissen müssen – und wie realistisch ihr drittes Finale in Folge ist.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Argentinien ↔️

    Die gute Nachricht für Argentinien lautet: Lionel Messi kann sein Land offenbar im Alleingang zum zweiten WM-Titel in Folge führen. Die weniger gute Nachricht: Er könnte das sogar müssen.

    Lionel Scaloni hat sein Team klar darauf ausgerichtet, die Stärken des wohl besten Spielers der Geschichte zu nutzen, der heute 39 Jahre alt wird. Nach seinem Doppelpack gegen Österreich hat Messi bereits fünf Turniertreffer auf dem Konto. 

    Die Sorge ist jedoch, dass sonst niemand ein Tor erzielt hat. Es bleibt aber noch viel Zeit, damit jemand wie Lautaro Martínez oder Julián Álvarez in Fahrt kommt – und sollte einer von beiden das schaffen, wird der amtierende Weltmeister kaum zu stoppen sein, wenn man bedenkt, wie hartnäckig die Mannschaft in der Abwehr und im Mittelfeld ist.