WM 2026 Power-Ranking: England und Spanien driften auseinander, Lionel Messi hält Argentiniens Titelverteidigung auf Kurs

Vier Teams – Mexiko, die USA, Deutschland und Argentinien – führen ihre Gruppen an. Weitere 14 Mannschaften holten jeweils mindestens vier Punkte, wodurch mehr als die Hälfte der Plätze in der K.o.-Runde fest ist. In der dritten Runde geht es trotzdem noch um viel: Einige Teams kämpfen um die letzten Plätze im Achtelfinale, und Spieler wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland jagen weiter den Goldenen Schuh.

Doch wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey die wichtigste Fußballtrophäe zu gewinnen? GOAL bewertet die Chancen aller 43 Teams, deren Hoffnungen in Nordamerika noch leben.

Letztes Update: 18. Juni 2026. Am 2. Spieltag ausgeschiedene Mannschaften: Haiti, Türkei, Tunesien, Jordanien und Panama.