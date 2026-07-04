Kap Verde zwang den amtierenden Weltmeister Argentinien in Miami bis in die Verlängerung, sodass Lionel Messi und sein Team sich glücklich schätzen konnten, ins Achtelfinale einzuziehen. Das Gleiche gilt für England, das 15 Minuten vor Schluss gegen die DR Kongo zurücklag, bis Harry Kane mit einem Doppelpack auftauchte.

Frankreich und Spanien setzten hingegen klare Zeichen, während Belgien gegen Senegal ein starkes Comeback zeigte und damit seine Hoffnungen am Leben hielt. Die Mitausrichter kamen alle drei weiter: Die USA besiegten mit zehn Mann Bosnien und Herzegowina, Mexiko gewann erneut ohne Gegentor gegen Ecuador, und Kanada erzielte in letzter Minute den Siegtreffer gegen Südafrika.

Nun geht es um alles: Wer holt am 19. Juli in New Jersey den wichtigsten Pokal im Fußball? GOAL listet die verbleibenden 16 Teams im Folgenden...

Letztes Update: 4. Juli 2026. Im Achtelfinale ausgeschiedene Mannschaften: Kanada, Paraguay, Brasilien,