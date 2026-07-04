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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis und Tom Maston

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Argentinien verliert Spitzenplatz nach spätem Schreck gegen Kap Verde, Frankreich und Spanien senden klare Botschaft

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
Mexiko
Norwegen
Belgien
Kanada
Kolumbien
Paraguay
Marokko
Ägypten
Schweiz
FEATURES

Die echte Weltmeisterschaft läuft endlich auf Hochtouren! Nach einer Gruppenphase, die wegen des fragwürdigen Turnierformats fast ohne Spannung blieb, lieferte die erste K.o.-Runde endlich das ersehnte Drama, bei dem unter anderem Deutschland und die Niederlande in der Runde der letzten 32 ausschieden. Einige weitere Favoriten standen ebenfalls dicht vor dem Aus.

Kap Verde zwang den amtierenden Weltmeister Argentinien in Miami bis in die Verlängerung, sodass Lionel Messi und sein Team sich glücklich schätzen konnten, ins Achtelfinale einzuziehen. Das Gleiche gilt für England, das 15 Minuten vor Schluss gegen die DR Kongo zurücklag, bis Harry Kane mit einem Doppelpack auftauchte.

Frankreich und Spanien setzten hingegen klare Zeichen, während Belgien gegen Senegal ein starkes Comeback zeigte und damit seine Hoffnungen am Leben hielt. Die Mitausrichter kamen alle drei weiter: Die USA besiegten mit zehn Mann Bosnien und Herzegowina, Mexiko gewann erneut ohne Gegentor gegen Ecuador, und Kanada erzielte in letzter Minute den Siegtreffer gegen Südafrika.

Nun geht es um alles: Wer holt am 19. Juli in New Jersey den wichtigsten Pokal im Fußball? GOAL listet die verbleibenden 16 Teams im Folgenden...

Letztes Update: 4. Juli 2026. Im Achtelfinale ausgeschiedene Mannschaften: Kanada, Paraguay, Brasilien,

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Ägypten ⬆️

    Ehrlich gesagt hat Ägypten seit dem starken 1:1 gegen Belgien in der Vorrunde kaum überzeugt. Gegen den Iran hatte das Team Glück und holte den nötigen Punkt, um als Gruppenzweiter weiterzukommen. Im Duell mit Australien lieferte Ägypten eine wechselhafte Leistung.

    Das alles ist jedoch nebensächlich. Die Mannschaft reiste ohne einen einzigen WM-Sieg nach Nordamerika an und steht nun im Achtelfinale. Sie besiegte Australien im Elfmeterschießen und entführte damit ein Land mit 120 Millionen Einwohnern ins Traumland – das Team sicherte sich ein Traumduell mit Argentinien in Atlanta.

    • Werbung
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgien ⬆️

    Wie Belgien noch in diesem Turnier steht, ist ein Rätsel. Nach dem mühsamen Gruppendurchgang lag die Mannschaft vier Minuten vor Schluss ihres ersten K.o.-Spiels in Seattle 0:2 gegen Senegal zurück. Die "Roten Teufel" zeigten eine schwache Leistung, und Trainer Rudi Garcia wirkte ratlos, nachdem er die beiden besten Spieler, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku, vor der 60. Minute ausgewechselt hatte.

    Doch dann kämpfte sich Belgien zurück: Romelu Lukaku und Youri Tielemans erzielten die Tore zur Verlängerung, bevor ein umstrittener Elfmeter, den Tielemans herausholte und verwandelte, den Sieg brachte. Irgendwann endet ihr Glück, vielleicht schon im Achtelfinale gegen die USA. Finden die Stars jedoch zu ihrer Bestform, können sie fast jedem Paroli bieten.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Schweiz ⬆️

    Niemand schenkt ihnen große Beachtung, aber die Schweizer scheint das nicht zu stören. Nach dem peinlichen Auftakt-Unentschieden gegen Katar behielten die Männer von Murat Yakin die Nerven, arbeiteten weiter hart und stehen nun im Achtelfinale. Zunächst sicherten sie sich mit einem hart erkämpften Sieg über Kanada den ersten Platz in ihrer Gruppe, dann folgten in der Runde der letzten 32 ein klarer 2:1-Erfolg gegen Algerien.

    Seit dem Heimturnier 1954 stand die Schweiz nicht mehr im Viertelfinale einer WM. In Nordamerika hat die Mannschaft nun die Chance, diesen Schritt zu schaffen, weil Kolumbien kein unüberwindbarer Gegner im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten Acht ist. Zudem haben sie mit Johan Manzambi eine der Entdeckungen des Sommers in ihren Reihen – einen 20-Jährigen, der mit seiner Schnelligkeit und Kraft jeder Mannschaft Probleme bereiten kann.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    10Norwegen ⬆️

    Erling Haalands erster Vorgeschmack auf den Turnierfußball könnte kaum besser verlaufen. Dank seines Doppelpacks beim Sieg gegen Brasilien bleibt der norwegische Stürmer mit der Rückennummer 9 im Rennen um den Goldenen Schuh und hat sein Land erstmals ins Viertelfinale einer Weltmeisterschaft geführt. Die Mannschaft von Stale Solbakken verdiente sich den Sieg über die "Seleção" und zeigt mit ihren Leistungen, dass sie mehr als nur ein "Außenseiter" ist.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mexiko ⬆️

    Mexiko kam seit der WM 1986, die das Land selbst ausrichtete, nicht mehr ins Viertelfinale; jetzt hat es eine echte Chance, diesen Erfolg zu wiederholen. England gilt zwar als starker Gegner, und Mexiko scheiterte siebenmal in Serie im Achtelfinale. Doch auf heimischem Boden hat die Mannschaft Schwung aufgenommen. 

    Die Mannschaft gewann alle drei Gruppenspiele und setzte sich im Achtelfinale souverän gegen Ecuador durch – ohne ein Gegentor zu kassieren. Das Spiel gegen England findet im legendären Azteca-Stadion auf über 2000 Metern Höhe statt, wo Mexiko noch nie ein WM-Spiel verloren hat. "El Tri" hat daher Grund zur Annahme, dass die Serie weitergeht.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Vereinigte Staaten ⬆️

    Der Erfolgszug der USMNT rollt weiter, nachdem die Mitausrichter in San Francisco Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale souverän besiegt haben. Folarin Balogun knüpfte an seine starke Form vor dem Tor an, bevor Malik Tillman mit einem geschickten Freistoß den Sieg sicherte und damit den erst zweiten K.o.-Sieg der USA bei diesem Turnier perfekt machte.

    Der einzige große Nachteil dieses Sieges war die rote Karte für Balogun, die ihn für das Achtelfinalspiel am Montag gegen Belgien sperrt. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino hat wegen ihres eigenen Schwungs und der bisherigen Leistungen der "Red Devils" bei diesem Turnier dennoch gute Chancen, auch wenn man erwähnen muss, dass die USA im März in einem Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft von Rudi Garcia mit 2:5 unterlagen.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    7Portugal ⬇️

    Roberto Martinez und Cristiano Ronaldo sind glückliche Männer. Nach vielversprechenden ersten 45 Minuten gegen Kroatien dominierte Kroatien den Großteil der zweiten Halbzeit und drängte Portugal in die Defensive. Ein Elfmeter von Ronaldo glich den Führungstreffer von Ivan Perisic aus. Goncalo Ramos erzielte per Kopf das 2:1, und der Schiedsrichter erkannte ein Tor von Josko Gvardiol in der Schlusssekunde nicht an. 

    Auch wenn die "Selecao" klar über die Spieler – vor allem über die Mittelfeldspieler – verfügt, um Spanien zu schlagen, wie sie es im letztjährigen Nations-League-Finale im Elfmeterschießen getan haben, sind wir nicht im Geringsten zuversichtlich, dass sie dies auch tun werden. Portugal überzeugte in der Gruppenphase, in der es hinter Kolumbien Zweiter wurde, nicht, und die Art, wie Kroatien die portugiesische Abwehr wiederholt aushebelte, lässt nichts Gutes ahnen.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Kolumbien ⬆️

    Kolumbiens Weg durch die Weltmeisterschaft war eher solide als spektakulär, aber die Mannschaft bringt die Aufgabe zu Ende. Die mangelnde Abschlussstärke gibt zweifellos Anlass zur Sorge. Nach 24 Torschüssen beim torlosen Remis gegen Portugal verwandelten sie am Freitag im Achtelfinale gegen Ghana nur einen ihrer 20 Versuche. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass es für Kolumbien – vor allem für Luis Díaz – bald klickt.

    Nestor Lorenzo kann sich damit trösten, dass die Abwehr stark spielte: Nach dem 1:0 gegen Ghana blieb das Team zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. Auch wenn die Schweizer ein harter Brocken sein könnten, haben die "Los Cafeteros" hier die Chance, ihre bisher beste WM-Bilanz – das Viertelfinale 2014 in Brasilien – zu wiederholen. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    5England ⬇️

    England zeigt bei einem großen Turnier schwache Leistungen, kommt aber dennoch weiter – unterbrechen Sie uns, wenn Sie das schon einmal gehört haben … Die "Three Lions" lagen beim Spiel gegen die DR Kongo in Atlanta erneut meilenweit hinter dem Niveau einiger anderer Titelanwärter bei diesem Sommerturnier zurück, doch dank der Brillanz von Harry Kane haben sie die Aufgabe gemeistert.

    Der englische Kapitän erzielte zwei Tore und sicherte damit einen Sieg nach Rückstand, der am Sonntag zu einem spannenden Duell mit dem Mitgastgeber Mexiko führen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Mannschaft von Thomas Tuchel "El Tri" in puncto Talent überlegen ist, doch die lautstarken Zuschauer, die im Estadio Azteca auf sie warten, sowie die Herausforderungen, die das Spielen in der Höhe mit sich bringt, sorgen dafür, dass die Ausgangsbedingungen weitgehend ausgeglichen sind.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marokko ⬆️

    Marokko zeigt, dass der Einzug ins Halbfinale 2022 kein Zufall war. Die "Atlas-Löwen" erreichten erneut als einziges afrikanisches Team das Viertelfinale. Im Achtelfinale schlugen sie Kanada klar: Drei Treffer nach der Pause bedeuteten das Aus für den Mitgastgeber und bescherten Marokko am Donnerstag das Duell mit Frankreich.

    Den fulminanten Angriff der "Les Bleus" in Boston in Schach zu halten, wird nahezu unmöglich sein, und da Ismael Saibari nach einer Verletzung wahrscheinlich ausfallen wird, hat Marokkos Torgefährlichkeit etwas nachgelassen. Eine Wiederholung ihres Vorstoßes bis ins Halbfinale könnte sich daher als unerreichbar erweisen.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentinien ⬇️

    Was halten wir von Argentiniens Auftritt gegen Kap Verde? Der Titelträger musste wissen, was kommt, nachdem die WM-Debütanten in einer Gruppe mit Spanien ungeschlagen geblieben waren – doch das Team wirkte von Qualität und Charakter Kap Verdes überrascht.

    Argentinien spielte schlampig und träge und entging nur dank Lionel Messi und Toren nach Standardsituationen der größten Überraschung der WM-Geschichte. Nun bleibt zu hoffen, dass dieser Schreck die Argentinier vor dem nächsten Spiel, das sie gegen Ägypten gewinnen sollten, auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Kap Verde deckte jedoch gravierende Schwächen in der Mannschaft von Lionel Scaloni auf – vor allem die fast vollständige Abhängigkeit von Messi in puncto Kreativität und Tore.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Spanien ⬆️

    Willkommen im Turnier, Spanien! Nach einer wenig inspirierenden Gruppenphase meldeten sich die amtierenden Europameister auf der größten Fußballbühne eindrucksvoll zurück – mit einem 3:0-Sieg über Österreich, bei dem Mikel Oyarzabal den bislang besten Beweis lieferte, dass er sein Land zum WM-Titel führen kann.

    Nur Erling Haaland erzielte seit Anfang 2025 mehr Länderspieltore als der Angreifer von Real Sociedad. Der Baske stand jedoch unter Druck, weil er in der K.o.-Runde überzeugen musste – einer Phase, in der Spanien seit dem Titel 2010 kein Spiel mehr gewonnen hatte. Portugal stellt eine größere Herausforderung für die Titelambitionen von "La Roja" dar, doch wenn die Mannschaft so auftritt und so viel Druck ausübt wie gegen Österreich, könnte sie Cristiano Ronaldo & Co. klar bezwingen. 

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Frankreich ⬆️

    Kann irgendjemand Frankreich daran hindern, zum dritten Mal in Folge das WM-Finale zu erreichen? Nach den bisherigen Auftritten der "Les Bleus" wirkt das unwahrscheinlich. Die französische Offensive ist die beste des Turniers – so stark, dass Didier Deschamps den Luxus hat, entweder Desire Doue oder Bradley Barcola auf der Bank zu lassen, während Rayan Cherki kaum zum Einsatz kommt.

    Im Achtelfinale gegen Paraguay lief nicht alles nach Plan – Kylian Mbappés Elfmeter brachte das einzige Tor in Philadelphia –, doch es ist unwahrscheinlich, dass sie in den späteren Runden des Turniers erneut auf solch offensichtliche Störmanöver treffen werden. Das Niveau der Gegner wird steigen, angefangen mit Marokko im Viertelfinale, doch die zweifachen Weltmeister haben sich bis jetzt als die herausragende Mannschaft in Nordamerika erwiesen.