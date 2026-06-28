Kap Verde zwang den amtierenden Weltmeister Argentinien in Miami bis in die Verlängerung, sodass Lionel Messi und Co. sich glücklich ins Achtelfinale retteten. Auch England lag 15 Minuten vor Schluss gegen die DR Kongo zurück, bis Harry Kane mit einem Doppelpack auftauchte.

Frankreich und Spanien setzten hingegen klare Zeichen, während Belgien gegen Senegal ein starkes Comeback zeigte und damit seine Hoffnungen bewahrte. Die Mitausrichter kamen alle weiter: Die USA besiegten mit zehn Mann Bosnien und Herzegowina, Mexiko gewann erneut ohne Gegentor gegen Ecuador, und Kanada erzielte in letzter Minute den Sieg gegen Südafrika.

Nun, da es richtig zur Sache geht, wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den prestigeträchtigsten Pokal im Fußball in die Höhe zu stemmen? GOAL listet im Folgenden die verbleibenden 16 Mannschaften auf...

Letztes Update: 28. Juni 2026. In der Runde der letzten 32 ausgeschiedene Mannschaften: Südafrika, Japan, Deutschland, Niederlande, Elfenbeinküste, Schweden, Ecuador, DR Kongo, Senegal, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Algerien, Kap Verde, Österreich, Australien, Ghana.