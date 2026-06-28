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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis und Tom Maston

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Argentinien verliert Spitzenplatz nach Schreck gegen Kap Verde, Frankreich und Spanien senden Botschaft

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
USA
Brasilien
Spanien
Argentinien
Portugal
Frankreich
Mexiko
Norwegen
Belgien
Kanada
Australien
Kolumbien
Paraguay
Marokko
Ägypten
Algerien
Ghana
Kroatien
Kap Verde
Schweiz
Österreich
FEATURES

Die echte Weltmeisterschaft läuft endlich auf Hochtouren! Nach einer Gruppenphase, die wegen des fragwürdigen Turnierformats fast ohne Spannung blieb, lieferte die erste K.o.-Runde endlich das ersehnte Drama, bei dem unter anderem Deutschland und die Niederlande in der Runde der letzten 32 ausschieden. Einige weitere Favoriten standen ebenfalls kurz vor dem Aus.

Kap Verde zwang den amtierenden Weltmeister Argentinien in Miami bis in die Verlängerung, sodass Lionel Messi und Co. sich glücklich ins Achtelfinale retteten. Auch England lag 15 Minuten vor Schluss gegen die DR Kongo zurück, bis Harry Kane mit einem Doppelpack auftauchte.

Frankreich und Spanien setzten hingegen klare Zeichen, während Belgien gegen Senegal ein starkes Comeback zeigte und damit seine Hoffnungen bewahrte. Die Mitausrichter kamen alle weiter: Die USA besiegten mit zehn Mann Bosnien und Herzegowina, Mexiko gewann erneut ohne Gegentor gegen Ecuador, und Kanada erzielte in letzter Minute den Sieg gegen Südafrika.

Nun, da es richtig zur Sache geht, wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den prestigeträchtigsten Pokal im Fußball in die Höhe zu stemmen? GOAL listet im Folgenden die verbleibenden 16 Mannschaften auf...

Letztes Update: 28. Juni 2026. In der Runde der letzten 32 ausgeschiedene Mannschaften: Südafrika, Japan, Deutschland, Niederlande, Elfenbeinküste, Schweden, Ecuador, DR Kongo, Senegal, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Algerien, Kap Verde, Österreich, Australien, Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Paraguay verlor sein erstes Gruppenspiel gegen die USA 1:4 und schien damit ohne jede Chance auf das Achtelfinale. Seitdem präsentierte sich die Elf von Gustavo Alfaro jedoch als äußerst hartnäckig. Nach dem überraschenden Sieg gegen die Türkei und einem für beide Seiten nützlichen Unentschieden gegen Australien zog Paraguay in die K.o.-Runde ein. In Boston reichte ein 1:1, um im Elfmeterschießen den viermaligen Weltmeister Deutschland zu bezwingen. 

    Die schlechte Nachricht ist, dass José Canale und sein Team nun Frankreich ausschalten müssen, um das Viertelfinale von 2010 zu wiederholen – das ist wohl die größte Aufgabe des Turniers. Trotzdem hat Paraguay nach der klaren Niederlage am ersten Spieltag gegen die Co-Gastgeber von Mauricio Pochettino bereits viel erreicht.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Ägypten ⬆️

    Mal ehrlich: Seit dem starken 1:1 gegen Belgien in der Gruppenphase spielte Ägypten nur noch durchschnittlich. Gegen den Iran hatte das Team Glück und holte den Punkt, den es für Platz zwei in der Gruppe brauchte. Im Duell mit Australien lieferte Ägypten eine wechselhafte Leistung.

    Das alles ist jedoch nebensächlich. Die Mannschaft reiste ohne einen einzigen WM-Sieg nach Nordamerika an und steht nun im Achtelfinale. Sie besiegte Australien im Elfmeterschießen und schickte damit 120 Millionen Menschen in Ägypten in einen Fußball-Traum. Nächstes Ziel: das Traumduell mit Argentinien in Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kanada ⬆️

    Wie die beiden anderen Mitausrichter profitierte auch Kanada bisher von einer günstigen Auslosung. Das Team erreichte die K.o.-Runde vor allem, weil Katar in seiner Gruppe spielte. Obwohl Kanada hinter der Schweiz nur Rang zwei belegte, traf es im Achtelfinale auf eine durchschnittliche südafrikanische Mannschaft. 

    Man muss ihm jedoch zugutehalten: Auch wenn Jesse Marsch nicht jedermanns Sache ist, hat es der Amerikaner geschafft, eine Nation, die zuvor noch nie ein einziges Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hatte, ins Achtelfinale zu führen, und die geschichtsträchtigen Kanadier haben nun absolut nichts mehr zu verlieren, wenn sie in Houston auf die hoch gehandelte marokkanische Mannschaft treffen. Wie sie beim 1:0 gegen Südafrika bis zum Ende kämpften, zeigt, dass sie für eine Überraschung gut sind.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belgien ⬆️

    Wie Belgien es überhaupt noch in diesem Turnier geschafft hat, ist ein Rätsel. Nachdem sie sich mühsam durch ihre Gruppe gekämpft hatten, lagen sie vier Minuten vor Schluss ihres ersten K.o.-Spiels in Seattle bereits mit 0:2 gegen Senegal zurück. Die "Roten Teufel" hatten eine schwache Leistung gezeigt, während Trainer Rudi Garcia ratlos wirkte, nachdem er die beiden talentiertesten Spieler seiner Mannschaft, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku, bereits vor der 60. Minute ausgewechselt hatte.

    Dann drehte Belgien das Spiel: Romelu Lukaku und Youri Tielemans erzielten die Tore zur Verlängerung, bevor ein umstrittener Elfmeter, den Tielemans herausholte und verwandelte, den Sieg brachte. Irgendwann wird ihr Glück versiegen, vielleicht schon im Achtelfinale gegen die USA. Finden die Stars jedoch zu ihrer Bestform, können sie fast jedem Paroli bieten.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Schweiz ⬆️

    Niemand schenkt ihnen große Beachtung, aber die Schweizer scheint das nicht zu stören. Nach dem peinlichen Auftakt-Unentschieden gegen Katar behielten die Männer von Trainer Murat Yakin die Nerven, arbeiteten weiter hart und stehen nun im Achtelfinale. Zunächst sicherten sie sich mit einem hart erkämpften Sieg über Kanada den ersten Platz in ihrer Gruppe, dann folgten in der Runde der letzten 32 ein klarer 2:1-Erfolg gegen Algerien.

    Seit dem Heimturnier 1954 stand die Schweiz nicht mehr im Viertelfinale einer WM. In Nordamerika hat die Mannschaft nun die Chance, diesen Schritt zu wiederholen, da Kolumbien kein unüberwindbarer Gegner im Kampf um den Einzug unter die letzten Acht ist. Zudem haben sie mit Johan Manzambi eine der Entdeckungen des Sommers in ihren Reihen – einen 20-Jährigen, der mit seiner Schnelligkeit und Kraft jeder Mannschaft Probleme bereiten kann.

  • HaalandGetty Images

    11Norwegen ⬆️

    Es musste einfach er sein. Norwegen stellte sich schon auf die Verlängerung gegen die Elfenbeinküste ein, doch Erling Haaland setzte einer starken Kombination der Mannschaft den Schlusspunkt und schoss sein Land ins Achtelfinale. Der Abschluss war nicht stark, wie Haaland mit einem ironischen Lächeln einräumte, doch er ist oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

    Ob der Stürmer von Manchester City nun Brasilien besiegen kann, ist fraglich, aber der Druck ist endgültig von allen "Außenseitern" genommen, die es derzeit einfach nur zu genießen scheinen – und das macht Norwegen noch gefährlicher als zu Beginn des Turniers.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Mexiko ⬆️

    Mexiko kam seit der WM 1986, die das Land selbst ausrichtete, nicht mehr ins Viertelfinale; jetzt hat es eine echte Chance, diesen Erfolg zu wiederholen. England gilt zwar als harter Gegner, und Mexiko schied siebenmal in Folge im Achtelfinale aus. Doch auf heimischem Boden hat die Mannschaft Schwung aufgenommen. 

    Die Mannschaft gewann alle drei Gruppenspiele und setzte sich im Sechzehntelfinale mühelos gegen Ecuador durch – ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Da das Spiel gegen England im legendären Azteca-Stadion auf über 2000 Metern Höhe stattfindet, wo Mexiko noch nie ein WM-Spiel verloren hat, hat "El Tri" guten Grund zu glauben, dass die Serie weitergeht.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vereinigte Staaten ⬆️

    Der Erfolgszug der USMNT rollt weiter, nachdem die Mitausrichter in San Francisco Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale souverän besiegt haben. Folarin Balogun knüpfte an seine starke Form vor dem Tor an, bevor Malik Tillman mit einem geschickten Freistoß den Sieg sicherte und damit den erst zweiten K.o.-Sieg der USA bei diesem Turnier klarmachte.

    Der einzige große Nachteil dieses Sieges war die rote Karte für Balogun, die ihn für das Achtelfinalspiel am Montag gegen Belgien sperren wird. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino dürfte angesichts ihres eigenen Schwungs und der bisherigen Leistungen der "Red Devils" bei diesem Turnier dennoch zuversichtlich sein, auch wenn darauf hingewiesen werden muss, dass die USA im März in einem Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft von Rudi Garcia mit 2:5 unterlagen.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martinez und Cristiano Ronaldo sind glückliche Männer. Nach vielversprechenden ersten 45 Minuten gegen Kroatien dominierte Kroatien den Großteil der zweiten Halbzeit und drängte Portugal in die Defensive. Ein Elfmeter von Ronaldo glich den Führungstreffer von Ivan Perisic aus. Danach sicherte ein wuchtiger Kopfball von Goncalo Ramos (der in der Startelf stehen sollte) sowie ein umstrittener, aberkanter Treffer von Josko Gvardiol praktisch mit dem letzten Schuss des Spiels den 2:1-Sieg. 

    Auch wenn die "Selecao" klar über die Spieler – vor allem über die Mittelfeldspieler – verfügt, um Spanien zu schlagen, wie im letztjährigen Nations-League-Finale im Elfmeterschießen, sind wir nicht im Geringsten zuversichtlich, dass dies gelingt. Portugal überzeugte in der Gruppenphase nicht, in der es hinter Kolumbien Zweiter wurde, und die Art, wie Kroatien die portugiesische Abwehr wiederholt aushebelte, macht wenig Mut.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Kolumbien ⬆️

    Kolumbiens Weg durch die Weltmeisterschaft war eher solide als spektakulär, aber die Mannschaft bringt die Sache über die Bühne. Die mangelnde Abschlussstärke gibt unbestreitbar Anlass zur Sorge. Nach 24 Torschüssen beim torlosen Remis gegen Portugal verwandelten sie am Freitag im Achtelfinale gegen Ghana nur einen ihrer 20 Versuche. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass es für Kolumbien – vor allem für Luis Díaz – bald klickt.

    Nestor Lorenzo kann sich damit trösten, dass die Abwehr stark spielte; mit dem 1:0 gegen Ghana blieb das Team zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. Auch wenn die Schweizer stark sein können, haben die "Los Cafeteros" hier die Chance, ihre bisher beste WM-Bilanz – das Viertelfinale 2014 in Brasilien – zu wiederholen. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6England ⬇️

    England zeigt bei einem großen Turnier schwache Leistungen, kommt aber dennoch weiter – unterbrechen Sie uns, wenn Sie das schon einmal gehört haben … Die "Three Lions" lagen beim Spiel gegen die DR Kongo in Atlanta erneut meilenweit hinter dem Niveau einiger anderer Titelanwärter bei diesem Sommerturnier zurück, doch dank der Brillanz von Harry Kane haben sie die Aufgabe gemeistert.

    Der englische Kapitän erzielte zwei Tore und sicherte damit einen Sieg nach Rückstand, der am Sonntag zu einem spannenden Duell mit dem Mitgastgeber Mexiko führen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Mannschaft von Thomas Tuchel "El Tri" in puncto Talent überlegen ist, doch die lautstarken Zuschauer, die im Estadio Azteca auf sie warten, sowie die Herausforderungen, die das Spielen in der Höhe mit sich bringt, sorgen dafür, dass die Ausgangsbedingungen weitgehend ausgeglichen sind.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasilien ↔️

    Brasilien geriet gegen Japan in große Schwierigkeiten und lag zur Halbzeit verdient 0:1 zurück, weil es dem Team schwerfiel, die Kontermannschaft von Hajime Moriyasu zu knacken oder in Schach zu halten. Doch Carlo Ancelotti gehört nicht umsonst zu den erfolgreichsten Trainern der Geschichte. 

    Der für seine Ruhe bekannte Italiener stellte auf ein de facto 4-2-4 um. Seine Entscheidung, an Casemiro festzuhalten, zahlte sich mit dem Ausgleich des Mittelfeldspielers aus. Der eingewechselte Gabriel Martinelli erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und sicherte damit das Achtelfinale gegen Erling Haalands Norwegen. 

    Brasilien bleibt eine Mannschaft mit Schwächen, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen und im Mittelfeld, doch sie verfügt über äußerst talentierte Angreifer, und mit Don Carlo auf der Bank bleibt für den fünfmaligen Weltmeister alles möglich. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marokko ⬆️

    Marokko brauchte zwar einen Ausgleichstreffer von Issa Diop in der Nachspielzeit, um im Turnier zu bleiben, doch eines ist klar: Die "Atlas-Löwen" erzwangen verdient die Verlängerung gegen die Niederlande und setzten sich anschließend im Elfmeterschießen durch. Die Mannschaft von Mohamed Ouahbi dominierte lange in Monterrey, scheiterte aber an Pech, mangelnder Chancenverwertung und den Paraden von Bart Verbruggen.

    Nachdem sie nun einen Weg zum Sieg gefunden haben, hat der Viertplatzierte der WM 2022 in Katar die Chance, zumindest ins Viertelfinale einzuziehen, da er im Achtelfinale auf die spielstarke, aber begrenzte Mannschaft Kanadas trifft. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentinien ⬇️

    Was halten wir von Argentiniens Auftritt gegen Kap Verde? Der Titelträger musste wissen, was ihn erwartet, denn die WM-Debütanten blieben in ihrer Gruppe mit Spanien ungeschlagen. Trotzdem zeigte sich das Team von der Qualität und der Mentalität Kap Verdes überrascht.

    Argentinien spielte schlampig und träge und entging nur dank Lionel Messi und Toren nach Standardsituationen der größten Überraschung der WM-Geschichte. Nun bleibt zu hoffen, dass dieser Schreck die Argentinier vor dem nächsten Spiel, das sie gegen Ägypten gewinnen sollten, auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Doch Kap Verde deckte gravierende Schwächen in der Mannschaft von Lionel Scaloni auf – vor allem die fast vollständige Abhängigkeit von Messi in puncto Kreativität und Tore.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Spanien ⬆️

    Willkommen im Turnier, Spanien! Nach einer wenig inspirierenden Gruppenphase meldeten sich die amtierenden Europameister auf der größten Fußballbühne eindrucksvoll zurück – mit einem 3:0-Sieg gegen Österreich, bei dem Mikel Oyarzabal den bislang besten Beweis lieferte, dass er sein Land zum WM-Titel führen kann.

    Nur Erling Haaland erzielte seit Anfang 2025 mehr Länderspieltreffer als der Angreifer von Real Sociedad. Doch der Baske stand unter Druck, weil er sein Können erstmals in der K.o.-Runde beweisen musste – einer Phase, in der Spanien seit dem Titel 2010 kein Spiel mehr gewonnen hatte. Portugal stellt eine größere Herausforderung für die Titelträume von "La Roja" dar, doch wenn die Spanier so auftreten und so viel Druck ausüben wie gegen Österreich, könnten sie Cristiano Ronaldo & Co. klar besiegen. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1Frankreich ⬆️

    Kann irgendjemand Frankreich daran hindern, zum dritten Mal in Folge das WM-Finale zu erreichen? Nach den bisherigen Auftritten der "Les Bleus" wirkt das unwahrscheinlich. Frankreichs Sturm ist der beste des Turniers – so stark, dass Didier Deschamps den Luxus hat, entweder Desire Doue oder Bradley Barcola auf der Bank zu lassen, während Rayan Cherki kaum zum Einsatz kommt.

    Barcola kam gegen Schweden zum Einsatz und erzielte sein zweites Turniertor, während sich der Vizemeister von 2022 dank starker Leistungen von Michael Olise und Kylian Mbappé für das Achtelfinale qualifizierte. Daher dürfte Frankreich am Samstag in Philadelphia Paraguay klar schlagen. 