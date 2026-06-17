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WM 2026 Monterrey: Ihr Ticket-Guide für das Estadio BBVA – Spielplan, Spielinfos und alle Details zum Austragungsort

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Wenn Sie das Estadio BBVA zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind Sie bei uns richtig.

Das Estadio BBVA, Heimstadion von CF Monterrey und bekannt als "El Gigante de Acero" (der Stahlriese), gehört neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimat von Chivas, zu den drei mexikanischen Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das moderne Stadion hat schon viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 das nächste Kapitel.

Das Stadion richtet insgesamt vier WM-Spiele aus, darunter Gruppenspiele und K.o.-Spiele.

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA statt?

    DatumSpielplanAustragungsortEintrittskarten
    Sa., 20. JuniTunisia vs. Japan (22:00 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets
    Mi., 24. JuniSüdafrika gegen Südkorea (19 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets
    Mo., 29. JuniRunde der letzten 32 (19:00 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets

    Das Estadio BBVA richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vier Spiele aus: drei Gruppenspiele und ein Match der Runde der letzten 32.

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Monterrey im Estadio BBVA?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

    Tickets für die WM in Monterrey buchenTicketsbuchen

  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Überblick über das Estadio BBVA Stadium

    Kapazität53.500
    Eröffnungsjahr2015
    MieterCF Monterrey (Liga MX)
    Adressev. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Mexiko
    EintrittskartenEintrittskarten
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Geschichte des Estadio BBVA

    Das Estadio BBVA, 2015 als Estadio BBVA Bancomer eröffnet, ist seitdem die neue Heimstätte des CF Monterrey und löste das seit 1950 genutzte Estadio Tecnológico ab.

    Im Eröffnungsspiel besiegte Monterrey den portugiesischen Verein Benfica 3:0. Die Arena gilt als Meisterwerk moderner Architektur und überzeugt mit klarer Optik und hochwertigen Einrichtungen.

    Neben den Heimspielen von Monterrey richtete das Estadio BBVA bereits Endspiele der Copa MX und der CONCACAF Champions League sowie Partien der mexikanischen Nationalmannschaft aus.

    Das Stadion richtet auch große Kulturveranstaltungen aus, etwa Konzerte von Coldplay, The Weeknd, Shakira und weiteren Top-Acts.

    Bei der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA vier Spiele statt: drei Gruppenspiele und eine Partie der Runde der letzten 32.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio BBVA?

    Der Liga-MX-Verein CF Monterrey nutzt das Estadio BBVA als einziger Club 
    MannschaftLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Estadio BBVA

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Nehmen Sie die Metrorrey-Linie 1 (L01). Steigen Sie an der Station Exposición aus. Von dort laufen Sie etwa zehn Minuten zum Stadion.

    Mehrere Buslinien halten in der Nähe des Stadions, darunter die Linien 214, 223, TME und 093. Die Haltestelle "Pablo Livas (Estadio BBVA)" liegt nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt.

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit dem Auto 

    Die Avenida Constitución (Autobahn 85D) und die Carretera Miguel Alemán (Autobahn 54D) führen zum Estadio BBVA. Folgen Sie an Veranstaltungstagen den Schildern „Avenida Pablo Livas“ oder „La Pastora“, sie leiten Sie zum Stadion.

  • Führungen durch das Estadio Banorte

    Wegen laufender Renovierungsarbeiten pausieren die Stadionführungen im Estadio Banorte vorübergehend. Normalerweise können Fans das ganze Jahr über bei der "Azteca Tour" das Stadion erkunden.

    Dabei betreten die Gäste das Spielfeld, schauen in die Umkleideräume, gehen durch die Pressetribüne und den Marathontunnel und sehen Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Bars nahe Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Gastronomiebetriebe. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events gehen viele Fans in kleine Restaurants oder Taco-Läden in der Nähe. Diese Lokale sind zwar nicht gehoben, bieten aber authentisches mexikanisches Streetfood.

    Wer lieber in Ruhe isst, findet im "Restaurante Parque Asturias", im "Cachito de Cuba" und im "Lucrecia Coyoacán" passende Plätze – auch für Gruppen.