Das Estadio BBVA, Heimstadion von CF Monterrey und bekannt als "El Gigante de Acero" (der Stahlriese), gehört neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimat von Chivas, zu den drei mexikanischen Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das moderne Stadion hat schon viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 das nächste Kapitel.

Das Stadion richtet insgesamt vier WM-Spiele aus, darunter Gruppenspiele und K.o.-Spiele.

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