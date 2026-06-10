WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale?

Dass es nach der Gruppenphase mit dem Sechzehntelfinale und nicht wie zuletzt bei Weltmeisterschaften üblich mit dem Achtelfinale weitergeht und somit eine zusätzliche K.o.-Runde ausgetragen wird, hat mit der erhöhten Anzahl an Turnier-Teilnehmern zu tun.

Die FIFA lässt 2026 erstmals satte 48 Nationen bei der WM mitmachen, bis 2022 in Katar waren es noch 32. Die Erweiterung ist der simple Grund dafür, dass die K.o.-Phase um eine Runde reicher ist.

In der Vorrunde (11. Juni bis 28. Juni) befinden sich die Mannschaften in zwölf Vierergruppen. Die Teams, die nach drei Spieltagen die ersten beiden Plätze belegen, sind sicher weiter. Dazu qualifizieren sich auch die acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale. Hierbei werden die jeweiligen Gruppendritten zuerst anhand der Punkte miteinander verglichen.

Übrig bleiben dann 32 Mannschaften. Die Anzahl der Teilnehmer, die es bis 2022 zum Turnierstart noch gab. Zieht man zum Vergleich den alten Modus heran, ist es also praktisch so, als würde die WM diesmal erst mit der Runde der letzten 32 beginnen. Nach dem Sechzehntelfinale stehen dann wie gewohnt das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm.