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Filip Knopp

WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale?

Weltmeisterschaft

Warum geht es bei der WM 2026 nach der Gruppenphase mit dem Sechzehntelfinale und nicht mit dem Achtelfinale weiter? GOAL erklärt den Modus und zeigt den Turnierbaum auf.

Und plötzlich gibt es noch eine zusätzliche K.o.-Runde: Bei der Weltmeisterschaft erwarten die vier Halbfinalisten - die anschließend das Finale und das Spiel um Platz absolvieren - nach den drei Partien in der Vorrunde nicht mehr vier, sondern sogar fünf weitere Begegnungen. 

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Dabei handelt es sich um eine Neuerung, die der Fußballweltverband FIFA zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) vorgenommen hat.

Was genau dahintersteckt, erklärt GOAL. 

  • WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale?

    Dass es nach der Gruppenphase mit dem Sechzehntelfinale und nicht wie zuletzt bei Weltmeisterschaften üblich mit dem Achtelfinale weitergeht und somit eine zusätzliche K.o.-Runde ausgetragen wird, hat mit der erhöhten Anzahl an Turnier-Teilnehmern zu tun.

    Die FIFA lässt 2026 erstmals satte 48 Nationen bei der WM mitmachen, bis 2022 in Katar waren es noch 32. Die Erweiterung ist der simple Grund dafür, dass die K.o.-Phase um eine Runde reicher ist. 

    In der Vorrunde (11. Juni bis 28. Juni) befinden sich die Mannschaften in zwölf Vierergruppen. Die Teams, die nach drei Spieltagen die ersten beiden Plätze belegen, sind sicher weiter. Dazu qualifizieren sich auch die acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale. Hierbei werden die jeweiligen Gruppendritten zuerst anhand der Punkte miteinander verglichen.

    Übrig bleiben dann 32 Mannschaften. Die Anzahl der Teilnehmer, die es bis 2022 zum Turnierstart noch gab. Zieht man zum Vergleich den alten Modus heran, ist es also praktisch so, als würde die WM diesmal erst mit der Runde der letzten 32 beginnen. Nach dem Sechzehntelfinale stehen dann wie gewohnt das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm.

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    WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale? - Von der Vorrunde zum K.o.-Start

    WM 2026: Duelle im Sechzehntelfinale

    TerminSpielSpielort
    28. Juni, 21:00 UhrZweiter A – Zweiter BLos Angeles
    29. Juni, 19:00 UhrErster C – Zweiter FHouston
    29. Juni, 22:30 UhrErster E – Dritter A/B/C/D/FBoston
    30. Juni, 3:00 UhrErster F – Zweiter CMonterrey
    30. Juni, 19:00 UhrZweiter E – Zweiter IDallas
    30. Juni, 23:00 UhrErster I – Dritter C/D/F/G/HNew Jersey
    01. Juli, 3:00 UhrErster A – Dritter C/E/F/H/IMexiko-Stadt
    01. Juli, 18:00 UhrErster L – Dritter E/H/I/J/KAtlanta
    01. Juli, 22:00 UhrErster G – Dritter A/E/H/I/JSeattle
    02. Juli, 02:00 UhrErster D – Dritter B/E/F/I/JSan Francisco
    02. Juli, 21:00 UhrErster H – Zweiter JLos Angeles
    03. Juli, 1:00 UhrZweiter K – Zweiter LToronto
    03. Juli, 5:00 UhrErster B – Dritter E/F/G/I/JVancouver
    03. Juli, 20:00 UhrZweiter D – Zweiter GDallas
    04. Juli, 0:00 UhrErster J – Zweiter HMiami
    04. Juli, 3:30 UhrErster K – Dritter D/E/I/J/LKansas City
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    WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale? - Gruppe A bis L

    Gruppe A

    Mexiko
    Südafrika
    Südkorea
    Tschechien

    Gruppe B

    Kanada
    Bosnien-Herzegowina
    Katar
    Schweiz

    Gruppe C

    Brasilien
    Marokko
    Haiti
    Schottland

    Gruppe D

    USA
    Paraguay
    Australien
    Türkei

    Gruppe E

    Deutschland
    Curacao
    Elfenbeinküste
    Ecuador

    Gruppe F

    Niederlande
    Japan
    Schweden
    Tunesien

    Gruppe G

    Belgien
    Ägypten
    Iran
    Neuseeland

    Gruppe H

    Spanien
    Kap Verde
    Saudi-Arabien
    Uruguay

    Gruppe I

    Frankreich
    Senegal
    Irak
    Norwegen

    Gruppe J

    Argentinien
    Algerien
    Österreich
    Jordanien

    Gruppe K

    Portugal
    DR Kongo
    Usbekistan
    Kolumbien

    Gruppe L

    England
    Kroatien
    Ghana
    Panama

  • WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale? - Rahmentermine zum Turnier

    RundeTermin/ZeitraumTeilnehmer
    Vorrunde11. Juni - 28. Juni48
    Sechzehntelfinale28. Juni - 4. Juli32
    Achtelfinale4. Juli - 7. Juli16
    Viertelfinale9. Juli - 12. Juli8
    Halbfinale14. Juli und 15. Juli4
    Spiel um Platz 318. Juli, 22 Uhr2
    Finale19. Juli, 21 Uhr2

  • WM 2026, Modus und Turnierbaum: Warum folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale und nicht das Achtelfinale? - Vorherige Formate

    Die Weltmeisterschaft hat sich seit der ersten Austragung 1930 immer wieder verändert.

    WeltmeisterschaftFormat
    Uruguay 1930 Insgesamt 13 Mannschaften nahmen an einer Gruppenphase teil, die aus drei Dreiergruppen und einer Vierergruppe bestand. Die vier Gruppensieger zogen direkt ins Halbfinale ein.
    Italien 1934 – Frankreich 1938 Bei beiden Turnieren spielten 16 Mannschaften im reinen K.o.-System.
    Brasilien 1950 Nach einer zwölfjährigen Pause wegen des Zweiten Weltkriegs nahmen 13 Mannschaften teil. Sie spielten in vier Gruppen. Die vier Gruppensieger erreichten eine Finalrunde. Dort ermittelten sie im Format 'Jeder gegen Jeden' den Sieger. Bis heute ist es die einzige Weltmeisterschaft ohne Endspiel.
    Schweiz 1954 1954 veränderte der Weltverband das Format erneut: 16 Mannschaften spielten in vier Gruppen, wobei es in jeder Gruppe zwei gesetzte Teams gab, die nur gegen die beiden Ungesetzten spielen mussten. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen zogen direkt ins Viertelfinale ein. 
    Schweden 1958 – Mexiko 1970 Erneut nahmen 16 Mannschaften teil, doch es gab eine Änderung in der Gruppenphase: Jede Mannschaft spielte gegen alle anderen Mannschaften ihrer Gruppe. Wieder zogen die beiden besten Mannschaften ins Viertelfinale ein. 
    Westdeutschland 1974 – Argentinien 1978 Bei diesen beiden Turnieren gab es eine weitere Formatänderung: Statt Viertelfinale und Halbfinale folgte eine zweite Gruppenphase. Die besten Teams dieser zweiten Gruppenphase erreichten direkt das Finale, die Zweitplatzierten spielten um Platz drei. 
    Spanien 1982  Das Turnier wuchs von 16 auf 24 Mannschaften. Sechs Vierergruppen bildeten die erste Runde. Die sechs Gruppensieger und sechs Gruppenzweiten bildeten vier neue Dreiergruppen. Die besten Teams aus jeder Dreiergruppe erreichten das Halbfinale.  
    Mexiko 1986 – USA 1994 Die zweite Gruppenphase fiel weg. Das Turnier startete mit sechs Gruppen, die vier besten Drittplatzierten erreichten zusammen mit den beiden Erstplatzierten das Achtelfinale. 
    Frankreich 1998 bis Katar 2022 Weitere Erweiterung, da die Weltmeisterschaft auf 32 Mannschaften ausgeweitet wurde. Die erste Phase bestand aus acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, wobei die beiden Erstplatzierten ins Achtelfinale einzogen. 