Das Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wird einer der wichtigsten Austragungsorte der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sein. Für das Turnier nennt es die FIFA "Miami Stadium". Während des einmonatigen Fußballspektakels richtet die Arena mehrere Gruppenspiele und K.o.-Spiele aus.

Als Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL hat das Stadion eine lange Tradition als Austragungsort großer Events wie dem Super Bowl, WrestleMania, dem Grand Prix von Miami und Konzerten mit internationalen Top-Künstlern.

Die Stadt strotzt vor Energie und hat sich dem "schönen Spiel" seit der Ankunft von Lionel Messi bei Inter Miami im Jahr 2023 noch mehr verschrieben. Messi, der amtierende Weltmeister mit Argentinien, will seinen Titel verteidigen und sein Erbe festigen.

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