Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
GOAL

Übersetzt von

WM 2026 Miami: Ihr Leitfaden für Tickets – Spielplan Hard Rock Stadium, Viertelfinale, Spiel um Platz drei und mehr

Weltmeisterschaft
SHOPPING
Tickets

Wenn Sie das Hard Rock Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Das Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wird einer der wichtigsten Austragungsorte der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sein. Für das Turnier nennt es die FIFA "Miami Stadium". Während des einmonatigen Fußballspektakels richtet die Arena mehrere Gruppenspiele und K.o.-Spiele aus.

Als Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL hat das Stadion eine lange Tradition als Austragungsort großer Events wie dem Super Bowl, WrestleMania, dem Grand Prix von Miami und Konzerten mit internationalen Top-Künstlern.

Die Stadt strotzt vor Energie und hat sich dem "schönen Spiel" seit der Ankunft von Lionel Messi bei Inter Miami im Jahr 2023 noch mehr verschrieben. Messi, der amtierende Weltmeister mit Argentinien, will seinen Titel verteidigen und sein Erbe festigen.

Tickets für die WM in Miami buchenTicketsbuchen

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Hard Rock Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    21. JuniUruguay gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)300–1.250 $Tickets
    Mi., 24. JuniBrasilien gegen Schottland (18:00 Uhr ET)500 $ – 2.400 $Tickets
    Sa., 27. JuniPortugal gegen Kolumbien (19:30 Uhr ET)550 $ – 2.600 $Tickets
    Fr., 3. JuliRunde der letzten 32 (18:00 Uhr ET)450 $ – 1.900 $Tickets
    Sa., 11. JuliViertelfinale (17:00 Uhr ET)850 $ – 3.500 $Tickets
    Sa., 18. JuliBronze-Finale (17:00 Uhr ET)700 $ – 3.000 $Tickets

  • So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Miami im Hard Rock Stadium

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell beendet.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Miami buchenTicketsbuchen

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Übersicht über das Hard Rock Stadium

    Kapazität65.326
    Eröffnungsjahr1986
    Heimteam(s)Miami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
    TicketsEintrittskarten
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Die Geschichte des Hard Rock Stadiums

    Das heute als Miami Stadium bekannte Stadion eröffnete 1987 als Joe Robbie Stadium und war im Laufe der Jahrzehnte Schauplatz unzähliger Großveranstaltungen. Dazu zählen sechs Super Bowls, Spiele der College-Football-Playoffs, BCS-Nationalmeisterschaften, World-Series-Begegnungen und hochkarätige Konzerte. Die Arena empfängt außerdem jedes Jahr Motorsportfans zum Formel-1-Grand-Prix von Miami und war 2012 Austragungsort von WrestleMania XXVIII.

    Vor kurzem richtete das Hard Rock Stadium das Finale der Copa América 2024 aus, das Argentinien nach Verlängerung durch ein Tor von Lautaro Martínez gegen Kolumbien gewann und damit den 16. Titel holte.

    2025 wählte die FIFA das Stadion als einen von zwölf Spielorten für die Klub-Weltmeisterschaft aus, und während des Turniers fanden dort acht Partien statt. Diese Events festigten den Ruf der Arena als Top-Adresse für internationalen Fußball und große Sportveranstaltungen.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Hard Rock Stadium?

    Das Hard Rock Stadium ist derzeit die Heimspielstätte des NFL-Teams Miami Dolphins sowie der Hurricanes der University of Miami in der NCAA-Basketballliga. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    So gelangen Sie zum Hard Rock Stadium

    So gelangen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hard Rock Stadium 

    Fans, die zum Hard Rock Stadium reisen möchten, stehen mehrere Möglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Eine bequeme Route ist die Fahrt mit dem Brightline-Zug bis zur Aventura Station, von wo aus man in den Hard Rock Stadium Connect Shuttle umsteigt, der etwa 10 Minuten nach Ankunft des Zuges abfährt.

    Eine weitere zuverlässige Möglichkeit ist die Fahrt mit der Metrorail bis zur Haltestelle "Golden Glades" oder "Dr. Martin Luther King Jr." und der anschließende Umstieg auf die Metrobus-Linie 297, die den Stadionbereich anfährt.

    Beide Optionen bieten eine einfache Anfahrt zum Veranstaltungsort, insbesondere an Veranstaltungstagen, und ersparen den Fans den Stress des Autofahrens und der Parkplatzsuche.

    Anfahrt zum Hard Rock Stadium mit dem Auto

    Wer mit dem Auto anreist, fährt von derI-95 oder dem Florida Turnpike auf die NW 199th Street (Miami Gardens Drive) und folgt den Schildern zum Stadion. Kaufen Sie Ihr Parkticket vorab, denn das Stadion bietet an Veranstaltungstagen keine Parkplätze vor Ort an. 

  • Führungen durch das Hard Rock Stadium

    Derzeit bietet das Hard Rock Stadium laut seiner Website keine öffentlichen oder privaten Führungen an. Interessenten können sich unter https://www.hardrockstadium.com/tours registrieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald die Führungen wieder stattfinden.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des Hard Rock Stadiums

    Wie die meisten modernen Stadien bietet auch das Hard Rock Stadium eine Vielzahl an Speisen- und Getränkeangeboten. An Spieltagen können Fans an den über die Tribünenebene verteilten Imbissständen Klassiker wie Burger, BBQ und Bier genießen.

    Besuchen Sie das Stadion mit einer Gruppe und möchten vor oder nach dem Spiel essen, finden Sie in der Nähe das Lokal "Lorna's Caribbean & American Grill", das für seine Gerichte bekannt ist.

    Eine weitere beliebte Wahl ist "The Licking", das DJ Khaled mitbetreibt und Hausmannskost sowie Getränke anbietet, die bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen gut ankommen.

    Haben Sie während Ihres Aufenthalts etwas Zeit, lohnt sich ein Abstecher in die Stadtteile North Miami Beach oder Aventura, um die lokale Gastronomie kennenzulernen.

    Reservieren Sie unbedingt im Voraus, vor allem an Veranstaltungstagen, denn die Restaurants in der Nähe des Stadions füllen sich schnell.