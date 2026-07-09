Das Miami Stadium (Hard Rock Stadium) steht nun offiziell im Mittelpunkt als einer der wichtigsten Schauplätze der laufenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das Kolosseum in Miami Gardens richtet sieben Turnierspiele aus, darunter das Viertelfinale am Samstag, 11. Juli, und das Spiel um Platz drei am Samstag, 18. Juli.

Während das Turnier in die entscheidende Phase geht, strömen Fans aus der ganzen Welt nach Südflorida und färben den Großraum von South Beach bis zu den Stadiontoren mit Klang und Farbe.

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