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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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WM 2026 Miami: Der ultimative Ticketguide – Spielplan Hard Rock Stadium, Viertelfinale, Spiel um Platz drei, Last-Minute-Tickets und mehr

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Wenn Sie das Hard Rock Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind Sie bei uns richtig.

Das Miami Stadium (Hard Rock Stadium) steht nun offiziell im Mittelpunkt als einer der wichtigsten Schauplätze der laufenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026. 

Das Kolosseum in Miami Gardens richtet sieben Turnierspiele aus, darunter das Viertelfinale am Samstag, 11. Juli, und das Spiel um Platz drei am Samstag, 18. Juli. 

Während das Turnier in die entscheidende Phase geht, strömen Fans aus der ganzen Welt nach Südflorida und färben den Großraum von South Beach bis zu den Stadiontoren mit Klang und Farbe.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Hard Rock Stadium statt?

    DatumSpielplanEndstand / Tickets
    So., 21. JuniUruguay gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)2:2
    Mi., 24. JuniBrasilien gegen Schottland (18:00 Uhr ET)0:3
    Sa., 27. JuniPortugal gegen Kolumbien (19:30 Uhr ET)0:0
    Fr., 3. JuliRunde der letzten 32: Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)3:2
    Sa., 11. JuliViertelfinale: Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET)Tickets
    Sa., 18. JuliSpiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz (17:00 Uhr ET)Tickets

    WM-Tickets in Miami buchenTicketsbuchen

  • WM-Tickets für Miami im Hard Rock Stadium kaufen

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

    Tickets für die WM in Miami buchenTicketsbuchen

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Überblick Hard Rock Stadium

    Kapazität65.326
    Eröffnungsjahr1986
    Heimteam(s)Miami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
    TicketsEintrittskarten

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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Die Geschichte des Hard Rock Stadiums

    Das heute als Miami Stadium bekannte Stadion eröffnete 1987 als Joe Robbie Stadium und war seither Schauplatz vieler großer Events. Dazu zählen sechs Super Bowls, College-Football-Playoffs, BCS-Nationalmeisterschaften, World-Series-Spiele und Konzerte. Jedes Jahr kommen auch Motorsportfans zum Formel-1-Grand-Prix von Miami, 2012 fand hier zudem WrestleMania XXVIII statt.

    Vor Kurzem richtete das Hard Rock Stadium das Finale der Copa América 2024 aus, das Argentinien nach Verlängerung durch ein Tor von Lautaro Martínez gegen Kolumbien gewann und damit den 16. Titel holte.

    Im Jahr 2025 wählte die FIFA das Stadion als einen von zwölf Spielorten für die Klub-Weltmeisterschaft aus, und während des Turniers fanden dort acht Partien statt. Diese Events festigten den Ruf der Arena als Top-Adresse für internationalen Fußball und große Sportevents.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Hard Rock Stadium

    Das Hard Rock Stadium ist derzeit die Heimspielstätte des NFL-Teams Miami Dolphins sowie der Hurricanes der University of Miami in der NCAA-Basketball-Liga. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Anreise zum Hard Rock Stadium

    Anfahrt zum Hard Rock Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Fans, die zum Hard Rock Stadium reisen möchten, stehen mehrere Möglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Eine bequeme Route ist die Fahrt mit dem Brightline-Zug bis zur Aventura Station, von wo aus man in den Hard Rock Stadium Connect Shuttle umsteigt, der etwa 10 Minuten nach Ankunft des Zuges abfährt.

    Eine weitere Möglichkeit ist die Metrorail bis zur Haltestelle "Golden Glades" oder "Dr. Martin Luther King Jr.", gefolgt vom Umstieg in die Metrobus-Linie 297, die zum Stadiongelände fährt.

    Beide Routen führen Fans stressfrei zum Stadion, besonders an Veranstaltungstagen, und ersparen ihnen Autofahrt und Parkplatzsuche.

    Anfahrt zum Hard Rock Stadium mit dem Auto

    Fans, die mit dem Auto zum Hard Rock Stadium fahren, biegen von derI-95 oder dem Florida Turnpike auf die NW 199th Street (Miami Gardens Drive) ab und folgen den Schildern zum Stadion. Sie müssen ihr Parkticket vorab kaufen, weil das Stadion an Veranstaltungstagen kein Parken vor Ort anbietet. 

  • Führungen durch das Hard Rock Stadium

    Derzeit bietet das Hard Rock Stadium laut seiner Website keine öffentlichen oder privaten Führungen an. Interessenten können sich unter https://www.hardrockstadium.com/tours anmelden, um eine Nachricht zu erhalten, sobald die Führungen wieder starten.

  • Restaurants und Bars nahe dem Hard Rock Stadium

    Wie die meisten modernen Stadien bietet auch das Hard Rock Stadium eine Vielzahl spannender Speisen- und Getränkeangebote. An Spieltagen können Fans an den über die gesamte Tribünenebene verteilten Imbissständen beliebte Stadionklassiker wie Burger, BBQ und Bier genießen.

    Besuchen Sie das Stadion mit einer Gruppe und möchten vor oder nach dem Spiel essen, finden Sie in der Nähe "Lorna's Caribbean & American Grill", ein Lokal, das für seine schmackhaften Gerichte bekannt ist.

    Eine weitere beliebte Wahl ist "The Licking", das DJ Khaled mitbetreibt und Hausmannskost sowie Getränke anbietet, die bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen gut ankommen.

    Haben Sie etwas Zeit, lohnt sich ein Abstecher in die Stadtteile North Miami Beach oder Aventura, um weitere Restaurants zu entdecken.

    Reservieren Sie unbedingt im Voraus, vor allem an Veranstaltungstagen, denn die Restaurants in der Umgebung sind dann schnell ausgebucht.