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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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WM 2026 Miami: Der ultimative Ticket-Guide für das Hard Rock Stadium – Spielplan, Viertelfinale, Spiel um Platz 3 und alle Infos zum Austragungsort

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Wenn Sie das Hard Rock Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet

Das Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wird einer der wichtigsten Austragungsorte der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sein. Für das Turnier nennt es die FIFA "Miami Stadium". Während des einmonatigen Fußballspektakels finden dort mehrere Gruppenspiele und K.o.-Spiele statt.

Tickets für die WM in Miami buchenTicketsbuchen

Als Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL hat das Stadion Erfahrung mit großen Events wie dem Super Bowl, WrestleMania, dem Grand Prix von Miami und Konzerten mit internationalen Top-Künstlern.

Die Stadt strotzt vor Energie, seit Lionel Messi 2023 zu Inter Miami wechselte. Messi will mit Argentinien den Titel verteidigen und sein Erbe festigen.

Egal, ob Sie von weit her anreisen oder als Einheimischer gespannt auf das Geschehen vor der Haustür sind – GOAL hat alle Informationen, die Sie vor Ihrem Besuch im Miami Stadium benötigen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Hard Rock Stadium statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Mo, 15. JuniSaudi-Arabien gegen Uruguay (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    So, 21. JuniUruguay gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    Mi, 24. JuniBrasilien gegen Schottland (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    Sa., 27. JuniPortugal gegen Kolumbien (19:30 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    Fr, 3. JuliAchtelfinale (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    Sa, 11. JuliViertelfinale (17:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
    Sa, 18. JuliSpiel um Platz 3 (17:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets

  • So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Miami im Hard Rock Stadium

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl der verfügbaren Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Miami buchenTicketsbuchen

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Übersicht über das Hard Rock Stadium

    Kapazität65.326
    Eröffnungsjahr1986
    NutzerMiami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
    TicketsTickets
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Die Geschichte des Hard Rock Stadiums

    Das 1987 als Joe Robbie Stadium eröffnete und heute als Miami Stadium bekannte Stadion war über die Jahrzehnte Schauplatz vieler großer Events. Dazu zählen sechs Super Bowls, College-Football-Playoff-Spiele, BCS-Nationalmeisterschaften, World-Series-Spiele und Konzerte. Der Ort empfängt jedes Jahr Motorsportfans zum F1-Grand-Prix von Miami und war 2012 Austragungsort von WrestleMania XXVIII.

    Vor kurzem richtete das Hard Rock Stadium das Finale der Copa América 2024 aus, das Argentinien durch ein spätes Tor von Lautaro Martínez in der Verlängerung 1:0 gegen Kolumbien gewann und damit den 16. Titel holte.

    2025 wählte die FIFA das Stadion als einen von zwölf Spielorten für die Klub-Weltmeisterschaft aus, dort fanden acht Partien statt. Diese Events festigten den Ruf der Arena als Top-Adresse für internationalen Fußball und große Sportveranstaltungen.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Hard Rock Stadium: Welche Teams treten hier an? Welche Mannschaften spielen im Hard Rock Stadium?

    Hard Rock Stadium: Heimspielstätte der Miami Dolphins und Miami Hurricanes Das Hard Rock Stadium ist derzeit die Heimstätte des NFL-Teams Miami Dolphins sowie der Miami Hurricanes aus der NCAA-Basketballliga. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    So gelangen Sie zum Hard Rock Stadium

    Anfahrt zum Hard Rock Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Fans, die zum Hard Rock Stadium reisen, stehen mehrere öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Eine bequeme Route ist die Fahrt mit dem Brightline-Zug bis zur Aventura Station, von wo aus man den Hard Rock Stadium Connect Shuttle nehmen kann, der etwa 10 Minuten nach Ankunft des Zuges abfährt.

    Eine weitere Möglichkeit ist die Metrorail bis Golden Glades Station oder Dr. Martin Luther King Jr. Station, von dort fährt die Metrobus-Linie 297 zum Stadion.

    Beide Verbindungen führen direkt zum Stadion, vor allem an Veranstaltungstagen, und ersparen den Fans den Stress von Auto und Parkplatz.

    Anfahrt zum Hard Rock Stadium mit dem Auto

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt von derI-95 oder dem Florida Turnpike dieNW 199th Street (Miami Gardens Drive) und folgt den Schildern zum Stadion. Kaufen Sie Ihr Parkticket vorab, denn das Stadion bietet an Veranstaltungstagen keine Parkplätze vor Ort an. 

  • Erleben Sie das Hard Rock Stadium auf geführten Touren

    Laut der offiziellen Website bietet das Hard Rock Stadium derzeit keine öffentlichen oder privaten Führungen an. Sie können sich jedoch unter folgendem Link anmelden, um benachrichtigt zu werden, sobald die Führungen wieder stattfinden: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Restaurants und Bars nahe dem Hard Rock Stadium

    Wie die meisten modernen Stadien bietet auch das Hard Rock Stadium eine Vielzahl spannender Speisen- und Getränkeangebote. An Spieltagen können Fans an den über die gesamte Tribünenebene verteilten Imbissständen Stadionklassiker wie Burger, BBQ und Bier genießen.

    Besuchen Sie das Stadion mit einer Gruppe und möchten vor oder nach dem Spiel essen, bietet Lorna's Caribbean & American Grill in der Nähe schmackhafte Gerichte.

    Eine weitere beliebte Wahl ist The Licking, das sich im Mitbesitz von DJ Khaled befindet und eine Auswahl an Hausmannskost und Getränken serviert, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern sehr beliebt sind.

    Haben Sie vor oder nach dem Spiel noch Zeit, lohnt sich ein Abstecher in die Stadtteile North Miami Beach oder Aventura, um weitere Facetten der lokalen Gastronomie kennenzulernen.

    Reservieren Sie unbedingt im Voraus, besonders an Veranstaltungstagen, denn die Restaurants in der Umgebung sind schnell ausgebucht.