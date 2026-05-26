Das Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wird einer der wichtigsten Austragungsorte der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sein. Für das Turnier nennt es die FIFA "Miami Stadium". Während des einmonatigen Fußballspektakels finden dort mehrere Gruppenspiele und K.o.-Spiele statt.

Als Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL hat das Stadion Erfahrung mit großen Events wie dem Super Bowl, WrestleMania, dem Grand Prix von Miami und Konzerten mit internationalen Top-Künstlern.

Die Stadt strotzt vor Energie, seit Lionel Messi 2023 zu Inter Miami wechselte. Messi will mit Argentinien den Titel verteidigen und sein Erbe festigen.

Egal, ob Sie von weit her anreisen oder als Einheimischer gespannt auf das Geschehen vor der Haustür sind – GOAL hat alle Informationen, die Sie vor Ihrem Besuch im Miami Stadium benötigen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr