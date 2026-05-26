Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Austragungsorten der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026. 48 Teams kämpfen während des einmonatigen Turniers um den Titel, wodurch es zur größten Weltmeisterschaft in der Geschichte des Sports wird. Wegen des FIFA-Brandings trägt die Arena während des Turniers den Namen Kansas City Stadium.

Das GEHA Field richtet bei dem Turnier im nächsten Jahr sechs Spiele aus, darunter Gruppenspiele und Partien der K.o.-Runde. Obwohl das Stadion nicht als Fußballstätte bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

Das GEHA Field ist derzeit die Heimat der Kansas City Chiefs in der NFL und gilt als eines der lautesten Stadien der Liga.

Das Turnier 2026 schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions, und Fans aus vielen Ländern werden nach Kansas City reisen, um ihre Teams zu unterstützen.

Egal, ob Sie ein begeisterter Fußballfan sind oder das Stadion einfach erkunden möchten – dieser Leitfaden hilft Ihnen. GOAL liefert alle Infos für einen reibungslosen und unvergesslichen Besuch.

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