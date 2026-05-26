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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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WM 2026 Kansas City: Tickets, Spielplan Arrowhead Stadium, Viertelfinale und alle Infos zum Gastgeberort

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Wenn Sie das GEHA Field im Arrowhead Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen

Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Austragungsorten der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026. 48 Teams kämpfen während des einmonatigen Turniers um den Titel, wodurch es zur größten Weltmeisterschaft in der Geschichte des Sports wird. Wegen des FIFA-Brandings trägt die Arena während des Turniers den Namen Kansas City Stadium.

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Das GEHA Field richtet bei dem Turnier im nächsten Jahr sechs Spiele aus, darunter Gruppenspiele und Partien der K.o.-Runde. Obwohl das Stadion nicht als Fußballstätte bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

Das GEHA Field ist derzeit die Heimat der Kansas City Chiefs in der NFL und gilt als eines der lautesten Stadien der Liga.

Das Turnier 2026 schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions, und Fans aus vielen Ländern werden nach Kansas City reisen, um ihre Teams zu unterstützen.

Egal, ob Sie ein begeisterter Fußballfan sind oder das Stadion einfach erkunden möchten – dieser Leitfaden hilft Ihnen. GOAL liefert alle Infos für einen reibungslosen und unvergesslichen Besuch.

WEITERLESEN: Die teuersten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Ranking: Weltmeisterschaftsfinale, Tickets für Argentinien und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    WM 2026: Diese Spiele finden im GEHA Field at Arrowhead Stadium statt Das GEHA Field at Arrowhead Stadium ist einer der Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Fans fragen sich: Welche Partien werden genau hier gespielt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Di, 16. JuniArgentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets
    Sa, 20. JuniEcuador gegen Curaçao (19 Uhr CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets
    Do, 25. JuniTunesiens Duell mit den Niederlanden startet am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr CT im selben Stadion.Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets
    Sa, 27. JuniAlgerien gegen Österreich (21 Uhr CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets
    Fr, 3. JuliRunde der letzten 32 (20:30 Uhr CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets
    Sa, 11. JuliViertelfinale (20:00 Uhr CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets

    Das GEHA Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele aus: vier Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der letzten 32 und ein Viertelfinale

  • Wie kaufe ich Tickets für die Weltmeisterschaft in Kansas City im Arrowhead Stadium?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Dies ist keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Kaufen SieTicketsfür die Weltmeisterschaft in Kansas CityTicketskaufen

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    GEHA Field im Arrowhead Stadium: Ein Überblick

    Kapazität76.416
    Eröffnungsjahr1972
    Heimteam(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, USA
    TicketsTickets
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Die Geschichte des GEHA-Feldes im Arrowhead Stadium

    Seit seiner Eröffnung im Jahr 1972 sind die Kansas City Chiefs aus der NFL das Aushängeschild und der einzige Nutzer des Stadions. Mit einer Kapazität von über 70.000 Zuschauern ist das GEHA Field weithin für seine elektrisierende Atmosphäre bei NFL-Spielen bekannt, die es Gastmannschaften oft schwer macht.

    Zwischen 2013 und 2014 stellte GEHA Field zweimal den Guinness-Weltrekord für das lauteste Stadion der Welt auf: zuerst mit 137,5 Dezibel, dann mit 142,2 Dezibel.

    Neben großen Sportveranstaltungen gastierten auch Weltstars wie Ed Sheeran, Taylor Swift und Kenny Chesney auf der Bühne des legendären Stadions.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Welche Teams spielen im Geha Field im Arrowhead Stadium?

    Seit seiner Einweihung im Jahr 1972 dient das Stadion als Heimstadion des NFL-Teams Kansas City Chiefs
    TeamLiga
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Anreise zum GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Besucher erreichen das GEHA Field im Arrowhead Stadium mit Bussen und Bahnen. Die RideKC-Busse 28, 29 und 47 halten nur zehn Gehminuten vom Stadion entfernt. Die nächste Bahnstation liegt rund 25 Gehminuten entfernt und ist daher weniger praktisch, vor allem an Veranstaltungstagen.

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium mit dem Auto 

    Das GEHA Field liegt im Truman Sports Complex. Autofahrer nutzen die I-70 oder die I-435. Auf der I-435 nehmen Sie Ausfahrt 63C. Auf der I-70 nehmen Sie Ausfahrt 9 oder 7B. Alle genannten Routen führen direkt zum Stadion.

  • Erleben Sie das GEHA Field im Arrowhead Stadium bei exklusiven Führungen

    GEHA Field bietet drei verschiedene Führungen für Besucher an, jede mit eigenen Erlebnissen. 

    Öffentliche Führung

    Die öffentliche Führung durch das GEHA Field führt durch die Pressetribüne, die Club-Ebene, die Hall of Honor und die Umkleideräume. Sie dauert rund 90 Minuten. Tickets für die Stadionführung buchen Sie vorher über die Website des Stadions. 

    Private Führung

    Das private Tourpaket umfasst im Wesentlichen dieselben Bereiche wie die öffentliche Tour. Die Führung ist jedoch ganz auf Sie oder Ihre Gruppe zugeschnitten und bietet mehr Flexibilität, persönliche Betreuung sowie ein besseres Verständnis für die Geschichte und Besonderheiten des Stadions.

    Tour am Spieltag

    Spieltagstouren bieten Gästen 60 Minuten vor dem Kickoff exklusiven Zugang. Die Runde führt ins Penthouse, in die Hall of Honor und gewährt 20 Minuten am Spielfeldrand – kurz bevor die Kansas City Chiefs auflaufen.

  • Restaurants und Cafés in der Nähe des GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Das GEHA Field bietet Fans verschiedene Gastronomieoptionen, darunter "Tailgating": Eine lokale Tradition, bei der Fans vor den Spielen der Kansas City Chiefs Rippchen, Steaks und mehr grillen. LC's Bar-B-Q und Jack Stack sind ebenfalls eine gute Wahl für das Abendessen nach dem Spiel mit Ihrer Gruppe und zählen zu den lokalen Favoriten.

    Joe’s Kansas City ist ebenfalls beliebt, daher wird es dort oft voll. Reservieren Sie Ihren Tisch am besten vorab.