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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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WM 2026 Kansas City: Ihr Ticketguide für das Arrowhead Stadium – Spielplan, Viertelfinale und mehr

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Wenn Sie das GEHA Field im Arrowhead Stadium während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.

Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Austragungsorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. 

Das Stadion richtet sechs Partien aus, darunter Gruppenspiele und Begegnungen der K.o.-Runde. 

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Obwohl das Stadion nicht als Fußballarena bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 bereits ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

WEITERLESEN: Die teuersten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Ranking: Weltmeisterschaftsfinale, Tickets für Argentinien und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im GEHA Field at Arrowhead Stadium statt?

    DatumSpielDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Di, 16. JuniArgentinien vs. Algerien (20:00 Uhr CT)450–1.900 $Tickets
    Sa., 20. JuniEcuador gegen Curaçao (19:00 Uhr CT)180 $ – 750 $Tickets
    Do., 25. JuniTunisien vs. Niederlande (18:00 Uhr CT)280 $ – 1.200 $Tickets
    Sa., 27. JuniAlgerien gegen Österreich (21:00 Uhr CT)200–850 $Tickets
    Fr., 3. JuliRunde der letzten 32 (20:30 Uhr CT)450–1.600 $Tickets
    Sa., 11. JuliViertelfinale (20:00 Uhr CT)800 $ – 3.200 $Tickets

    Das GEHA Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Partien aus: vier Gruppenspiele, ein Match der Runde der letzten 32 sowie das Viertelfinale.

  • Wie kaufe ich WM-Tickets für das Spiel in Kansas City im Arrowhead Stadium?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

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  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Überblick GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Kapazität76.416
    Eröffnungsjahr1972
    Heimteam(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, USA
    TicketsEintrittskarten
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Die Geschichte des GEHA-Feldes im Arrowhead Stadium

    Seit seiner Eröffnung im Jahr 1972 tragen die Kansas City Chiefs aus der NFL ihre Heimspiele im Stadion aus. Das GEHA Field bietet mehr als 70.000 Zuschauern Platz und gilt als lautstarker Ort für NFL-Spiele, was Gäste-Teams herausfordert.

    Zwischen 2013 und 2014 stellte GEHA Field zweimal den Guinness-Weltrekord für das lauteste Stadion der Welt auf: zuerst mit 137,5 Dezibel, dann mit 142,2 Dezibel.

    Neben großen Sportveranstaltungen gastierten auch einige der weltweit größten Künstler im GEHA Field. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney und viele andere spielten bereits auf der Bühne dieses legendären Veranstaltungsortes.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Geha Field im Arrowhead Stadium?

    Seit seiner Einweihung im Jahr 1972 dient das Stadion als Heimspielstätte des NFL-Teams Kansas City Chiefs
    TeamLiga
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Mit Bus und Bahn zum GEHA Field im Arrowhead Stadium 

    Besucher erreichen das GEHA Field im Arrowhead Stadium mit Bus oder Stadtbahn. Die RideKC-Buslinien 28, 29 und 47 halten nur zehn Gehminuten vom Stadion entfernt. Die nächste Stadtbahnhaltestelle liegt rund 25 Gehminuten entfernt und ist daher vor allem an Veranstaltungstagen weniger praktisch.

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium mit dem Auto 

    Das GEHA Field liegt im Truman Sports Complex. Autofahrer nutzen die I-70 oder die I-435. Auf der I-435 nehmen Sie Ausfahrt 63C. Auf der I-70 wählen Sie Ausfahrt 9 oder 7B; alle Routen führen direkt zum Stadion.

  • Führungen durch das GEHA Field im Arrowhead Stadium

    GEHA Field bietet drei verschiedene Führungen für auswärtige Fans an, jede mit eigenen Highlights. 

    Öffentliche Führung

    Die öffentliche Führung durch das GEHA Field führt zur Pressetribüne, auf die Club-Ebene, in die Hall of Honor und in die Umkleideräume. Sie dauert rund 90 Minuten. Tickets für die Stadionführung buchen Sie vorab auf der Website des Stadions. 

    Private Führung

    Das Paket für die private Führung umfasst im Wesentlichen dieselben Bereiche wie die öffentliche Führung. Die Führung ist jedoch ganz auf Sie oder Ihre Gruppe zugeschnitten und bietet mehr Flexibilität, individuelle Betreuung sowie ein besseres Verständnis für die Geschichte und die Besonderheiten des Stadions.

    Tour am Spieltag

    Spieltagstouren bieten Gästen ein besonderes Erlebnis: 60 Minuten vor dem Anpfiff geht es ins Penthouse, in die "Hall of Honor" und für 20 Minuten an den Spielfeldrand – kurz bevor die Kansas City Chiefs auflaufen.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Das GEHA Field bietet Fans mehrere Essensoptionen, zum Beispiel "Tailgating": Eine lokale Tradition, bei der Fans vor den Spielen der Kansas City Chiefs Rippchen, Steaks und mehr grillen. LC's Bar-B-Q und Jack Stack sind ebenfalls gute Adressen für das Abendessen nach dem Spiel mit Ihrer Gruppe.

    Joe’s Kansas City ist ebenfalls beliebt und oft sehr voll. Reservieren Sie dort Ihren Tisch rechtzeitig, wenn Sie hingehen möchten.