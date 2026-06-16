WM 2026 Kansas City: Ihr Ticketguide für das Arrowhead Stadium – Spielplan, Viertelfinale und mehr

Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Austragungsorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das Stadion richtet sechs Partien aus, darunter Gruppenspiele und Begegnungen der K.o.-Runde.

Obwohl das Stadion nicht als Fußballarena bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 bereits ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

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