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Oliver Maywurm

WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von PSG-Star Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich?

Weltmeisterschaft
Guéla Doué
Désiré Doué
Frankreich
Elfenbeinküste
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland

Guela Doue trifft mit der Elfenbeinküste auf das DFB-Team. Sollte Euch der Name bekannt vorkommen, fragt Ihr Euch vielleicht: Ist er der Bruder von Desire Doue?

Deutschland bekommt es in seinem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 am Samstag (20. Juni) mit der Elfenbeinküste zu tun und trifft dabei unter anderem auf Rechtsverteidiger Guela Doue.


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Dessen Nachname kommt Euch möglicherweise bekannt vor, schließlich teilt er ihn mit PSG-Star Desire Doue. Sind die beiden Brüder? Und wenn ja, warum spielt Guela dann nicht für Frankreich? GOAL liefert jetzt alle Antworten.

  • WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von PSG-Star Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich?

    Um die entscheidende Frage direkt zu beantworten: Ja, Elfenbeinküste-Verteidiger Guela Doue ist der ältere Bruder des französischen Nationalspielers Desire Doue von Paris Saint-Germain.

    Beide kamen in Angers im Nordwesten Frankreichs zur Welt. Und da ihr Vater von der Elfenbeinküste stammt und ihre Mutter Französin ist, wären Guela und der gut zweieinhalb Jahre jüngere Desire für beide Nationen spielberechtigt. Ihre jeweiligen Entscheidungen, welches Land sie repräsentieren möchten, fielen unterschiedlich aus.

    Guela, der schon für die U23 des afrikanischen Landes zwei Spiele absolviert hatte und nie für eine französische Junioren-Auswahl auflief, feierte im März 2024 sein A-Nationalmannschaftsdebüt für die Elfenbeinküste. Seinerzeit kickte der Abwehrmann noch gemeinsam mit Bruder Desire bei ihrer beider Jugendklub Stade Rennes. Guela wechselte im Sommer 2024 dann zu Racing Straßburg, wo er bisher zwei richtig gute Saisons spielte.

    "Seit ich klein bin, will ich dieses Trikot tragen", sagte Guela Doue vor seinem Länderspieldebüt Ende März 2024, als er in einem Testspiel gegen Benin (2:2) eingewechselt wurde. Mittlerweile ist der 23-Jährige 21-mal für das Heimatland seines Vaters aufgelaufen, den Viertelfinaleinzug beim jüngsten Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel erlebte er als Stammspieler. Und auch bei der WM ist Guela Doue beim deutschen Gruppengegner rechts hinten gesetzt.

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  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von PSG-Star Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich? Ein ganz besonderes Tor

    Einen ganz besonderen Abend erlebte das Brüderpaar, aber insbesondere Guela Doue, kurz vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Anfang Juni trafen sie mit Frankreich und der Elfenbeinküste in einem Testspiel aufeinander, das die Afrikaner überraschend mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

    Guela Doue erzielte dabei per blitzsauberem Tor das zwischenzeitliche 1:1 und feierte das Erfolgserlebnis bei der Partie in Nantes frenetisch. Bruder Desire, der bei der Equipe Tricolore wenige Tage nach dem mit PSG gewonnenen Champions-League-Finale gegen Arsenal die kompletten 90 Minuten über auf der Bank saß, konnte sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Für Guela kam es derweil noch besser, als er kurz vor Schluss den Siegtreffer der Ivorer durch Amad Diallo vorbereitete.

    Nach der Partie sorgten die beiden Brüder für einen Gänsehautmoment, als Desire Guela zu dessen gelungenem Auftritt gratulierte und sie sich auf dem Rasen in den Armen lagen.

  • Desire Doue FranciaGetty Images

    WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich? Eine schwierige Entscheidung

    Wie Emerse Fae, seit 2024 Nationaltrainer der Elfenbeinküste, verriet, war es keineswegs weit entfernt, dass die Doue-Brüder gemeinsam für die Ivorer aufgelaufen wären. "Über fast zwei Jahre hinweg haben wir mit Desire und seinem Umfeld Gespräche geführt. Wir haben uns intensiv ausgetauscht, er ist natürlich ein Spieler, den wir gerne bei uns hätten. Er hat wirklich sehr lange darüber nachgedacht", erklärte Fae im Frühjahr 2025 laut L'Equipe, dass dem PSG-Star die Entscheidung für Frankreich keineswegs leicht fiel.

    Im März 2025, ein Jahr nach dem Länderspieldebüt seines älteren Bruders für die Elfenbeinküste, feierte Desire Doue in der Nations League gegen Kroatien seine Premiere im Trikot der französischen A-Nationalmannschaft. Der hochbegabte Offensivspieler, der bei der WM eine wichtige Rolle im Team von Trainer Didier Deschamps einnehmen soll, hatte schon seit der U17 für Auswahlteams von Les Bleus gespielt. Das Trikot der Elfenbeinküste trug er nie.

    Acht Länderspiele hat Desire Doue bisher bestritten, dabei gelangen ihm zwei Tore.


  • WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich? Die Brüder im Steckbrief


    Guela Doue


    Desire Doue

    17. Oktober 2002

    Geburtsdatum

    3. Juni 2005

    23

    Alter

    21

    Angers (Frankreich)

    Geburtsort

    Angers (Frankreich)

    Racing Straßburg

    Verein

    Paris Saint-Germain

    21 für die Elfenbeinküste

    Länderspiele

    8 für Frankreich

    3

    Länderspieltore

    2

    Rechtsverteidiger

    Position

    Offensives Mittelfeld


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