WM 2026: Ist Guela Doue von der Elfenbeinküste der Bruder von PSG-Star Desire Doue und warum spielt er nicht für Frankreich?

Um die entscheidende Frage direkt zu beantworten: Ja, Elfenbeinküste-Verteidiger Guela Doue ist der ältere Bruder des französischen Nationalspielers Desire Doue von Paris Saint-Germain.

Beide kamen in Angers im Nordwesten Frankreichs zur Welt. Und da ihr Vater von der Elfenbeinküste stammt und ihre Mutter Französin ist, wären Guela und der gut zweieinhalb Jahre jüngere Desire für beide Nationen spielberechtigt. Ihre jeweiligen Entscheidungen, welches Land sie repräsentieren möchten, fielen unterschiedlich aus.

Guela, der schon für die U23 des afrikanischen Landes zwei Spiele absolviert hatte und nie für eine französische Junioren-Auswahl auflief, feierte im März 2024 sein A-Nationalmannschaftsdebüt für die Elfenbeinküste. Seinerzeit kickte der Abwehrmann noch gemeinsam mit Bruder Desire bei ihrer beider Jugendklub Stade Rennes. Guela wechselte im Sommer 2024 dann zu Racing Straßburg, wo er bisher zwei richtig gute Saisons spielte.

"Seit ich klein bin, will ich dieses Trikot tragen", sagte Guela Doue vor seinem Länderspieldebüt Ende März 2024, als er in einem Testspiel gegen Benin (2:2) eingewechselt wurde. Mittlerweile ist der 23-Jährige 21-mal für das Heimatland seines Vaters aufgelaufen, den Viertelfinaleinzug beim jüngsten Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel erlebte er als Stammspieler. Und auch bei der WM ist Guela Doue beim deutschen Gruppengegner rechts hinten gesetzt.