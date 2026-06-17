Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die USA, Mexiko und Kanada richten das Turnier gemeinsam aus. Weltmeister Argentinien verteidigt seinen Titel gegen 47 andere Teams bei der bislang größten Ausgabe des Wettbewerbs.

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Dort finden während des Turniers sieben Spiele statt, darunter zwei mit kanadischer Beteiligung.

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