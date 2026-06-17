Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
GOAL

Übersetzt von

WM 2026 in Vancouver: Der Ticketguide für BC Place mit Spielplan und allen Infos zum Spielort

Weltmeisterschaft
SHOPPING
Tickets

Wenn Sie das BC Place Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die USA, Mexiko und Kanada richten das Turnier gemeinsam aus. Weltmeister Argentinien verteidigt seinen Titel gegen 47 andere Teams bei der bislang größten Ausgabe des Wettbewerbs.

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Dort finden während des Turniers sieben Spiele statt, darunter zwei mit kanadischer Beteiligung.

Vancouver-WM-Tickets buchenTickets buchen

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BC Place statt?

    DatumSpielplanDurchschnittliche WiederverkaufspreiseTickets
    Do, 18. JuniKanada gegen Katar (15:00 Uhr PT)450–2.100 $Tickets
    21. JuniNeuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PT)250 $ – 1.100 $Tickets
    Mi., 24. JuniSchweiz vs. Kanada (12 Uhr PT)450 $ – 2.200 $Tickets
    Fr., 26. JuniNeuseeland gegen Belgien (20:00 Uhr PT)300 $ – 1.400 $Tickets
    Do., 2. JuliRunde der letzten 32 (20:00 Uhr PT)450 $ – 1.800 $Tickets
    Di, 7. JuliAchtelfinale (13:00 Uhr PT)650 $ – 2.600 $Tickets

  • WM-Tickets für Vancouver im BC Place kaufen

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell beendet.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Vancouver buchenTickets buchen

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    BC Place im Überblick

    Kapazität54.500
    Eröffnungsjahr1981
    Heimteam(s)BC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Adresse777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    TicketsTickets
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Die Geschichte von BC Place

    Das BC Place Stadium eröffnete 1983 und beherbergte als Heimstadion der British Columbia Lions das erste CFL-Spiel. Die Anlage war auch Teil der Expo 86 und Gastgeber der letzten NASL-Saison der Vancouver Whitecaps.

    2009 startete ein zweijähriges Umbauprojekt mit geschätzten Kosten von 514 Millionen CAD. Das Team entfernte das luftgestützte Dach und installierte ein neues, seilgestütztes Dach, das damals das größte seiner Art war.

    2015 fanden im BC Place neun Spiele der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft statt, darunter das Finale, das die USA dank eines Hattricks von Carli Lloyd mit 5:2 gegen Japan gewannen.

    Nun, etwas mehr als ein Jahrzehnt später, wählten die Organisatoren das BC Place als Spielort für die Männer-Weltmeisterschaft aus; dort finden sieben Partien statt, darunter K.o.-Runden. Nur die Zeit wird zeigen, welche neue Geschichte dieses Stadion schreiben wird.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BC Place?

    Das BC Place ist das Heimstadion der British Columbia Lions aus der CFL und der Vancouver Whitecaps aus der MLS. 

    MannschaftLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    So gelangen Sie zum BC Place Stadium

    Anfahrt zum BC Place mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Der BC Place ist mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, darunter Züge und Busse. Das SkyTrain-Netz verfügt über die Haltestelle "Stadium–Chinatown", die nur zwei Minuten vom Veranstaltungsort entfernt liegt, während die Canada Line die Haltestelle "Yaletown–Roundhouse" bedient.

    Mehrere Buslinien, darunter 17, 19 und N8, halten in fünf Gehminuten Entfernung.

    Anfahrt zum BC Place mit dem Auto

    Wenn Sie mit dem Auto anreisen, fahren Sie über Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge oder Quebec Street in die Innenstadt von Vancouver und folgen dort den Schildern zu BC Place und Pacific Boulevard. 

  • Führungen durch das BC Place

    Das BC Place öffnet das ganze Jahr über seine Türen für öffentliche Führungen; Tickets gibt es auf der Viator-Website. Die Touren laufen täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr, außer an Veranstaltungstagen, wenn der Zugang begrenzt ist.

    Die Führung gibt Fans einen Blick hinter die Kulissen: Sie betreten das Spielfeld, erkunden die Umkleideräume, sehen die Medienlounge, besuchen die Premium-Suiten und entdecken das Museum "BC Sports Hall of Fame", das die Geschichte, Kultur und das Erbe des Teams der BC Lions zeigt.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des BC Place

    Rund um das BC Place gibt es viele Gaststätten. Das "Victor" im Parq Vancouver bietet ein Steakhouse-Menü auf der Dachterrasse, das"Moxies" an der West Georgia Street ist ein Treffpunkt für Gruppen vor dem Spiel.

    Auch "Lupo Restaurant and Vinoteca" und "Frankie's Italian Kitchen and Bar" sind gute Adressen für ein Essen vor oder nach dem Spiel.