Wie aus einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo hervorgeht, zog sich der 18-jährige Offensivstar ersten Untersuchungen vom Mittwochabend zufolge einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zu.
WM 2026 in Gefahr? Spanien droht bei Barcelona-Star Lamine Yamal angeblich Super-GAU
Die entsprechende Ausfallzeit wird auf mindestens fünf bis sechs Wochen taxiert, könnte bei einem langsameren Heilungsverlauf allerdings auch darüber hinaus gehen. Damit wäre Yamal nicht nur die restliche Saison zum Zusehen verdammt, auch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft stünde ernsthaft in Gefahr. Weitere Untersuchungen soll es am Donnerstag geben.
Bis zum Start des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko sind es noch exakt sieben Wochen. Am Abend des 11. Juni findet das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika statt, Spanien steigt vier Tage später, am 15. Juni, mit seinem Auftaktmatch gegen Kap Verde in die WM ein.
- AFP
Saison beim FC Barcelona für Lamine Yamal wohl beendet
Yamal hatte sich gegen Celta Vigo auf kuriose Art und Weise verletzt. In der 40. Minute verwandelte der 18-Jährige einen selbst herausgeholten Elfmeter souverän zur Barca-Führung, die letztlich auch den Endstand bedeutete. Statt zu jubeln zeigte er aber unmittelbar nach der Ausführung in Richtung Ersatzbank an, dass er sich verletzt habe. Daraufhin ging er zu Boden und legte sich auf den Rasen, seine teilweise verdutzten Mitspieler standen um ihn herum.
Barcelonas Ärzteteam kam auf den Platz und behandelte den Offensivstar kurz. Wenig später verließ Yamal leicht humpelnd und sichtlich enttäuscht das Feld. Anschließend ging er dann sofort in die Kabine. Roony Bardghji wurde für ihn eingewechselt.
Auch für den FC Barcelona wäre ein Ausfall Yamals im Saisonfinale bitter. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Real Madrid ist zwar komfortabel, bis zu einer erfolgreichen Titelverteidigung der Katalanen in LaLiga sind aber noch einige Spiele zu absolvieren. Im Mai kommt es dabei noch zum direkten Aufeinandertreffen mit dem ärgsten Rivalen, wenn der Clasico gegen Real ansteht.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.