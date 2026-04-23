WM 2026 in Gefahr? Spanien droht bei Barcelona-Star Lamine Yamal angeblich Super-GAU

Yamal hatte sich gegen Celta Vigo auf kuriose Art und Weise verletzt. In der 40. Minute verwandelte der 18-Jährige einen selbst herausgeholten Elfmeter souverän zur Barca-Führung, die letztlich auch den Endstand bedeutete. Statt zu jubeln zeigte er aber unmittelbar nach der Ausführung in Richtung Ersatzbank an, dass er sich verletzt habe. Daraufhin ging er zu Boden und legte sich auf den Rasen, seine teilweise verdutzten Mitspieler standen um ihn herum.

Barcelonas Ärzteteam kam auf den Platz und behandelte den Offensivstar kurz. Wenig später verließ Yamal leicht humpelnd und sichtlich enttäuscht das Feld. Anschließend ging er dann sofort in die Kabine. Roony Bardghji wurde für ihn eingewechselt.

Auch für den FC Barcelona wäre ein Ausfall Yamals im Saisonfinale bitter. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Real Madrid ist zwar komfortabel, bis zu einer erfolgreichen Titelverteidigung der Katalanen in LaLiga sind aber noch einige Spiele zu absolvieren. Im Mai kommt es dabei noch zum direkten Aufeinandertreffen mit dem ärgsten Rivalen, wenn der Clasico gegen Real ansteht.