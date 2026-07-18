WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger?

Der Goldene Ball wird nicht für eine herausragende Leistung im Finale vergeben, sondern zeichnet den besten Spieler der gesamten Weltmeisterschaft aus. Entscheidend sind daher die Auftritte über das komplette Turnier hinweg - von der Gruppenphase bis in die K.o.-Runden. Offensivspieler verschaffen sich dabei mit Toren und Vorlagen häufig Vorteile. Vor dem Endspiel gilt deshalb Lionel Messi mit acht Treffern und vier Assists als aussichtsreichster Kandidat.

Scorerpunkte allein entscheiden allerdings nicht über die Auszeichnung. Das zeigte bereits die WM 2018, als mit Luka Modric ein Mittelfeldspieler den Goldenen Ball erhielt - obwohl Kroatien das Finale verlor und lediglich Vize-Weltmeister wurde. Sollte Spanien triumphieren, dürfte vor allem Rodrigo Hernandez zu den ernsthaften Anwärtern zählen.

Auch ein Blick auf die Historie liefert eine interessante Erkenntnis: Häufiger als der Weltmeister stellte sogar der Vize-Weltmeister den Gewinner des Goldenen Balls. Bislang ging die Auszeichnung siebenmal an einen Spieler des unterlegenen Finalisten, während sie nur fünfmal an einen Akteur des späteren Weltmeisters vergeben wurde. Das spricht dafür, dass Messi selbst im Falle einer Finalniederlage aufgrund seiner starken Turnierleistungen beste Chancen auf die Ehrung besitzt.

Auffällig ist außerdem, dass der Gewinner des Goldenen Balls nahezu immer aus einem der beiden Finalteams stammt. Lediglich zweimal wurde diese Regel durchbrochen: 1990 erhielt Salvatore Schillaci nach Italiens drittem Platz die Auszeichnung, 2010 wurde Diego Forlan trotz des vierten Platzes mit Uruguay geehrt. Wer das Endspiel verpasst, hat damit traditionell nur äußerst geringe Chancen auf den Titel des besten WM-Spielers.