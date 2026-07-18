WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger?

Über den Gewinner des Goldenen Balls entscheidet keine Fan-Abstimmung, sondern die sogenannte Technical Study Group der FIFA. Das Expertengremium setzt sich aus ehemaligen Trainern, Ex-Profis und Fußballfachleuten zusammen, die das Turnier umfassend analysieren. In den vergangenen Jahren gehörten unter anderem Arsene Wenger, Jürgen Klinsmann, Esteban Cambiasso und Pascal Zuberbühler zu diesem Kreis.
Bereits vor dem Finale dürfte die Jury ihre Favoriten eingegrenzt haben. Die endgültige Entscheidung fällt jedoch erst nach dem Schlusspfiff des Endspiels, sodass auch die Leistungen im Finale in die Bewertung einfließen.
Maßgeblich sind dabei mehrere Faktoren: die individuellen Leistungen während des gesamten Turniers, der Einfluss auf Mannschaft und Spiele, Konstanz, spielentscheidende Aktionen, Führungsqualitäten sowie technische und taktische Klasse. Auch Fairness und das Auftreten auf dem Platz werden berücksichtigt. Eine feste Gewichtung der einzelnen Kriterien gibt es allerdings ebenso wenig wie ein Punktesystem. Deshalb veröffentlicht die FIFA im Anschluss auch keine Ranglisten oder Abstimmungsergebnisse.
Neben dem Goldenen Ball vergibt die FIFA außerdem den Silbernen und den Bronzenen Ball an den zweit- und drittbesten Spieler der WM. Hinzu kommen weitere Einzelauszeichnungen wie der Goldene Schuh für den erfolgreichsten Torschützen, der Goldene Handschuh für den besten Torhüter, der Preis für den besten jungen Spieler (U21) sowie der FIFA Fairplay Award für die fairste Mannschaft des Turniers.