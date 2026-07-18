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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Filip Knopp

WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger?

Weltmeisterschaft

Wer bekommt den Goldenen Ball als bester Spieler der WM 2026? Und nach welchen Kriterien wird die prestigeträchtige Auszeichnung überhaupt vergeben? GOAL erklärt, wie der Sieger ermittelt wird, welche Faktoren bei der Wahl eine Rolle spielen und wirft einen Blick auf Gewinner der Vergangenheit.

Nur noch zwei Mannschaften dürfen vom WM-Titel träumen: Rund fünf Wochen nach dem Eröffnungsspiel steigt am Sonnta (21 Uhr) im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks das Finale der Weltmeisterschaft 2026. Spanien und Argentinien kämpfen dabei um die begehrteste Trophäe des internationalen Fußballs. 

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Mit dem Schlusspfiff wird jedoch nicht nur der WM-Pokal überreicht. Die FIFA zeichnet nach dem Endspiel auch den besten Spieler des Turniers mit dem Goldenen Ball aus. Verwechslungsgefahr besteht dabei allerdings: Gemeint ist nicht der Ballon d'Or, dessen Gewinner erst am 26. Oktober gekürt wird.

Der Goldene Ball der FIFA würdigt traditionell den herausragenden Akteur einer Weltmeisterschaft.

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    WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger? - Erklärung zum Award

    Der Goldene Ball wird nicht für eine herausragende Leistung im Finale vergeben, sondern zeichnet den besten Spieler der gesamten Weltmeisterschaft aus. Entscheidend sind daher die Auftritte über das komplette Turnier hinweg - von der Gruppenphase bis in die K.o.-Runden. Offensivspieler verschaffen sich dabei mit Toren und Vorlagen häufig Vorteile. Vor dem Endspiel gilt deshalb Lionel Messi mit acht Treffern und vier Assists als aussichtsreichster Kandidat. 

    Scorerpunkte allein entscheiden allerdings nicht über die Auszeichnung. Das zeigte bereits die WM 2018, als mit Luka Modric ein Mittelfeldspieler den Goldenen Ball erhielt - obwohl Kroatien das Finale verlor und lediglich Vize-Weltmeister wurde. Sollte Spanien triumphieren, dürfte vor allem Rodrigo Hernandez zu den ernsthaften Anwärtern zählen. 

    Auch ein Blick auf die Historie liefert eine interessante Erkenntnis: Häufiger als der Weltmeister stellte sogar der Vize-Weltmeister den Gewinner des Goldenen Balls. Bislang ging die Auszeichnung siebenmal an einen Spieler des unterlegenen Finalisten, während sie nur fünfmal an einen Akteur des späteren Weltmeisters vergeben wurde. Das spricht dafür, dass Messi selbst im Falle einer Finalniederlage aufgrund seiner starken Turnierleistungen beste Chancen auf die Ehrung besitzt. 

    Auffällig ist außerdem, dass der Gewinner des Goldenen Balls nahezu immer aus einem der beiden Finalteams stammt. Lediglich zweimal wurde diese Regel durchbrochen: 1990 erhielt Salvatore Schillaci nach Italiens drittem Platz die Auszeichnung, 2010 wurde Diego Forlan trotz des vierten Platzes mit Uruguay geehrt. Wer das Endspiel verpasst, hat damit traditionell nur äußerst geringe Chancen auf den Titel des besten WM-Spielers.

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  • WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger? - Jury und Wahl

    Über den Gewinner des Goldenen Balls entscheidet keine Fan-Abstimmung, sondern die sogenannte Technical Study Group der FIFA. Das Expertengremium setzt sich aus ehemaligen Trainern, Ex-Profis und Fußballfachleuten zusammen, die das Turnier umfassend analysieren. In den vergangenen Jahren gehörten unter anderem Arsene Wenger, Jürgen Klinsmann, Esteban Cambiasso und Pascal Zuberbühler zu diesem Kreis. 

    Bereits vor dem Finale dürfte die Jury ihre Favoriten eingegrenzt haben. Die endgültige Entscheidung fällt jedoch erst nach dem Schlusspfiff des Endspiels, sodass auch die Leistungen im Finale in die Bewertung einfließen. 

    Maßgeblich sind dabei mehrere Faktoren: die individuellen Leistungen während des gesamten Turniers, der Einfluss auf Mannschaft und Spiele, Konstanz, spielentscheidende Aktionen, Führungsqualitäten sowie technische und taktische Klasse. Auch Fairness und das Auftreten auf dem Platz werden berücksichtigt. Eine feste Gewichtung der einzelnen Kriterien gibt es allerdings ebenso wenig wie ein Punktesystem. Deshalb veröffentlicht die FIFA im Anschluss auch keine Ranglisten oder Abstimmungsergebnisse. 

    Neben dem Goldenen Ball vergibt die FIFA außerdem den Silbernen und den Bronzenen Ball an den zweit- und drittbesten Spieler der WM. Hinzu kommen weitere Einzelauszeichnungen wie der Goldene Schuh für den erfolgreichsten Torschützen, der Goldene Handschuh für den besten Torhüter, der Preis für den besten jungen Spieler (U21) sowie der FIFA Fairplay Award für die fairste Mannschaft des Turniers.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    WM 2026, Goldener Ball: Wer bestimmt den besten Spieler der Weltmeisterschaft und wer sind die bisherigen Sieger? - Historie

    Der Goldene Ball – offiziell adidas Goldener Ball – wird bei Weltmeisterschaften seit 1978 vergeben. Bei den ersten zwölf WM-Endrunden zwischen 1930 und 1974 existierte die Auszeichnung noch nicht. 

    Eine besondere Stellung nimmt Messi ein: Er ist bislang der einzige Spieler der Geschichte, der den Goldenen Ball bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften gewinnen konnte.

    TurnierGewinnerNationWeltmeister
    WM 2022Lionel MessiArgentinienArgentinien
    WM 2018Luka ModricKroatienFrankreich
    WM 2014Lionel MessiArgentinienDeutschland
    WM 2010Diego ForlanUruguaySpanien
    WM 2006Zinedine ZidaneFrankreichItalien
    WM 2002Oliver KahnDeutschlandBrasilien
    WM 1998RonaldoBrasilienFrankreich
    WM 1994RomarioBrasilienBrasilien
    WM 1990Salvatore SchillaciItalienDeutschland
    WM 1986Diego MaradonaArgentinienArgentinien
    WM 1982Paolo RossiItalienItalien
    WM 1978Mario KempesArgentinienArgentinien

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