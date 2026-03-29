WM 2026: England-Fan verkauft sein Haus für Reise in die USA, Mexiko und Kanada

"Es kommt auf den Markt, ich verkaufe es, weil ich zur Weltmeisterschaft fahren will", erklärte der Engländer der britischen Zeitung Mirror. Nach 27 Jahren im Besitz der Immobilie "schien es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Geld zu machen".

Auf der Straße wird der 62-Jährige nach dem Ende seiner WM-Reise nicht sitzen - bei dem Haus handelt es sich lediglich um den Zweitwohnsitz. Aber sein zehntes WM-Turnier werde schließlich teuer, erklärte Milne: 350.000 Pfund soll sein Haus in Northwich in der Grafschaft Cheshire kosten.