Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot

Weltmeisterschaft
Deutschland

So mancher Spieler hat bei der WM 2026 einen oder mehrere spezielle Aufnäher auf seinem Trikot. GOAL erklärt, was dahinter steckt.

Wer sich die Spiele von Deutschland und Co. bei der Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) anschaut, dem fallen auf den Trikots einiger Spieler womöglich die besonderen Aufnäher auf, die darauf zu finden sind.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt Abo holen!


Diese Aufnäher haben nicht alle bei der WM eingesetzten Akteure auf ihren Jerseys, vielmehr sind sie verschiedenen Kategorien von Spielern zugeordnet.

GOAL erklärt Euch jetzt, warum manche Spieler bei der WM besondere Aufnäher auf ihren Trikots haben und wofür diese jeweils stehen!

  • WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot

    Zunächst einmal trägt jeder Spieler, der sein WM-Debüt feiert, also erstmals in seiner Karriere bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, den Aufnäher für die Debütanten.

    Beim DFB-Team werden den entsprechenden Aufnäher übrigens sehr viele Spieler tragen. Denn: Für gleich 17 Spieler aus dem Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann - darunter Stammspieler wie Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic oder Florian Wirtz - ist es ihre erste WM.

    Bei den WM-Neulingen Curacao, Kap Verde, Jordanien und Usbekistan werden logischerweise sämtliche Spieler die WM mit dem Debütanten-Aufnäher bestreiten. Gleiches gilt für Nationen, die schon lange nicht mehr dabei waren, wie etwa Südafrika (zuletzt 2010), Tschechien (zuletzt 2006), Haiti (zuletzt 1974) oder Irak (zuletzt 1986). Bei Bosnien-Herzegowina übrigens tragen nur zwei Spieler den Debütanten-Aufnäher nicht: Edin Dzeko und Sead Kolasinac, die schon bei Bosniens bisher einziger WM-Teilnahme 2014 dabei waren.

    • Werbung
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026Getty Images

    WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot - Weitere Infos

    Neben den Patches für die Debütanten verteilt die FIFA bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada gleich mehrere weitere Specials für die jeweiligen Trikots.

    So hat beispielsweise Manuel Neuer ebenfalls einen Aufnäher auf seinem Jersey, da es für den eigens für die WM ins DFB-Team zurückgekehrten deutschen Nationalkeeper bereits die fünfte Weltmeisterschaft ist. 2010 in Südafrika war Neuer erstmals dabei und wurde mit Deutschland Dritter, vier Jahre später in Brasilien krönten sich der Bayern-Torwart und seine Mitspieler zum Weltmeister. Danach folgte 2018 in Russland und 2022 in Katar jeweils das Aus in der Vorrunde.

    Sogar schon die sechste WM-Teilnahme ist es für Lionel Messi (Argentinien), Cristiano Ronaldo (Portugal) und Guillermo Ochoa (Mexiko). Auch sie bekommen dafür einen speziellen Aufnäher, bei Messi und CR7 muss auch noch für jenen Platz sein, mit dem die FIFA ehemalige Gewinner des Ballons d'Or ehrt. Und auch wer schon einmal den Goldenen Schuh als bester Torschütze einer WM oder den Goldenen Handschuh als bester Torhüter einer WM gewonnen hat, ist an seinem eigens dafür angefertigten Aufnäher zu erkennen.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot - Diese DFB-Spieler tragen einen Debütanten-Aufnäher


    Spieler

    Position

    Länderspiele vor WM-Beginn

    Alexander Nübel

    Torwart

    3

    Oliver Baumann

    Torwart

    13

    Jonathan Tah

    Innenverteidiger

    47

    Waldemar Anton

    Innenverteidiger

    13

    Malick Thiaw

    Innenverteidiger

    5

    Nathaniel Brown

    Linksverteidiger

    5

    Aleksandar Pavlovic

    Zentraler Mittelfeldspieler

    11

    Angelo Stiller

    Zentraler Mittelfeldspieler

    8

    Felix Nmecha

    Zentraler Mittelfeldspieler

    8

    Assan Ouedraogo

    Zentraler Mittelfeldspieler

    1

    Nadiem Amiri

    Zentraler Mittelfeldspieler

    11

    Pascal Groß

    Zentraler Mittelfeldspieler

    18

    Florian Wirtz

    Offensiver Mittelfeldspieler

    41

    Jamie Leweling

    Offensiver Mittelfeldspieler

    5

    Maximilian Beier

    Stürmer

    9

    Nick Woltemade

    Stürmer

    11

    Deniz Undav

    Stürmer

    9


  • WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot - Übertragung der WM im TV und Livestream

    Wer alle 104 Spiele der WM 2026 live sehen will, muss ein Abo bei MagentaTV abschließen. Nur der Pay-TV-Sender hat sämtliche Partien der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im Programm, 44 Partien zeigt MagentaTV sogar exklusiv. Unter anderem könnt Ihr die drei Gruppenspiele der Türkei nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen.

    Aber keine Angst, die WM findet auch umfangreich im Free-TV statt: ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der XXL-Weltmeisterschaft mit erstmals 48 Teilnehmern live und frei empfangbar im Fernsehen. Unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie - egal, ob mit oder ohne deutsche Beteiligung - beide Halbfinals und das WM-Finale werden sicher live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen.

    WM 2026 live im TV und Stream: Die Übersicht zur Übertragung


    MagentaTV

    Alle 104 Spiele live

    44 Spiele exklusiv

    Nur mit Abo

    ARD und ZDF

    Insgesamt 60 Spiele live

    u.a. alle DFB-Spiele live

    Ohne Abo / Free-TV


Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Curaçao crest
Curaçao
CUW