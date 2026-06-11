WM 2026: Darum tragen manche Spieler von DFB-Team und Co. spezielle Aufnäher auf ihrem Trikot

Neben den Patches für die Debütanten verteilt die FIFA bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada gleich mehrere weitere Specials für die jeweiligen Trikots.

So hat beispielsweise Manuel Neuer ebenfalls einen Aufnäher auf seinem Jersey, da es für den eigens für die WM ins DFB-Team zurückgekehrten deutschen Nationalkeeper bereits die fünfte Weltmeisterschaft ist. 2010 in Südafrika war Neuer erstmals dabei und wurde mit Deutschland Dritter, vier Jahre später in Brasilien krönten sich der Bayern-Torwart und seine Mitspieler zum Weltmeister. Danach folgte 2018 in Russland und 2022 in Katar jeweils das Aus in der Vorrunde.

Sogar schon die sechste WM-Teilnahme ist es für Lionel Messi (Argentinien), Cristiano Ronaldo (Portugal) und Guillermo Ochoa (Mexiko). Auch sie bekommen dafür einen speziellen Aufnäher, bei Messi und CR7 muss auch noch für jenen Platz sein, mit dem die FIFA ehemalige Gewinner des Ballons d'Or ehrt. Und auch wer schon einmal den Goldenen Schuh als bester Torschütze einer WM oder den Goldenen Handschuh als bester Torhüter einer WM gewonnen hat, ist an seinem eigens dafür angefertigten Aufnäher zu erkennen.