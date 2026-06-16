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WM 2026 Dallas: Ihr Leitfaden für Tickets Hier erfahren Sie, wie Sie Tickets buchen, den Spielplan des AT&T Stadiums und die Ticketpreise

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Wenn Sie das AT&T Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Das AT&T Stadium zählt zu den zwölf Austragungsorten für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die mit 48 teilnehmenden Teams die bisher größte Ausgabe des Turniers sein wird.

Das AT&T Stadium hat bereits NBA-All-Star-Spiele, WrestleManias, NFL-Partien und internationale Fußballspiele ausgerichtet und richtet nun alles darauf aus, die besten Fußballnationen der Welt zu empfangen.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im AT&T Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Mi, 17. JuniEngland gegen Kroatien (15:00 Uhr CT)400–1.800 $Tickets
    Mo., 22. JuniArgentinien gegen Österreich (12 Uhr CT)450 $ – 2.100 $Tickets
    Do, 25. JuniJapan gegen Schweden (18:00 Uhr CT)200 $ – 850Tickets
    Sa, 27. JuniJordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CT)450–2.000 $Tickets
    Di., 30. JuniRunde der letzten 32 (12 Uhr CT)450 $ – 1.800 $Tickets
    Fr, 3. JuliRunde der letzten 32 (13:00 Uhr CT)450 $ – 1.800 $Tickets
    Mo, 6. JuliAchtelfinale (14:00 Uhr CT)650 $ – 2.500 $Tickets
    Di., 14. JuliHalbfinale (14:00 Uhr CT)1.200 $ – 4.800 $Tickets

    Das Lumen Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 neun Partien aus: fünf Gruppenspiele, zwei Begegnungen der Runde der 32, ein Duell der Runde der 16 und das Halbfinale.

  • Wie kaufen Sie WM-Tickets für das AT&T Stadium in Dallas?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Dallas buchenTickets buchen

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    AT&T Stadium Überblick

    Kapazität80.000
    Eröffnungsjahr2009
    MieterDallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, USA
    TicketsTickets
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Die Geschichte des AT&T Stadiums

    Das AT&T Stadium entstand 2009 und dient seitdem als Heimstadion des NFL-Teams Dallas Cowboys. Die Verantwortlichen eröffneten es zunächst als "Cowboys Stadium" und benannten es 2013 in "AT&T Stadium" um. Mit 80.000 Plätzen zählt es weiterhin zu den größten und bekanntesten Stadien der USA.

    Neben der NFL richtete die Arena mehrfach WrestleMania und 2010, nur ein Jahr nach der Eröffnung, den Super Bowl aus.

    Das Stadion hat sich zudem zu einem wichtigen Austragungsort für Fußballveranstaltungen entwickelt und war Gastgeber großer Turniere wie der Copa América 2024, des CONCACAF Gold Cup und zuletzt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, was seinen Status als Fußballdestination von Weltklasse weiter festigt.

    Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtet das AT&T Stadium neun Spiele aus: fünf Gruppenspiele und vier K.o.-Runden-Partien.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im AT&T Stadium?

    Seit seiner Einweihung im Jahr 2009 dient das AT&T Stadium als Heimstadion des NFL-Teams Dallas Cowboys. 
    MannschaftLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    So gelangen Sie zum AT&T Stadium

    Anfahrt zum AT&T Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Leider erreicht ihr das AT&T Stadium nicht direkt mit Bus oder Bahn. Trinity Metro und Straßenbahnen sind zwar bequem, doch sie fahren an Veranstaltungstagen nicht und erschweren so die Anfahrt. Auswärtige Fans nutzen deshalb meist Shuttlebusse oder Mitfahrtaxis, um zum Stadion zu kommen. Während der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr setzen Organisatoren spezielle Reisebusse ein, um den Verkehr zu entlasten und Staus zu verringern.

    Anfahrt zum AT&T Stadium mit dem Auto 

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt an der I-30 Ausfahrt 28 in Richtung Ballpark Way oder Collins Street. Folgen Sie dort den Schildern „AT&T Way“ oder „Randol Mill Road“, um zu den Parkplätzen zu gelangen.

    Das AT&T Stadium bietet mehr als 12.000 Stellplätze. Die Parkplätze öffnen in der Regel fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn.

  • Führungen durch das AT&T Stadium

    Das AT&T Stadium bietet Besuchern drei verschiedene Führungen, jede mit eigenen Highlights. 

    Selbstführung

    Der Ticketpartner SeatGeek bietet diese selbstgeführte Tour an. Besucher erleben das Spielfeld, die Umkleideräume der Cowboys und der Cheerleader, den Miller Lite Club und den Presseraum, in dem das Team nach den Spielen Interviews gibt.

    VIP-Führung

    Bei der VIP-Tour führt ein erfahrener Guide die Gruppe durch das Stadion. Die Teilnehmer sehen alle Stationen der Self-Guided Tour und zusätzlich exklusive Bereiche wie die Pressetribüne, private Suiten und mehr.

    Rally-Day-Tour

    Die Rally-Day-Tour richtet sich an alle Fans der Dallas Cowboys. Sie zeigt die Stimmung vor einem Spieltag. Teilnehmer sehen die Umkleideräume, das Spielfeld und weitere Bereiche und erleben das Team aus nächster Nähe.

  • Restaurants und Bars nahe dem AT&T Stadium

    Texas Live! liegt nur wenige Gehminuten vom AT&T Stadium entfernt und bietet Fans eine große Auswahl an Restaurants. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza und PBR Texas sind ideale Orte, um sich vor oder nach einem Spiel zu entspannen.

    Der Urban Union District ist ein weiteres Viertel in der Nähe, das einen Besuch wert ist, wenn Sie etwas Zeit übrig haben. Lokale wie die "Cartel Taco Bar" und das "Tipsy Oak" sind bei Einheimischen sehr beliebt und bieten hochwertige Speisen in entspannter Atmosphäre.