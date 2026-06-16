Das AT&T Stadium zählt zu den zwölf Austragungsorten für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die mit 48 teilnehmenden Teams die bisher größte Ausgabe des Turniers sein wird.

Das AT&T Stadium hat bereits NBA-All-Star-Spiele, WrestleManias, NFL-Partien und internationale Fußballspiele ausgerichtet und richtet nun alles darauf aus, die besten Fußballnationen der Welt zu empfangen.

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