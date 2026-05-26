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WM 2026 Boston: Der ultimative Ticket-Guide für das Gillette Stadium Spielplan, Gruppenspiele und alle Infos zum Gastgeberort

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Wenn Sie das Gillette Stadium während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind wir vorbereitet

Das Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieben Spiele aus, darunter Begegnungen der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

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In seiner 23-jährigen Geschichte war das Gillette Stadium Schauplatz vieler Großveranstaltungen, darunter NFL- und MLS-Spiele, internationale Fußballspiele, College-Football-Veranstaltungen und Konzerte mit einigen der weltweit größten Künstler.

48 Mannschaften kämpfen um den Weltmeistertitel; das Turnier läuft im Juni und Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

Aus Sponsoringgründen trägt der Austragungsort während des Turniers den Namen "Boston Stadium". 

Egal, ob Sie ein Spiel besuchen oder den Austragungsort erkunden möchten – GOAL liefert alle Infos für ein reibungsloses Erlebnis.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    WM 2026: Diese Spiele finden im Gillette Stadium statt Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Gillette Stadium statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Sa, 13. JuniHaiti gegen Schottland (21:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Di, 16. JuniNorwegen gegen Irak (18:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Fr, 19. JuniSchottland – Marokko (18:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Di, 23. JuniEngland gegen Ghana (16:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Fr, 26. JuniNorwegen gegen Frankreich (15:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Mo, 29. JuniAchtelfinale (16:30 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets
    Do, 9. JuliViertelfinale (16:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Foxborough)Tickets

    Im Gillette Stadium finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sieben Spiele statt: fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale.

  • WM-Tickets für Boston im Gillette Stadium kaufen So sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft im Gillette Stadium in Boston.

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl verfügbarer Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor ist das keine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Das ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Überblick Gillette Stadium

    Kapazität65.878
    Eröffnungsjahr2002
    NutzerNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adresse1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, USA
    TicketsTickets
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Die Geschichte des Gillette Stadiums

    Das Gillette Stadium entstand 2002 als Ersatz für das alte Foxborough Stadium. Es ist die neue Heimstätte der New England Patriots und seitdem auch des MLS-Clubs New England Revolution. Ursprünglich trug das Stadion den Namen CMGI Field, bis Gillette die Namensrechte übernahm.

    Seit der Eröffnung erlebte die Arena zahlreiche Spiele, unvergessliche Momente, legendäre Sportler und Auftritte weltbekannter Künstler. 2023 modernisierte man die Arena für 250 Millionen Dollar und rüstete sie mit einem 22-stöckigen Turm aus, dem "Lighthouse", der Gästen einen 360-Grad-Blick auf das Stadion und Boston bietet. 

    2024 bestritt Lionel Messi mit Inter Miami hier ein Spiel gegen die Heimmannschaft. Vor kurzem enthüllte der Club vor dem Stadion eine Statue für Tom Brady.

    Nun folgt das nächste Kapitel: Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtet das Gillette Stadium sieben Spiele aus.

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Gillette Stadium?

    Das Gillette Stadium ist derzeit die Heimstätte der New England Patriots aus der NFL und verfügt direkt vor dem Stadion über eine Statue von Tom Brady, die dem Quarterback gewidmet ist. Es dient zudem als Heimstadion für den MLS-Verein New England Revolution.

    MannschaftLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Anfahrt zum Gillette Stadium

    So erreichen Fans das Gillette Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Die beste Option ist der MBTA-Nahverkehrszug von South Boston bis Foxboro, direkt am Stadion. Die Hin- und Rückfahrt kostet rund 20 Dollar. Fans buchen ihr Ticket über die mTicket-App der MBTA. 

    Anfahrt zum Gillette Stadium mit dem Auto 

    Für die Anreise mit dem Auto erreichen Sie das Stadion über die I-95 und die I-495. In der Nähe stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Kaufen Sie Ihr Parkticket im Voraus, um Wartezeiten zu vermeiden, besonders an Veranstaltungstagen. 

  • Führungen durch das Gillette Stadium

    Derzeit bietet das Gillette Stadium keine öffentlichen oder privaten Führungen an. Besucher können jedoch weiterhin zum "The Lighthouse" gehen. Von dort haben sie einen weiten Blick über das gesamte Stadion und die Umgebung. Außerdem können Sie die "Patriots Hall of Fame" erkunden. Das Museum zeigt die Geschichte des Teams aus nächster Nähe. Danach können Sie im "Patriots ProShop" offizielle Fanartikel kaufen und ein besonderes Fanerlebnis genießen.

  • Restaurants und Cafés nahe dem Gillette Stadium

    Das Gillette Stadium liegt direkt am Patriot Place, einem lebhaften Open-Air-Einkaufszentrum der Kraft Group. Die Anlage bietet viele Gastronomiebetriebe und ein besonderes Stadionerlebnis. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie und weitere Restaurants locken Besucher mit Pizza, Steaks, Cocktails und Live-Musik. 

    Fans können außerdem die Patriot Hall of Fame besuchen. Das Museum zeigt die Geschichte der New England Patriots. 