Das Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieben Spiele aus, darunter Begegnungen der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

In seiner 23-jährigen Geschichte war das Gillette Stadium Schauplatz vieler Großveranstaltungen, darunter NFL- und MLS-Spiele, internationale Fußballspiele, College-Football-Veranstaltungen und Konzerte mit einigen der weltweit größten Künstler.

48 Mannschaften kämpfen um den Weltmeistertitel; das Turnier läuft im Juni und Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

Aus Sponsoringgründen trägt der Austragungsort während des Turniers den Namen "Boston Stadium".

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