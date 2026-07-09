Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liefert in ganz Nordamerika packende K.o.-Spiele. Das Boston Stadium (Gillette Stadium) hat seine Rolle als Spielort zwar beendet, doch sein Erbe bei diesem historischen Turnier bleibt noch viele Jahre sichtbar.

Die Arena in New England hat ihre Fußballgeschichte mit sieben Turnierspielen erweitert – das heutige Highlight ist das Viertelfinale zwischen Frankreich und den "Atlas-Löwen" aus Marokko.

In seinen 23 Jahren hat das Gillette Stadium viele große Events gesehen, darunter NFL- und MLS-Spiele, internationale Fußballpartien, College-Football und Konzerte mit einigen der größten Künstler der Welt.

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