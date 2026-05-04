"Wirken stabiler": Kann sich der FC Bayern gegen PSG auf einen entscheidenden Vorteil verlassen?

"Ich habe gesehen, dass Bayern dominant war (im Hinspiel, d. Red.), vor allem in den letzten 20 bis 25 Minuten. Und wenn Bayern einige Angriffe noch besser ausgespielt hätte, hätten sie das Spiel nicht verlieren müssen. Sie haben körperlich einen sehr starken Eindruck hinterlassen, das hinterlassen sie eigentlich in jedem Spiel. Für mich sind sie auch körperlich stärker als PSG, denn die haben mit heraushängender Zunge hinten verteidigt", erklärte Matthäus seine Ansicht am Sonntagabend bei Sky90.

Er finde, "dass Bayern - und da bin ich nicht Patriot, sondern sage, was ich sehe und gesehen habe in dieser Saison - stabiler wirkt", führte der ehemalige FCB-Profi aus. Matthäus prognostizierte: "Deshalb denke ich, dass Bayern München dieses Spiel gewinnen und im Finale von Budapest stehen wird."