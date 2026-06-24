Nachdem man bei Víctor Munoz leer ausgegangen war, intensiviert Newcastle United offenbar das Werben um Said El Mala vom 1. FC Köln. Das berichtet die englische Daily Mail. Doch demnach droht den Magpies ausgerechnet erneut durch den FC Liverpool die nächste Transferenttäuschung.
Wird Newcastle United erneut ausgestochen? FC Liverpool könnte bei Shootingstar der Bundesliga offenbar wieder zum Spielverderber werden
Ganz oben auf der Liste steht bei Newcastle nun neben El Mala auch der Belgier Matias Fernandez-Pardo von OSC Lille. Das Problem: Dem Bericht zufolge suchen die Reds nach dem Abschied von Identifikationsfigur Mohamed Salah ihrerseits nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn.
Sollte Liverpool bei den eigentlichen Wunschkandidaten Yan Diomande von RB Leipzig und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain leer ausgehen, könnten El Mala und Fernandez-Pardo schnell in den direkten Fokus rücken. Derzeit beobachte Liverpool das Duo zumindest aus der Distanz ganz genau.
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Liverpool schnappte Newcastle Munoz weg
Newcastle sucht derweil nach einem Nachfolger für Anthony Gordon, den es kürzlich zum FC Barcelona zog. Eigentlich hatte Newcastle den spanischen Nationalspieler Víctor Munoz von CA Osasuna als Wunschlösung ins Visier genommen, mit dessen Klub bereits eine vollständige Einigung erzielt worden war.
In der vergangenen Woche wurden die Magpies jedoch vom LFC ausgestochen, der sich die Dienste von Munoz für rund 40 Millionen Euro sicherte. Nach diesem empfindlichen Rückschlag mussten die Verantwortlichen in Newcastle ihre Prioritäten auf dem Transfermarkt neu ordnen.
El Mala stand vor Wechsel zu Brentford
Für El Mala wiederum wäre der Schritt auf die Insel der nächste Meilenstein einer rasanten Entwicklung. Nach seinem Wechsel von Viktoria Köln zum großen Nachbarn im Sommer 2024 avancierte der 19-jährige Flügelstürmer in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 13 Treffern und fünf Vorlagen auf Anhieb zum Leistungsträger und Fanliebling beim Effzeh.
Erst kürzlich scheiterte ein bereits weit fortgeschrittener Wechsel zum FC Brentford, weil sich der Youngster im letzten Moment persönlich gegen den Transfer entschied - trotz einer lukrativen Vertragsofferte und der grundsätzlichen Bereitschaft der Kölner Führung, das Kölner Juwel ziehen zu lassen.
Finanziell sitzt der Bundesligist ohnehin am längeren Hebel, da der Vertrag des Youngsters bis 2030 läuft und keinerlei Ausstiegsklausel beinhaltet. Die Schmerzgrenze für Sportgeschäftsführer Thomas Kessler ist klar definiert: Mindestens 50 Millionen Euro verlangt der Effzeh für sein Offensiv-Juwel.
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BVB hat El Mala wohl auch noch auf dem Schirm
Neben den zahlungskräftigen Klubs aus England signalisiert auch Borussia Dortmund weiterhin Interesse. Nachdem sich Brighton & Hove Albion aus dem Poker zurückgezogen hat, gilt der BVB als heißester Abnehmer in Deutschland.
Laut einem Bericht des Express sind die Schwarz-Gelben allerdings nicht bereit, die geforderten 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Stattdessen wird im Umfeld der Borussia über eine kreative Lösung nachgedacht, um den Kölnern den Deal schmackhaft zu machen.