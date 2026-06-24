Wird Newcastle United erneut ausgestochen? FC Liverpool könnte bei Shootingstar der Bundesliga offenbar wieder zum Spielverderber werden

Für El Mala wiederum wäre der Schritt auf die Insel der nächste Meilenstein einer rasanten Entwicklung. Nach seinem Wechsel von Viktoria Köln zum großen Nachbarn im Sommer 2024 avancierte der 19-jährige Flügelstürmer in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 13 Treffern und fünf Vorlagen auf Anhieb zum Leistungsträger und Fanliebling beim Effzeh.

Erst kürzlich scheiterte ein bereits weit fortgeschrittener Wechsel zum FC Brentford, weil sich der Youngster im letzten Moment persönlich gegen den Transfer entschied - trotz einer lukrativen Vertragsofferte und der grundsätzlichen Bereitschaft der Kölner Führung, das Kölner Juwel ziehen zu lassen.

Finanziell sitzt der Bundesligist ohnehin am längeren Hebel, da der Vertrag des Youngsters bis 2030 läuft und keinerlei Ausstiegsklausel beinhaltet. Die Schmerzgrenze für Sportgeschäftsführer Thomas Kessler ist klar definiert: Mindestens 50 Millionen Euro verlangt der Effzeh für sein Offensiv-Juwel.