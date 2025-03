Wird Manchester City vs. Bournemouth (FA Cup) heute nicht live im TV oder im Live Stream gezeigt / übertragen?

Heute steigt die Partie Manchester City vs. Bournemouth. Doch wer zeigt / überträgt den FA Cup heute im LIVE STREAM und live im TV?

Im englischen FA Cup 2024/25 steht das Viertelfinale auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Auswärtsspiel von Manchester City bei Bournemouth. Die Heimstätte der Cherries, das Vitality Stadium, dient als Schauplatz.

Bournemouth rangiert nach zwölf Dreiern, acht Unentschieden und neun Niederlagen in der Premier League mit 44 Zählern auf dem zehnten Platz. Im FA Cup hatte die Mannschaft von Andoni Iraola zuerst ein 5:1 gegen West Bromwich Albion sowie ein 2:0 beim FC Everton gefeiert. Am 1. März hatten die Cherries dann zuhause gegen die Wolverhampton Wanderers das bessere Zielwasser – zuvor hatten sie sich mit 1:1 getrennt.

Manchester City ging in den bisherigen 29 Spieltagen in der EPL 14-mal als Sieger, sechsmal mit einer Punktteilung und neunmal als Verlierer vom Platz. Infolgedessen belegt das Team von Pep Guardiola mit 48 Punkten den fünften Rang. Im FA Cup treten die Citizens nun erstmals gegen einen Ligakonkurrenten an. Auf dem Weg ins Viertelfinale hatten sie zuerst den League-Two-Vertreter Salford City mit 8:0 und den League-One-Klub Leyton Orient mit 2:1 bezwungen. Am 1. März feierten sie einen 3:1-Heimerfolg gegen Plymouth Argyle.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Manchester City vs. Bournemouth.