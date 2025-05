Wird das Freitagsspiel der Bundesliga ab 2025/26 wieder live auf Sky gezeigt / übertragen?

Ab der Bundesliga-Saison 2025/26 laufen die Freitagsspiele nicht mehr bei DAZN. Werden sie stattdessen wieder live auf Sky gezeigt / übertragen?

Für viele von Euch endet ab Sommer 2025 eine Ära: Freitagabend, Bundesliga, DAZN – das war lange gesetzt. Doch künftig läuft die Partie zum Bundesliga-Auftakt wieder woanders. Sky sichert sich die Rechte für den Freitag und kehrt damit an einen altbekannten Sendeplatz zurück.

Hintergrund ist die neue Rechtevergabe der DFL. DAZN ging bei den Freitagspartien leer aus – und Sky übernimmt. Für Euch bedeutet das: Wer das Flutlichtspiel zum Wochenausklang live sehen will, braucht künftig ein Sky-Abo – sei es klassisch per Pay-TV, mit Sky Go oder über den Streamingdienst WOW.

GOAL erklärt, was hinter dem Wechsel steckt – und wie Ihr die Spiele ab Sommer 2025 schauen könnt.