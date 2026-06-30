Wird er jetzt der Nachfolger von Julian Nagelsmann? Jürgen Klopp mauert zu einer möglichen Zukunft als Bundestrainer

Die Niederlage ließ ihn ratlos zurück. "Es gibt 500.000 Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Du musst nur einen finden", sagte Klopp. "Es gab nur ein Ziel, einen Traum, der ist geplatzt. Es war dramatisch. Wir haben nicht funktioniert."

Die DFB-Elf habe "zu wenig kreiert", kritisierte Klopp: "Du musst über die Flügel kommen. Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, wie gut die Jungs spielen können, aber das haben sie nicht auf den Platz bekommen." In drei Monaten, sagte der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums, "werden wir wieder von Wirtz und Musiala schwärmen, wie großartig sie sind. Aber eben nicht jetzt."

Auch der Kopf habe sicherlich eine Rolle gespielt. "Paraguay hatte die Möglichkeit, etwas zu erreichen", betonte Klopp. "Deutschland hatte den Druck, etwas zu erreichen." Es habe zu wenig Tempoverschärfungen und Konsequenz gegeben. "Jeder im Stadion hat gedacht: Jetzt drehen sie es! Haben wir aber nicht. Wir haben sie vom Haken gelassen."