In England kennen nun vermutlich viele Fußball-Fans Kaishu Sano vom 1. FSV Mainz 05. Mit der japanischen Nationalmannschaft beeindruckte der 25-Jährige zuletzt in London. Beim 1:0-Erfolg gegen die Three Lions von Coach Thomas Tuchel spielte Sano nicht nur die vollen 90 Minuten, sondern glänzte im Mittelfeld zusammen mit dem ehemaligen Frankfurter Daichi Kamada.
Wird der Transferrekord pulverisiert? Ablösesumme von 60 Millionen Euro für Mainzer Mittelfeldmotor im Gespräch
Die Mainzer hatten den Mittelfeldspieler 2024 für nur 2,5 Millionen Euro von den Kashima Antlers geholt und ihn bis 2028 gebunden. Doch nach seiner zweiten herausragenden Saison in Folge - bisher ohne einzige Bundesliga-Minute verpasst zu haben - glauben nur noch wenige daran, dass Sano über den Sommer hinaus noch in Mainz weilt.
Laut der Bild existiert keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, sodass sich in den kommenden Monaten ein Wettbieten europäischer Top-Klubs anbahnen könnte: Ablösen von 60 Millionen Euro oder mehr gelten mittlerweile als realistisch für einen der derzeit begehrtesten defensiven Mittelfeldspieler Europas.
Das würde den bisherigen Transferrekord der Nullfünfer pulverisieren. Dieser liegt bei einer Einnahme von 31,5 Millionen Euro, als zur Saison 2024/25 Brajan Gruda nach Brighton wechselte.
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Brentford soll Interesse an Sano zeigen
Seit Dienstagabend dürfte zudem klar sein, dass neben spanischen Klubs auch namhafte englische Vereine ein Auge auf Sano geworfen haben. Sein Auftritt im Wembley-Stadion bestätigte einmal mehr, dass er bereit für die Premier League ist.
Die Statistiken untermauern das: Von 31 Pässen landeten 94 Prozent beim Mitspieler, 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewann er und obwohl er nur 1,76 Meter misst, entschied er auch in der Luft sämtliche Duelle für sich. Mit acht Balleroberungen unterband er wiederholt das Spiel der Engländer im Mittelfeld, hinzu kamen ein eigener Torschuss und eine Vorlage.
Eines dürfte gewiss sein: In den kommenden Wochen werden auf der Tribüne nicht nur Scouts des FC Brentford, dem offenbar ersten Premier-League-Klub, der Interesse an Sano zeigte, bei Mainz-Spielen genau hinschauen.
Kaishu Sano: Leistungsdaten beim 1. FSV Mainz 05
- Pflichtspiele: 75
- Tore: 1
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 4