Wird der Transferrekord pulverisiert? Ablösesumme von 60 Millionen Euro für Mainzer Mittelfeldmotor im Gespräch

Die Mainzer hatten den Mittelfeldspieler 2024 für nur 2,5 Millionen Euro von den Kashima Antlers geholt und ihn bis 2028 gebunden. Doch nach seiner zweiten herausragenden Saison in Folge - bisher ohne einzige Bundesliga-Minute verpasst zu haben - glauben nur noch wenige daran, dass Sano über den Sommer hinaus noch in Mainz weilt.

Laut der Bild existiert keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, sodass sich in den kommenden Monaten ein Wettbieten europäischer Top-Klubs anbahnen könnte: Ablösen von 60 Millionen Euro oder mehr gelten mittlerweile als realistisch für einen der derzeit begehrtesten defensiven Mittelfeldspieler Europas.

Das würde den bisherigen Transferrekord der Nullfünfer pulverisieren. Dieser liegt bei einer Einnahme von 31,5 Millionen Euro, als zur Saison 2024/25 Brajan Gruda nach Brighton wechselte.