Wird der Transferrekord eines Bundesligisten pulverisiert? Newcastle United angeblich hinter umworbenen WM-Shootingstar her

Die englische Zeitung Daily Mail sowie Sky Sports berichten, dass die Magpies Manzambi nach Nordengland lotsen wollen. Der neureiche Klub aus der Premier League sucht nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale und sieht im Freiburger den idealen Mann für die Zukunft.

Die Engländer sind dabei durchaus bereit, für das Top-Talent tief in die Tasche zu greifen, um die Konkurrenz auszustechen. Dem TV-Sender zufolge schätzt man bei Newcastle, dass Manzambi für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zu haben wäre. Eine solche Summe würde den bisherigen Rekordverkauf der Breisgauer pulverisieren.