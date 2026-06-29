Die WM dient Johan Manzambi als Bühne, um sich den großen Klubs aus Europa zu präsentieren. Nach überragenden Leistungen plant Newcastle United offenbar einen konkreten Vorstoß beim Profi des SC Freiburg. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat in den drei Gruppenspielen der Schweiz drei Tore erzielt und einen Assist gesammelt. Damit knüpft er an seine starke Saison im Trikot der Breisgauer an und untermauert seinen rasanten sportlichen Aufstieg der vergangenen Monate. Diese Leistungsexplosion ist offenbar auch den Verantwortlichen von Newcastle United aufgefallen.
Wird der Transferrekord eines Bundesligisten pulverisiert? Newcastle United angeblich hinter umworbenen WM-Shootingstar her
Die englische Zeitung Daily Mail sowie Sky Sports berichten, dass die Magpies Manzambi nach Nordengland lotsen wollen. Der neureiche Klub aus der Premier League sucht nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale und sieht im Freiburger den idealen Mann für die Zukunft.
Die Engländer sind dabei durchaus bereit, für das Top-Talent tief in die Tasche zu greifen, um die Konkurrenz auszustechen. Dem TV-Sender zufolge schätzt man bei Newcastle, dass Manzambi für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zu haben wäre. Eine solche Summe würde den bisherigen Rekordverkauf der Breisgauer pulverisieren.
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Wird Manzambi zu Freiburgs Rekordverkauf?
Dieser liegt bei 25 Millionen Euro und wurde durch die Verkäufe von Kevin Schade (FC Brentford) und Merlin Röhl (Everton) aufgestellt.
Die Freiburger Führungsetage um Sportvorstand Jochen Saier befindet sich bei Manzambi in einer komfortablen Verhandlungsposition und steht unter keinerlei Verkaufsdruck. Der Achter ist noch bis 2030 vertraglich gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Das langfristige Arbeitspapier garantiert dem Sportclub die volle Kontrolle über die Zukunft des Youngsters.
Abgang würde Freiburg schwer treffen
Mit fortschreitendem Turnierverlauf und der anstehenden K.o.-Phase könnte der Marktwert des Schweizers schließlich noch weiter in die Höhe schießen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Manzambi nach seinen jüngsten Topleistungen auch bei weiteren Vereinen ganz oben auf dem Zettel steht. Ein mögliches Wettbieten würde den Preis nach oben treiben und den Freiburgern die Kasse füllen.
Für sie wäre der Verlust des Mittelfeld-Akteurs sportlich zwar ein herber Rückschlag, finanziell jedoch ein Segen, der dem Verein große Handlungsspielräume auf dem Transfermarkt eröffnen würde.
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Müller: "Manzambi könnte einer für Bayern München sein"
Thomas Müller sagte kürzlich über Manzambi bei Magenta TV, das sei ein Spieler, "den auch der FC Bayern anschauen sollte. Das könnte einer für Bayern München sein". Mats Hummels, ebenfalls Experte und Abwehrikone bei Borussia Dortmund, ergänzte: "Oder der BVB."
"ManUnited kann ihn nicht länger ignorieren", titelte zuletzt die Manchester Evening News. Neben Newcastle und ManUnited werden auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und Manchester City gehandelt, auch Real Madrid wurde bereits genannt. Die Schweizer Zeitung Blick berichtete im März von einem angeblichen Interesse der Bayern und von Paris Saint-Germain. Auch der BVB soll Manzambi genau im Blick haben.
Freiburg hatte ihn Anfang 2023 aus der U18 von Servette Genf verpflichtet. Seit 2024 ist er Teil des Profikaders und absolvierte in der erfolgreichen abgelaufenen Saison 47 Pflichtspiele. Dabei markierte er sieben Tore und lieferte neun Vorlagen.