Der FC Bayern München hat im Werben um Givairo Read offenbar hochkarätige Konkurrenz bekommen. Wie die Bild-Zeitung und Sky Sports übereinstimmend berichten, ist Manchester City in den Poker um den Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam eingestiegen.
Wird der Preis jetzt in die Höhe getrieben? FC Bayern München bekommt hochkarätige Konkurrenz im Poker um angeblichen Wunschspieler
FC Bayern: Read-Transfer genießt offenbar Priorität
Die Skyblues würden den 19-Jährigen im Saisonendspurt intensiv beobachten und einen Transfer-Vorstoß in Erwägung ziehen, heißt es. In der jüngeren Vergangenheit waren die Bayern immer hartnäckiger mit Read in Verbindung gebracht worden.
Zwischenzeitlich wurde sogar berichtet, dass eine Verpflichtung des jungen Niederländers an der Säbener Straße oberste Priorität genießen würde. Gespräche seien bereits geführt worden. Als potenzielle Ablösesumme stehen 30 Millionen Euro im Raum.
- Getty Images
Read könnte bei hinten Bayern rechts und links aushelfen
Sollte ManCity tatsächlich bei Read in die Vollen gehen, könnte die Summe nochmal in die Höhe getrieben werden. Zumal er noch einen Vertrag bis 2029 in Rotterdam besitzt. Auch dem FC Liverpool wurde zwischenzeitlich Interesse nachgesagt, im Winter sahen die Reds jedoch von einem Transfer ab.
In München könnte indes ein Kaderplatz frei werden, sollte Sacha Boey nach seiner Leihe fest zu Galatasaray Istanbul zurückkehren. Der Franzose gilt seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat, nachdem er sich bei den Bayern nie wirklich durchsetzen könnte. Gala soll durchaus in Erwägung ziehen, die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen.
Read würde demzufolge mit Konrad Laimer und Josip Stanisic um einen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite konkurrieren. Genau wie die beiden Bayern-Stars könnte er auch auf links aushelfen. Ein großer Pluspunkt ob der Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies, um den es zudem Gedankenspiele geben soll, ihn im Sommer zu verkaufen. Zudem wird Raphael Guerreiro den Branchenprimus am Saisonende ablösefrei verlassen.
Rätsel um lange Verletzung: Read-Comeback soll bevorstehen
Doch auch Read plagt sich in der laufenden Spielzeit immer wieder mit Verletzungen herum, weshalb er bisher lediglich auf 16 Einsätze für Feyenoord kommt. Nach einer hartnäckigen Blessur am Oberschenkel soll der Teenager nun unmittelbar vor einem Comeback stehen.
Bereits Mitte Januar war Read in Folge von wochenlangen Oberschenkelproblemen auf den Platz zurückgekehrt und spielte zur Überraschung vieler sogar bis zur Nachspielzeit, ehe ihn Trainer Robin van Persie gezwungenermaßen ausgewechselte, weil sich der niederländische U21-Nationalspieler an die zuvor lädierte Stelle fasste.
Seitdem absolvierte er kein Spiel mehr. Die renommierte niederländische Zeitung Algemeen Dagblad berichtete anschließend, dass Feyenoords Ärzte van Persie eine Auswechslung nach 60 Minuten empfohlen hätten - der Trainer sich dem Rat aber widersetzt habe. Den Vorwurf wies van Persie kurz darauf jedoch entschieden zurück. "Ich habe Artikel gelesen, die sachlich falsch sind", sagte der ehemalige Weltklasse-Stürmer. "Wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam, das war diesmal nicht anders."
Givairo Read: Seine bisherigen Leistungsdaten im Profifußball
Saison Klub Spiele Tore Assists 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 16 1 3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.