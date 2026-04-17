Wird der Preis jetzt in die Höhe getrieben? FC Bayern München bekommt hochkarätige Konkurrenz im Poker um angeblichen Wunschspieler

Sollte ManCity tatsächlich bei Read in die Vollen gehen, könnte die Summe nochmal in die Höhe getrieben werden. Zumal er noch einen Vertrag bis 2029 in Rotterdam besitzt. Auch dem FC Liverpool wurde zwischenzeitlich Interesse nachgesagt, im Winter sahen die Reds jedoch von einem Transfer ab.

In München könnte indes ein Kaderplatz frei werden, sollte Sacha Boey nach seiner Leihe fest zu Galatasaray Istanbul zurückkehren. Der Franzose gilt seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat, nachdem er sich bei den Bayern nie wirklich durchsetzen könnte. Gala soll durchaus in Erwägung ziehen, die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen.

Read würde demzufolge mit Konrad Laimer und Josip Stanisic um einen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite konkurrieren. Genau wie die beiden Bayern-Stars könnte er auch auf links aushelfen. Ein großer Pluspunkt ob der Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies, um den es zudem Gedankenspiele geben soll, ihn im Sommer zu verkaufen. Zudem wird Raphael Guerreiro den Branchenprimus am Saisonende ablösefrei verlassen.