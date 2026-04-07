"Wird der beste Torwart der Welt bleiben, so lange er spielt": Bayern Münchens Manuel Neuer wird gefeiert und kann über Gegentor bei Real Madrid lachen

Neuer hatte Ende März seinen 40. Geburtstag gefeiert. Ob der ehemalige deutsche Nationaltorwart über das Saisonende hinaus im Bayern-Tor steht, ist weiterhin offen. Seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag hat Neuer bisher nicht verlängert.

"Schauen wir morgen, jetzt kann ich es noch nicht sagen", meinte Neuer derweil auf die Frage, ob das intensive Spiel in Madrid körperliche Wehwehchen nach sich ziehen werde. Es mache ihm "Spaß mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam. Es ist alles möglich und deswegen bin ich trotz meiner 40 Jahre immer noch dabei", so der Routinier.

"Wie er heute gehalten hat, das war perfekt", lobte indes Neuers ehemaliger Mitspieler Mats Hummels - unter anderem Weltmeisterkollege von 2014 - als TV-Experte bei Prime. "Da müssen wir nicht drumherum reden, Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung", so Hummels weiter.

Auch Ex-Nationalspieler Christoph Kramer schwärmte von Neuers Vorstellung: "Dass das nach wie vor der beste Torwart der Welt ist - wir haben alle heute das Spiel gesehen - das ist einfach so. Und das wird auch so bleiben, so lange er spielt. Ich finde ihn unmenschlich gut."



