"Wird der beste Torwart der Welt bleiben, so lange er spielt": Bayern Münchens Manuel Neuer wird gefeiert und kann über Gegentor bei Real Madrid lachen

Manuel Neuer war einer der überragenden Spieler bei Bayerns Sieg in Madrid. Über das Gegentor witzelte er, von zwei Weltmeisterkollegen gab es großes Lob.
Torhüter Manuel Neuer hat nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern München im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Real Madrid über das Gegentor des FCB gewitzelt.
"Ich glaube, der erste ist noch nicht drin, aber ich kann es nicht genau sagen", meinte Neuer nach der Partie bei Prime zunächst zu der entsprechenden Szene in der 74. Minute, in der er an Kylian Mbappes Abschluss aus kurzer Distanz noch dran war, entgegen seiner Einschätzung aber nicht verhindern konnte, dass der Ball hier bereits knapp über der Torlinie war.
Manuel Neuer witzelt über Bayerns Gegentor bei Real Madrid: "Ein Torwartfehler"
"War der erste schon drin?", wunderte sich Neuer, als der TV-Reporter ihn aufklärte. "Frechheit. Das ist ein Torwartfehler dann", sagte ein trotzdem gut gelaunter Neuer, der ein überragendes Spiel gezeigt hatte, augenzwinkernd. Der 40-Jährige parierte mehrfach stark gegen Abschlüsse der Real-Stars um Mbappe und Vinicius Junior und hatte so entscheidenden Anteil daran, dass sich Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse kommende Woche verschaffen konnte.
"Schade, dass es kein 2:0 geworden ist", ärgerte sich der Keeper dann doch ein bisschen. "Man weiß, wie gefährlich Real Madrid ist. Das hat man heute gesehen. Sie haben viele Chancen gehabt und auch einiges liegen gelassen."
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Christoph Kramer findet Manuel Neuer "unmenschlich gut"
Neuer hatte Ende März seinen 40. Geburtstag gefeiert. Ob der ehemalige deutsche Nationaltorwart über das Saisonende hinaus im Bayern-Tor steht, ist weiterhin offen. Seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag hat Neuer bisher nicht verlängert.
"Schauen wir morgen, jetzt kann ich es noch nicht sagen", meinte Neuer derweil auf die Frage, ob das intensive Spiel in Madrid körperliche Wehwehchen nach sich ziehen werde. Es mache ihm "Spaß mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam. Es ist alles möglich und deswegen bin ich trotz meiner 40 Jahre immer noch dabei", so der Routinier.
"Wie er heute gehalten hat, das war perfekt", lobte indes Neuers ehemaliger Mitspieler Mats Hummels - unter anderem Weltmeisterkollege von 2014 - als TV-Experte bei Prime. "Da müssen wir nicht drumherum reden, Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung", so Hummels weiter.
Auch Ex-Nationalspieler Christoph Kramer schwärmte von Neuers Vorstellung: "Dass das nach wie vor der beste Torwart der Welt ist - wir haben alle heute das Spiel gesehen - das ist einfach so. Und das wird auch so bleiben, so lange er spielt. Ich finde ihn unmenschlich gut."
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Sonntag, 19. April
17.30 Uhr
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mittwoch, 22. April
20.45 Uhr
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.