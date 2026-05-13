Wird das der entscheidende Schritt zum Transferhammer? Uli Hoeneß soll Wechsel von England-Star zum FC Bayern forcieren

Besonders die Entwicklung von Michael Olise, der die Premier League für die Münchner verlassen und sich kurzerhand zum absoluten Weltklasse-Spieler gemausert hatte, spiele in Gordons Überlegungen, sich dem FCB anzuschließen, eine Rolle.

Auch Landsmann und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane habe nach Angaben der Sport Bild schon das Gespräch mit Gordon gesucht, um ihn von einem Wechsel zum FCB zu überzeugen. Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler sei darüber hinaus in den vergangenen Wochen schon in München gewesen, um konkrete Vertragsinhalte mit den Bossen auszuhandeln.

Sky berichtete zudem von einem ersten Vertragsentwurf, der bereits Zahlen, Gehalt und Laufzeit enthalten soll. Demnach würde Gordon wohl für fünf Jahre beim Rekordmeister unterschreiben, sollte es zu einem Transfer kommen.

Doch bis dahin ist es angesichts der kolportierten Ablöseforderung der Magpies noch ein weiter Weg, zumal mit dem FC Barcelona ein weiterer Konkurrent ins Rennen um Gordon eingestiegen sein soll. Laut Sport und RAC1 sei Gordons Berater auch bei Barca-Sportdirektor Deco schon vorstellig geworden.