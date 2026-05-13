Wie die Sport Bild berichtet, forciert nun auch der Ehrenpräsident des FCB den Transfer von Anthony Gordon von Newcastle United. Demnach genieße die Verpflichtung des 25-Jährigen weiterhin oberste Priorität.
Wird das der entscheidende Schritt zum Transferhammer? Uli Hoeneß soll Wechsel von England-Star zum FC Bayern forcieren
Das Problem: Laut des Berichts fordern die Engländer eine Ablösesumme in Höhe von stolzen 92 Millionen Euro - und die sollen den Münchnern zu teuer sein. Aber: Je nachdem, wie hoch die Ablöse für Gordon ausfällt, wird dies Einfluss auf alle weiteren Bayern-Transfers im kommenden Sommer haben, heißt es.
Daher sondiere Sportvorstand Max Eberl weiter den Markt nach Alternativen. Genannt werden zwei Namen, die bereits mit den Bayern in Verbindung gebracht wurden: Bradley Barcola von Paris Saint-Germain und Leipzigs Yan Diomande. Doch beide wären wohl noch teurer als Gordon.
Gordon liebäugelt wohl mit Transfer zum FC Bayern
Erst vergangene Woche hatte die englische Zeitung Daily Mail berichtet, dass der FC Bayern im Werben um Gordon nachgelegt hat. Demnach stünde der deutsche Rekordmeister im Austausch mit den Magpies und habe erste Sondierungsgespräche für einen Transfer des polyvalenten Offensivspielers geführt.
Zu intensiven Verhandlungen sei es nach Angaben des Blattes aber noch nicht gekommen. Mutmaßlich geht es nun zunächst darum, abzuklopfen, wie viel Newcastle für die Dienste von Gordon verlangen würde, obgleich der Klub sich darüber bewusst sei, dass Gordon im kommenden Sommer eine neue Herausforderung suche und der FC Bayern ihn durchaus reize.
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Kann Kane Einfluss auf Gordon ausüben?
Besonders die Entwicklung von Michael Olise, der die Premier League für die Münchner verlassen und sich kurzerhand zum absoluten Weltklasse-Spieler gemausert hatte, spiele in Gordons Überlegungen, sich dem FCB anzuschließen, eine Rolle.
Auch Landsmann und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane habe nach Angaben der Sport Bild schon das Gespräch mit Gordon gesucht, um ihn von einem Wechsel zum FCB zu überzeugen. Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler sei darüber hinaus in den vergangenen Wochen schon in München gewesen, um konkrete Vertragsinhalte mit den Bossen auszuhandeln.
Sky berichtete zudem von einem ersten Vertragsentwurf, der bereits Zahlen, Gehalt und Laufzeit enthalten soll. Demnach würde Gordon wohl für fünf Jahre beim Rekordmeister unterschreiben, sollte es zu einem Transfer kommen.
Doch bis dahin ist es angesichts der kolportierten Ablöseforderung der Magpies noch ein weiter Weg, zumal mit dem FC Barcelona ein weiterer Konkurrent ins Rennen um Gordon eingestiegen sein soll. Laut Sport und RAC1 sei Gordons Berater auch bei Barca-Sportdirektor Deco schon vorstellig geworden.
Bayern soll Wunschziel von Vlahovic sein
The Athletic behauptete indes, dass Diomande das präferierte Transferziel Nummer eins der Bayern gewesen sei, dessen Transfer jedoch voraussichtlich die Grenze von 100 Millionen Euro übertreffen würde. Viel zu viel für den FCB.
Oder landet am Ende doch Dusan Vlahovic in München? Zuletzt hatte die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, dass die Bayern das absolute Wunschziel des Stürmers von Juventus Turin darstellen.
Während dieser Saison waren die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Serben, dessen Vertrag bei der Alten Dame am Saisonende ausläuft, nach München nie abgerissen. Und das ist bei weitem nicht die erste Spielzeit, in der Vlahovic mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Schon rund um dessen Unterschrift bei Juventus Anfang 2022 hatte es derartige Spekulationen gegeben.
Juve würde hingegen gerne mit Vlahovic verlängern. Eine Einigung ist inzwischen aber in weite Ferne gerückt. Angeblich soll komplette Funkstille herrschen. Allen voran die Gehaltsfrage sei dafür verantwortlich, heißt es. Während der 26-Jährige gerne weiterhin um die zwölf Millionen Euro netto verdienen würde, wolle Turin das Jahressalär kurzerhand halbieren. Erst vor wenigen Tagen war in der Gazzetta dello Sport von fünf (!) Verhandlungsrunden die Rede, die zu keinem Ergebnis geführt hätten.
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Anthony Gordon: Leistungsdaten in dieser Saison
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten Platzverweise 46 17 5 4 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.