Vor dem Viertelfinalduell im FA Cup am Samstag gegen Manchester City erklärte LFC-Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz, dass der Brasilianer den Reds in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen werde.
"Wird beim Spiel gegen PSG nicht dabei sein": Arne Slot offenbart Schock-Nachricht für den FC Liverpool
Neben dem Duell gegen die Skyblues werde Alisson dabei auch das Aufeinandertreffen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verpassen. "Er wird beim Spiel gegen PSG ebenfalls nicht dabei sein, weil er noch etwas länger ausfällt", so Slot. Eine Rückkehr werde "gegen Ende der Saison" erwartet.
Alisson war beim CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Galatasaray zum ersten Mal aufgrund von muskulären Problemen verletzungsbedingt ausgefallen. Im Anschluss kehrte er für die Begegnung gegen Tottenham Hotspur (Premier League) und das Ruckspiel gegen die Türken wieder in die Mannschaft zurück, ehe beim Duell gegen Brighton & Hove Albion unmittelbar vor der Länderspielpause erneut zusehen musste.
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Salah nach Verletzung zurück: "Steht für morgen zur Verfügung"
Wieder mit von der Partie ist hingegen Mohamed Salah, der gegen Brighton ebenfalls noch gefehlt hatte: "Salah ist einsatzbereit, er hat gestern mit uns trainiert, er wird heute mit uns trainieren und steht für morgen zur Verfügung", meinte Slot.
Darüber hinaus könnte auch Stürmer Alexander Isak nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern. Aufgrund eines Wadenbeinbruches war der Schwede nun fast vier Monate ausgefallen, eine Rückkehr in den Kader sei im Bereich des Möglichen.
"Es ist noch zu früh, um ihn in der Startelf zu erwarten. Gestern war sein erstes Training nach 101 Tagen Pause. Es wird etwas Zeit brauchen, bis wir ihm viel Spielzeit geben können, aber wir werden sicherstellen, dass wir das Richtige tun, um ihn wieder aufzubauen. Es ist gut, ihn auf dem Trainingsplatz zu haben, noch besser, ihn auf den Platz zu bringen", erklärte der LFC-Coach.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.