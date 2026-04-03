"Wird beim Spiel gegen PSG nicht dabei sein": Arne Slot offenbart Schock-Nachricht für den FC Liverpool

Wieder mit von der Partie ist hingegen Mohamed Salah, der gegen Brighton ebenfalls noch gefehlt hatte: "Salah ist einsatzbereit, er hat gestern mit uns trainiert, er wird heute mit uns trainieren und steht für morgen zur Verfügung", meinte Slot.

Darüber hinaus könnte auch Stürmer Alexander Isak nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern. Aufgrund eines Wadenbeinbruches war der Schwede nun fast vier Monate ausgefallen, eine Rückkehr in den Kader sei im Bereich des Möglichen.

"Es ist noch zu früh, um ihn in der Startelf zu erwarten. Gestern war sein erstes Training nach 101 Tagen Pause. Es wird etwas Zeit brauchen, bis wir ihm viel Spielzeit geben können, aber wir werden sicherstellen, dass wir das Richtige tun, um ihn wieder aufzubauen. Es ist gut, ihn auf dem Trainingsplatz zu haben, noch besser, ihn auf den Platz zu bringen", erklärte der LFC-Coach.