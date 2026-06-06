Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, erwarte der Klub seinen Shootingstar zurück und werde ihn "mit allem unterstützen, was er benötigt". Der 18-Jährige hatte im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.
"Wird alle Unterstützung bekommen": FC Bayern München erwartet Lennart Karl nach bitterer Verletzung zurück
"So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht."
Assan Ouedraogo ersetzt Lennart Karl bei der WM
Karl hatte beim 4:3 gegen die Schweiz im März sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Er trug das DFB-Trikot bisher drei Mal. Für ihn rückt Assan Ouedraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Karl wird aus der Heimat mitfiebern. "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute", schrieb er unter einen Instagram-Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, in dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: "Komme stärker zurück, versprochen."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".