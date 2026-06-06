"Wird alle Unterstützung bekommen": FC Bayern München erwartet Lennart Karl nach bitterer Verletzung zurück

Karl hatte beim 4:3 gegen die Schweiz im März sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Er trug das DFB-Trikot bisher drei Mal. Für ihn rückt Assan Ouedraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Karl wird aus der Heimat mitfiebern. "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute", schrieb er unter einen Instagram-Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, in dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: "Komme stärker zurück, versprochen."