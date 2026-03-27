"Wir würden ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen": FC Bayerns Uli Hoeneß will Schluss mit altem "Tabu" im Profifußball

Dobrick (29) hatte am Dienstag als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligavereins öffentlich über seine Homosexualität gesprochen. Bei seinem Coming-out, das er via RTL und stern kommunizierte, beklagte der U19-Trainer des FC St. Pauli Anfang der Woche: "Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische."

Tatsächlich sind Coming-outs im Profifußball während der aktiven Karriere. Thomas Hitzlsperger ging diesen Schritt beispielsweise erst nach seiner Laufbahn in einem Interview mit der WochenzeitungDie Zeit. "Ich wollte eine Diskussion voranbringen über Homosexualität in der Gesellschaft, mit besonderem Augenmerk auf den Profi-Fußball. Aber auch über Vorurteile, die es natürlich damals gab, die es auch heute noch gibt. Wenn Homosexualität nicht sichtbar ist im Profisport und in anderen Bereichen der Gesellschaft, denkt man, dass es nicht existiert.", sagte er damals.