Bei eine Auftritt auf dem KI-Festival „data:unplugged“ in Münster betonte Uli Hoeneß, dass der Verbleib des 24-jährigen Flügelspielers für den Erfolg der Mannschaft auf dem Platz und für die Zufriedenheit der riesigen weltweiten Fangemeinde von entscheidender Bedeutung sei.
"Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen“: Uli Hoeneß macht sich über Liverpool lustig und schließt Verkauf von Michael Olise aus
In seiner typisch unverblümten Art hielt sich Hoeneß nicht zurück, als er die aktuelle Form des FC Liverpool und deren massive Investitionen auf dem Transfermarkt bewertete. Die Reds haben trotz erheblicher Ausgaben eine schwierige Saison hinter sich, und der Bayern-Chef wies schnell darauf hin, dass mehr Geld nicht immer gleichbedeutend mit besseren Ergebnissen ist. „Liverpool hat in diesem Jahr bereits 500 Millionen Euro ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen“, sagte Hoeneß.
Liverpool gilt neben Real Madrid und anderen Top-Klubs als einer der Klubs, die Interesse an Michael Olise gezeigt haben sollen.
Uli Hoeneß: „Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans"
Hoeneß betonte: „Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben Millionen von Fans weltweit, und es hilft ihnen nicht viel, wenn wir 200 Millionen Euro auf der Bank haben, aber deswegen jeden Samstag schlechteren Fußball spielen“, fügte der Bayern-Chef hinzu.
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Olises langfristiges Engagement
Seit seinem Wechsel aus der Premier League hat sich Olise in München zu einer Schlüsselfigur entwickelt und damit den Hype gerechtfertigt, der seinen Wechsel von Anfang an begleitet hatte. Da sein aktueller Vertrag in der Allianz Arena bis 2029 läuft, befindet sich der FC Bayern in einer Position der absoluten Macht, wenn es darum geht, Angebote von anderen Vereinen wie Liverpool zu verhandeln oder abzulehnen.