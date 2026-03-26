"Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen“: Uli Hoeneß macht sich über Liverpool lustig und schließt Verkauf von Michael Olise aus

In seiner typisch unverblümten Art hielt sich Hoeneß nicht zurück, als er die aktuelle Form des FC Liverpool und deren massive Investitionen auf dem Transfermarkt bewertete. Die Reds haben trotz erheblicher Ausgaben eine schwierige Saison hinter sich, und der Bayern-Chef wies schnell darauf hin, dass mehr Geld nicht immer gleichbedeutend mit besseren Ergebnissen ist. „Liverpool hat in diesem Jahr bereits 500 Millionen Euro ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen“, sagte Hoeneß.

Liverpool gilt neben Real Madrid und anderen Top-Klubs als einer der Klubs, die Interesse an Michael Olise gezeigt haben sollen.