In Minute 70 ging Davies an der Mittellinie plötzlich in die Knie und zog sich das Trikot übers Gesicht. Während seine Mitspieler versuchten, ihn zu trösten, flossen bereits Tränen. Immerhin war er noch in der Lage, den Platz selbständig zu verlassen. Eine Diagnose steht noch aus, allerdings deutet Sportvorstand Max Eberl an, dass es "etwas Muskuläres" ist. Zudem äußerte Eberl vollstes Verständnis für die erschütterte Reaktion des Kanadiers.
"Wir werden ihn wieder auffangen!" Alphonso Davies beim FC Bayern unter Tränen ausgewechselt
Kimmich hofft auf Entwarnung bei Davies: "Das darf diese Saison nicht passieren!"
"Für jeden Sportler, der aus so einer ewig langen Verletzung kommt - du kämpfst dich zurück und wirst wieder zurückgeworfen -, ist es extrem frustrierend. Die Mannschaft ist großartig, wie sie ihn auffängt. Und wir werden ihn wieder auffangen. Wir werden ihn tragen, weil wir ihn brauchen werden bis zum Ende der Saison", sagte Eberl. Joshua Kimmich hoffte indes, dass die Verletzung "nicht so schlimm" sei: "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren."
Alphonso Davies beim FC Bayern vom Pech verfolggt
Was war passiert? Kurz nach dem 6:0 durch Jamal Musiala zog sich Davies bei einem Sprint in der Rückwärtsbewegung ohne gegnerische Einwirkung mutmaßlich eine muskuläre Verletzung zu. Das zumindest legen die TV-Bilder nahe. Sofort signalisierte der Kanadier der Bank, dass es nicht weitergeht. Wenige Augenblicke später ging er letztlich zu Boden.
Davies hatte sich Ende Februar im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Gut möglich, dass er sich nun an derselben Stelle erneut verletzt hat.
Erst Ende des vergangenen Jahres hatte sich der 25-Jährige von einem Kreuzbandriss erholt, den er im März 2025 erlitt - und damit kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2030, der zähe Verhandlungen vorausgegangen waren.
Besonders bitter: Davies war in Bergamo nach der Pause beim Stand von 3:0 für den verwarnten Konrad Laimer eingewechselt worden. Keine 30 Minuten später war sein Arbeitstag schon wieder beendet. Zu allem Überfluss musste auch der eingewechselte Jamal Musiala frühzeitig vom Feld.
Inklusive des kurzen Auftritts gegen Atalanta stand Davies in der laufenden Saison 13-mal auf dem Platz. Dabei gelang ihm ein Assist.
