"Wir werden ihn wieder auffangen!" Alphonso Davies beim FC Bayern unter Tränen ausgewechselt

Was war passiert? Kurz nach dem 6:0 durch Jamal Musiala zog sich Davies bei einem Sprint in der Rückwärtsbewegung ohne gegnerische Einwirkung mutmaßlich eine muskuläre Verletzung zu. Das zumindest legen die TV-Bilder nahe. Sofort signalisierte der Kanadier der Bank, dass es nicht weitergeht. Wenige Augenblicke später ging er letztlich zu Boden.

Davies hatte sich Ende Februar im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Gut möglich, dass er sich nun an derselben Stelle erneut verletzt hat.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte sich der 25-Jährige von einem Kreuzbandriss erholt, den er im März 2025 erlitt - und damit kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2030, der zähe Verhandlungen vorausgegangen waren.

Besonders bitter: Davies war in Bergamo nach der Pause beim Stand von 3:0 für den verwarnten Konrad Laimer eingewechselt worden. Keine 30 Minuten später war sein Arbeitstag schon wieder beendet. Zu allem Überfluss musste auch der eingewechselte Jamal Musiala frühzeitig vom Feld.

Inklusive des kurzen Auftritts gegen Atalanta stand Davies in der laufenden Saison 13-mal auf dem Platz. Dabei gelang ihm ein Assist.