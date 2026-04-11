"Wir vermissen ihn": Steven Gerrard hätte einen Angreifer liebend gerne wieder beim FC Liverpool

Für Diaz überwiesen die Münchener im vergangen Sommer 70 Millionen Euro Ablöse an die Anfield Road. Dort hatte er zuvor dreieinhalb Jahre gespielt und in 148 Partien 64 Scorerpunkte gesammelt sowie fünf Titel gewonnen.

In seiner Premieren-Saison bei den Bayern kommt Diaz in 40 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf 23 Tore und 18 Vorlagen - und damit auf ganz starke Zahlen.

Diaz ist nicht der einzige Flügelspieler der Bayern, den Gerrard gerne in Liverpool sähe. Bereits vor einigen Tagen sagte er bei talkSPORT mit Blick auf den bevorstehenden Abgang von Rechtsaußen Mohamed Salah im Sommer: "Wenn du einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Salah holen willst, gibt es da draußen nur sehr wenige Optionen. Olise wäre einer, würde ich sagen." Gerarrd war sich aber bewusst, dass der aktuell bärenstark aufspielende Franzose kaum loszueisen sein wird: "Ich glaube nicht, dass er verfügbar wäre."



