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Daniel Buse

"Wir vermissen ihn": Steven Gerrard hätte einen Angreifer liebend gerne wieder beim FC Liverpool

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L. Diaz

Die Reds straucheln in Jahr eins nach Luis Diaz. Kein Wunder, dass Steven Gerrard nichts gegen eine Rückholaktion des Kolumbianers hätte.

Steven Gerrard, Legende des FC Liverpool, trauert dem im vergangenen Sommer von der Anfield Road zum FC Bayern München gewechselten Luis Diaz hinterher.

  • "Ich hätte nichts dagegen, wenn Diaz zurückkommt. Wir vermissen ihn", sagte er, nachdem der Kolumbianer den FCB beim 2:1-Auswärtssieg in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag in Führung gebracht hatte.

    Während Diaz und der FC Bayern noch reelle Chancen auf drei Titel haben, sieht es für die Reds ohne den Flügelspieler in dieser Saison schlecht aus. Zuletzt war das Team von Trainer Arne Slot, das in der abgelaufenen Spielzeit noch Meister geworden war, beim 0:2 in der Königsklasse bei Paris Saint-Germain deutlich unterlegen.

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  • Luis DiazGetty

    Luis Diaz wechselte für 70 Millionen Euro zum FC Bayern

    Für Diaz überwiesen die Münchener im vergangen Sommer 70 Millionen Euro Ablöse an die Anfield Road. Dort hatte er zuvor dreieinhalb Jahre gespielt und in 148 Partien 64 Scorerpunkte gesammelt sowie fünf Titel gewonnen.

    In seiner Premieren-Saison bei den Bayern kommt Diaz in 40 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf 23 Tore und 18 Vorlagen - und damit auf ganz starke Zahlen.

    Diaz ist nicht der einzige Flügelspieler der Bayern, den Gerrard gerne in Liverpool sähe. Bereits vor einigen Tagen sagte er bei talkSPORT mit Blick auf den bevorstehenden Abgang von Rechtsaußen Mohamed Salah im Sommer: "Wenn du einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Salah holen willst, gibt es da draußen nur sehr wenige Optionen. Olise wäre einer, würde ich sagen." Gerarrd war sich aber bewusst, dass der aktuell bärenstark aufspielende Franzose kaum loszueisen sein wird: "Ich glaube nicht, dass er verfügbar wäre."


  • Die Rekordtransfers des FC Bayern

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Harry KaneAngriffTottenham Hotspur202395 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrAtletico Madrid201980 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Liverpool202570 Millionen Euro
    Matthijs de LigtAbwehrJuventus202267 Millionen Euro
    Michael OliseAngriffCrystal Palace202453 Millionen Euro
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