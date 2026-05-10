Wie der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Meisterschafts-Matchball im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid (21.00 Uhr) mitteilte, ist Flicks Vater verstorben.
AFP
"Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie: Vater von Hansi Flick kurz vor Clasico verstorben
"Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei", hieß es in einem Statement der Katalanen.
Barca reicht ein Punkt gegen Real zur Meisterschaft
Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. Der deutsche Trainer soll zudem beschlossen haben, beim Spiel am Abend gegen Real auf der Bank zu sitzen.
Barca reicht bereits ein Punkt, um den Titel in La Liga erfolgreich zu verteidigen.