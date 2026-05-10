"Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie: Vater von Hansi Flick kurz vor Clasico verstorben

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. Der deutsche Trainer soll zudem beschlossen haben, beim Spiel am Abend gegen Real auf der Bank zu sitzen.

Barca reicht bereits ein Punkt, um den Titel in La Liga erfolgreich zu verteidigen.