Bei deutlichen 6:0-Sieg der Kanadier war es in der 51. Spielminute nahe der Seitenlinie zum Zweikampf zwischen Kone und Assim Madibo gekommen, in dessen Folge der Katari seinen Gegenspieler derart unglücklich an der Wade traf, dass dessen Schien- und Wadenbein ersten Diagnosen zufolge komplett durchbrachen.
"Wir sind im Sport. Da passiert das leider": Ex-DFB-Star und Schiri-Experte diskutieren Horrorverletzung - Sonderlob für Schiedsrichterin Penso
Patrick Ittrich: Kleine Berührung kann großes Unheil auslösen
Madibo wurde von Schiedsrichter Cristian Garay zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, nach kurzer VAR-Überprüfung, die aufgrund der fatalen Szene nicht im Fernsehen zu sehen war, folgte die Rote Karte.
Dabei war Madibos Einsteigen eigentlich nicht sonderlich grob oder fahrlässig gewesen, vielmehr war die klare Intention zu erkennen, den Ball spielen zu wollen. Schiri-Experte Patrik Ittrich verteidigte bei MagentaTV dennoch die Entscheidung des Unparteiischen: "Ich glaube im Ablauf, auch wie der Schiedsrichter es wahrgenommen hat, ist es eine Gelbe Karte. Es sah so aus. Jetzt ist die Verletzung so schlimm, dass sie sich sicherlich dazu entschieden haben, ihm bei diesem Video Operation Center zu sagen: Schlimme Verletzung. Dann hatte der Schiedsrichter eine Rote Karte gezeigt."
Dass Garay dabei weder raus an den Bildschirm ging, um sich die Szene selbst anzuschauen, noch eine Durchsage im Stadion durchführte, sei den Umständen geschuldet und die richtige Entscheidung gewesen, so Ittrich: "Er war noch nicht mal draußen. Es gab kein On-field-Review. Und er hat auch kein Announcement gemacht. Er hat es auch nicht erklärt. Es war allen egal, was er erzählt. Er hat aus Gelb Rot gemacht, ohne rauszugehen, fertig. Ich glaube, das ist auch gut so, weil manchmal eine kleine Berührung großes Unheil auslösen kann."
Keine Rote Karte nach Horrorverletzung? "Wir sind im Sport"
Gegenwind bekam er dabei von seinem Experten-Kollegen Jonas Hofmann, der in der kniffligen Situation vom Unparteiischen gerne ein wenig mehr Fingerspitzengefühl gesehen hätte: "Es war auch kein grobes Foulspiel", meinte der ehemalige Nationalspieler. "Wir sind im Sport. Da passiert das leider. Aber dann darfst du jemanden nicht bestrafen für etwas, was er gar nicht so richtig wollte."
Er selbst habe keine Intention festsellen können, ein grobes Foulspiel begehen zu wollen. "Natürlich ist das schade für den Gefoulten, dass das passiert, das wünschen wir uns alle nicht, das wünsche ich keinem - aber man muss dann versuchen, das zu trennen und zu sagen: Es war keine Absicht", so Hofmann.
"Wir können uns darüber auch gerne streiten", erwiderte Ittrich wiederum, der damit argumentierte, dass die Auswirkungen eines Fouls bei der Bewertung letztlich auch eine Rolle spielen sollten. "Ich meine, dass manchmal ein kleines Foulspiel, auch wenn du es nicht willst, eine große Wirkung hat und dass es trotzdem zu einer schweren Verletzung kommen kann. Das ist der Grund, warum man gesagt hat, wir machen hier eine rote Karte."
Gleichwohl müssten Schiedsrichter immer die jeweilige Situation bewerten und dürften nicht nach strikten Mustern ohne jegliche Abwägung urteilen. "Wenn du einen ganz leicht foulst und der knickt danach um und dann passiert irgendwas, kannst du nicht sagen: Pass auf, das ist keine Intention vom Spieler. Er hat vielleicht sogar den Ball gespielt und dann passiert sowas nicht."
Ittrich lobt Schiedsrichterin: "Beste Leistung bis jetzt bei dieser WM"
Lob verteilte der ehemalige Bundesliga-Schiri derweil an die im Spiel zuvor eingesetzte Tori Penso, welche als erste Frau bei der laufenden WM die Partie zwischen Tschechien und Südafrika leitete. "Das war die beste Schiedsrichterleistung bis jetzt bei dieser WM, mit Abstand", adelte Ittrich.
Ging es nach dem 47-Jährigen, sollte bei der Schiedsrichter-Wahl ohnehin primär die Leistung und nicht das Geschlecht im Vordergrund stehen. "Ich möchte gar nicht mehr erwähnen, da pfeift eine Frau. Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf, weil das völlig egal ist. Da zählt die Qualität. Und da ist es mir völlig wumpe, ob da eine Frau pfeift oder ein Mann."