"Wir sind im Sport. Da passiert das leider": Ex-DFB-Star und Schiri-Experte diskutieren Horrorverletzung - Sonderlob für Schiedsrichterin Penso

Madibo wurde von Schiedsrichter Cristian Garay zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, nach kurzer VAR-Überprüfung, die aufgrund der fatalen Szene nicht im Fernsehen zu sehen war, folgte die Rote Karte.

Dabei war Madibos Einsteigen eigentlich nicht sonderlich grob oder fahrlässig gewesen, vielmehr war die klare Intention zu erkennen, den Ball spielen zu wollen. Schiri-Experte Patrik Ittrich verteidigte bei MagentaTV dennoch die Entscheidung des Unparteiischen: "Ich glaube im Ablauf, auch wie der Schiedsrichter es wahrgenommen hat, ist es eine Gelbe Karte. Es sah so aus. Jetzt ist die Verletzung so schlimm, dass sie sich sicherlich dazu entschieden haben, ihm bei diesem Video Operation Center zu sagen: Schlimme Verletzung. Dann hatte der Schiedsrichter eine Rote Karte gezeigt."

Dass Garay dabei weder raus an den Bildschirm ging, um sich die Szene selbst anzuschauen, noch eine Durchsage im Stadion durchführte, sei den Umständen geschuldet und die richtige Entscheidung gewesen, so Ittrich: "Er war noch nicht mal draußen. Es gab kein On-field-Review. Und er hat auch kein Announcement gemacht. Er hat es auch nicht erklärt. Es war allen egal, was er erzählt. Er hat aus Gelb Rot gemacht, ohne rauszugehen, fertig. Ich glaube, das ist auch gut so, weil manchmal eine kleine Berührung großes Unheil auslösen kann."