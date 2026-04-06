Obwohl Manuel Neuer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bereits nach der Heim-EM 2024 verkündet hat, reißen Spekulationen über ein mögliches DFB-Comeback nie so wirklich ab. Laut Lothar Matthäus liegt die Chance jedoch bei null - der Grund: Bundestrainer Julian Nagelsmann.
"Es wusste ganz Europa": Schauspielvorwürfe wegen Manuel Neuer gegen Julian Nagelsmann
"Wir sehen doch, wie Julian Nagelsmann in den letzten Monaten agiert. Er wusste nicht einmal, dass er 40 Jahre alt geworden ist", sagte Matthäus bei Sky90.
"An dem Tag, an dem das Spiel in der Schweiz stattgefunden hat, stand er bei den Kameras. Er ist gefragt worden, ob er heute jemandem zum 40. Geburtstag gratuliert hat. Dann sagte Julian Nagelsmann: 'Wer hat denn heute seinen 40. Geburtstag?' Er wusste, dass Neuer 40 wird. Es wusste ganz Deutschland, es wusste ganz Europa, es wusste jeder Fußballinteressierte, dass Manuel Neuer 40 wird, und dann stellt man sich nicht so vor die Kamera. Also dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann selbst der beste Schneider nicht mehr zusammenflicken", erklärte der Rekordnationalspieler.
Lothar Matthäus: "Manuel Neuer gehört nach wie vor zu den fünf Besten der Welt"
Neuer stand beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM im Juli 2024 letztmals für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Im Anschluss an das Turnier verkündete der 124-malige Nationalspieler seinen Rücktritt aus dem DFB-Team.
Die Torwartposition schien zunächst bestens besetzt: Mit Marc-Andre ter Stegen wartete über Jahre ein Keeper mit Weltklasseformat auf seine Chance hinter Neuer. Doch wiederkehrende schwere Verletzungen bremsten seine Karriere zuletzt immer wieder aus. Beim FC Barcelona wurde er aussortiert und bis Saisonende an den Ligarivalen FC Girona verliehen. Doch auch dort kam er verletzungsbedingt bislang nur auf zwei Einsätze, sodass aktuell Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim aktuell die besten Karten auf die Rolle als deutsche Nummer eins hat.
Auch aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme ter Stegens wurden Stimmen nach einem DFB-Comeback von Neuer lauter. Geht es nach Matthäus, wäre der fünffache Welttorhüter trotz seines hohen Alters weiterhin die beste Option: "Ich würde auch sagen: Wenn Manuel Neuer gesund ist und Spielpraxis hat, gehört er nach wie vor zu den fünf Besten der Welt. Und die anderen, die wir haben, gehören nicht zu den fünf Besten der Welt."
Viel Zeit für Gedankenspiele bleibt Nagelsmann ohnehin nicht mehr: Bereits am 11. Juni beginnt in den USA, Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft. Deutschland trifft in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Manuel Neuer: Statistiken in der Saison 2025/26
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".