"Es wusste ganz Europa": Schauspielvorwürfe wegen Manuel Neuer gegen Julian Nagelsmann

Neuer stand beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM im Juli 2024 letztmals für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Im Anschluss an das Turnier verkündete der 124-malige Nationalspieler seinen Rücktritt aus dem DFB-Team.

Die Torwartposition schien zunächst bestens besetzt: Mit Marc-Andre ter Stegen wartete über Jahre ein Keeper mit Weltklasseformat auf seine Chance hinter Neuer. Doch wiederkehrende schwere Verletzungen bremsten seine Karriere zuletzt immer wieder aus. Beim FC Barcelona wurde er aussortiert und bis Saisonende an den Ligarivalen FC Girona verliehen. Doch auch dort kam er verletzungsbedingt bislang nur auf zwei Einsätze, sodass aktuell Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim aktuell die besten Karten auf die Rolle als deutsche Nummer eins hat.

Auch aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme ter Stegens wurden Stimmen nach einem DFB-Comeback von Neuer lauter. Geht es nach Matthäus, wäre der fünffache Welttorhüter trotz seines hohen Alters weiterhin die beste Option: "Ich würde auch sagen: Wenn Manuel Neuer gesund ist und Spielpraxis hat, gehört er nach wie vor zu den fünf Besten der Welt. Und die anderen, die wir haben, gehören nicht zu den fünf Besten der Welt."

Viel Zeit für Gedankenspiele bleibt Nagelsmann ohnehin nicht mehr: Bereits am 11. Juni beginnt in den USA, Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft. Deutschland trifft in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.