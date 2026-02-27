"Wir müssen einfach weitermachen": Gregor Kobel vom BVB richtet nach Atalanta-Debakel Aufmerksamkeit auf den FC Bayern

Gegen die Bayern hofft der BVB auf eine Reaktion nach der Enttäuschung in der Champions League, als ein 2:0 aus dem Hinspiel nicht zum Einzug ins Achtelfinale reichte. Mit einem Sieg könnte Dortmund den Abstand zum Rekordmeister an der Spitze immerhin auf fünf Punkte verkürzen und etwas Spannung in den Titelkampf bringen.

"Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, waren wir immer nah dran, haben es aber nie wirklich geschafft", sagte Kobel, und auch in dieser Saison seien die Bayern "ein unglaubliches Team". Der 28-Jährige mahnte daher an, "dass wir uns auf uns konzentrieren, dass wir versuchen, uns als Team zu verbessern, um dann mit ihnen konkurrieren zu können“.

Die Stärken des BVB sieht Kobel dabei vor allem in der Defensive, an 23 Spieltagen hat er erst 22 Tore kassiert, nur die Abwehr der Bayern (21) steht ligaweit noch besser. "Wenn wir als Team kompakt stehen, ist es viel schwieriger, gegen uns Tore zu schießen, weil der Raum viel kleiner ist", erklärte Kobel. Darüber hinaus hob er die "Intensität" hervor. "Manchmal muss es auch ein bisschen weh tun", sagte er.